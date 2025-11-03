Compania olandeză Nexperia salută ridicarea restricţiilor privind exportul de cipuri care puneau în pericol industria automobilelor

23:10

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu afirmă, duminică seară, că nu se va implica deloc în alegerile de la Bucureşti, pentru că nu crede în acest scrutin. ”Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime”, afirmă Georgescu, adăugând că ”electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă”. În plus, Georgescu afirmă că, în mod macabru, în 7 decembrie – data alegerilor pentru Primăria Bucureşti – ”se împlineşte un an de la anularea alegerilor care au îngropat democraţia şi libertatea în România”.