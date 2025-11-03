Piaţa medicamentelor anti-obezitate: Novo Nordisk ar putea obţine aprobare până la finalul anului aprobarea pentru pastilele orale / Piaţa ar putea atinge 100 de miliarde de dolari spre finalul deceniului

G4Media, 3 noiembrie 2025 07:40

Piaţa tratamentelor pentru obezitate şi diabet intră într-o nouă fază de creştere, dominată de Eli Lilly şi Novo Nordisk, dar presată de chestiuni-cheie precum acoperirea...

Acum 30 minute
07:40
07:40
Autobuzele liniilor 106, 434 şi 483 din București sunt deviate în primele trei zile ale săptămânii
Autobuzele liniilor 106, 434 şi 483 vor circula pe trasee modificate de luni dimineaţa până miercuri seara, ca urmare a executării unor lucrări la reţeaua...
07:30
Ce cred pisicile despre noi, de fapt. S-ar putea să fii foarte surprins: nu ne consideră stăpâni și tocmai de asta ne iubesc, potrivit unui studiu
De când pisicile au reușit să-și înfigă ghearele adorabile în noi, acum aproximativ 9.500 de ani, oamenii au avut o relație de dragoste cu felinele. Astăzi, peste...
07:30
Încăierări pe străzile din Belgrad între oponenţii şi susţinătorii preşedintelui Serbiei / Câteva mii de oameni s-au confruntat în fața clădirii parlamentului
Sute de poliţişti sârbi au intervenit pentru a-i separa pe oponenţii şi susţinătorii preşedintelui autocrat al Serbiei, Aleksandar Vučić, care s-au încăierat duminică seara în...
Acum o oră
07:20
GRAFICE Analiză Roland Berger: Care este rolul României în tranziția Europei la o industrie a apărării pregătită să înfrunte provocările actuale și viitoare?
România are un decalaj în regiune față de Polonia în materie de pregătire de apărare, însă țara noastră poate lua măsuri cheie în patru direcții...
07:20
Aeroportul din Bremen (Germania), închis temporar după survolul unei drone / Au fost semnalate în ultimele luni mai multe zboruri cu drone deasupra unor obiective din state ale UE
Traficul aerian a fost suspendat temporar la aeroportul din Bremen duminică seara din cauza zborului unei drone, de origine necunoscută, a declarat poliţia germană pentru...
07:20
VIDEO Primul robot umanoid „majordom" pentru hoteluri a fost lansat în China / Acesta întâmpină oaspeții și colaborează cu roboți pentru curățenie, livrări și manipularea bagajelor
Hotelul Shangri-La Traders, situat pe aeroportul Hongqiao din Shanghai, a devenit primul hotel din lume care folosește un robot umanoid de serviciu, XMAN-R1, dezvoltat de...
07:10
VIDEO Pro-rusul Călin Georgescu, apel la boicotarea alegerilor pentru Primăria Capitalei: „Electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui" / „Nu mă pot implica în niciun fel" / În august spunea că o susține pe Anca Alexandrescu
Fost candidat la președinția României, în prezent anchetat penal pentru mai multe infracțiuni – printre care cea mai gravă fiind tentativa de instigare la acțiuni...
07:10
Premierul Bolojan se întâlnește astăzi cu șeful gigantului german Rheinmetall / Ministrul Economiei: Vom semna un contract pentru industria de apărare / Discuții despre cooperarea în programul SAFE
Premierul Ilie Bolojan va avea luni, la Palatul Victoria, discuții cu reprezentanții companiei germane din industria apărării Rheinmetall. Delegația este condusă de către CEO-ul Armin...
07:10
Universitatea Craiova – Rapid 2-2. Bucureștenii, egalați la ultima fază. Rădoi: "N-am făcut nimic special, e meritul lor"
Echipa bucureşteană Rapid a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 15-a din Superligă. După această...
07:10
Elevii revin în bănci, după vacanţa dintre primele două module ale anului şcolar / O lună și jumătate, până la viitoarea vacanță / MAI: Ne vei vedea în trafic şi în apropierea şcolilor!
Elevii revin la cursuri, începând de luni, după vacanţa dintre primele două module ale anului şcoar 2025 – 2026. Următoarea vacanţă este programată înaintea sărbătorilor...
07:10
Pui de urs blocat cu capul într-un rezervor metalic, în Poiana Brașov / A fost salvat de jandarmi / A fost observat de către un turist
Un pui de urs blocat cu capul într-un rezervor metalic în apropierea pârtiei Lupului, din Poiana Braşov, a fost salvat, după ce un turist a...
Acum 2 ore
06:30
Kiwi și pâinea de secară, o combinație ideală pentru micul dejun. Un nou studiu din Marea Britanie le cataloghează ca cele mai recomandate alimente pentru o bună digestie
Recent, în Marea Britanie sistemul public de sănătate a redactat noi ghiduri legat de alimentele care combat eficient constipația. Bazate pe cercetări științifice de ultimă...
06:10
Boris Becker: „De două ori am crezut că voi fi omorât în închisoare. Un criminal a venit spre mine țipând"
Boris Becker a povestit pentru Corriere della Sera episoade cutremurătoare din perioada în care a fost în închisoare. Fostul lider ATP spune că două au...
Acum 12 ore
23:10
VIDEO Pro-rusul Călin Georgescu, apel la boicotarea alegerilor pentru Primăria Capitalei: Electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui. Lupii nu se vând pentru un os mai mare niciodată
Fost candidat la președinția României, în prezent anchetat penal pentru mai multe infracțiuni – printre care cea mai gravă fiind tentativa de instigare la acțiuni...
22:50
Cu câteva modificări specifice, dieta mediteraneană la pachet cu exercițiul fizic moderat poate bloca celulele tumorale și preveni diabetul. „În doar două săptămâni se pot observa schimbări măsurabile în sânge și în țesuturi"
© G4Media.ro.
22:40
Studiu: Peste 25% dintre stăpânii de animale își iau liber de la muncă pentru a construi o relație puternică cu noul lor companion
Tot mai mulți oameni tratează venirea unui nou animal de companie în familie la fel de serios ca pe un eveniment major din viață. Un...
22:40
Ministrul Nazare: Anul viitor este anul PNRR-ului. Nu ne mai întâlnim cu aşa ceva. Eu cred sincer că România îşi va reveni
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, crede că economia României îşi va reveni după măsurile economice. El a precizat că în acest an, după rectificarea bugetară, au...
22:20
Hamas a predat Israelului încă trei cadavre ale ostaticilor / Israelul a acuzat că gruparea teroristă Hamas a fost prea lentă în predarea rămăşiţelor ostaticilor morți în Gaza
Hamas a predat, duminică, cadavrele a trei ostatici, chiar dacă gruparea militantă palestiniană şi Israelul s-au acuzat reciproc de încălcarea armistiţiului fragil care a pus...
22:10
Grav accident rutier în Maramureș, urmat de un incendiu/ Un om a murit, altul e resuscitat, iar un al treilea este rănit/ O ţeavă de gaz a fost fisurată
Un accident urmat de incendiu, în care a fost implicată o maşină, a avut loc în localitatea Făureşti, judeţul Maramureş. În autoturism se aflau trei...
21:40
Un tânăr sirian, suspectat că plănuia un atac islamist, a fost arestat la Berlin
Autorităţile germane au anunţat duminică arestarea, la Berlin, a unui sirian în vârstă de 22 de ani, suspectat că plănuia un atac islamist, pe fondul...
21:20
Ministrul Finanţelor afirmă că nu e uşor ca deficitul să fie menţinut la 8,4%, procent cu care a fost de acord Comisia Europeană: E o luptă pe care o ducem în fiecare zi
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat, duminică seară, că "nu e uşor" ca deficitul să fie menţinut la 8,4%, procent cu care a fost de...
21:10
Belgia afirmă că drone suspecte „vin să spioneze" avioanele de vânătoare și muniția / Ministrul Apărării, Théo Francken: Caută unde se află avioanele F-16, unde se află muniția și alte informații extrem de strategice
Dronele suspecte observate în weekend deasupra bazelor militare din Belgia au scopul de a spiona avioanele de vânătoare și muniția, a declarat duminică ministrul belgian...
21:00
Ministrul Finanţelor crede că salariul minim nu trebuie mărit, cel puţin „nu în acest moment": Pe un fond de scădere economică, din 2021 până astăzi, am crescut salariul minim cu 75% / Respinge ideea unui infringement pe această temă
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, consideră că nu este oportună creşterea salariului minim în acest moment, pentru că acesta a înregistrat o creştere de 75%, din...
21:00
Donald Trump afirmă că Xi Jinping înţelege consecinţele unei invazii chineze în Taiwan
Preşedintele american Donald Trump a afirmat că omologul său chinez, Xi Jinping, înţelege „consecinţele" unei potenţiale invadării a Taiwanului de către China, refuzând în acelaşi...
20:50
Intervenţie a Salvamont Maramureș pentru recuperarea a doi tineri ucraineni blocaţi pe munte. Unul dintre ei este rănit şi nu se mai poate deplasa
Salvamontiştii şi poliţiştii din frontieră din Maramureş intervin, duminică seară, pentru recuperarea a doi tineri cetăţeni ucraineni care au rămas blocaţi în Munţii Maramureşului. Datele...
20:30
Poliția din Marea Britanie arată că suspectul atacului cu cuțitul ar fi urcat în trenul Doncaster-Londra King's Cross la Peterborough / Bărbatul nu ar mai fi avut alți complici
Zece persoane au fost rănite, sâmbătă noaptea, în urma unui atac sângeros cu cuțitul într-un tren din Marea Britanie. Un bărbat a se află în...
20:20
Statele Unite sunt pregătite să majoreze tarifele dacă China nu îşi respectă angajamentele / Protocolul semnat între cele două mari puteri prevede măsuri din partea Chinei pentru a stopa fluxul de fentanil în Statele Unit
Statele Unite sunt pregătite să majoreze tarifele vamale impuse Chinei dacă Beijingul nu îşi respectă angajamentul de a nu bloca exporturile de pământuri rare, a...
20:10
Miliardarul Sylvan Adams donează 100 de milioane de dolari pentru reconstrucţia unui spital israelian lovit de o rachetă iraniană
Miliardarul canadian-israelian Sylvan Adams a anunţat, duminică, că va dona 100 de milioane de dolari pentru reconstrucţia unui spital israelian care a suferit pagube importante...
20:00
Jannik Sinner a câştigat pentru prima dată titlul la Paris şi revine pe locul 1 mondial
Italianul Jannik Sinner a obţinut duminică o victorie cu dublă semnificaţie la Rolex Paris Masters: el a câştigat al cincilea titlu ATP Masters 1000 şi...
19:50
Societatea Naţională de Oncologie Medicală din România:
Într-un context în care numărul cazurilor de cancer continuă să crească la nivel global, România îşi consolidează eforturile de prevenţie prin lansarea unei campanii naţionale...   © G4Media.ro.
19:40
Ilie Bolojan nu se va prezenta luni în Parlament / Va cere reprogramarea debaterilor G4Media
Premierul Ilie Bolojan anunţă că nu se va prezenta, luni, în Parlament, unde a fost invitat de AUR şi PSD, deşi ”Parlamentul este o instituţie...   © G4Media.ro.
19:30
Amalia Bellantoni, reținută împreună cu soțul ei după ce au agresat un cuplu de vârstnici cărora le-au confiscat telefoanele / Poliția caută un al doilea bărbat care ar fi participat la agresiune G4Media
Politiciana Amalia Bellantoni, fostă membră SOS, a fost reținută de polițiști, împreună cu soțul ei, după ce și-ar fi agresat vecinii, un cuplu de vârstnici...   © G4Media.ro.
19:20
Fostul comandant al Forțelor Armate Americane din Europa, Generalul Ben Hodges: Plecarea trupelor SUA nu are logică strategică. România trebuie să continue să-și întărească apărarea G4Media
Retragerea trupelor americane din România și din alte țări din estul Europei este un mesaj greșit și nu are niciun sens din punct de vedere...   © G4Media.ro.
19:00
Iranul confirmă că a primit mesaje de reluare a negocierilor nucleare cu SUA G4Media
Iranul a confirmat duminică că a primit mesaje privind reluarea negocierilor nucleare cu Statele Unite, care sunt blocate de la războiul de 12 zile cu...   © G4Media.ro.
19:00
Reacţie a Colegiului Medicilor Buzău după moartea doctoriței Ştefania Szabo: Val de ură fără precedent la adresa medicilor. Avem nevoie de protecţie legală G4Media
Colegiul Medicilor Buzău transmite, duminică, primul mesaj public după moartea fulgerătoare a dr. Ştefania Szabo, director medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Într-o postare...   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:50
VIDEO Patriarhia Română, după controversele privind interpretarea cântării „Avem o țară”: Este atribuită în ultimii ani, în mod total eronat, lui Radu Gyr G4Media
Ziua Clerului Militar a fost sărbătorită, joi, la Catedrala Națională, printr-un Te Deum, oficiat de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. La eveniment, corul...   © G4Media.ro.
18:50
VIDEO | ABC în bucătărie | Cum prepari cel mai simplu patru tipuri de cremă plecând de la crema de patiserie clasică G4Media
Crema de patiserie clasică se prepară extrem de ușor, iar dacă dorim o variație de mai multe creme, eventual preparate în același timp, iată câteva...   © G4Media.ro.
18:30
Extremistul Simion revine cu tema suspendării președintelui Nicușor Dan, după ce acesta a participat la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei: Este total imoral, total neconstituțional G4Media
Liderul formațiunii extremiste George Simion revine cu tema suspendării președintelui Nicușor Dan, în contextul în care șeful statului a participat la evenimentul USR, de lansare...   © G4Media.ro.
18:10
Festivalul de scurtmetraje București, ediția 10, se desfășoară între 4 și 11 noiembrie/ În program, filme premiate sau nominalizate la festivalurile de prestigiu G4Media
„Scurtmetrajul are puterea de a schimba perspectiva – iar la BSFF vrem ca fiecare spectator să plece cu o lume nouă în minte”, spune Radu...   © G4Media.ro.
18:10
Schimbare de lider în ATP: Sinner l-a detronat pe Alcaraz după ce a devenit campion al Mastersului de la Paris G4Media
Jannik Sinner va fi noul lider al clasamentului ATP, poziție pe care va urca începând de luni, odată cu publicarea ierarhiei actualizate. Performanța italianului vine...   © G4Media.ro.
18:10
Zelenski anunţă livrarea unui sistem antirachetă Patriot de către Germania: Fiecare întărire a apărării noastre aeriene ne aduce literalmente mai aproape de sfârşitul războiului G4Media
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat duminică livrarea unui sistem antirachetă Patriot de către Germania, informează EFE, transmite Agerpres. „Am consolidat componenţa Patriot a apărării...   © G4Media.ro.
18:00
Sondaj CURS: Intenţia de vor pentru parlamentare – 35% AUR, 24% PSD, 15% PNL, 10% cu USR 7% POT / UDMR şi SOS România – câte 4% G4Media
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament, 35% dintre români ar vota cu Alianţa pentru Unitatea Românilor (AUR), arată datele unui sondaj CURS,...   © G4Media.ro.
17:40
Vremea se va răci în toată ţara, inclusiv în Bucureşti, începând de marţi / Maximele nu vor depăşi 17 grade G4Media
Vremea se va răci în toate regiunile ţării, inclusiv în Bucureşti, începând de marţi, iar temperaturile se vor situa în jurul celor specifice perioadei, cu...   © G4Media.ro.
17:40
Reportaj VIDEO Fonduri UE în Regiunea Sud-Est (3)/ Doi tineri antreprenori din Constanța au deschis un centru de pregătire pentru Bac/ „Am dorit să îmbinăm educația cu tehnologia; să se simtă relaxați dar să obțină și rezultate” G4Media
Doi tineri antreprenori din Constanța, Raluca Leșanu și Mihai Manole, au deschis împreună un centru educațional, Vis Edu Hub, dedicat pregătirii elevilor de clasa a-12-a...   © G4Media.ro.
17:30
VIDEO Livrator străin, atacat de doi tineri, o fată și un băiat, în Popești-Leordeni, după o șicanare în trafic G4Media
Un livrator srilankez a fost atacat în stradă, în localitatea Popești-Leordeni, de doi tineri, o fată și un băiat. Incidentul a fost filmat, iar victima...   © G4Media.ro.
17:20
Chivu, lăudat de vedetele lui Inter: „Este un antrenor grozav. Ai nevoie și de noroc uneori ca să câștigi” G4Media
Inter nu a făcut un meci grozav pe terenul celor de la Verona, dar a câștigat grație unui autogol marcat în minutul 94. Cristi Chivu...   © G4Media.ro.
17:10
Artificiile îi traumatizează pe câini: Ce poți face ca să-ți protejezi animalul de companie G4Media
Sclipitoare și spectaculoase pentru oameni, dar un adevărat coșmar pentru animale — artificiile sunt una dintre cele mai mari surse de stres pentru câini și...   © G4Media.ro.
17:10
Nicușor Dan, despre retragerea parțială a militarilor americani: România este o țară sigură G4Media
Președintele Nicușor Dan a comentat pentru prima data retragerea parțială a militarilor americani de pe teritoriul României. Acesta a spus România este „o țară sigură”,...   © G4Media.ro.
16:50
Cinci alpinişti germani, dintre care unul în vârstă de 17 ani, au murit într-o avalanşă, pe munte în nordul Italiei G4Media
Cinci alpinişti germani, printre care o fată de 17 ani, au murit şi alţi doi au fost răniţi într-o avalanşă care s-a declanşat sâmbătă în...   © G4Media.ro.
