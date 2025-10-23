UPDATE - Un bărbat drogat a încercat să intre cu maşina în porţile Ambasadei Rusiei din Bucureşti/ A fost oprit de autorităţi şi imobilizat- VIDEO

22:00

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că nu trebuie să existe neîncredere în ideea că un grup de lucru care să se ocupe de refacerea legii privind pensiile magistraţilor poate duce la un rezultat pozitiv. ”Grupuri de lucru există absolut în toate instituţiile şi sunt foarte productive, cel puţin în Ministerul Justiţiei să ştiţi că avem rezultate pe grupuri de lucru foarte eficiente şi foarte profesioniste”, susţine ministrul, subliniind că partidele sunt de acord cu privire la nevoia unei reforme privind pensiile magistraţilor.