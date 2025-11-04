Reuters: UE e pe pista greșită în privința unei apărări eficiente cu drone
G4Media, 4 noiembrie 2025 08:00
Analiză Reuters, via Rador: În nerăbdarea de a ajuta Europa să-și amelioreze apărarea în fața agresivității Rusiei, Bruxelles-ul a tras un glonț orb. Recenta propunere a...
Președintele Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe după moartea muncitorului român în Italia: ”Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu” # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, a trimis marți dimineață un mesaj de condoleanțe după ce un muncitor român a decedat după ce a fost prins sub...
Lider PNL anunță că premierul Bolojan ar putea accepta o perioadă de tranziție mai mare de 10 ani în noua reformă a pensiilor magistraților # G4Media
Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), a declarat luni la RFI România despre pensiile magistraților că din discuțiile avute cu premierul "am înțeles că există flexibilitate...
O bandă care producea îmbrăcăminte „Made in Italy” în România, destructurată de autoritățile italiene # G4Media
Ofițerii Gărzii Financiare din cadrul secției Gorizia (estul Italiei) au identificat o bandă care producea și vindea haine etichetate „Made in Italy", dar care erau...
Decizia Instanței Supreme în dosarul „Micula” demonstrează că statul dispune de instrumentele necesare pentru a recupera ajutoare acordate ilegal # G4Media
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în dosarul „Micula", decizie care demonstrează că statul dispune...
Zona metropolitană Braşov va avea un sistem public de transport feroviar / Tren metropolitan între municipiile Brașov și Sfântu Gheorghe / Proiectul de 230 de milioane de euro ar trebui finalizat în 2029 # G4Media
Prin accesarea de fonduri europene se va realiza un tren metropolitan de legătură între municipiile Braşov şi Sfântu Gheorghe, precum şi cu Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav,...
Compania germană Rheinmetall ar putea fi cooptată în cel puțin trei proiecte militare din programul SAFE finanțat de UE # G4Media
Proiectele de înzestrare militară și dezvoltare a industriei românești de apărare prin programul SAFE (Security Action for Europe) încă sunt în curs de negociere, dar...
Mișcarea „suveranistă”, care leagă naționalismul, populismul și conspiraționismul, este principala forță din spatele dezinformării din România – concluzie a unui studiu european # G4Media
Ecosistemul media românesc a dezvoltat propriile rețele și canale alternative de știri care răspândesc narațiuni anti-UE, combinate cu știri apocaliptice, conspirații, narațiuni pro-Kremlin, conținut neofascist...
Anchetă internă la Spitalul Municipal Timișoara: Mai mulți angajați au fost filmați în echipament medical mergând pe stradă # G4Media
O anchetă internă a fost demarată la Spitalul Municipal Timișoara, după ce în mediul online au apărut imagini cu angajații unității umblând pe stradă în...
Președintele Donald Trump a amenințat că va lansa o intervenție militară americană "în forță" în Nigeria, susținând – se pare, ca răspuns la presiunea venită din...
Fără Jupiter, Terra nu ar fi existat / Uriașul sistemului solar a salvat Pământul de la prăbușirea în Soare, arată un nou studiu # G4Media
Jupiter, cea mai mare planetă a Sistemului Solar, nu este doar un uriaș gazos care atrage privirile astronomilor de secole. Potrivit unui nou studiu realizat...
Samsung își menține poziția de lider pe piața globală a smartphone-urilor în al treilea trimestru din 2025 / Topul este completat de Apple și Xiaomi # G4Media
Samsung și-a menținut poziția de lider pe piața globală a smartphone-urilor în al treilea trimestru al anului, potrivit rapoartelor preliminare privind vânzările întocmite de două...
Pisicile și micile lor secrete: de ce preferă apa curgătoare, ce înseamnă când își marchează teritoriul și motivul real pentru care nu vor să fie mângâiate pe burtă # G4Media
Unii oameni adoră pisicile, în timp ce alții le consideră ciudate. Cert este faptul că adesea avem nevoie de ajutor pentru a le descifra comportamentul. De...
Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se închide, marți, de la ora 09.00, pentru 12 ore / Restricţii de trafic până miercuri dimineaţă # G4Media
Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se închide, marţi, de la ora 09.00 până la ora 21.00 pentru toate categoriile de vehicule. Ulterior, până miercuri dimineaţă,...
Japonia confirmă pierderea contactului cu sonda Akatsuki, ultima sondă care studia planeta Venus # G4Media
Agenția Spațială Japoneză (JAXA) a declarat încheiată misiunea spațială Akatsuki, la mai mult de un an după ce sonda cu același nume nu a mai...
Clatite americane din dovleac și năut, fără gluten, fără lactoză și fără zahăr, pentru micul dejun sau la pachet. Se pot combina cu brânzeturi dar și cu miere sau dulceață # G4Media
Când vine anotimpul rece, nimic nu poate fi mai de bun augur pentru ziua care stă să înceapă decât niște clătite calde. Iar dacă sunt...
Pilotul unui avion Ryanair, scos inconștient din aeronavă, pe Aeroportul Cluj / Traficul pe aeroport a fost oprit, luni seară # G4Media
Aterizările şi decolările de la Cluj au fost oprite, luni seară, din cauza unui avion Ryanair care a rămas pe pistă imediat după aterizare, transmite...
Hamilton, „sabotat” din interiorul Ferrari: „L-a enervat inutil, fără să-i prezinte toate faptele” # G4Media
Lewis Hamilton nu are parte la Ferrari de un monopost care să-l ajute să conteze în lupta pentru titlul mondial din Formula 1, iar mai...
Din vie la cramă și apoi în paharul clienților, pe drum electric. Crama Liliac duce gustul Transilvaniei mai departe cu eSprinter # G4Media
Toamna se numără sticlele de vin, iar pentru crama Liliac din Transilvania asta poate însemna o perioadă aglomerată, în care strugurii proaspăt culeși trebuie să...
La ședința comemorativă a plenului Knesset-ului, parlamentul unicameral al țării, această divizare a fost extrem de pronunțată, cu prim ministrul Benjamin Netanyahu absent, iar liderul...
Octav Stroici. Cine este muncitorul prins sub dărâmături în urma prăbușirii Torre dei Conti din Roma? # G4Media
Născut acum 66 de ani în Suceava, Octav Stroici locuiește în Monterotondo, în apropierea Romei, împreună cu familia sa. Este este românul prins de dărâmăturile...
Palatul Telefoanelor din Cluj ar putea fi cumpărat de primărie cu 3,2 milioane de euro / Vineri e ziua decisivă / Sute de clujeni au semnat o petiție pentru ca Primăria Cluj – Napoca să-și exercite dreptul de preempțiune # G4Media
Primăria Cluj-Napoca va achiziționa Palatul Telefoanelor, imobil situat în centrul municipiului și clasat drept monument istoric, în baza dreptului de preempțiune, anunță Monitorul de Cluj....
Echipa FC Botoşani a încheiat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia ploieşteană Petrolul, în ultimul meci al etapei a 15-a din...
Democrații 66 (social-liberal) pe primul loc potrivit rezultatelor complete ale alegerilor din Țările de Jos. Liderul D66, Rob Jetten, va încerca să formeze un guvern de coaliție # G4Media
După numărarea voturilor din străinătate, D66 are un avans final de 28.000 de voturi și 0,2% înaintea Partidului Libertății (PVV, extrema dreaptă) condus de Geert...
Ce este black lime, condimentul pe care îl poți aduce cu tine sau face cadou altora dacă se întâmplă să călătorești în Golful Persic. Se poate adăuga peste carne sau legume, în supe și tocănițe, la orez sau chiar în deserturi # G4Media
E puțin acidă, oarecum amăruie, dar are și note de fum, fiind un ingredient extremd de versatil care se poate folosi – sunt suficiente cantități...
VIDEO I Povestea tinerei de 25 de ani care se pregătește intens pentru sfârșitul lumii. Și-a transformat casa într-un refugiu apocaliptic, are provizii pentru 10 ani, animale și energie solară # G4Media
O tânără de 25 de ani, din Washington (SUA), se pregătește intens pentru sfârșitul lumii! În timp ce alți tineri de vârsta ei își fac...
Cătălin Drulă: Văd că Anca Alexandrescu are un discurs comun cu domnul Grindeanu, cred că aici putem citi mai multe decât pare la prima vedere / Îl invit şi pe domnul Băluţă să se pronunţe faţă de apropierea aceasta # G4Media
Cătălin Drulă, candidatul USR pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, răspunde criticilor Ancăi Alexandrescu, susţinută de AUR pentru funcţia lăsată liberă de Nicuşor...
Genoa lui Șucu reușește prima victorie în campionat / 2 – 1 în deplasare, cu Sassuolo, cu gol în minutul 93 # G4Media
Penultimul meci din etapa a 10-a din Serie A a adus la Genova prima victorie a sezonului. Echipa lui Dan Șucu s-a impus cu 2-1...
O lege care prevede pedeapsa cu moartea pentru autorii atacurilor teroriste a trecut de Comisia pentru securitate națională a Parlamentului din Israel # G4Media
Comisia pentru securitate națională a Parlamentului israelian (Knesset) a aprobat luni un proiect de lege care prevede introducerea pedepsei cu moartea în Israel pentru autorii...
Ajutorul alimentar al 42 de milioane de americani va fi redus la jumătate în noiembrie / Administrația Trump dă vina pe shutdown # G4Media
Administraţia Trump anunţă luni că ajutorul alimentar de care beneficiază aproximativ 42 de milioane de americani urmează să fie redus în noiembrie, din cauza paraliziei...
Prof. Dr. Elvira Brătilă: cum transformă, la Spitalul Memorial, înalta tehnologie și excelența medicală tratamentul endometriozei complexe # G4Media
Ce înseamnă, practic, un centru multidisciplinar acreditat internațional pentru endometrioza complexă? La Memorial România, Centrul de execelență în tratamentul endometriozei, coordonat de Prof. Dr. Elvira...
Primul caz de sarcină obţinută printr-o tehnică de fertilizare asistată de AI / Aceasta a permis identificarea spermatozoizilor viabili chiar şi la bărbaţii cu formă severă de infertilitate # G4Media
Cercetătorii de la Universitatea Columbia, din Statele Unite, au reuşit o premieră medicală: prima sarcină obţinută printr-o metodă de fertilizare asistată de inteligenţă artificială (AI)....
China anunță că va trimite oameni pe Lună până în 2030, înainte de lansarea noii stații spațiale # G4Media
China a declarat joi că este pe cale să trimită astronauți pe Lună până în 2030, odată cu prezentarea următorului echipaj de astronauți care se va...
Tim Cook spune că Apple va integra mai multe modele de inteligență artificială în Apple Intelligence # G4Media
Apple plănuiește să se „integreze" cu mai multe companii „în timp", potrivit CEO-ului.
Plombele care conțin și mercur, interzise în mai multe țări, din 2030 / ”Îl considerăm periculos în baterii și produse cosmetice, dar acceptabil în vaccinuri şi amalgamuri dentare?” # G4Media
Numeroase ţări, inclusiv Statele Unite, au lansat luni un apel privind interzicerea utilizării mercurului în amalgamurile dentare începând din 2030, exprimându-şi astfel sprijinul faţă de...
Cătălin Drulă, despre ideea suspendării președintelui Nicușor Dan pentru că a participat la lansarea candidaturii sale: „Le-aș recomanda niște ceai calmant” / „E un mit că președintele ar trebui să stea într-un fel de vid. Nu este un monarh, este un om politic” # G4Media
Cătălin Drulă a declarat, luni seara, la Digi24, că le recomandă „un ceai calmant" celor care afirmă că președintele Nicușor Dan ar trebui suspendat din...
Situație inedită la CJ Brașov: Consilierii s-au întrunit în ședință pentru a desemna un vicepreședinte care să semneze hotărârile aprobate luna trecută / Vicepreședintele prezent atunci e acum sub control judiciar și nu are voie să ia legătura cu instituția # G4Media
Consilierii județeni brașoveni s-au întrunit luni, 3 noiembrie, într-o ședință de îndată, pentru a-l desemna pe Adrian Iatan, vicepreşedintele Consiliului Județean Braşov să semneze hotărârile...
Dominic Fritz susține că sunt normale alte alianțe politice în județe, diferite de cele de la nivel național / ”Eu la Timişoara nu am o coaliţie de aceeaşi culoare ca la Bucureşti, asta ar fi absurd” # G4Media
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că o competiţie pentru Primăria Capitalei este normală, el spunând că, în opinia sa, "constelaţia politică" existentă la nivel central...
Cancelarul Friedrich Merz spune că sirienii nu mai au de ce să ceară azil în Germania / „Războiul civil în Siria s-a terminat” # G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz a semnalat luni că războiul civil în Siria s-a încheiat, prin urmare nu mai există niciun motiv pentru a acorda azil...
Ministrul Economiei vrea să oprească speculațiile de pe piaţa de energie / ”Profituri de zeci sau sute de milioane de euro anual pe spatele românilor” # G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că este nevoie de modificarea legislaţiei în baza căreia funcţionează piaţa de energie, el arătând că în acest moment există...
Rusia lansează un nou submarin cu propulsie nucleară / ”Habarovsk” va ajunge în portul Severodvinsk # G4Media
Rusia a lansat la apă, în weekend, un nou submarin cu propulsie nucleară – "Habarovsk -, în portul Severodvinsk, a anunţat Ministerul rus al Apărării,...
Fostul ministru de Externe Luminiţa Odobescu, numită consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Ilie Bolojan # G4Media
Fostul ministru de Externe Luminiţa Odobescu a fost numită, luni, consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-Ministrului Ilie Bolojan, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial,...
121 de ambulanţe vor fi livrate în acest an / Alte 470 vor ajunge în judeţe până în iunie 2026 / Bucureşti-Ilfov va primi 64 de ambulanţe, Constanţa 23, iar Suceava, Iaşi şi Timiş câte 20 # G4Media
121 ambulanţe vor fi livrate până la sfârşitul acestui an către Serviciile de Ambulanţă din ţară, dar şi pentru SMURD, urmând ca alte 470 de...
China va lansa Mengzhou-1, vehiculul său spaţial de nouă generaţie conceput pentru a transporta astronauţi în spaţiu, în anul 2026, a anunţat sâmbătă Agenţia Chineză...
Partidul extremist AUR, fără candidat propriu la alegerile pentru Primăria București / Partidul condus de George Simion anunță oficial că o susține pe Anca Alexandrescu # G4Media
Partidul extremist AUR a anunțat, luni seara, după ședința Consiliului Național de Conducere, că nu va avea candidat propriu la alegerile din 7 decembrie pentru...
300 de parlamentari, dar cu vot uninominal / Grindeanu anunță că PSD vrea revenirea la sistemul care a dat baronilor locali putere absolută asupra senatorilor și deputaților # G4Media
Senatul a adoptat tacit, luni, proiectul privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari inițiat de USR. Proiectul a fost adoptat tacit pentru cî s-a...
Miniştrii de externe din ţările musulmane cer Israelului şi Hamas să respecte armistiţiul în Fâşia Gaza / ”Soluţia cu două state este singura modalitate de a realiza o pace durabilă” # G4Media
Miniştrii de externe din ţările musulmane, reuniţi luni la Istanbul, au cerut Israelului şi Hamas să respecte fragilul acord de încetare a focului în Fâşia...
Echipa Farul Constanţa a învins luni, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia ciucană Csikszereda, în etapa a 15-a din Superligă, transmite News.ro. La Ovidiu, gazdele...
USR şi PNL vor avea candidat comun pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău / Cele două partide fac alianță împotriva lui Marcel Ciolacu # G4Media
Alianţa dintre PNL şi USR a oficializat, luni, într-o şedinţă comună, susţinerea independentului Mihai Răzvan Moraru drept candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean...
Ministrul Economiei, despre plecarea Lukoil: Statul român trebuie să se asigure că nu iese în pagubă / ”Ştiu că există datorii ale acestor companii„ # G4Media
Statul român trebuie să se asigure că datoriile companiilor străine care pleacă din ţară nu vor rămâne istorie şi că nu va rămâne din nou...
