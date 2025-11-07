Adrian Năstase, invitat la Congresul social-democraţilor, nu exclude o guvernare PSD-AUR

08:10

Fănel Bogos care a vrut cu orice preţ să-l demită pe şeful DSV Vaslui a fost arestat preventiv. Milionarul vasluian a avut nu una, ci patru reţele prin care încerca să facă trafic de influenţă. În caracatiţa relaţiilor sunt foşti angajaţi SRI şi SIE, dar şi politicieni. Omul de afaceri a cheltuit milioane de euro ca să scape de directorul DSV, care îi este şi cumătru. Ceilalţi trei inculpati au primit control judiciar. Şeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost şi el pus sub control judiciar în această anchetă şi a fost suspendat din partid.