UPDATE - Un bărbat drogat a încercat să intre cu maşina în porţile Ambasadei Rusiei din Bucureşti/ A fost oprit de autorităţi şi imobilizat- VIDEO
News.ro, 23 octombrie 2025 08:50
Un bărbat aflat sub influenţa a două substanţe psihoactive a încercat să intre cu maşina în porţile Ambasadei Rusiei din Bucureşti, în noaptea de miercuri spre joi, fiind oprit de autorităţi şi imobilizat. Bărbatul are 53 de ani şi este cetăţean român. În urma incidentului, securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol şi nu au fost înregistrate victime.
• • •
Acum 5 minute
09:20
Ciclistul francez Sofiane Sehili, încarcerat de la începutul lunii septembrie în Rusia, a fost condamnat la plata unei amenzi şi eliberat # News.ro
Încarcerat de la începutul lunii septembrie în Rusia, ciclistul francez Sofiane Sehili a fost condamnat, joi, la o amendă pentru „trecerea ilegală a frontierei” ruse şi eliberat, a raportat agenţia publică rusă RIA Novosti, citată de lefigaro.fr.
Acum o oră
08:50
UPDATE - Un bărbat drogat a încercat să intre cu maşina în porţile Ambasadei Rusiei din Bucureşti/ A fost oprit de autorităţi şi imobilizat- VIDEO # News.ro
Un bărbat aflat sub influenţa a două substanţe psihoactive a încercat să intre cu maşina în porţile Ambasadei Rusiei din Bucureşti, în noaptea de miercuri spre joi, fiind oprit de autorităţi şi imobilizat. Bărbatul are 53 de ani şi este cetăţean român. În urma incidentului, securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol şi nu au fost înregistrate victime.
08:50
ChatGPT va înceta să mai funcţioneze pe WhatsApp, după ce Meta a decis să schimbe termenii de funcţionare ai platformei.
08:50
Rusia a lansat noi atacuri cu drone împotriva capitalei ucrainene Kiev, pentru a doua noapte la rând, au declarat autorităţile locale în primele ore ale zilei de joi, anunţând că cel puţin şapte persoane au fost rănite şi mai multe clădiri sunt avariate, relatează Ukrainska Pravda.
08:40
Ivan: Am prezentat Comisiei un studiu de 6000 de pagini / Esenţa lui spune că în anumite condiţii de iarnă foarte grea, în fără grupurile pe cărbune la CE Oltenia, România riscă să rămână 52 de ore fără energie electrică # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, explică faptul că, pentru a obţine menţinerea funcţionării centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, a prezentat Comisiei Europene un studiu independent de şase mii de pagini care arată că, fără aceste centrale, România ar risca 52 de ore de blackout, afectate fiind oraşe mari, dar şi compania Ford şi întregul sistemeâ energetic naţional, în condiţiile în care ţara ar fi trebuit să facă importuri la preţuri foarte mari, care s-ar fi regăsit în facturile populaţiei.
08:40
Cluj: Un autotren a luat foc şi a ars în întregime, pe tronsonul Turda-Gilău al autostrăzii A3. Cauza incendiului a fost, cel mai probabil o defecţiune la instalaţia electrică - FOTO # News.ro
Un autotren care transporta apă şi sucuri a luat foc şi a ars în întregime, pe tronsonul Turda-Gilău al autostrăzii A3, în judeţul Cluj. În urma evenimentului nu au fost înregistrate victime. Cauza incendiului a fost, cel mai probabil, o defecţiune la instalaţia electrică
08:30
Atacul cibernetic asupra Jaguar Land Rover a costat economia britanică peste 2,5 miliarde de dolari, potrivit unui raport # News.ro
Atacul informatic care a vizat producătorul auto Jaguar Land Rover (JLR), deţinut de grupul indian Tata Motors, a generat pierderi estimate la 1,9 miliarde de lire sterline (aproximativ 2,55 miliarde de dolari) pentru economia Marii Britanii şi a afectat peste 5.000 de organizaţii, potrivit unui raport publicat miercuri de Cyber Monitoring Centre (CMC), citat de CNBC.
08:30
Ministrul Energiei, despre firmele din domeniu: Nu sunt Crucea Roşie niciunii. Hai să avem reguli în aşa fel încât să fie condiţii clare şi pentru ei! # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că firmele care activează în domeniul furnizării de energie nu sunt „Crucea Roşie” şi nu este corect ca acestea să angajeze „un Dorel”, care ”poate nu are expertiză, care poate e plătit cu un salariu minim pe economie”. Ivan mai spune că vinovaţii pentru explozia din blocul din cartierul Rahova trebuie să plătească, mai ales că firmele distribuitoare de gaze încasează sume mari pentru orice activitate pe care o prestează.
Acum 2 ore
08:20
Un bărbat drogat a încercat să intre cu maşina în porţile Ambasadei Rusiei din Bucureşti/ A fost oprit de autorităţi şi imobilizat- VIDEO # News.ro
Un bărbat aflat sub influenţa a două substanţe psihoactive a încercat să intre cu maşina în porţile Ambasadei Rusiei din Bucureşti, în noaptea de miercuri spre joi, fiind oprit de autorităţi şi imobilizat. Bărbatul are 53 de ani şi este cetăţean român. În urma incidentului, securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol şi nu au fost înregistrate victime.
08:20
A treia etape a fazei principale a Ligii Campionilor a adus 71 de goluri, un record pentru o singură zi. Au fost programate 18 meciuri, ceea ce înseamnă o medie de 3,94 goluri pe partidă.
08:10
Astra Festival - Regizorul Dragoş Turea, despre secretele războiului psihotronic al URSS în „Arma Supremă”: „Să ţineţi cont că există o anumită realitate”/ VIDEO # News.ro
Sub titulatura „Dictaturi - ghid de supravieţuire pentru posibila lor revenire” în cadrul Astra Festival, filmul „Arma Supremă”, regizat de Dragoş Turea, producţie Republica Moldova, 2024, prezintă, într-o manieră cvasi serioasă, o istorie ascunsă în care oamenii de ştiinţă şi parapsihologii din fostul spaţiu sovietic au luat parte la experimente secrete care sfidează limitele realităţii. Filmul explorează secretele războiului psihotronic şi implicarea URSS în dezvoltarea tehnologiilor care foloseau puterea minţii în scopuri militare. Documentarul a avut o primă proiecţie miercuri, la Sala Thalia, iar a doua va fi joi, de la ora 17.00, la AstraFilm Cinema.
08:00
Baidu lansează în Elveţia primele taxiuri fără volan, în cursa pentru robotaxiurile europene # News.ro
Gigantul tehnologic chinez Baidu a anunţat miercuri că divizia sa de vehicule autonome, Apollo Go, va începe în decembrie testele pentru taxiuri fără şofer în Elveţia, în parteneriat cu operatorul elveţian de transport public PostBus, transmite CNBC.
08:00
Reuters: În timp ce Moscova organizează exerciţii nucleare, Trump îşi schimbă abordarea, anulează summitul cu Putin şi sancţionează companiile petroliere ruseşti # News.ro
Statele Unite au impus miercuri sancţiuni marilor companii petroliere ruseşti şi au acuzat Rusia de lipsă de angajament în ceea ce priveşte încheierea războiului din Ucraina, în timp ce Moscova a desfăşurat un exerciţiu militar important cu arme nucleare. Noile sancţiuni au fost anunţate la o zi după ce planurile pentru un summit între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin au eşuat, relatează Reuters.
07:40
POLITICO: Spionii europeni învaţă să aibă încredere unii în ceilalţi - şi asta datorită lui Trump. Îndoielile apărute în legătură cu schimbul transatlantic de informaţii apropie agenţiile de informaţii europene # News.ro
Agenţiile de informaţii din întreaga Europă îngroapă decenii de neîncredere şi încep să construiască o operaţiune comună de informaţii pentru a contracara agresiunea rusă - o mişcare accelerată de noua imprevizibilitate americană în sprijinirea aliaţilor săi tradiţionali, scrie POLITICO.
07:40
Warner Bros. Discovery a respins trei oferte de preluare din partea Paramount Skydance, ultima evaluată la aproape 24 de dolari pe acţiune # News.ro
Warner Bros. Discovery (WBD) a refuzat trei propuneri de preluare formulate de Paramount Skydance, ultima dintre ele evaluând compania la puţin sub 24 de dolari pe acţiune, potrivit surselor citate de CNBC.
Acum 4 ore
07:20
Coreea de Nord confirmă lansarea unei rachete hipersonice, cu o săptămână înainte de summitul APEC # News.ro
Coreea de Nord a confirmat joi că a testat rachete hipersonice, prezentate ca „armament de ultimă generaţie”, cu scopul de a-şi testa capacităţile de apărare împotriva „duşmanilor potenţiali” ai regimului. Lansarea rachetelor fusese detectată miercuri de armata sud-coreeană, iar manevra a avut loc cu doar o săptămână înainte de summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din oraşul sud-coreean Gyeongju, unde sunt aşteptaţi mai mulţi lideri, printre care şi preşedintele american Donald Trump, relatează AFP şi Reuters.
07:00
Premierul indian Narendra Modi va lipsi de la summitul ASEAN şi probabil va rata întâlnirea cu Trump # News.ro
Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a anunţat că va lipsi de la summitul ASEAN de la Kuala Lumpur, ratând astfel o posibilă întâlnire cu preşedintele SUA, Donald Trump, vestea intervenind pe fondul speculaţiilor că Statele Unite şi India ar fi aproape de semnarea unui acord comercial major ce ar putea include o reducere semnificativă a tarifelor americane impuse exporturilor indiene în schimbul limitării achiziţiilor de petrol din Rusia.
07:00
General Motors va lansa un sistem de condus ”fără mâini şi fără ochi” şi asistentul AI Google Gemini până în 2028 # News.ro
General Motors (GM) a anunţat miercuri, la evenimentul ”GM Forward” din New York, o serie de iniţiative software majore care vor transforma automobilele companiei în ”asistenţi inteligenţi”, incluzând integrarea inteligenţei artificiale Google Gemini şi un nou sistem avansat de conducere autonomă, planificat pentru 2028, transmite CNBC.
06:30
Aşteptat în Israel joi, Marco Rubio avertizează în privinţa proiectelor de anexare a Cisiordaniei # News.ro
Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a avertizat miercuri, înainte de a pleca spre Israel, că votarea în parlamentul israelian a proiectelor de lege care vizează extinderea suveranităţii israeliene în Cisiordania riscă să „ameninţe” armistiţiul din Gaza, relatează AFP.
06:30
Meta concediază 600 de angajaţi din divizia de inteligenţă artificială, în cadrul unei restructurări interne majore # News.ro
Meta Platforms a anunţat miercuri disponibilizarea a aproximativ 600 de angajaţi din unitatea sa de inteligenţă artificială, parte a unui plan de simplificare a structurii organizaţionale şi de creştere a agilităţii companiei, relatează CNBC.
06:10
Ca de obicei, summitul Uniunii Europene, care se desfăşoară joi, pare a fi un summit al dezbinării europene. Diferenţa este că, de data aceasta, nu doar suspecţii de serviciu ameninţă să pună beţe în roate maşinăriei bine unse de la Bruxelles, care de obicei încearcă să acorde prioritate consensului în detrimentul oricărui alt aspect. De la modul de utilizare a activelor ruseşti îngheţate pentru a finanţa Ucraina până la punerea sub semnul întrebării a obiectivelor climatice ale UE, agenda summitului este plină de potenţiale puncte fierbinţi, comentează POLITICO.
06:10
Volkswagen avertizează asupra unor posibile opriri de producţie din cauza blocajului de cipuri Nexperia # News.ro
Grupul german Volkswagen a avertizat miercuri că se confruntă cu riscul unor opriri temporare de producţie, în urma restricţiilor impuse de China la exportul de semiconductori fabricaţi de compania Nexperia, deţinută de chinezi, dar cu sediul în Ţările de Jos, transmite CNBC.
06:00
Statele Unite anunţă un nou atac împotriva unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în Pacific, soldat cu trei morţi. Trump spune că va informa Congresul dacă va proceda şi la atacuri terestre în Venezuela # News.ro
Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a anunţat miercuri seara încă un atac asupra unei ambarcaţiuni în Pacific, care s-a soldat cu moartea a trei persoane acuzate de „terorism implicat în traficul de droguri”, în cadrul unei campanii militare controversate a administraţiei Trump, relatează AFP şi Reuters.
05:40
Preţurile petrolului continuă să crească după ce SUA au anunţat sancţiuni împotriva companiilor ruse Rosneft şi Lukoil. Sunt primele măsuri împotriva Moscovei legate de Ucraina în al doilea mandat al lui Trump # News.ro
Preţurile petrolului au crescut cu peste 1 dolar pe baril, joi, continuându-şi creşterea din sesiunea anterioară, după ce Statele Unite au impus sancţiuni companiilor petroliere ruse Rosneft şi Lukoil, din cauza războiului din Ucraina, relatează Reuters.
05:40
India ar putea reduce importurile de petrol rusesc, iar SUA să diminueze taxele vamale, pe fondul unui acord comercial iminent – presă indiană # News.ro
Statele Unite şi India sunt aproape de semnarea unui acord comercial major care ar putea include o reducere semnificativă a tarifelor americane pentru exporturile indiene, în schimbul limitării achiziţiilor de petrol rusesc de către New Delhi, potrivit publicaţiei Mint, citată de CNBC.
Acum 6 ore
05:10
Sute de personalităţi la nivel mondial cer interzicerea dezvoltării ”superinteligenţei” artificiale # News.ro
Peste 850 de personalităţi din domeniul tehnologiei, ştiinţei şi politicii, printre care cofondatorul Apple, Steve Wozniak, şi fondatorul Virgin Group, Richard Branson, au semnat o declaraţie publicată miercuri prin care cer oprirea oricăror eforturi de a crea ”superinteligenţă”, o formă de inteligenţă artificială capabilă să depăşească oamenii în toate sarcinile cognitive, transmite CNBC.
Acum 8 ore
02:50
Xi Jinping poate avea ”o mare influenţă” asupra lui Putin, apreciază Trump în întâlnirea sa, în Biroul Oval, cu Rutte # News.ro
Preşedintele chinez Xi Jinping ar putea exercita ”o mare influenţă asupra omologului său rus Vladimir Putin în vederea unei soluţionări a conflictului din Ucraina”, apreciază miercuri preşedintele american Donald Trump, cu o săptămână înaintea unei întâlniri prevăzute cu Xi Jinping, relatează AFP.
02:10
UPDATE- Trump afirmă într-o întâlnire cu Rutte că discuţiile cu Putin ”nu duc nicăieri”. Bessent anunţă că impune sancţiuni Rosneft şi Lukoil, pentru că Putin nu a fost ”nici sincer, nici onest la masa negocierilor” cu Trump, dezamăgit # News.ro
Secretarul american al Finanţelor Scott Bessent a anunţat miercuri sancţiuni vizând grupurile petroliere ruseşti Rosneft şi Lukoil, din cauza ”lipsei voinţei serioase a Rusiei de a se angaja în procesul de pace cu scopul de apune capăt Războiului din Ucraina”, relatează AFP.
Acum 12 ore
01:10
Şefa Ecologiştilor, Marine Tondelier îşi anunţă în mod oficial candidatura în alegerile prezidenţiale din Franţa, prevăzute în 2027 # News.ro
Secretara naţională a Ecologiştilor, Marine Tondelier, şi-a anunţat miercuri, la Le Nouvel Obs, candidatura în alegerile prezidenţiale din 2027, care urmează să aibă loc printr-o desemnare oficială a partidului său - la începutul lui decembrie - şi alegeri primare ale stângii, aflate în pregătire, relatează AFP.
00:30
Doi morţi în primul atac american la Oceanul Pacific vizând presupuşi traficanţi de droguri # News.ro
Statele Unite au desfăşurat un nou atac împotriva unui vapor al unor presupuşi traficanţi de droguri la Oceanul Pacific, în care au fost ucise două persoane, anunţă miercuri secretarul american al Apărării Pete Hegseth, anunţând primul primul atac de acest tip împotriva unei nave la Pacific, în contextul în care Washingtonul afirmă că este angajat într-un conflict armat împotriva cartelurilor drogurilor. relatează AFP.
00:20
Liga Campionilor: Victorii cu 5-1 pentru Chelsea şi Liverpool. Bayern Munchen a învins-o categoric pe FC Bruges / Sporting a revenit de la 0-1 şi s-a impus / Real Madrid a câştigat confruntarea cu Juventus # News.ro
Formaţia Real Madrid a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Juventus Torino, într-un meci din faza principală a Ligii Campionilor.
00:10
Raed Arafat demontează dezinformarea conform căreia nu s-ar fi produs explozia din Rahova fără flacără: Explozia poate porni de la o scânteie, avem numeroase astfel de situaţii/ Există explozii de gaz fără să fie urmate de incendiu # News.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, demontează dezinformarea conform căreia în blocul din Rahova nu s-ar fi produs explozia fără flacără, el explicând că o explozie poate porni de la o scânteie, şi că în urma intervenţiilor pompierilor s-au constatat numeroase astfel de situaţii. ”Există explozii de gaz fără să fie urmate de incendiu”, adaugă el.
00:00
Medicul infecţionist Claudina Cobzariu: Mulţi se tem că în spitale poţi lua altceva. Atrag atenţia că şi acasă trebuie respectate reguli de igienă care sunt de bun simţ/ Aşa cum eşti acasă, eşti şi în cadrul unei unităţi sanitare # News.ro
Claudina Cobzariu, medic infecţionist pediatru, constată că există, în rândul părinţilor, o teamă cu privire la faptul că, în spital, copiii lor pot contracta un virus sau o bacterie. Mediul atrage atenţia asupra faptului că, peste tot, acasă şi la spital, trebuie respectate reguli minime de igienă, iar în ceea ce priveşte spitalul aceste reguli se aplică deopotrivă cadrelor medicale şi aparţinătorilor.
22 octombrie 2025
23:50
Bayern München: În vârstă de 17 ani, Lennart Karl a înscris la prima sa titularizare în Liga Campionilor # News.ro
La prima sa titularizare în Liga Campionilor, tânărul mijlocaş ofensiv german al echipei Bayern München, Lennart Karl (17 ani), a deschis scorul împotriva FC Bruges, miercuri seara, în minutul 5, în etapa a 3-a a fazei principale a competiţiei.
23:50
Secretarul american al Finanţelor Scott Bessent dă asigurări miercuri că Washingtonul urmează să anunţe o nouă serie de sancţiuni vizând Moscova, la o zi după amânarea sine die a unei întâlniri a lui Donald Trump cu Vladimir Putin la Budapasta, în Ungaria, pe tema Războiului din Ucraina, relatează AFP. (Vom reveni)
23:50
Sfaturile specialiştilor în cazul în care se simte miros de gaz – Raed Arafat: Deschizi geamul şi ieşi din clădire/ Nu se aprind becuri, nu se ating întrerupătoare, se ascultă indicaţiile pompierilor # News.ro
Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), recomandă persoanelor care simt miros de gaz în clădirile în care se află să deschidă ferestrele, să părăsească imobilul şi să ceară ajutorul autorităţilor, ale căror recomandări să le respecte.
23:40
Un baron chinez al fentanilului, Zhi Dong Zhang, alias ”Brother Wang”, fugar din Mexic şi căutat de Statele Unite, arestat în Cuba. El urmează să fie extrădat în Mexic # News.ro
Traficantul de droguri chinez Zhi Dong Zhang, unul dintre principalii furnizori de fentanil ai marilor carteluri mexicane ale drogurilor, căutat de către Statele Unite, a fost arestat în Cuba, declară miercuri surse mexicane în domeniul securităţii AFP.
23:40
Bucureşti: Intervenţie a pompierilor la un fast-food, unde s-a simţit ”miros posibil periculos”/ S-a constatat că provenea de la un rezervor de colectare/ Angajaţii au refuzat evacuarea, înainte de a se stabili cauza # News.ro
Pompierii din Capitală au intervenit, miercuri seară, la un fast-food unde s-a simţit un ”miros posibil periculos”. În urma verificărilor, aceştia au constatat că mirosul provenea de la un rezervor de colectare. În condiţiile în care angajaţii localului au refuzat evacuarea, înainte de a se stabili cauza, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, atrage atenţia asupra conduitei populaţiei în momentele în care autorităţile constată că există risc.
23:30
Raed Arafat respinge ipoteza conform căreia blocul din Rahova a explodat din cauza unui dispozitiv cu explozibil: Nimeni n-a pus problema alta decât gazul. Că cineva a pus bombă, astea sunt speculaţii, fake-uri # News.ro
Secretarul de stat în Ministerul de Interne Raed Arafat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, atrage atenţia asupra speculaţiilor privind cauza exploziei din blocul situat în cartierul Rahova, acesta precizând că pompierii nu au pus niciun moment problema că deflagraţia ar fi avut altă cauză decât acumularea de gaz. El cataloghează drept speculaţii şi fake-uri care au ca scop reducerea încrederii populaţiei în autorităţi informaţiile conform cărora în blocul afectat de deflagraţie ar fi fost pus explozibil.
23:20
Bucureşti: Bărbat amendat de poliţişti cu 2.000 de lei, după ce şi-a lovit în mod repetat câinele/ Agresiunea a fost filmată - VIDEO # News.ro
Un bărbat din Bucureşti a fost amendat de poliţişti cu 2.000 de lei, după ce şi-a lovit în mod repetat câinele, cu cocker spaniel în vârstă de zece luni. Agresiunea a fost filmată şi imaginile au fost postate pe internet.
23:10
Cinci antrenori în trei luni, ultimul loc în clasament... început de sezon de coşmar pentru un club sud-african # News.ro
Cu şase puncte în 10 meciuri, clubul Chippa United are un început de sezon agitat. Conducerea clubului sud-african are tendinţa neplăcută de a-şi concedia antrenorul la cea mai mică înfrângere, relatează RMC Sport.
23:00
Ministrul Sănătăţii afirmă că lucrările la noul Centru Chirurgical Cardiovascular al Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş avansează conform graficului # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că mai mult de jumătate din lucrările la noul Centru Chirurgical Cardiovascular al Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş sunt realizate. Investiţia totală depăşeşte 700 de milioane de lei.
23:00
Parlamentul israelian deschide calea examinării a două proiecte de lege în vederea anexării Cisiordaniei ocupate, în timpul unei vizite a lui J. D. Vance şi în pofida faptului că Donald Trump a anunţat că nu o va permite # News.ro
Parlamentul israelian (Knesset) s-a pronunţat miercuri în favoarea examinării a două proiecte de lege în vederea extinderii suveranităţii Israelului în Cisiordania ocupată, în plină vizită a vicepreşedintelui american J. D. Vance în Israel, relatează AFP.
22:40
Medicul infecţionist pediatru Claudina Cobzariu: Din analizele pe care le facem noi, alături de echipa din compartimentul de epidemiologie, observăm din ce în ce mai multe bacterii rezistente # News.ro
Claudina Cobzariu, medic infecţionist la Spitalul pentru Copii ”Victor Gomoiu” din Bucureşti, afirmă că analizele făcute de compartimentul de epidemiologie din spital arată că există tot mai multe bacterii rezistente la antibiotice. Acesta este motivul pentru care medicii recomandă doar în cazuri bine justificate antibioterapia, subliniază ea.
22:30
Medicul infecţionist pediatru Claudina Cobzariu: Diferenţa între un copil sănătos şi unul cu imunitate mai scăzută este şi alimentaţia şi activitatea în aer liber/ Nu creştem imunitatea din siropuri din plante # News.ro
Imunitatea copiilor depinde în mare măsură de alimentaţie şi de cât timp aceştia petrec în aer lider, afirmă Claudina Cobzariu, medic infecţionist la Spitalul pentru Copii ”Victor Gomoiu” din Bucureşti. ”Nu creştem imunitatea din siropuri administrate, din plante”, a precizat ea.
22:30
Armata franceză trebuie să fie ”pregătită de un şoc în trei, patru ani” împotriva Rusiei, avertizează în Parlament, şeful Statului Major, generalul Fabien Mandon # News.ro
Armata franceză este necesar să fie ”pregătită de un şoc în trei, patru ani” împotriva Rusiei, care ”poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”, avertizează miercuri şeful Statului Major francez Interarme, generalul Fabien Mandon, pentru a justifica ”efortul de reînarmare” al Franţei, relatează AFP.
22:20
Medicul infecţionist pediatru Claudina Cobzariu: Vaccinul anti-meningococic e foarte important şi poate nu atât de luat în serios pe cum ar trebui/ În unele cazuri, pacientul e la graniţa dintre viaţă şi moarte # News.ro
Claudina Cobzariu, medic infecţionist la Spitalul pentru Copii ”Victor Gomoiu” din Bucureşti, atrage atenţia asupra faptului că vaccinul anti-meningococic este foarte important şi ”poate nu atât de luat în serios pe cum ar trebui”. Medicul a explicat că experienţa în tratarea copiilor care au făcut meningită i-a arătat că, ”în unele cazuri, pacientul e la graniţa dintre viaţă şi moarte”.
22:00
Liga Campionilor: Victorii pentru Athletic Bilbao şi Galatasaray. Bilbao a revenit de la 0-1, după ce Qarabag a deschis scorul în minutul 1 # News.ro
Formaţia Athletic Bilbao a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Qarabag, într-un meci din etapa a treia a fazei principale a Ligii Campionilor, în care învinşii au marcat în minutul 1.
22:00
Baschet masculin: Bulls Kapfenberg - CSO Voluntari, scor 80-85, în European North Basketball League # News.ro
Echipa CSO Voluntari a învins miercuri, în deplasare, formaţia austriacă Bulls Kapfenberg, scor 85-80 (37-46), în etapa a treia a competiţiei pe care a câştigat-o în stagiunea trecută.
22:00
Radu Marinescu: Nu trebuie să existe o mefienţă absolută privind o formulă de grup de lucru privind pensiile magistraţilor/ Ne interesează să răspundem aşteptărilor cetăţenilor, aici nu cred că există divergenţe # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că nu trebuie să existe neîncredere în ideea că un grup de lucru care să se ocupe de refacerea legii privind pensiile magistraţilor poate duce la un rezultat pozitiv. ”Grupuri de lucru există absolut în toate instituţiile şi sunt foarte productive, cel puţin în Ministerul Justiţiei să ştiţi că avem rezultate pe grupuri de lucru foarte eficiente şi foarte profesioniste”, susţine ministrul, subliniind că partidele sunt de acord cu privire la nevoia unei reforme privind pensiile magistraţilor.
