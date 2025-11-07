Adrian Năstase, invitat la Congresul social-democraţilor, nu exclude o guvernare PSD-AUR
ObservatorNews, 7 noiembrie 2025 13:20
Fostul premier Adrian Năstase este prezent, vineri, la Congresul PSD de la Romexpo, unde partidul își alege noua conducere. Năstase a vorbit despre tensiunile din actuala coaliție de guvernare și a spus că nu este exclusă o viitoare guvernare PSD - AUR.
Acum 10 minute
13:30
Fostul preşedinte PSD Marcel Ciolacu a declarat înaintea congresului pentru alegerea noii conduceri a partidului, că USR ar trebui să iasă de la guvernare.
Acum 30 minute
13:20
Fostul premier Adrian Năstase este prezent, vineri, la Congresul PSD de la Romexpo, unde partidul își alege noua conducere. Năstase a vorbit despre tensiunile din actuala coaliție de guvernare și a spus că nu este exclusă o viitoare guvernare PSD - AUR.
13:20
Curs BNR, 7 noiembrie 2025. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 7 noiembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.
13:10
Clasamentul Conference League, după 3 etape. Craiova a dat lovitura pe terenul celor de la Rapid Viena # ObservatorNews
Joi seara s-au disputat meciurile din etapa a 3-a a Conference League, iar Universitatea Craiova a obţinut o victorie extrem de importantă, 1-0 pe terenul celor de la Rapid Viena.
Acum o oră
12:50
Black Friday 2025. Vânzări de peste 134 de milioane de euro la eMAG în primele 4 ore. Topul produselor # ObservatorNews
Black Friday 2025. Este ziua celor mai mari reduceri din an și, automat, și a celor mai mari cheltuieli. Cel mai mare magazin online, eMAG, a înregistrat în primele 4 ore vânzări de peste 667 milioane de lei, adică peste 134 de milioane de euro. Au fost vândute 2,3 milioane de produse. Aproape jumătate de milion de români au plasat comenzi, cu o medie de 1.419 lei/client și 4,9 produse/client.
12:50
Accident cu 6 morţi în Bulgaria. Şoferul român gonea cu poliţia pe urme şi a căzut cu maşina în lac # ObservatorNews
Şase migranţi au murit şi alte patru persoane au fost rănite după ce maşina în care se aflau a căzut într-un lac în timp ce era urmărită de poliţie, în apropierea oraşului Burgas, la Marea Neagră, a relatat vineri BTA preluată de Reuters.
12:40
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 7 noiembrie 2025.
Acum 2 ore
12:30
Nicușor Dan: Dacă Europa continuă să meargă cum a mers, va pierde lupta cu Statele Unite și cu China # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan participă la evenimentul 'Dialog pentru dezvoltare - Summit 2025 - Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană', organizat de Confederația Patronală Concordia.
12:30
Care sunt preţurile la carburanţi vineri, 7 noiembrie 2025. Preţul la motorină a crescut cu 13 bani pe litru # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că vineri, 7 noiembrie 2025, preţul la motorină este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.
12:20
Doi craioveni, de 15 şi 17 ani, reţinuţi după ce au trântit o femeie la pământ şi i-au smuls geanta de pe umăr # ObservatorNews
A ieșit liniștită pe stradă, dar în câteva secunde s-a trezit trântită la pământ, cu geanta smulsă din mână. O femeie din Craiova a fost atacată de doi adolescenți, în plină zi, potrivit Agerpres. Agresorii, de 15 și 17 ani, au fost prinși la scurt timp și arestați preventiv pentru tâlhărie calificată.
12:10
România testează sistemul anti-dronă Merops. Moşteanu: Urmează să fie integrat în sistemele operaționale # ObservatorNews
România a început să testeze sistemul american anti-dronă Merops, a anunţat ministrul Apărăii Ionuţ Moşteanu. Decizia vine după o serie de incursiuni în spațiul aerian al NATO, care au evidențiat vulnerabilitățile alianței.
12:10
Reacția lui Nicușor Dan în cazul întâlnirii Bolojan-Bogos: E normal să existe dialog cu mediul de afaceri # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, referindu-se la întâlnirea de la Palatul Victoria dintre premierul Ilie Bolojan, Fănel Bogos, un om de afaceri vasluian arestat pentru fapte de corupție și liderul PNL Vaslui, aflat sub control judiciar în același dosar, că este firesc ca oamenii politici să interacționeze cu mediul de afaceri, atât timp cât discuțiile nu depășesc o limită de principialitate. "Din ce am văzut, domnul Bolojan nu a depășit această limită de principialitate", a subliniat președintele, conform News.ro.
Acum 4 ore
11:30
20 de congresmeni cer anularea retragerii celor 700 de militari SUA din România: "Oferă muniție Kremlinului" # ObservatorNews
20 de congresmeni americani îi cer secretarului Apărării, Pete Hegseth, să renunțe la planul de retragere a 700 de militari americani din România, avertizând că această decizie slăbește Flancul Estic al NATO în plin război în Ucraina și oferă un avantaj de propagandistic Kremlinului. Totodată arată că SUA se retrag din Europa tocmai când Ucraina și aliații europeni au cea mai mare nevoie de sprijinul american.
11:30
Furt ca-n filme la Iași. A dezarmat codul de acces al băncii și a plecat cu două casete pline cu bani # ObservatorNews
Un bărbat de 50 de ani din Iași a fost reținut de polițiști după ce ar fi furat două casete pline cu bani dintr-o agenție bancară. Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi pătruns în interiorul băncii folosind chei potrivite și dezarmând codul de acces. Prejudiciul estimat depășește 68.000 de lei și 9.700 de euro, scrie Agerpres.
11:10
Mai multe persoane de la baza Andrews, unde era Trump, s-au îmbolnăvit după ce au deschis un pachet suspect # ObservatorNews
Mai multe persoane s-au îmbolnăvit după ce au deschis un pachet suspect livrat la baza militară Andrews din Maryland, scrie BBC.
11:10
Prognoza meteo ANM pentru următoarele 4 săptămâni. Ce se întâmplă cu vremea la început de iarnă # ObservatorNews
Vremea în România. Săptămâna 17- 24 noiembrie va fi caracterizată de temperaturi medii, care vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, anunţă vineri meteorologii de la ANM, care au făcut publică prognoza până pe 8 decembrie.
10:50
Accident grav pe Autostrada Soarelui. Trei maşini s-au ciocnit violent pe sensul spre București: un om a murit # ObservatorNews
Tragedie pe Autostrada Soarelui, în județul Călărași. O persoană a murit, iar alte patru au fost rănite, vineri dimineață, într-un accident grav produs la kilometrul 68 pe sensul Constanța - București. Trei autoturisme au fost implicate în coliziune, iar una dintre victime a rămas încarcerată și a fost extrasă de echipele de intervenție.
10:40
Gunvor, acuzată că este marioneta Kremlinului, și-a retras oferta pentru Lukoil, inclusiv rafinăria Petrotel # ObservatorNews
Trezoreria Statelor Unite a acuzat compania Gunvor, cu sediul în Elveția și cofondată de un oligarh apropiat de Vladimir Putin, că este "marioneta Kremlinului" și a respins solicitarea acesteia de a achiziționa activele internaționale ale gigantului rus Lukoil. În urma acuzațiilor, Gunvor a anunțat că își retrage oferta de cumpărare. Potrivit presei ruse, tranzacția ar fi inclus şi subsidiara Litasco, care deține peste 300 de benzinării în România și rafinăria Petrotel din Ploiești. Washingtonul se opune tranzacţiei iar achiziţia nu se poate realiza fără aprobarea SUA.
10:40
Cod galben de vânt şi ploi în 2 judeţe, după duminică dimineaţă. La munte sunt anunţate ninsori # ObservatorNews
ANM a emis, vineri, o atenționare Cod galben de ploi importante cantitativ, valabilă până duminică dimineața în județele Gorj și Mehedinți, precum și o informare de vânt și precipitații mixte, ce vizează arii mai extinse.
10:20
Orașul din Europa care organizează o loterie pentru locurile de veci. Cum ajungi "vecin" cu artişti legendari # ObservatorNews
Parisul a ajuns să organizeze o loterie pentru locurile de veci. Autoritățile oferă locuitorilor șansa unică de a fi înmormântați în cimitirele celebre Père-Lachaise, Montmartre sau Montparnasse, dar cu o condiție: să plătească pentru restaurarea mormintelor abandonate, potrivit Mediafax. Visul de a-ți dormi somnul de veci lângă Jim Morrison sau Simone de Beauvoir ar putea deveni realitate, însă doar pentru cei dispuși să investească serios în "veșnicie".
10:20
Tesla a aprobat salariu de 1 trilion $ pentru Elon Musk. Miliardarul devine cel mai bine plătit CEO din lume # ObservatorNews
Acţionarii Tesla au votat joi în favoarea uriaşului pachet de compensaţii destinat CEO-ului Elon Musk, evaluat la aproape 1.000 de miliarde de dolari, cu un sprijin de peste 75%, potrivit rezultatelor anunţate la adunarea generală anuală a companiei, desfăşurată în Texas, transmite CNBC.
10:20
Preluarea Purcari de către grupul polonez Maspex, avizată în România, Bulgaria și Moldova # ObservatorNews
Consiliile Concurenței din România, Bulgaria și Republica Moldova au dat undă verde achiziției pachetului majoritar de acțiuni al Purcari Wineries Public Company Limited de către Maspex Romania SRL, potrivit unui comunicat transmis de producătorul de vinuri Bursei de Valori București (BVB), informează News.ro.
10:10
E ziua marilor reduceri. Comercianţii au pregătit milioane de oferte - de la vacanțe şi festivaluri, până la energie electrică, 21 de kg aur, maşini și carne de porc. Cel mai mare comerciant de la noi va avea 2,2 milioane de oferte.
10:10
Donald Trump anunță desfășurarea "foarte curând" a unei forțe internaționale în Gaza # ObservatorNews
Președintele Donald Trump a declarat joi că o forță internațională urmează să fie desfășurată "foarte curând" în Gaza, la o zi după ce SUA au prezentat un proiect de rezoluție în Consiliul de Securitate al ONU, menit să sprijine planul său de pace, potrivit AFP, informează News.ro.
10:00
Greșeala juridică pe care o fac mulți antreprenori. Cum eviți un proces care poate să dureze ani de zile # ObservatorNews
Într-o nouă ediție a rubricii IQ Financiar, specialistul economic Observator, Iancu Guda, a discutat cu avocatul Cristian Stancu despre importanța probelor în activitatea antreprenorială.
Acum 6 ore
09:20
Fraudă de 300 mil. € la combinatul din Galați. Șefii ar fi delapidat fonduri cu ajutorul Gazprom # ObservatorNews
Șapte percheziții desfășurate vineri în cadrul Operațiunii JUPITER au avut loc în județele Galați, Ilfov și în București, într-un dosar ce vizează fapte de delapidare și evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro, informează News.ro. Surse apropiate anchetei susțin că ar fi vorba despre combinatul siderurgic din Galați.
09:00
Român mort în Italia, după ce a intrat cu maşina într-un autobuz şcolar. Se ducea spre casă # ObservatorNews
Un român a murit în Italia după ce a intrat cu maşina într-un autobuz şcolar.
09:00
Dorel a bătut orice record. 11 treceri de pietoni pe o stradă de nici 300 de metri, în Râmnicu Sărat # ObservatorNews
Dorel a intrat în cartea recordurilor. Pe o stradă de doar 260 de metri din Râmnicu Sărat, a decis că pietonii trebuie să aibă nu mai puţin de 11 treceri de pietoni. Practic, la fiecare 20-25 de metri trebuie să opreşti. Autoritățile spun că totul e conform proiectului, reabilitat cu fonduri din PNRR.
08:50
Descoperire spectaculoasă lângă Cazinoul Constanţa. Comoara care se ascunde pe fundul Mării Negre # ObservatorNews
O descoperire spectaculoasă a avut loc chiar lângă celebrul Cazino din Constanța. Pe fundul Mării Negre, a fost descoperită o ancoră din piatră veche de mii de ani, un artefact impresionant și unic în România, care ar putea deveni o nouă atracție turistică pentru iubitorii de istorie și mistere maritime.
08:40
Social-democraţii se pregătesc pentru Congresul de astăzi. Actualul preşedinte interimar, Sorin Grindeanu, va candida singur la funcţia de preşedinte al partidului după retragerea contracandidatului său Titus Corlăţean.
08:40
Şcoală modernizată cu 13 milioane de lei, distrusă de ploi. Copiii învaţă în frig şi miros de mucegai # ObservatorNews
Situație incredibilă într-o şcoală din Constanţa. Elevii îndură frigul, deşi clădirea a fost reabilitată cu nu mai puţin de 13 milioane de lei din banii publici. În clase plouă, caloriferele sunt reci, iar uşile... lipsesc. Mucegaiul, însă, e peste tot din cauza umezelii. Greşeala vine de la firma care s-a ocupat de reparaţii. A început lucrările de interior, dar a lăsat acoperişul la urmă. Ploile au distrus tot ce se făcuse. Copiii suportă acum rezultatul unei aşa-numite modernizări făcute pe dos.
08:20
Energie electrică, televizoare sau aur. Surprizele din topul cumpărăturilor de Black Friday # ObservatorNews
A început cea mai aşteptată zi pentru cei care vânează produse la promoţie - Black Friday. E, practic, sărbătoarea comercială, care, am văzut, a evoluat de-a lungul anilor. Magazine fizice şi, în special, online din toată ţara lansează oferte la produse pe care românii şi le doresc, poate, de lungi întregi. Eduard Marin care se află la centrul de comandă al unui retailer, acolo unde echipele se pregătesc să gestioneze valul uriaș de comenzi.
08:10
Fănel Bogos care a vrut cu orice preţ să-l demită pe şeful DSV Vaslui a fost arestat preventiv. Milionarul vasluian a avut nu una, ci patru reţele prin care încerca să facă trafic de influenţă. În caracatiţa relaţiilor sunt foşti angajaţi SRI şi SIE, dar şi politicieni. Omul de afaceri a cheltuit milioane de euro ca să scape de directorul DSV, care îi este şi cumătru. Ceilalţi trei inculpati au primit control judiciar. Şeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost şi el pus sub control judiciar în această anchetă şi a fost suspendat din partid.
08:10
Liviu Negoiță intră în lupta pentru București cu planuri pentru trafic și termoficare # ObservatorNews
Liviu Negoiţă, candidatul din partea PUSL care vrea să ajungă, acum, primarul Capitalei, promite ceea ce pentru mulţi bucureşteni pare doar un vis frumos: fluidizarea traficului în Bucureşti şi rezolvarea termoficării în numai doi ani.
07:50
Horoscop 8 noiembrie 2025. Organizarea și disciplina aduc rezultate bune în carieră.
Acum 24 ore
00:30
Omul de afaceri Fănel Bogos, arestat preventiv. În dosar este cercetat și trezorierul PNL, Mihai Barbu # ObservatorNews
Tribunalul Vaslui a decis, joi seară, arestarea preventivă a omului de afaceri vasluian Fănel Bogos, acuzat de procurorii anticorupție de șantaj și cumpărare de influență. Instanţa a decis plasarea sub control judiciar a celorlalţi trei inculpaţi reţinuţi în acest dosar. Trezorierul PNL, Mihai Barbu, a primit și el control judiciar. Conform DNA, Barbu și-ar fi exercitat influența și autoritatea politică pentru a intermedia întâlniri între Bogos și înalți funcționari ai statului, printre care directorul ANSVSA și alți oameni politici. Scopul era schimbarea directorului DSVSA Vaslui, care a descoperit cazuri de salmonella la fermele de pui ale lui Bogos.
6 noiembrie 2025
22:00
Un magistrat detașat în Spania a câștigat în instanță o diurnă de 2% din salariul brut pe zi # ObservatorNews
Tribunalul Sibiu a decis că judecătorul Claudiu Andrei Rus, detașat în Spania ca magistrat de legătură, trebuie să primească o diurnă de 2% pe zi din salariul său brut. Nemulțumit de banii pe care-i primea, Rus a dat în judecată Ministerul Justiției. Judecătorul are un salariu de 30.000 de lei net pe lună (aprox. 6000 de euro), iar statul îi plătește chiria de 3.600 de euro lunar, relatează Turnul Sfatului.
22:00
FCSB a pierdut joi, în deplasare, scor 1-3, confruntarea cu echipa elveţiană FC Basel, în a patra etapă a grupei din Liga Europa. Roş-albaştrii au evoluat în zece din minutul 12.
21:50
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat joi, că România și aliații săi din NATO trebuie să fie pregătiți pentru o confruntare de lungă durată cu Rusia, anunțând că bugetul apărării va crește treptat până la 5% din PIB până în 2035.
21:50
Incendiu la o biserică din Dorohoi. Flăcările au cuprins o parte din bunurile aflate în altar # ObservatorNews
Un incendiu a izbucnit joi în altarul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi. Flăcările au distrus mai multe cărți de cult, însă pompierii au reușit să salveze Sfânta Masă, Evanghelia, Crucea și restul lăcașului de cult.
21:20
Bolojan: "TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor. Condiţia e însă să avem un buget serios" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor, condiţia de bază, însă, este ca Guvernul să construiască un buget serios care să se bazeze pe realitate. El a precizat că, indiferent cine este în guvernare, cine ar fi premier, nu poţi fugi de deficitul enorm pe care îl avem.
21:10
Un director al unei companii farmaceutice se prăbuşeşte în Biroul Oval, în timpul unei conferinţe # ObservatorNews
Un director executiv al unei companii farmaceutice s-a prăbuşit în timpul unei conferinţe de presă a preşedintelui Trump în Biroul Oval. Presa a fost rugată să părăsească sala în urma acestui incident.
21:10
Eliza Samara, victorie remarcabilă la WTT Frankfurt. Competiţia, transmisă exclusiv în AntenaPLAY # ObservatorNews
Sportiva română Eliza Samara s-a calificat, joi seara, în sferturile de finală ale WTT Champions Frankfurt, competiţie de tenis de masă dotată cu premii totale în valoare de 500.000 de dolari şi care este transmisă în direct şi în exclusivitate în AntenaPLAY, în perioada 4-9 noiembrie 2025.
20:40
Avertisment MAE pentru șoferii români: în Bulgaria amenzile se plătesc pe loc, doar cu cardul # ObservatorNews
Ministerul Afacerilor Externe avertizează șoferii români care tranzitează sau călătoresc în Bulgaria că amenzile primite în trafic trebuie plătite imediat, pe loc, prin card bancar. Refuzul de plată poate duce la reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor mașinii. Noile reguli, introduse de autoritățile bulgare, se aplică tuturor conducătorilor auto străini și nu permit achitarea amenzilor în numerar.
20:40
Unii angajaţi privesc inteligenţa artificială ca pe o oportunitate, în timp ce alţii se tem că noile tehnologii le-ar putea fura locul de muncă. Antena Academy şi Antena Group au organizat în premieră conferinţa dedicată impactului pe care AI-ul îl are asupra profesiilor viitorului. "Piaţa muncii în faţa revoluţiei AI" a reunit lideri de opinie, experţi în resurse umane, tehnologie, educaţie şi psihologie organizaţională, într-un dialog despre transformările profunde din piaţa muncii, în această perioadă delicată.
20:30
Cozi de 5 ore la Catedrala Naţională, înainte ca Sfântul Altar să fie închis definitiv publicului # ObservatorNews
Închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale s-a încheiat oficial miercuri noapte. A fost un pelerinaj neîntrerupt de 11 zile. Începând de joi Catedrala va mai fi deschisă doar pe timpul zilei până pe 14 noiembrie.
20:20
Mărturia pompierilor care l-au scos de sub dărâmături pe românul mort la Roma: "Plângea de durere" # ObservatorNews
Românul de 66 de ani care şi-a pierdut viaţa după ce a fost prins sub turnul prăbuşit din Roma a fost mereu cu gândul la familia sa în ultimele clipe. Sunt mărturiile cutremurătoare ale pompierilor care au participat la acţiunea de salvare.
20:20
Experienţă culinară unică, la Domeniul Ştirbey. Retroscena, eveniment creat de Chef Richard # ObservatorNews
Experienţă culinară unică, la Domeniul Ştirbey Vodă. Aseară a avut loc deschiderea pop-up-ului Retroscena, un eveniment fine dining spectaculos, plin de eleganță şi arome. Meniul certificat Michelin a fost semnat de Chef Richard, care şi-a întâmpinat oaspeţii aşa cum se cuvine.
20:20
Premierul Bolojan, despre întâlnirea cu Mihai Barbu şi Fănel Bogos: "Am avut aşa, un uşor trac" # ObservatorNews
Premierul Bolojan a povestit, joi, detaliile întâlnirii de la Guvern, cu liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu şi omul de afaceri Fănel Bogos, el arătând că omul de afaceri i-a prezentat problemele pe care le are din partea autorităţilor statului şi a avut aşa, un uşor trac, pentru că acesta a prezentat şi aspecte că nu sunt strict de zona politică.
20:10
Dani Mocanu şi fratele său Nando Mocanu, de negăsit după ce au fost condamnaţi definitiv # ObservatorNews
Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați definitiv la închisoare pentru tentativă de omor. Manelistul trebuie să execute 4 ani de detenție, iar Ionuţ Nando Mocanu, 7. Cei doi nu au fost găsiți la domiciliile din Argeș, aşa că au fost dați în urmărire națională și internațională. Sentinţa vine după ce fraţii au bătut un bărbat cu ranga, într-o benzinărie din Pitești.
