Candidatul PNL la Primăria Capitalei a declarat, în exclusivitate, aseară la Observator, că Dominic Fritz, preşedintele USR-ului, a încercat să-i pună beţe în roate în cursa electorală pentru Bucureşti. Ciprian Ciucu a dezvăluit că premierul României, Ilie Bolojan, este cel care l-a împins de la spate în lupta pentru cea mai râvnită funcţie publică din Capitală. Mai mult, i-a mărturisit Alessandrei Stoicescu că speră ca o greşeală asemănătoare cu a unui alt contracandidat să nu-l coste.
Acum 15 minute
08:00
Prim-ministrul Republicii Moldova, prima vizită la Bucureşti după preluarea mandatului. Cu cine se va întâlni # ObservatorNews
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuează joi o vizită oficială la Bucureşti, prima sa deplasare externă de la preluarea mandatului. Şeful Executivului de la Chişinău se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan şi cu preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, şi al Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu.
08:00
Horoscop 14 noiembrie 2025. Nativii care îşi vor vedea relaţia de cuplu testată la maximum # ObservatorNews
Horoscop 14 noiembrie 2025. O zi care poate aduce schimbări. Atât în plan profesional, cât şi în plan sentimental.
Acum 30 minute
07:50
Un autobuz de pasageri a căzut într-o prăpastie adâncă miercuri dimineață, după ce s-a ciocnit cu un alt vehicul în sudul statului Peru, ucigând cel puțin 37 de persoane și rănind alte 13, au declarat autoritățile.
07:50
Ciucu, împins de Bolojan în lupta pentru Primăria Capitalei: "Asumă-ţi, nu mai trebuie să facem blaturi" # ObservatorNews
Candidatul PNL la Primăria Capitalei a declarat, în exclusivitate, aseară la Observator, că Dominic Fritz, preşedintele USR-ului, a încercat să-i pună beţe în roate în cursa electorală pentru Bucureşti. Ciprian Ciucu a dezvăluit că premierul României, Ilie Bolojan, este cel care l-a împins de la spate în lupta pentru cea mai râvnită funcţie publică din Capitală. Mai mult, i-a mărturisit Alessandrei Stoicescu că speră ca o greşeală asemănătoare cu a unui alt contracandidat să nu-l coste.
Acum o oră
07:40
Anchetă la spitalul din Timişoara: părinţii acuză că viaţa bebeluşului lor e pusă în pericol # ObservatorNews
Este anchetă la Spitalul Judeţean din Timişoara după ce părinţii unui bebeluş, născut cu probleme grave de sănătate, au reclamat faptul că angajaţii unităţii medicale îi pun în pericol viaţa celui mic. Imunitatea bebeluşului este extrem de fragilă, iar în ciuda acestui lucru, părinţii susţin că mai multe cadre medicale intră în secţia de Terapie Intensivă fară să se echipeze corespunzator sau chiar să respecte normele de igienă.
07:30
Un bărbat a transformat spitalul din Tulcea în câmp de luptă. A lovit 4 angajați și a semănat haos în saloane # ObservatorNews
Scene de groază la Spitalul Județean din Tulcea! Un pacient de 59 de ani, aflat în sevraj etilic, a transformat secția de medicină internă într-un câmp de luptă. Beat și scăpat de sub control, bărbatul a lovit trei asistente și un brancardier, iar înainte să se dezlănțuie, a semănat panică printre pacienții din saloane, dar şi de pe holurile spitalului.
07:30
Părăsită de iubit, o tânără din Japonia s-a căsătorit cu Klaus, un personaj creat de ChatGPT # ObservatorNews
O femeie din Japonia s-a căsătorit cu... un personaj creat de ChatGPT după ce s-a despărţit de iubitul ei.
Acum 12 ore
22:10
Substanța care poate tripla riscul de boli hepatice grave. E folosită în degresanți și curățătoriile chimice # ObservatorNews
Tetracloroetilena (PCE), un solvent utilizat în industrie și în gospodării pentru curățarea și degresarea suprafețelor, poate crește de până la trei ori riscul de apariție a bolilor hepatice grave, potrivit unui studiu recent, informează Mediafax.
22:00
Elevul care trimitea emailuri cu amenințări teroriste, lăsat să meargă la școală. Decizia finală a instanței # ObservatorNews
Curtea de Apel București i-a permis lui Iancu Lucas Alexandre, elevul din București acuzat că a trimis emailuri cu amenințări teroriste către mai multe școli, să părăsească domiciliul pentru a merge la cursuri.
22:00
Asia Express, 12 noiembrie 2025. Echipele finaliste, într-o cursă intensă pentru premiul cel mare # ObservatorNews
După mii de kilometri parcurşi, zeci de misiuni şi culturi complet diferite, cele două echipe finaliste, Gabi Tamaş şi Dan Alexa şi Alex Ion şi Ştefan Floroaica luptă pentru marele premiu al celui mai dur reality show din România.
21:50
Start oficial în cursa pentru București: Drulă, primul candidat înscris. Competiție strânsă pentru Capitală # ObservatorNews
Cătălin Drulă, candidatul USR, şi-a depus candidatura în cursa pentru primăria Bucureşti. A bifat chiar în prima zi de înregistrare a candidaturilor la biroul electoral. Drulă anunţă că merge pe drumul deja bătătorit de Nicuşor Dan şi îi continuă proiectele. Cel mai recent sondaj, realizat de Avangarde, arată o luptă extrem de strânsă între primii patru candidaţi.
21:50
Finlanda acuză China că alimentează efortul de război rus: "Nu ar putea duce un război doar cu resursele lor" # ObservatorNews
Ministrul finlandez al Apărării a afirmat, miercuri, că China alimentează "masiv" efortul de război rus. Acesta a subliniat că finanţarea oferită de China reprezintă o provocare la adresa NATO, scrie AFP, citată de Agerpres.
21:40
Ceartă sângeroasă pentru o moştenire. Un suceavean şi-a înjunghiat fratele în inimă sub ochii fiicei sale # ObservatorNews
O ceartă între fraţi, pornită de la o moştenire, s-a încheiat sângeros la Suceava. Un bărbat a fost trimis în judecată după ce şi-a înjunghiat fratele cu un cuţit în zona inimii, sub privirile fiicei victimei. Bărbatul a fost salvat în ultimul moment, după o intervenţie chirurgicală de urgenţă, scrie News.ro
21:30
Procurorii DNA l-au reținut pe Filip Ioan, primarul comunei Zănești, județul Neamț, și pe trei funcționari ai primăriei, pentru luare de mită și abuz în serviciu. Edilul ar fi pretins și primit foloase și bani în valoare totală de peste 160.000 de euro de la administratorii firmelor care câștigau contracte cu primăria.
20:50
Crema cu mercur care a adus o femeie la un pas de moarte, vândută şi cu 500 de lei. "M-am trezit desfigurată" # ObservatorNews
O femeie din Bistriţa este anchetată sub control judiciar pentru că a vândut creme de faţă cu mercur. O clientă a fost la un pas de moarte din cauza intoxicaţiei acute pe care a suferit-o, iar după reclamaţia ei, poliţiştii au intrat pe fir şi au oprit afacerea ilegală şi periculoasă.
20:30
Dezvăluiri șoc despre războiul din Bosnia. Europenii plăteau sume uriașe pentru a vâna oameni cu puștile # ObservatorNews
Zeci de mii de euro pentru a împuşca femei, copii şi bătrâni în Sarajevo, ca într-un safari cu oameni. Sunt detalii şocante care ies la iveală din timpul războiului din Bosnia, la 30 de ani de la încheierea lui. Mai mulţi italieni ar fi participat la turismul cu lunetişti.
20:30
Un afacerist din Prahova, acuzat că a dat bani cu camătă prin firma sa de panificaţie. Prejudiciu de milioane # ObservatorNews
Împrumuturi de peste 150 de milioane de lei, dobânzi ilegale și un dosar penal de camătă. Patronul unei mari firme de panificație din Prahova a fost trimis în judecată, după ce procurorii au descoperit o rețea de împrumuturi mascate în contracte comerciale, potrivit Agerpres.
20:30
Mii de români au ieșit în stradă, nemulțumiți de prețurile mari și veniturile care nu țin pasul scumpirilor # ObservatorNews
Mii de oameni au protestat astăzi în faţa Guvernului şi a Parlamentului. Se plâng că nu mai fac faţă cheltuielilor. Inflaţia scade insesizabil, curentul şi mâncarea costă tot mai mult, iar oamenii se plâng că nu mai fac faţă cheltuielilor. În timp ce protestele se înmulţesc, preşedintele Nicuşor Dan promite că anul viitor nu vor mai creşte taxele.
20:00
Sicriul lui Alexandru Ghica, purtat prin Iaşi de o procesiune impresionantă. "Rescriem o pagină din istorie" # ObservatorNews
Rămășițele pământeşti ale ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, au ajuns astăzi la Iași. Sute de oameni s-au alăturat unei procesiuni impresionante, până în Sala Voievozilor de la Palatul Culturii, unde a fost depus sicriul.
19:50
Alegerile pentru Primăria Capitalei se apropie cu pași repezi. Invitat în platoul Observator, Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6 și candidatul PNL pentru București, vorbeştre despre viziunea sa pentru Capitală și despre prioritățile pe care le-ar urmări dacă ar ajunge în fruntea Primăriei Generale.
19:40
Planul lui Nicușor Dan cu SRI și lupta anticorupție, pentru a nu se repeta episodul din 2016 # ObservatorNews
Rusia, spionajul Kremlinului şi corupţia sunt marile ameninţări la adresa securităţii naţionale. Preşedintele Nicuşor Dan a prezentat astăzi proiectul strategiei naţionale de apărare. Vrea să implice serviciile secrete în lupta cu marii corupţi şi se gândeşte dacă sărăcia nu trebuie inclusă şi ea pe lista ameninţărilor împotriva societăţii.
19:40
Fiica lui Horia Moculescu, după moartea artistului: "Mă sufocă și mă strânge lumea, tată" # ObservatorNews
Celebrul compozitor Horia Moculescu s-a stins miercuri din viaţă. Avea 88 de ani şi de câteva zile era intubat, în stare gravă, la spitalul Matei Balş. Horia Moculescu a compus peste 500 de şlagăre, dar şi muzica unor filme celebre, Pistruiatul sau Primăvara bobocilor. Un artist fenomen, care s-a adaptat mereu vremurilor, piesele sale au fost cântate şi de Corina Chiriac, dar şi de Adi Minuse sau Guess Who.
19:40
Studenta care ar fi fost violată de profesorul Corneliu Gașpar i-a spus unei colege prin ce a trecut # ObservatorNews
Un profesor universitar de etică din Iaşi a fost concediat după ce ar fi violat o studentă chiar în biroul lui. Hărţuită şi după atacul sexual, tânăra a făcut plângere la rectorat. Comisia care îl anchetează a descoperit imagini acuzatoare filmate de camerele de supraveghere pe holurile universităţii.
19:30
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că Daniel Băluță, candidatul social-democrat la Primăria Capitalei, are ca principali adversari pe Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), dar nu exclude o competiție în patru, având în vedere un posibil scor considerabil al Ancăi Alexandrescu, susținută de AUR. Grindeanu a mai precizat că, în campania electorală, Băluță se va concentra pe teme de administrație și politici publice, nu pe dezbateri politice, informează News.ro.
19:30
Tatăl criminalului din Teleorman recunoaște că îi cunoștea planul. "Să afle toată țara" # ObservatorNews
Ultimele clipe cu Mihaela în viaţă, tânăra mamă ucisă de soţ sub ochii copilului de 2 ani, au fost înregistrate de o cameră de supraveghere. Femeia s-a luptat până în ultima clipă cu ucigaşul, în timp ce băieţelul asista la scene paralizat de frică. Familia victimei face acuzaţii grave. Oamenii spun că tatăl criminalului este cel care l-a împins pe fiul lui spre gestul extrem. Bărbatul este şi el reţinut pentru ameninţări.
19:30
Cea mai puternică furtună solară "canibal" din ultimii 20 de ani oprește misiunea NASA # ObservatorNews
NASA a anunțat amânarea lansării rachetei Blue Origin New Glenn de la Stația Forțelor Spațiale Cape Canaveral, Florida, din cauza unei furtuni solare "canibale", considerate una dintre cele mai puternice din ultimele două decenii.
19:20
Parlamentul a votat "Legea Nordis": reguli noi pentru piaţa imobiliară şi protecţie sporită pentru cumpărători # ObservatorNews
Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a votat miercuri mult‑aşteptata "Lege Nordis", menită să schimbe radical regulile pieţei imobiliare. Conform noilor prevederi, începând cu semnarea contractului de rezervare, avansul cerut de dezvoltatori imobilari va fi plafonat la 50 % pe etapele de "taxă de rezervare", "finalizare structură" şi "instalaţii”. De asemenea, plăţile în avans vor fi depozitate într‑un cont bancar distinct şi folosite exclusiv pentru investiţie.
Acum 24 ore
19:10
Legea Nordis a fost votată astăzi în Parlament! Constructorii care ridicau blocuri pe banii clienţilor îşi pot lua adio acum de la astfel de practici. Viitorii proprietari vor plăti avans doar 5% din valoarea locuinţei, iar restul banilor în tranşe. Specialiştii spun că o astfel de lege va lăsa pe piaţă doar dezvoltatori serioşi, care nu vor repeta schema Nordis.
18:40
"Cârnații din topor din Vâlcea" au fost adăugaţi pe lista produselor cu indicație geografică protejată. Este al 15-lea produs românesc recunoscut de Uniunea Europeană. Preparatul se face din carne de porc mărunţită cu toporul, apoi afumată cu lemn de fag şi asezonată cu sare de la Ocnele Mari.
18:40
"Trump știa despre fete." Emailuri vechi ale lui Epstein, făcute publice de Congres # ObservatorNews
Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, l-a menționat în repetate rânduri pe Donald Trump în schimburile de emailuri private purtate, în ultimii 15 ani, cu Ghislaine Maxwell și cu scriitorul Michael Wolff, potrivit unor documente publicate miercuri de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA.
18:30
Al doilea muncitor prins sub pământ la Gherghița, scos fără viață de salvatori, după o intervenție de 6 ore # ObservatorNews
Tragedie la Gherghița, în județul Prahova. Cei doi muncitori prinși miercuri dimineață sub un mal de pământ, în timpul unor lucrări la rețeaua de canalizare, au fost găsiți fără viață. Ultimul bărbat, de 54 de ani, a fost scos după o intervenție de aproape șase ore, potrivit Agerpres.
18:30
Drama româncei exploatate în Austria. Sedusă, abuzată şi abandonată, tânăra s-a sinucis la doar 23 de ani # ObservatorNews
Sinuciderea unei tinere românce, în Austria, şochează două ţări, şi a dus la arestarea a doi conaţionali, un bărbat şi o femeie. Aceştia sunt acuzaţi că şi-ar fi obligat victima să se prostitueze. După luni de abuzuri, tânăra care ajunsese în Austria cu promisiunea unei vieţi de familie, şi-a luat viaţa. Este vorba despre o fată care a fost păcălită prin cunoscuta metodă "lover boy".
18:10
BNR avertizează că inflația va rămâne ridicată în cel puțin următoarele trei trimestre # ObservatorNews
Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis în sedinţa de miercuri, 12 noiembrie 2025, că menține dobânda de politică monetară și avertizează că efectele scumpirilor la energie și taxe se vor resimți şi în 2026.
18:10
O fostă "perlă" a turismului balnear din ţară numără astăzi doar 300 de locuitori. Promisiunea autorităţilor # ObservatorNews
Un proiect de lege aflat în consultare publică propune investiții și facilități pentru revigorarea turismului balnear, o resursă prea puţin valorificată în ţara noastră. Deşi dispunem de ape minerale unice în lume, nămoluri terapeutice şi gaze mofetice indicate în tratamente paliative, staţiunile sunt praf şi pulbere. Să ne uităm, de exemplu, la Băile Săcelu, odinioară perlă a turismului balnear. Doar 300 de locuitori mai are comuna, iar în ultimii 3 ani doar doi copii s-au născut acolo.
18:10
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a exclus o eventuală alianță cu AUR, afirmând că nu vede nicio situație pe termen mediu în care partidul pe care îl conduce să formeze o majoritate alături de formațiunea condusă de George Simion, informează Mediafax.
18:00
Oficialii Rapidului, dezamăgiţi de alegerea făcută de Mircea Lucescu: "Alex Dobre merita să fie la lot" # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României urmează să dea piept cu Bosnia Herţegovina şi San Marino în ultimele meciuri din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal de anul viitor, din America de Nord.
17:40
Klaus și Carmen Iohannis riscă să piardă casa din Sibiu în care locuiesc. ANAF va cere sechestru # ObservatorNews
ANAF va cere, la începutul săptămânii viitoare, sechestru pentru casa în care locuiesc soţii Klaus şi Carmen Iohannis la Sibiu, potrivit surselor Observator. Fiscul cere un milion de euro pentru chiriile încasate ilegal la imobilul confiscat. Dacă fostul președinte nu va plăti de bunăvoie, s-ar putea alege cu sechestru pe avere pentru recuperarea prejudiciului. Asta înseamnă că riscă să piardă casa în care locuiesc acum soţii în Sibiu, evaluată la 1 milion de euro. Potrivit legii, Klaus Iohannis are dreptul să primească gratuit o locuință de protocol.
17:40
România, în linie dreaptă pentru un acord cu Rheinmetall. Discuțiile au intrat în faza finală # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu CEO-ul Rheinmetall, Armin Papperger, în contextul unei înțelegeri strategice între Guvernul României și gigantul german din industria de apărare, care vizează dotarea Armatei cu echipamente moderne și atragerea de investiții în sectorul industrial românesc, informează Mediafax.
17:40
Cine a fost Horia Moculescu. Cariera remarcabilă a unuia dintre cei mai apreciaţi compozitori români # ObservatorNews
A murit Horia Moculescu. Celebrul pianist, compozitor şi creator de programe TV s-a stins miercuri dimineaţă din viaţă, la vârsta de 88 de ani. Anunţul a fost făcut de spitalul Matei Balş din Capitală, locul unde era internat de câteva zile, în stare gravă. Mesajele de condoleanţe de la oamenii care l-au cunoscut şi apreciat au început azi să curgă, iar toate au în comun un lucru: îl descriu pe artist ca fiind un spirit tânăr, jovial, cu o candoare aparte, dar şi opinii tranşante, cel puţin în domeniul muzical.
17:30
Femeie de 70 de ani, violată într-un parc din Cluj-Napoca. Agresorul, un recidivist de 35 de ani, a fost prins # ObservatorNews
Un bărbat de 35 de ani din Cluj-Napoca a fost reținut de polițiști, fiind acuzat că a agresat sexual trei femei. Printre victime se află o femeie de 70 de ani, pe care ar fi violat-o într-un parc, profitând de starea ei de vulnerabilitate, potrivit Mediafax. Bătrână fusese dată dispărută, însă ancheta a arătat că aceasta ar fi plecat voluntar de la domiciliu.
17:10
Şeful unei celebre fabrici de bere, găsit mort în Mercedesul său la 8 ani de la dispariţie. S-ar fi sinucis # ObservatorNews
Descoperire tulburătoare în Germania. Ralf K., un manager al cunoscutului brand de bere "König Pilsener", dat dispărut din 2017, a fost găsit mort după opt ani. Trupul său se afla în maşina de serviciu, un Mercedes, parcată într-un garaj din oraşul Essen.
16:30
Insulte, amenințări și episoade de violență care au culminat cu o tentativă șocantă de incendiere. Incidentul a avut loc la Seregno, în apropiere de Milano, unde un bărbat originar din România a fost arestat după ce a stropit-o cu benzină pe soția sa și a încercat să-i dea foc.
16:30
Rusia vinde primele obligaţiuni guvernamentale interne denominate în yuani chinezeşti # ObservatorNews
Rusia va vinde pe 8 decembrie primele sale obligaţiuni guvernamentale interne denominate în yuani chinezeşti, cu scadenţa variind de la trei la şapte ani, a anunţat joi Ministerul de Finanţe. Cererea a fost aşteptată în principal din partea firmelor ruseşti care fac comerţ cu China, scrie Reuters, citat de Agerpres.
16:10
Un nou val de praf saharian se va deplasa, odată cu aerul cald de origine africană, peste vestul și centrul Europei. Spre weekend, praful va ajunge și deasupra României. Concentrațiile din atmosferă vor fi destul de reduse.
16:10
Angajaţii de la Psihiatrie din "spitalul groazei" din Târnăveni au demisionat în bloc. Acuză "abuz" mediatic # ObservatorNews
Personalul din secţiile de Psihiatrie ale Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" din Târnăveni a demisionat în bloc. Aceştia au acuzat un “abuz” mediatic, în urma vizitei reprezentanţilor Centrului de Resurse Juridice (CRJ) şi ai Consiliului de Monitorizare a Implementării Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, care au invocat existenţa unor nereguli deosebit de grave privind condiţiile de îngrijire a pacienţilor. În secţia de psihiatrie, pacienţii au fost găsiţi pacienți legați de scaun sau lăsați dezbrăcați, în saloane supraaglomerate, cu paturi murdare și condiții mizere.
16:00
Profesorul Sorin Costreie va fi numit de Nicuşor Dan consilier prezidenţial pe educaţie # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri, că îl va numi consilier prezidenţial pe educaţie pe profesorul universitar Sorin Costreie.
16:00
Bulgaria vrea scutire de la sancţiunile americane împotriva Lukoil, după modelul Germaniei şi Ungariei # ObservatorNews
Bulgaria cere Statelor Unite o excepţie de la sancţiunile impuse gigantului petrolier rus Lukoil. Ministrul Energiei de la Sofia, Jecho Stankov, a confirmat că solicitarea a fost transmisă Washingtonului la sfârşitul lunii octombrie, pentru a proteja singura rafinărie din ţară şi a evita creşterea preţurilor la carburanţi, potrivit Agerpres.
15:50
Sondaj INSCOP: AUR, favorit între alegătorii cu studii primare; USR conduce în rândul celor cu facultate # ObservatorNews
Potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research și publicat miercuri, 51% dintre românii cu studii primare ar vota cu AUR dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. În rândul persoanelor cu educație medie, 41% ar face aceeași alegere. În schimb, USR se află în fruntea preferințelor electoratului cu studii superioare, obținând 31%, informează Agerpres.
15:40
"Să-ţi găseşti liniştea, lordule!" Mirabela Dauer, mesaj de adio pentru Horia Moculescu # ObservatorNews
Artista Mirabela Dauer a transmis un mesaj profund emoționant pe rețelele sociale, în memoria artistului Horia Moculescu, care a plecat astăzi dintre noi. Într-o postare plină de sensibilitate, artista a adus un omagiu celui pe care îl consideră "un simbol al eleganței, al rafinamentului și al prieteniei adevărate”.
15:40
Un pacient internat în Tulcea s-a dezlănţuit în salon. A atacat asistentele şi brancardierul care îl tratau # ObservatorNews
Scandal într-un spital din Tulcea: un bărbat de 59 de ani, internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă, a atacat două asistente şi un brancardier în timpul administrării unui tratament injectabil, potrivit Agerpres. Agresorul a fost amendat de poliţişti cu 3.000 de lei şi este cercetat pentru lovirea personalului medical.
