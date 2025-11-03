Compania olandeză Nexperia salută ridicarea restricţiilor privind exportul de cipuri care puneau în pericol industria automobilelor
News.ro, 3 noiembrie 2025 05:40
Compania Nexperia BV, producătorul olandez de semiconductori aflat în centrul unei dispute internaţionale, a declarat duminică că salută anunţurile recente ale guvernelor Statelor Unite şi Chinei privind eliminarea barierelor care împiedicau exportul de cipuri, dar a refuzat să comenteze declaraţiile filialei sale chineze, care a sugerat că va accelera paşii spre obţinerea independenţei, transmite Reuters.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
06:10
Prim-ministrul rus Mihail Mişustin a plecat luni într-o vizită de două zile în China, unde are programate discuţii cu preşedintele Xi Jinping şi premierul Li Qiang, care se vor concentra pe cooperarea economică şi tehnologică, în ciuda eforturilor Occidentului de a convinge Beijingul să înceteze alimentarea economică a maşinăriei de război ruse în Ucraina, relatează Reuters.
06:10
Turcia cumpără mai mult petrol non-rus după noile sancţiuni occidentale, spun surse din industrie # News.ro
Cele mai mari rafinării de petrol din Turcia au început să cumpere volume mai mari de petrol non-rus în urma celor mai recente sancţiuni impuse de Statele Unite, Uniunea Europeană şi Regatul Unit asupra exporturilor de energie ale Rusiei, potrivit unor surse din industrie citate de Reuters.
Acum 15 minute
06:00
Elevii revin în bănci, după vacanţa dintre primele două module ale anului şcolar / Ministerul Afacerilor Interne: Hai să începem acest semestru în siguranţă / Recomandări # News.ro
Elevii revin la cursuri, începând de luni, după vacanţa dintre primele două module ale anului şcoar 2025 – 2026. Următoarea vacanţă este programată înaintea sărbătorilor de iarnă. Ministerul Afacerilor Interne anunţă că poliţiştii vor fi pe şosele pentru fluidizarea traficului şi fac apel la participanţi să respecte regulile, astfel încât şcoala să înceapă în siguranţă.
Acum o oră
05:40
Compania olandeză Nexperia salută ridicarea restricţiilor privind exportul de cipuri care puneau în pericol industria automobilelor # News.ro
Compania Nexperia BV, producătorul olandez de semiconductori aflat în centrul unei dispute internaţionale, a declarat duminică că salută anunţurile recente ale guvernelor Statelor Unite şi Chinei privind eliminarea barierelor care împiedicau exportul de cipuri, dar a refuzat să comenteze declaraţiile filialei sale chineze, care a sugerat că va accelera paşii spre obţinerea independenţei, transmite Reuters.
05:40
Belgia investighează o nouă apariţie a unor drone deasupra unei baze militare. Ministru: „Nu a fost un simplu survol, ci o comandă clară ce viza Kleine Brogel” # News.ro
Poliţia din Belgia investighează o nouă intruziune a unor drone deasupra unei baze militare aeriene, a declarat duminică ministrul apărării Theo Francken, după ce recent deja au fost semnalate alte apariţii ale unor drone în zone militare din ţară, relatează Reuters.
05:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că, deocamdată, nu ia în considerare un acord care ar permite Ucrainei să obţină rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune pentru a le folosi împotriva Rusiei, relatează Reuters.
05:20
OPEC+ a aprobat o creştere modestă a producţiei de petrol în decembrie şi o pauză în primul trimestru din 2026 # News.ro
Opt state membre ale alianţei OPEC+ au convenit duminică să majoreze producţia de petrol în luna decembrie cu 137.000 de barili pe zi, urmând ca ulterior, în primul trimestru al anului 2026, să suspende temporar orice noi creşteri, potrivit unui comunicat oficial al organizaţiei, citat de Reuters.
Acum 2 ore
04:40
George Simion, despre participarea lui Nicuşor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Bucureşti: De neconceput în alte vremuri, în care un asemenea gest ar fi provocat imediat suspendarea # News.ro
Preşedintele AUR, George Dimion, critică, duminică, participarea preşedintelui Nicuşor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei, apreciind că, în alte vremuri, este un gest care ar fi dus la suspendare.
Acum 6 ore
00:20
Meciul Craiova-Rapid: Costel Gâlcă – Am avut 2-1, dar per total nu cred că meritam să câştigăm # News.ro
Costel Gâlcă, antrenorul echipei Rapid Bucureşti, recunoaşte că formaţia pe care o conduce nu merita să câştige partida de la Craiova, scor 2-2.
00:20
Meciul Craiova-Rapid: Mirel Rădoi – Am controlat tot meciul şi cred că rezultatul este injust # News.ro
Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, este convins că oltenii trebuiau să câştige meciul cu Rapid, scor 2-2, dar consideră că egalul este un pas în plus spre play-off.
Acum 8 ore
00:00
Echipa italiană AC Milan a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia AS Roma, în etapa a 10-a din Serie A.
2 noiembrie 2025
23:50
Pui de urs blocat cu capul într-un rezervor metalic, salvat / Alarma a fost dată de o persoană care se afla în drumeţie – VIDEO # News.ro
Un pui de urs blocat cu capul într-un rezervor metalic în apropierea pârtiei Lupului, din Poiana Braşov, a fost salvat, după ce un turist a dat alarma.
23:30
Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 a lovit duminică nordul Afganistanului, a anunţat Institutul American de Studii Geologice (USGS).
23:10
Călin Georgescu nu se va implica în alegerile de la Bucureşti: Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime/ Electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă/ Pe 7 decembrie se împlineşte un an de la anularea alegerilor # News.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu afirmă, duminică seară, că nu se va implica deloc în alegerile de la Bucureşti, pentru că nu crede în acest scrutin. ”Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime”, afirmă Georgescu, adăugând că ”electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă”. În plus, Georgescu afirmă că, în mod macabru, în 7 decembrie – data alegerilor pentru Primăria Bucureşti – ”se împlineşte un an de la anularea alegerilor care au îngropat democraţia şi libertatea în România”.
23:00
Călin Georgescu nu se va implica în alegerile de la Bucureşti: Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime/ Electoratul ar trebuit să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă/ Pe 7 decembrie se împlineşte un an de la anularea alegerilor # News.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu afirmă, duminică seară, că nu se va implica deloc în alegerile de la Bucureşti, pentru că nu crede în acest scrutin. ”Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime”, afirmă Georgescu, adăugând că ”electoratul ar trebuit să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă”. În plus, Georgescu afirmă că, în mod macabru, în 7 decembrie – data alegerilor pentru Primăria Bucureşti – ”se împlineşte un an de la anularea alegerilor care au îngropat democraţia şi libertatea în România”.
23:00
Turneul Campioanelor: Sabalenka a învins-o cu uşurinţă pe Paolini, iar Pegula a dispus de Gauff # News.ro
Favorita numărul unu, Arina Sabalenka, a învins-o categoric, scor 6-3, 6-1, pe Jasmine Paolini, duminică, la Turneul Campioanelor. Campioana en titre, Coco Gauff, a fost învinsă de Jessica Pegula, scor 6-3, 6-7(4), 6-2.
23:00
Un nou concept tehnologic promite să schimbe radical modul în care sunt diagnosticate şi prevenite bolile mintale sau tulburările cognitive: „geamănul digital” al creierului, o copie virtuală care ar putea anticipa riscurile şi ar oferi soluţii personalizate pentru menţinerea sănătăţii mintale.
22:40
Echipa bucureşteană Rapid a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 15-a din Superligă. După această victorie echipa lui Constantin Gâlcă a trecut pe primul loc al clasamentului.
22:30
Kenya a câştigat maratonul de la New York, duminică, atât la masculin, cât şi la feminin. Benson Kipruto s-a impus în două ore, opt minute şi nouă secunde, iar Hellen Obiri a câştigat cursa feminină cu un timp record de 2:19:51.
22:30
George Simion, despre participarea lui Nicuşor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Bucureşti: De neconceput în alte vremuri, în care un asemenea gest ar fi provocat imediat suspendarea # News.ro
Preşedintele AUR, George Dimion, critică, duminică, participarea preşedintelui Nicuşor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei, apreciind că, în alte vremuri, este un gest care ar fi dus la suspendare.
Acum 12 ore
22:10
Hamas a predat, duminică, cadavrele a trei ostatici, chiar dacă gruparea militantă palestiniană şi Israelul s-au acuzat reciproc de încălcarea armistiţiului fragil care a pus capăt, în mare parte, celor doi ani de război, relatează Reuters.
22:10
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, în deplasare, scor 5-0, formaţia lui Andrei Ivan, Panserraikos Serres, în etapa a 9-a din Super League, campionatul Greciei.
22:00
Alexandru Nazare: Anul viitor este anul PNRR-ului / Nu ne mai întâlnim cu aşa ceva / Eu cred că economia îşi va reveni. Cred sincer că România îşi va reveni # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, crede că economia României îşi va reveni după măsurile economice. El a precizat că în acest an, după rectificarea bugetară, au fost alocaţi bani mai mulţi pentru investiţii, comparativ cu anul trecut.
22:00
Maramureş: Accident rutier urmat de un incendiu/ Un om a murit, altul e resuscitat, iar un al treilea este rănit/ În urma accidentului o ţeavă de gaz a fost fisurată # News.ro
Un accident urmat de incendiu, în care a fost implicată o maşină, a avut loc în localitatea Făureşti, judeţul Maramureş. În autoturism se aflau trei persoane, dintre care una a decedat pe loc, iar o alta a fost găsită în stop cardio-respirator. În urma accidentului, o ţeavă de gaz a fost fisurată.
21:50
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Elche, în etapa a 11-a din La Liga.
21:40
Nazare, după descinderile DNA la Antifraudă: Am totuşi încredere că sunt şi în ANAF şi în Antifraudă oameni competenţi şi integri/ Vor fi cazuri în continuare pentru că aceste mentalităţi nu se schimbă de pe o zi pe alta/ A cerut informaţii de la servicii # News.ro
Minitrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat, duminică seară, că sunt ”foarte grave” cazurile de inspectori ANAF sau Antiofraudă cercetaţi pentru infracţiuni de corupţie, dar se declară convinsă că în aceste structuri sunt în contonuare oameni competenţi şi integr. ”În jurul acestor oameni trebuie să reconstruim aceste instituţii”, crede Nazare, care se aşteaptă să mai apară astfel de situaţii.
21:20
Nazare recunoaşte că a scăzut consumul, după creşterea accizelor: Da, e cert, dar e prematur să vorbim despre efectele acestei scăderi / Trebuie să dăm un mesaj echilibrat # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, recunoaşte că, după creşterea accizelor la mai multe produse, a scăzut consumul, însă a precizat că abia spre finalul anului se vor evalua efectele acestei scăderi.
21:10
Ministrul Finanţelor afirmă că ”nu e uşor” ca deficitul să fie menţinut la 8,4%, procent cu care a fost de acord Comisia Europeană şi care ne-a permis bani de investiţii pentru multe ministere: E o luptă pe care o ducem în fiecare zi # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat, duminică seară, că ”nu e uşor” ca deficitul să fie menţinut la 8,4%, procent cu care a fost de acord Comisia Europeană şi care ne-a permis bani de investiţii pentru multe ministere. ”14 miliarde de lei care astăzi sunt în proiecte, în PNRE, în investiţii şi nu puteau fi dacă nu reuşeam această renegociere”, a afirmat Nazare, precizând, însă că a ţine deficitul sub control ”e o luptă pe care o ducem în fiecare zi”.
21:00
Trump spune că preşedintele Chinei i-a dat asigurări că nu va acţiona în privinţa Taiwanului pe durata mandatului republicanului # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat că liderul chinez Xi Jinping i-a dat asigurări că Beijingul nu va întreprinde nicio acţiune în direcţia obiectivului său declarat de mult timp, acela de a unifica Taiwanul cu China continentală, cât timp liderul republican se află la putere, relatează AFP.
20:40
Maramureş: Intervenţie a Salvamont pentru recuperarea a doi tineri ucraineni blocaţi pe munte. Unul dintre ei este rănit şi nu se mai poate deplasa # News.ro
Salvamontiştii şi poliţiştii din frontieră din Maramureş intervin, duminică seară, pentru recuperarea a doi tineri cetăţeni ucraineni care au rămas blocaţi în Munţii Maramureşului. Datele primite de către salvatori arată că unul dintre ucraineni este rănit, nemaiputându-se deplasa.
20:30
Ministrul Finanţelor crede că ”mai degrabă” salariul minim nu trebuie mărit, cel puţin ”nu în acest moment”: Pe un fond de scădere economică, din 2021 până astăzi, am crescut salariul minim cu 75% / Respinge ideea unui infringement pe această temă # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, consideră că nu este oportună creşterea salariului minim în acest moment, pentru că acesta a înregistrat o creştere de 75%, din 2021 pănă în prezent, deşi am înregistrat scădere economică. El respinge ideea avansată de liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, că riscăm un infringement dacă nu majorăm salariul minim.
20:20
Eredivisie: Ultima clasată a făcut spectacol, într-un meci în care s-au marcat zece goluri # News.ro
Echipa olandeză Heracles Almelo, ultima clasată în prima divizie, a învins duminică, cu scorul de 8-2, formaţia Zwolle, într-un meci din etapa a 11-a a Eredivisie.
20:10
UPDATE - Ilie Bolojan nu se va prezenta luni în Parlament / Va cere reprogramarea dezbaterilor / Care este programul premierului # News.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că nu se va prezenta, luni, în Parlament, unde a fost invitat de AUR şi PSD, deşi ”Parlamentul este o instituţie fundamentală a democraţiei, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată şi serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetăţenilor României”.
20:10
Perechea Monica Niculescu/Storm Hunter (România/Australia), cap de serie numărul 1, a fost învinsă, duminică, în finala probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 Chennai Open.
19:50
Echipa Oţelul Galaţi a învins duminică, în deplasare, scor 3-1, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 15-a din Superligă.
19:40
Preşedintele Societăţii Naţionale de Oncologie Medicală din România (SNOMR): Aproximativ 40% dintre cazurile de cancer pot fi prevenite # News.ro
Într-un context în care numărul cazurilor de cancer continuă să crească la nivel global, România îşi consolidează eforturile de prevenţie prin lansarea unei campanii naţionale care pune accent pe educaţie, responsabilitate şi colaborare între profesioniştii din sănătate şi populaţie.
19:40
Aripa militară a Hamas a anunţat duminică, într-un comunicat, că va preda la ora 18:00 GMT (20:00 în România) cadavrele a trei ostatici israelieni, în cadrul acordului de încetare a focului dintre Israel şi Hamas, care prevede schimbul de cadavre, relatează AFP.
19:30
Premierul Ilie Bolojan anunţă că nu se va prezenta, luni, în Parlament, unde a fost invitat de AUR şi PSD, deşi ”Parlamentul este o instituţie fundamentală a democraţiei, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată şi serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetăţenilor României”.
19:20
Premierul Ilie Bolojan anunţă că nu se va prezenta, luni, în Parlament, unde a fost invitat de AUR şi PSD, deşi ”Parlamentul este o instituţie fundamentală a democraţiei, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată şi serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetăţenilor României”.
19:20
Arbitrii Iulian Călin şi Horia Gabriel Mladinovici vor conduce la centru partidele care se vor disputa, luni, în etapa a 15-a a Superligii.
19:10
Handbal masculin: România, victorie cu Slovacia şi încheie pe locul 2 la Trofeul Carpaţi, turneu câştigat de Georgia # News.ro
Naţionala României a învins duminică, la Baia Mare, reprezentiva Slovaciei, scor 33-25 (17-10), în ultimul meci de la Trofeul Carpaţi. Turneul a fost câştigat de Georgia.
19:10
Italianul Jannik Sinner a obţinut duminică o victorie cu dublă semnificaţie la Rolex Paris Masters: el a câştigat al cincilea titlu ATP Masters 1000 şi a revenit pe locul 1 în clasamentul mondial.
19:00
UPDATE - Ilfov: Livrator asiatic, agresat în trafic de un cuplu / Este lovit cu un cablu de încărcător şi scuipat / Poliţia a deschis dosar penal / Persoanele suspectate au fost identificate şi vor fi audiate # News.ro
Un livrator asiatic a fost agresat în Popeşti-Leordeni, după ce a fost şicanat de o maşină în care se afla un cuplu. Livratorul este lovit cu un cablu de încărcător şi scuipat. Poliţia a deschis dosar penal.
19:00
Fosta membră a SOS România Amalia Bellantoni, care a contestat candidatura Dianei Şoşoacă la alegerile prezidenţiale, reţinută împreună cu soţul ei / Ar fi agresat doi vecini şi le-ar fi luat telefoanele mobile # News.ro
Fosta membră a SOS România Amalia Bellantoni, care a contestat candidatura Dianei Şoşoacă la alegerile prezidenţiale, a fost reţinută, duminică, împreună cu soţul ei. Bărbatul, împreună cu încă o persoană. ar fi agresat o femeie şi un bărbat, vecini, după care le-a ridicat telefoanele. Dispozitivele le-ar fi dat soţiei sale, Amalia, care a refuzat să le mai dea înapoi.
19:00
Miliardarul Sylvan Adams donează 100 de milioane de dolari pentru reconstrucţia unui spital israelian lovit de o rachetă iraniană # News.ro
Miliardarul canadian-israelian Sylvan Adams a anunţat, duminică, că va dona 100 de milioane de dolari pentru reconstrucţia unui spital israelian care a suferit pagube importante în urma unui atac cu rachete iraniene în luna iunie, relatează AP.
18:50
Volei feminin: CSO Voluntari, victorie cu Corona Braşov şi este singura neînvinsă în Divizia A; la masculin, campioana Dinamo a pierdut la debut # News.ro
Vicecampioana CSO Voluntari a învins duminică, în deplasare, formaţia Corona Braşov, scor 3-0, în derby-ul etapei a III-a a Diviziei A şi rămâne astfel singura echipă neînvinsă. La masculin, campioana Dinamo Bucureşti a pierdut surprinzător pe teren propriu, cu SCM Zalău.
18:40
Ilfov: Livrator asiatic, agresat în trafic de un cuplu / Este lovit cu un cablu de încărcător şi scuipat / Poliţia a deschis dosar penal # News.ro
Un livrator asiatic a fost agresat în Popeşti-Leordeni, după ce a fost şicanat de o maşină în care se afla un cuplu. Livratorul este lovit cu un cablu de încărcător şi scuipat. Poliţia a deschis dosar penal.
18:40
Handbal feminin: Campioana CSM Bucureşti, a patra înfrângere din grupa B a Ligii Campionilor; Cristina Neagu, în tribune # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă duminică, pe teren propriu, în urma unei evoluţii dezamăgitoare, de formaţia Odense Handbold, scor 36-30 (16-16), în etapa a VI-a din grupa B a Ligii Campionilor. La meci a asistat şi Cristina Neagu, fostul căpitan al CSM şi al naţionalei, care a fost primită în aplauzele fanilor. Aceiaşi fani au strigat însă ”Demisia!” la final.
18:40
Patriarhia Română, referitor la interpretarea piesei „Avem o ţară” în Catedrala Naţională: "Textul poeziei, atribuită eronat lui Radu Gyr, nu promovează în niciun fel elemente ale vreunei doctrine politice totalitare" # News.ro
Textul poeziei "Avem o ţară", "atribuită în mod total eronat în ultimii ani lui Radu Gyr, nu promovează în niciun fel elemente ale vreunei doctrine politice totalitare", a transmis Patriarhia Română, duminică, referindu-se la interpretarea de către grupul Tronos Junior a melodiei în data de 30 octombrie, după încheierea slujbei de Te-Deum care a avut loc în Catedrala Naţională.
18:30
Simona Halep, care în această perioadă este la Turneul Campioanelor, la Riad, a satisfăcut cu un mesaj postat în social media curiozitatea celor care se întrebau dacă ar vrea să revină în competiţii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.