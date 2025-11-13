Ciucu, împins de Bolojan în lupta pentru Primăria Capitalei: "Asumă-ţi, nu mai trebuie să facem blaturi"

17:40

A murit Horia Moculescu. Celebrul pianist, compozitor şi creator de programe TV s-a stins miercuri dimineaţă din viaţă, la vârsta de 88 de ani. Anunţul a fost făcut de spitalul Matei Balş din Capitală, locul unde era internat de câteva zile, în stare gravă. Mesajele de condoleanţe de la oamenii care l-au cunoscut şi apreciat au început azi să curgă, iar toate au în comun un lucru: îl descriu pe artist ca fiind un spirit tânăr, jovial, cu o candoare aparte, dar şi opinii tranşante, cel puţin în domeniul muzical.