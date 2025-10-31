Creștere spectaculoasă a exporturilor Antibiotice Iași
Cotidianul de Hunedoara, 31 octombrie 2025 12:50
Compania deținută de stat a anunțat o creștere semnificativă a exporturilor The post Creștere spectaculoasă a exporturilor Antibiotice Iași appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
13:20
Salvamont avertizează turiștii: zăpada este înghețată și foarte alunecoasă. The post Risc crescut de accidente pe munte, avertizează Salvamont appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Cea mai mare parte a sumei revine Ministerului Afacerilor Interne. The post Alegerile parțiale vor costa aproximativ 13,4 milioane de euro appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
13:10
Curtea de Conturi: 55% dintre orașe nu au numărul de locuitori prevăzut de lege # Cotidianul de Hunedoara
15% dintre comune sunt în aceeași situație. The post Curtea de Conturi: 55% dintre orașe nu au numărul de locuitori prevăzut de lege appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
12:50
Compania deținută de stat a anunțat o creștere semnificativă a exporturilor The post Creștere spectaculoasă a exporturilor Antibiotice Iași appeared first on Cotidianul RO.
12:40
O aeronavă a Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă a depăşit pista la aterizare pe Aeroportul Băneasa. Nicio persoană nu a fost rănită. The post Incident la Aeroportul Băneasa. Un avion a ieșit de pe pistă appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Marius Lazaruca, numit și consilier pentru securitate națională de Nicușor Dan # Cotidianul de Hunedoara
Fostul ambasador este și consilier prezidențial pentru politică externă. The post Marius Lazaruca, numit și consilier pentru securitate națională de Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
12:20
Prințesa Leonor a Spaniei împlinește 20 de ani! Viitoarea regină începe un nou capitol # Cotidianul de Hunedoara
Prințesa Leonor, împlinește 20 de ani. Moștenitoarea tronului Spaniei face un pas important spre rolul de regină și implicarea activă în viața publică. The post Prințesa Leonor a Spaniei împlinește 20 de ani! Viitoarea regină începe un nou capitol appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Marius Lazaruca, numit consilier pentru securitate națională de Nicușor Dan # Cotidianul de Hunedoara
Fostul ambasador este și consilier prezidențial pentru politică externă. The post Marius Lazaruca, numit consilier pentru securitate națională de Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Barcelona sărbătorește un record istoric: Sagrada Família a depășit orice altă biserică din lume. Lucrările continuă. Turnul central urmează să crească și mai mult The post O catedrală celebră a devenit cea mai înaltă biserică din lume appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Regele Charles îi retrage fratelui său Andrew titlurile și reședința, după scandalul Epstein și acuzațiile de abuz sexual. The post Regele Charles îi retrage Prințului Andrew titlurile şi reşedinţa appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Un randament similar a mai fost înregistrat în noiembrie 2024. The post Premieră în 2025: Costul de finanțare a statului a scăzut sub 7% appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Un nou duel 100% brazilian în finala Cupei Libertadores The post O nouă finală braziliană în Copa Libertadores appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Hărțuire, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic,Hărțuire, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic,Hărțuire, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic The post Hărțuire appeared first on Cotidianul RO.
11:40
INTERVIU Regizoarea spectacolului ,,153 de secunde”, inspirat din tragedia de la Colectiv: Ne-am concentrat foarte mult pe ce a însemnat containerul portocaliu care se afla la ieșirea din club # Cotidianul de Hunedoara
,,E un personaj în sine containerul în care au rămas blocați foarte mulți oameni." The post INTERVIU Regizoarea spectacolului ,,153 de secunde”, inspirat din tragedia de la Colectiv: Ne-am concentrat foarte mult pe ce a însemnat containerul portocaliu care se afla la ieșirea din club appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Ciucu, după interzicerea Polymarket: „Nu cred în coincidențe”. Candidatul PNL, cel mai pariat pe platformă # Cotidianul de Hunedoara
Ciprian Ciucu, lider pe Polymarket. Aproape un milion de dolari pariați pe victoria sa. The post Ciucu, după interzicerea Polymarket: „Nu cred în coincidențe”. Candidatul PNL, cel mai pariat pe platformă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
11:20
După un început blând de lună, noiembrie aduce treptat aer rece și temperaturi tot mai scăzute. Ploile vor fi puține, dar frigul își va face simțită prezența în majoritatea regiunilor. Toamna își arată, în sfârșit, chipul adevărat. The post Vine frigul! Ultima săptămână cu soare appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Summitul de la Budapesta între Trump și Putin a fost suspendat de președintele american. The post Dezvăluiri. De ce a fost anulat summitul Trump-Putin appeared first on Cotidianul RO.
11:10
IPS Teodosie nu mai poate acorda binecuvântări pentru angajări și promovări la Facultatea de Teologie Ovidius. Decizie luată de Mitropolia Munteniei și Dobrogei. The post Noi măsuri împotriva lui ÎPS Teodosie appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Partidele din coaliție abia mai adună 50% intenție de vot, spune sociologul. The post PSD, PNL și USR au coborât la un minim istoric – director INSCOP appeared first on Cotidianul RO.
11:00
NATO va întări prezența militară în România, anunță Oana Țoiu (Europa Liberă) # Cotidianul de Hunedoara
NATO va întări prezența militară în România, iar parteneriatul cu SUA rămâne solid. Țara noastră pregătește un hub de securitate la Marea Neagră. The post NATO va întări prezența militară în România, anunță Oana Țoiu (Europa Liberă) appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Într-o țară care uită repede, există oameni care salvează vieți și pe care statul i-a lăsat singuri, cu durerile lor. The post Eroul uitat de la Colectiv appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Despărțirea dintre Denis Alibec și FCSB pare iminentă. The post Ce echipă îl vrea pe Alibec appeared first on Cotidianul RO.
10:00
42.000 de cazuri de infecții nosocomiale în spitalele din România anul trecut. Cele mai multe în secțiile de terapie intensivă și chirurgie # Cotidianul de Hunedoara
Managerii de spitale bagă în continuare problema sub preș. Trei județe raportează în batjocură. The post 42.000 de cazuri de infecții nosocomiale în spitalele din România anul trecut. Cele mai multe în secțiile de terapie intensivă și chirurgie appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Circulația pe autostrada A7 între București și Adjud ar putea fi deschisă încă din acest an. The post E gata încă un lot din autostrada Moldovei appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Poate că politicienii nu ar trebui să se comporte de parcă partenerul nostru strategic este interesat de numirile în guvernul României (a se vedea postarea lui Sorin Grindeanu pe Facebook referitor la părerea Oanei Gheorghiu despre Trump)? The post Nu pleacă americanii! appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Din ce în ce mai cătrănit, poporul își caută scăpări și puncte de sprijin, iar cei tineri, loviți de boala sorosismului și a progresismului adaptat la prefăcătoriile dîmbovițene, se adună al Universitate. The post Poporul cătrănit căptușit cu amăgiri appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
09:20
Cum a fost tratat ministrul Sănătății din România într-un spital din Milano. Aproape de tragedie # Cotidianul de Hunedoara
Umărul drept a fost deplasat total. Era suspiciune de politraumă, cu multiple leziuni pe față, pe torace. Și am ajuns la un spital din Milano unde m-au neglijat total. The post Cum a fost tratat ministrul Sănătății din România într-un spital din Milano. Aproape de tragedie appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Marian Rădună a fost amendat cu 3.000 de lei pentru depășirea orei stabilite pentru comemorare. The post Organizatorul marșului de la Colectiv, amendat de jandarmi appeared first on Cotidianul RO.
08:40
SUA reduc din decembrie prezența militară americană în Bulgaria, Ungaria și Slovacia, după ce a retras o parte din trupele aflate în România. The post SUA pregătesc noi retrageri în flancul estic appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Războiul lui Bolojan cu pensionarea anticipată. 37% sunt pensionări anticipate sau de invaliditate, în ultimii 5 ani # Cotidianul de Hunedoara
Aproape un milion de români au ieșit la pensie anticipat, au pensie de invaliditate sau de urmaș. Înseamnă 20% din totalul pensionarilor. Premierul Bolojan vrea să reducă pensionarea anticipată. The post Războiul lui Bolojan cu pensionarea anticipată. 37% sunt pensionări anticipate sau de invaliditate, în ultimii 5 ani appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Un inspector ANAF din București a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Alți trei inspectori sunt cercetați sub control judiciar, într-un dosar privind favorizarea unor firme. The post Mită la ANAF București. Un inspector reținut appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
07:20
Tatăl unui tânăr mort la Colectiv: ,,A fost un transfer criminal de responsabilitate” # Cotidianul de Hunedoara
„Medicii ne-au spus că, dacă hotărâm să-l transferăm în străinătate, o facem pe riscul nostru și noi o să-l omorâm” The post Tatăl unui tânăr mort la Colectiv: ,,A fost un transfer criminal de responsabilitate” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
02:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu i-a creionat președintelui Nicușor Dan o personalitate diferită față de cea pe care o afișează, zi de zi, în spațiul public. The post „Nicușor are un umor fabulos” – Oana Gheorghiu, vicepremier appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:30
„Au plecat la concert și n-au mai ajuns acasă.” „10 ani nimeni nu a plătit.” „Nimeni nu e vinovat dar sunt 65 de morți.” „65 de povești fără final.” The post Reportaj. Marșul pentru Colectiv. Liniștea unei răni deschise appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Ilie Bolojan exclude categoric varianta demisiei din funcția de prim-ministru. The post Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria: Nu se pune problema demisiei appeared first on Cotidianul RO.
22:10
DNA la Direcția Antifraudă București, angajați anchetați pentru luare de mită # Cotidianul de Hunedoara
O anchetă DNA scoată la ivală problemele de integritate pe care le au angajații Direcției Regionale Antifraudă București, după ce trei dintre ei sunt anchetați pentru fapte de corupție. The post DNA la Direcția Antifraudă București, angajați anchetați pentru luare de mită appeared first on Cotidianul RO.
21:50
Poymarket, interzis în România. 600 milioane de dolari pariați la alegerile prezidențiale # Cotidianul de Hunedoara
După Statele Unite ale Americii, și România a inclus platforma Polymarket pe lista neagră. La alegerile prezidențiale, prin această platformă, s-au pariat sume de 600 milioane de dolari. The post Poymarket, interzis în România. 600 milioane de dolari pariați la alegerile prezidențiale appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Poymarket, interzis în România. Pariuri de 600 milioane de dolari în timpul alegerilor prezidențiale # Cotidianul de Hunedoara
După Statele Unite ale Americii, și România a inclus platforma Polymarket pe lista neagră. La alegerile prezidențiale, s-au pariat sume de 600 milioane de dolari. The post Poymarket, interzis în România. Pariuri de 600 milioane de dolari în timpul alegerilor prezidențiale appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Premierul știa că Pentagonul va retrage o parte din soldații americani din țara noastră. The post Bolojan admite că România știa dinainte că SUA retrage militari appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Șefii companiilor de stat și-au majorat salariile, deși România traversează o perioadă grea din punct de vedere economic. The post Bolojan acuză: Romatsa și-a dublat salariile appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Actorul candidează din partea POT. The post Un actor din Wednesday candidează la Capitală din partea POt appeared first on Cotidianul RO.
20:10
După 24 de ore în arest, medicii Spitalului „Bagasar Arseni”, din cauza cărora un om a murit, au scăpat de cătușe, dar au fost plasați sub control judiciar. The post Doi medici au scăpat de cătușe. Acuzați de ucidere din culpa appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Cotidianul.ro vă oferă o altă perspectivă a relației pe care România o are în prezent cu Uniunea Europeană. The post Dezbaterea relației dintre România și Uniunea Europeană appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu i-a creionat președintelui Nicușor Dan o personalitate diferită față de cea pe care o afișează, zi de zi, în spațiul public. The post „Nicușor are un umor fabulos” – Oana Gheorghiu, vicepremierului appeared first on Cotidianul RO.
19:30
UPDATE Participanți la „Marșul pentru Colectiv”: „Neam ucis de nosocomiale” # Cotidianul de Hunedoara
Bucureștiul comemorează cele 65 de victime ale incendiului de la Colectiv printr-un marș și o slujbă religioasă. The post UPDATE Participanți la „Marșul pentru Colectiv”: „Neam ucis de nosocomiale” appeared first on Cotidianul RO.
19:20
UPDATE Participanți la marșul pentru comemorarea victimelor Colectiv: „Neam ucis de nosocomiale” # Cotidianul de Hunedoara
Bucureștiul comemorează cele 65 de victime ale incendiului de la Colectiv printr-un marș și o slujbă religioasă. The post UPDATE Participanți la marșul pentru comemorarea victimelor Colectiv: „Neam ucis de nosocomiale” appeared first on Cotidianul RO.
19:00
După 24 de ore în arest, medicii Spitalului „Bagasar Arseni”, din cauza cărora un om a murit, au scăpat de cătușe, dar au fost plasați sub control judiciar. The post Medicii de la Spitalul „Bagdasar Arseni”, sub control judiciar appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Armata rusă se infiltrează în Pokrovsk, finanțarea europeană scade, iar soluția pare crearea de către UE a unei spețe fără precedent pentru justiția internațională The post Cetățenii europeni vor susține Ucraina nu doar prin vorbe appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Kremlinul și-a temperat declarațiile după ce Donald Trump a decis reluarea testelor nucleare The post Kremlinul ”a glumit”. Testele Poseidon și Burevestnik nu au fost nucleare appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Prin decizia de astăzi, TVR își reafirmă angajamentul de a susține artiștii români, de a valorifica potențialul creativ al industriei muzicale și de a promova România The post TVR din nou pe scena Eurovision appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.