Rusia folosește în Ucraina rachete dezvoltate în secret

20:10

După 24 de ore în arest, medicii Spitalului „Bagasar Arseni", din cauza cărora un om a murit, au scăpat de cătușe, dar au fost plasați sub control judiciar.