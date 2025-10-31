Stolojan: Bolojan rămâne premier până în 2027. Toți au interesul – INTERVIU
Cotidianul de Hunedoara, 31 octombrie 2025 16:20
,,Ați văzut ce îi propune doamna Vasilescu: să își dea demisia, să plece, să nu știu ce. Dacă în locul lui Bolojan ar fi fost un neica nimeni pe care primarii PSD-iști, USR-iști și alți primari să îl fi jucat pe degete ... Dar cu Bolojan nu merge. Știe exact despre ce este vorba. Toate aceste amenințări fac parte din acest joc politic pe care îl face PSD-ul. Dar când e vorba de reforma administrației publice, aici nu e vorba numai de PSD. E o coterie care se opune și care e transpolitică."
Acum 30 minute
16:30
Când vocile care acuză regimul Zelenski de tendințe autoritare, crearea unei noi oligarhii și contracte la prețuri umflate își fac tribună în presa vestică, semnalul este grav pentru președintele de la Kiev
16:20
Stolojan: Bolojan rămâne premier până în 2027. Toți au interesul – INTERVIU
16:20
NBA a anunțat că a aprobat în unanimitate vânzarea francizei Los Angeles Lakers.
Acum 2 ore
14:50
O parte din rachetele folosite de Rusia în Ucraina în ultimele luni au fost dezvoltate în secret
14:50
Trei pisici din România au cucerit titlurile de frumusețe supremă la Campionatul Mondial Felin 2025, impresionând juriul și publicul prin eleganță și personalitate.
Acum 4 ore
13:50
Greenpeace România avertizează: pete de petrol și combustibil în Marea Neagră
Semnal de alarmă tras de Greenpeace România privind poluarea din Marea Neagră
13:40
FIDELIS 10, ediția de noiembrie 2025, oferă dobânzi de până la 7,95% și un program special pentru donatorii de sânge, marcând a 20-a ediție a campaniei „România are sânge de rocker, acum și de investitor".
13:40
Inconștiență la volan. Un șofer băut și fără permis, urmărit și arestat de poliție
Un șofer de 63 de ani din Prahova, băut și cu permisul suspendat, a fost urmărit de poliție după ce a refuzat să oprească la semnalele acestora. A fost prins și reținut pentru 24 de ore.
13:20
Salvamont avertizează turiștii: zăpada este înghețată și foarte alunecoasă.
13:20
Cea mai mare parte a sumei revine Ministerului Afacerilor Interne.
13:10
Curtea de Conturi: 55% dintre orașe nu au numărul de locuitori prevăzut de lege
15% dintre comune sunt în aceeași situație.
12:50
Compania deținută de stat a anunțat o creștere semnificativă a exporturilor
Acum 6 ore
12:40
O aeronavă a Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă a depăşit pista la aterizare pe Aeroportul Băneasa. Nicio persoană nu a fost rănită.
12:30
Marius Lazaruca, numit și consilier pentru securitate națională de Nicușor Dan
Fostul ambasador este și consilier prezidențial pentru politică externă.
12:20
Prințesa Leonor a Spaniei împlinește 20 de ani! Viitoarea regină începe un nou capitol
Prințesa Leonor, împlinește 20 de ani. Moștenitoarea tronului Spaniei face un pas important spre rolul de regină și implicarea activă în viața publică.
12:20
12:20
Barcelona sărbătorește un record istoric: Sagrada Família a depășit orice altă biserică din lume. Lucrările continuă. Turnul central urmează să crească și mai mult
12:10
Regele Charles îi retrage fratelui său Andrew titlurile și reședința, după scandalul Epstein și acuzațiile de abuz sexual.
12:10
Un randament similar a mai fost înregistrat în noiembrie 2024.
12:00
Un nou duel 100% brazilian în finala Cupei Libertadores
11:50
Hărțuire, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic
11:40
INTERVIU Regizoarea spectacolului ,,153 de secunde", inspirat din tragedia de la Colectiv: Ne-am concentrat foarte mult pe ce a însemnat containerul portocaliu care se afla la ieșirea din club
,,E un personaj în sine containerul în care au rămas blocați foarte mulți oameni."
11:40
Ciucu, după interzicerea Polymarket: „Nu cred în coincidențe". Candidatul PNL, cel mai pariat pe platformă
Ciprian Ciucu, lider pe Polymarket. Aproape un milion de dolari pariați pe victoria sa.
11:20
După un început blând de lună, noiembrie aduce treptat aer rece și temperaturi tot mai scăzute. Ploile vor fi puține, dar frigul își va face simțită prezența în majoritatea regiunilor. Toamna își arată, în sfârșit, chipul adevărat.
11:10
Summitul de la Budapesta între Trump și Putin a fost suspendat de președintele american.
11:10
IPS Teodosie nu mai poate acorda binecuvântări pentru angajări și promovări la Facultatea de Teologie Ovidius. Decizie luată de Mitropolia Munteniei și Dobrogei.
11:10
Partidele din coaliție abia mai adună 50% intenție de vot, spune sociologul.
11:00
NATO va întări prezența militară în România, anunță Oana Țoiu (Europa Liberă)
NATO va întări prezența militară în România, iar parteneriatul cu SUA rămâne solid. Țara noastră pregătește un hub de securitate la Marea Neagră.
10:50
Într-o țară care uită repede, există oameni care salvează vieți și pe care statul i-a lăsat singuri, cu durerile lor.
Acum 8 ore
10:30
Despărțirea dintre Denis Alibec și FCSB pare iminentă.
10:00
42.000 de cazuri de infecții nosocomiale în spitalele din România anul trecut. Cele mai multe în secțiile de terapie intensivă și chirurgie
Managerii de spitale bagă în continuare problema sub preș. Trei județe raportează în batjocură.
09:50
Circulația pe autostrada A7 între București și Adjud ar putea fi deschisă încă din acest an.
09:40
Poate că politicienii nu ar trebui să se comporte de parcă partenerul nostru strategic este interesat de numirile în guvernul României (a se vedea postarea lui Sorin Grindeanu pe Facebook referitor la părerea Oanei Gheorghiu despre Trump)?
09:30
Din ce în ce mai cătrănit, poporul își caută scăpări și puncte de sprijin, iar cei tineri, loviți de boala sorosismului și a progresismului adaptat la prefăcătoriile dîmbovițene, se adună al Universitate.
09:20
Cum a fost tratat ministrul Sănătății din România într-un spital din Milano. Aproape de tragedie
Umărul drept a fost deplasat total. Era suspiciune de politraumă, cu multiple leziuni pe față, pe torace. Și am ajuns la un spital din Milano unde m-au neglijat total.
09:20
Marian Rădună a fost amendat cu 3.000 de lei pentru depășirea orei stabilite pentru comemorare.
Acum 12 ore
08:40
SUA reduc din decembrie prezența militară americană în Bulgaria, Ungaria și Slovacia, după ce a retras o parte din trupele aflate în România.
08:10
Războiul lui Bolojan cu pensionarea anticipată. 37% sunt pensionări anticipate sau de invaliditate, în ultimii 5 ani
Aproape un milion de români au ieșit la pensie anticipat, au pensie de invaliditate sau de urmaș. Înseamnă 20% din totalul pensionarilor. Premierul Bolojan vrea să reducă pensionarea anticipată.
08:00
Un inspector ANAF din București a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Alți trei inspectori sunt cercetați sub control judiciar, într-un dosar privind favorizarea unor firme.
07:20
Tatăl unui tânăr mort la Colectiv: ,,A fost un transfer criminal de responsabilitate"
„Medicii ne-au spus că, dacă hotărâm să-l transferăm în străinătate, o facem pe riscul nostru și noi o să-l omorâm"
Acum 24 ore
02:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu i-a creionat președintelui Nicușor Dan o personalitate diferită față de cea pe care o afișează, zi de zi, în spațiul public.
30 octombrie 2025
22:30
„Au plecat la concert și n-au mai ajuns acasă." „10 ani nimeni nu a plătit." „Nimeni nu e vinovat dar sunt 65 de morți." „65 de povești fără final."
22:30
Ilie Bolojan exclude categoric varianta demisiei din funcția de prim-ministru.
22:10
DNA la Direcția Antifraudă București, angajați anchetați pentru luare de mită
O anchetă DNA scoate la ivală problemele de integritate pe care le au angajații Direcției Regionale Antifraudă București, după ce trei dintre ei sunt anchetați pentru fapte de corupție.
21:50
Poymarket, interzis în România. 600 milioane de dolari pariați la alegerile prezidențiale
După Statele Unite ale Americii, și România a inclus platforma Polymarket pe lista neagră. La alegerile prezidențiale, prin această platformă, s-au pariat sume de 600 milioane de dolari.
21:40
21:20
Premierul știa că Pentagonul va retrage o parte din soldații americani din țara noastră.
20:50
Șefii companiilor de stat și-au majorat salariile, deși România traversează o perioadă grea din punct de vedere economic.
20:10
Actorul candidează din partea POT.
20:10
După 24 de ore în arest, medicii Spitalului „Bagasar Arseni", din cauza cărora un om a murit, au scăpat de cătușe, dar au fost plasați sub control judiciar.
