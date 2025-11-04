Nicolae Botgros a cerut redeschiderea anchetei morții Andreei Cuciuc! Se întâmplă după ce familia tinerei i-a acuzat nepotul
Cancan.ro, 4 noiembrie 2025 08:00
La un an de la moartea Andreei Cuciuc, părinții tinerei susțin că nu a fost vorba despre un accident, ci ar fi o mână criminală. Numele lui Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, a fost […]
Acum 5 minute
08:20
Florin Răgălie, actorul de circ din București, cunoscut pentru trucurile sale de balans, și-a luat fanii prin surprindere! Celebrul TikToker a anunțat că se reprofilează. Află, în articol, ce meserie surprinzătoare a ales! Florin Răgălie, […]
Acum 15 minute
08:10
Amalia Bellantoni muncește cu spor și responsabilitate la ferma pe care o deține împreună cu soțul ei, Domenico. Fosta ”vipera” de la Chefi la cuțite s-a dat în spectacol și le-a arătat prietenilor virtuali că […]
Acum 30 minute
08:00
Acum o oră
07:50
Tragedie fără margini în județul Brașov! Un turist italian, în vârstă de 55 de ani, s-a stins din viață chiar în timp ce se afla în incinta Castelului Bran. Acesta venise, alături de un grup […]
Acum 2 ore
07:20
CANCAN.RO îți înveselește ziua cu un banc de nota 10. Ion și Vasile au întâlnire, însă cel din urmă este oprit de poliție în trafic. Discuția dintre cei doi te va face să râzi cu […]
Acum 12 ore
00:10
Filmul de pe NETFLIX care a rupt topurile și te ține lipit de ecran! Colin Farrell e în rol principal # Cancan.ro
Netflix a dat din nou lovitura. Platforma de streaming continuă să surprindă publicul cu producții spectaculoase, iar cel mai recent film lansat a devenit rapid un fenomen. Este vorba despre o dramă intensă, plină de […]
3 noiembrie 2025
23:50
Primele imagini cu Roxana Dobre însărcinată! Regele Florin Salam, reacție exclusivă: ”Nu am fost niciodată…” # Cancan.ro
Roxana Dobre arată fabulos chiar și atunci când trece prin momente mai delicate. CANCAN.RO are imagini tari cu soția lui Florin Salam, care a dat fuga la o farmacie. Motivul? O migrenă, care nu îi […]
23:50
Simona trece în avantaj! Halep își consolidează relația cu iubitul neoficial (57 de ani): Luciana este… OUT! # Cancan.ro
Cine s-ar fi gândit că viața personală a Simonei Halep poate fi la fel de intensă ca performanțele ei de pe teren? După dezvăluirile făcute CANCAN.RO despre ”haremul” milionarului Dorin Mateiu, avem update-uri fierbinți: iubitul […]
23:50
Am aflat de ce s-au separat Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, de fapt. A vrut să o surprindă în Germania, dar ex-ul Ellei a trăit șocul vieții lui! # Cancan.ro
Abia acum s-a aflat! Deși au încercat să bage totul sub preș după despărțire, CANCAN.RO a aflat adevăratul motiv al separării dintre Andrei Lemnaru și Andrușca, ispita cu care s-a cuplat la Insula Iubirii! Domn […]
23:50
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale # Cancan.ro
Au trecut șase ani de când Mario Iorgulescu a provocat un accident mortal care a șocat România. Imediat după tragedie, fiul președintelui LPF, Gino Iorgulescu, a fugit din țară, iar toată lumea credea că se […]
23:50
Surpriză uriașă pentru Dan Alexa la Asia Express 2025. Cine a oprit la autostop pentru el # Cancan.ro
Surpriză uriașă pentru Dan Alexa la Asia Express 2025. Acesta a avut parte de un moment neașteptat, în timp ce făcea autostopul. Fostul antrenor a trecut printr-o situație care i-a adus zâmbetul pe buze. Cine […]
23:30
Un bărbat din Roman s-a împușcat în cap, în timpul unui live pe TikTok! În ce stare e acum # Cancan.ro
Caz șocant în Roman. Un bărbat a încercat să se sinucidă chiar în timp ce făcea un live pe TikTok. Acesta s-a împușcat în cap, chiar sub privirile celor care îl urmăreau. Unu dintre oamenii […]
23:10
Mineralul despre care medicii spun că te scapă de durerile de cap. Poate fi introdus foarte ușor în dietă # Cancan.ro
Ultimele studii arată că un anumit mineral are un rol extrem de important în susținerea sănătății creierului și a sistemului nervos. Acest nutrient este esențial pentru buna funcționare a organismului, iar specialiștii susțin că poate […]
23:00
Că Las Vegas este capitala cazinourilor nu mai este o surpriză! Stai să vezi pe ce loc se află Bucureștiul # Cancan.ro
Industria cazinourilor este în plină expansiune. În ultimii ani, tot mai mulți oameni sunt atrași de jocurile de noroc, iar popularitatea cazinourilor a crescut spectaculos. Las Vegas continuă să fie capitala mondială a cazinourilor, însă […]
22:30
Jennifer Aniston iubește din nou! Aceasta și-a făcut publică relația cu Jim Curtis printr-o postare emoționantă pe Instagram. Actrița în vârstă de 56 de ani, cunoscută pentru rolul său din „Friends”, a postat o fotografie […]
22:10
Bucurie mare în familia lui Adrian Minune: a venit pe lume într-o zi specială: ”Dumnezeul l-a trimis” # Cancan.ro
Bucurie mare în familia lui Adrian Minune! Finul celebrului manelist a devenit tată. Rustem Iova, cunoscut în trecut ca Rustem Petrișor, a anunțat cu mândrie că este tată de băiat. Acesta a postat în mediul […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 4 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitată: Anca Alexandrescu # Cancan.ro
Invitata zilei este Anca Alexandrescu, jurnalist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
Ema Oprișan, surprinsă cu ochiul bandajat. Ce a pățit fosta concurentă de la Insula iubirii # Cancan.ro
Ema Oprișan, fosta concurentă de la Insula Iubirii, i-a pus pe gânduri pe fanii ei, după ultima apariție în mediul online. Aceasta a stârnit îngrijorare în rândul urmăritorilor ei, după ce s-a afișat cu un […]
21:20
Guvernul concubinilor din România: președintele, premierul și vicepremierul trăiesc în concubinaj, cu averea ”la secret” # Cancan.ro
Într-o țară în care valorile conservatoare sunt mult mai accentuate decât cele progresiste, căsătoria rămâne o instituție respectată. La cel mai înalt nivel, foștii președinți ai țării noastre, Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu și […]
21:10
Doliu în lumea filmului! Fostul copil minune din „Prințul din Bel Air” a murit. Floyd Roger Myers Jr. s-a stins la doar 42 de ani # Cancan.ro
Este doliu în lumea cinematografiei. Floyd Roger Myers Jr., actorul care a interpretat rolul copilului minune în „Prințul din Bel Air”, s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de numai 42 de ani, […]
20:40
Claudia Puican și Armin Nicoară au avut parte de o petrecere ca în povești săptămâna trecută. Cei doi artiști au ales să organizeze o petrecere grandioasă pentru a sărbători atât cununia religioasă, cât și botezul […]
20:30
Momentul emoționant în care Al Bano s-a așezat în genunchi, în fața Paulei Seling. Mulțimea a aplaudat minute în șir # Cancan.ro
Celebrul Al Bano a revenit în România și a susținut un concert de zile mari pe scena de la Sala Platului. Sala a fost plină, iar alături de artist pe scenă a urcat și Paula […]
20:00
Vești proaste pentru clienții Pepco. Pepco Group, unul dintre principalii retaileri de tip discount din Europa, va închide 28 de magazine în Germania, din cele 64 pe care le deține pe teritoriul țării. În luna […]
19:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 4 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Călinescu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Florin Călinescu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
19:50
Crimă în Bistrița Năsăud! Un tânăr de 26 de ani a fost ucis după ce a încercat să împace doi cumnați beți # Cancan.ro
O sărbătoare în familie s-a încheiat tragic în Bistrița Năsăud. Un tânăr de 26 de ani a fost înjunghiat mortal, după ce a încercat să împace doi cumnați. Cu toții consumaseră alcool, iar conflictul a […]
19:40
Au ieșit la iveală noi lucruri teribile din maternitatea Armonia! Clinica nu avea instrumentar, pe motiv că sperie pacientele # Cancan.ro
Spitalul privat din Constanța, unde o femeie s-a stins din viață la scurt timp după naștere, este condusă de doi medici cu influență și conexiuni politice. Clinica funcționa mai mult ca o afacere, iar neregulile […]
Acum 24 ore
19:20
Ce se întâmplă cu agresorii din Popești Leordeni, după ce livratorul srilankez și-a retras plângerea? # Cancan.ro
Un nou incident revoltător a avut loc în urmă cu doar câteva zile, atunci când un livrator srilankez a fost agresat de doi tineri. Deși a făcut plângere la Poliție, acum livratorul le-a dat o […]
18:50
Puya și soția lui Melinda au avut un weekend plin. Cei doi au fost nași de cununie, iar apariția lor de la eveniment a atras toate privirile. Aceștia au ales ținute nu tocmai obișnuite. Artistul […]
18:50
Ce au pățit copiii Amaliei Bellantoni, când au intrat mascații peste ei? ”În fața lor, mi-au…” # Cancan.ro
Amalia Bellantoni și soțul ei, Domenico, au fost duși la audieri astăzi, 3 noiembrie 2025. Cei doi au fost ridicați de autorități și duși, încătușați, în fața judecătorilor, după ce vecinii lor au alertat 112 […]
18:30
Amalia Bellantoni, reacție năucitoare după ce a primit arest la domiciliu: ”Soțul este victima mea” # Cancan.ro
Amalia Bellantoni a ieșit de la audieri, însă de această dată nu a fost însoțită de tatăl copiilor săi. Femeia de afaceri a vorbit despre ce au decis judecătorii, dar și ce intenționează să facă […]
18:20
Judecătorii au decis: AREST pentru Amalia Bellantoni și soțul ei. Detalii de ULTIMA ORĂ de la audieri # Cancan.ro
Amalia Bellantoni și soțul ei, Domenico, au fost reținuți după ce au agresat fizic un cuplu de vârstnici, de 66, respectiv 67 de ani, în Sectorul 2 al Capitalei. Victimele susțin că ar fi fost […]
18:10
Iluzie optică | Un animal este ascuns în această imagine: ai 10 secunde la dispoziție ca să-l descoperi # Cancan.ro
CANCAN.RO vă aduce astăzi o nouă provocare vizuală menită să vă pună la încercare atenția și spiritul de observație. Este vorba despre o iluzie optică specială, iar tot ce trebuie să faceți este să identificați […]
18:10
Momente de groază la Roma! Turnul medieval Torre dei Conti s-a prăbușit. Un muncitor român a rămas prins sub dărâmături # Cancan.ro
Momente de groază în capitala Italiei. O parte din turnul medieval Torre dei Conti din cadrul Forului Imperial din Roma s-a prăbușit. Acesta era chiar în curs de renovare. 11 persoane au fost implicate, iar […]
18:00
Românii se pregătesc pentru o iarnă cu multe zile libere. Finalul de an aduce odihnă, timp pentru familie și o tranziție lină către 2026. Ultimele săptămâni ale anului 2025 se anunță mai relaxate pentru mulți […]
16:30
BREAKING! A venit decizia în cazul Amaliei Bellantoni: arestată la domiciliu! Ce se întâmplă cu soțul ei # Cancan.ro
Amalia Bellantoni, cunoscută pentru implicarea sa politică în cadrul formațiunii SOS România, a ajuns în atenția autorităților după un incident violent petrecut în Sectorul 2 al Capitalei. Fosta candidată a fost plasată în arest la […]
16:20
Pentru Andreea Marin, ultimul an a fost unul al transformărilor profunde. Fosta prezentatoare și una dintre cele mai iubite figuri din televiziunea românească a ales să își regândească prioritățile, să se desprindă de tot ce […]
15:20
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc savuros în această zi de luni. Așadar, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de această glumă. Finalul o să stârnească hohote de râs. Spor la voie bună! Sună telefonul […]
15:20
Tragedie în lumea media! O fostă prezentatoare de știri, acuzată că și-a ucis propria mamă # Cancan.ro
O veste șocantă a zguduit comunitatea din Wichita, Kansas, după ce o femeie în vârstă de 47 de ani a fost arestată sub acuzația de crimă, fiind suspectată că și-a ucis mama. Incidentul a avut […]
14:50
Două fetițe au rămas orfane în doar câteva luni. Tatăl lor s-a stins în cursă, iar mama… # Cancan.ro
Tragedie fără margini pentru o familie din Bacău! Două surori de 15 și 19 ani trec printr-o adevărată dramă. Fetele și-au pierdut în doar câteva luni ambii părinți. Tatăl a murit în urmă cu doar […]
14:50
Fotbalul românesc a pierdut unul dintre jucătorii săi emblematici. Constantin Zamfir, fostul atacant al Stelei București din anii 1975–1980, s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani, după o perioadă în care problemele […]
14:20
Jador și-a anulat concertul din Olanda, după ce a fost linșat: ”Amenințări, jigniri și…” # Cancan.ro
Artistul român Jador a fost nevoit să anuleze concertul său programat în Olanda, după ce atmosfera evenimentului a devenit tensionată din cauza comportamentului inadecvat al unor participanți. Evenimentul, care trebuia să aducă bucurie și distracție […]
14:20
Fostul fotbalist din România care va trăi toată viața cu regrete: „Am probleme mari în continuare” # Cancan.ro
Un fost fotbalist din România a vorbit despre regretul cu care va trăi toată viața. Cunoscut pentru viteza și execuțiile sale impresionante, sportivul s-a confruntat cu probleme mari, pe care le resimte în continuare. Află, […]
13:50
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii! # Cancan.ro
Luni dimineața, polițiștii din București au intervenit în forță la blocul unde locuiesc Amalia și Domenico Bellantoni, ducând cuplul în cătușe la audieri. Cei doi sunt acuzați de furt calificat, complicitate la furt și lovire […]
13:40
Modul bizar în care s-a costumat Toto Dumitrescu de Halloween, după scandalul uriaș: ”Am decis să…” # Cancan.ro
Toto Dumitrescu, costumație surprinzătoare de Halloween. Fiul lui Ilie Dumitrescu s-a legat de scandalul uriaș în care a fost implicat pentru apariție sa din noaptea de 31 octombrie 2025. Află, în articol, modul bizar în […]
13:30
Noiembrie 2025 se anunță o perioadă favorabilă pentru cinci semne zodiacale, conform previziunilor astrologice. După luni de provocări și dificultăți, aceste zodii intră într-o fază de echilibru, cu oportunități profesionale, stabilitate emoțională și posibilități financiare […]
13:20
Pe 1 noiembrie, Sala Palatului din București a găzduit premiera de gală a filmului Cravata Galbenă, în prezența actorilor John Malkovich și Sean Bean, a regizorului Serge Ioan Celebidachi și a echipei. Evenimentul a reunit […]
13:00
Și-a luat viața la închisoare! Fondatorul platformei de criptomonede Thodex a fost găsit mort, în celulă # Cancan.ro
Faruk Faith Özer, fondatorul platformei de criptomonede Thodex, și-a luat viața în spatele gratiilor. Bărbatul se afla în penitenciarul de maximă siguranță Tekirdağ din Turcia și a fost găsit fără suflare în celula sa. El […]
12:40
Prima reacție a Poliției, după ce mascații i-au reținut pe Amalia Bellantoni și soțul ei. Ce le-ar fi făcut celor doi bătrâni, de fapt # Cancan.ro
Amalia Bellantoni, în vârstă de 43 de ani, și soțul ei, Domenico Bellantoni, de 57 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore de Poliția Capitalei. Cei doi sunt cercetați într-un dosar ce vizează […]
12:40
„EXCLUSIV RAPID” după Craiova – Rapid 2-2 începe la ora 18:00, în direct pe YouTube – ProSport # Cancan.ro
Rapid a terminat turul cu o singură înfrângere și continuă lupta pentru titlul de campioană a României, care a ajuns ultima dată în Giulești în 2003. Vorbim despre tot ce s-a întâmplat de la venirea […]
12:30
