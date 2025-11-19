O instanță din Franța oprește ieșirea din țară a unei mașini de calcul construite de Blaise Pascal / Celebra pascalină urma să fie scoasă la licitație, miercuri
G4Media, 19 noiembrie 2025 07:20
O maşină de calcul construită de Blaise Pascal, care ar urma să fie scoasă la licitaţie, nu poate părăsi Franţa O pascalină, celebra maşină de... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
07:30
Câinii percep lumea prin miros, iar oamenii de știință au reușit să „vadă” în premieră răspunsurile olfactive ale creierului canin # G4Media
Câinii percep lumea din jur prin miros, la fel cum noi, oamenii, ne bazăm pe văz. Știm puține lucruri despre cum interpretează câinii mirosurile, dar... © G4Media.ro.
07:30
Prin intensificarea atacurilor împotriva orașului ucrainean Pokrovsk, Rusia vrea să transmită publicului intern, precum și oficialilor din Kiev și Washington, că războiul evoluează în favoarea... © G4Media.ro.
07:30
O pictură rară a lui Gustav Klimt devine cea mai scumpă operă de artă modernă vândută vreodată la licitaţie / Cu ce sumă a fost achiziționat tabloul # G4Media
O pictură rară a lui Gustav Klimt devine cea mai scumpă operă de artă modernă vândută vreodată la licitaţie, cu suma de 236,4 milioane de... © G4Media.ro.
07:30
Cehia investește 19 miliarde de dolari în cea mai mare expansiune nucleară din istoria țării # G4Media
Cehia accelerează planurile de extindere a sectorului nuclear, într-un moment în care Europa asistă la o revenire a interesului pentru această tehnologie considerată esențială pentru... © G4Media.ro.
07:30
Doi turiști au fost rugați de salvamontiști să nu urce pe traseu pentru că nu sunt echipați corespunzător / După câteva ore au cerut ajutor, erau blocați în Munții Bucegi / ”Nu vrem să criticăm sau să instigăm…” # G4Media
Salvatorii montani din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov intervin în Masivul Bucegi, în zona Hornului Mălăiești, pentru recuperarea a doi turiști blocați, anunță Biz Brașov.... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:20
O instanță din Franța oprește ieșirea din țară a unei mașini de calcul construite de Blaise Pascal / Celebra pascalină urma să fie scoasă la licitație, miercuri # G4Media
O maşină de calcul construită de Blaise Pascal, care ar urma să fie scoasă la licitaţie, nu poate părăsi Franţa O pascalină, celebra maşină de... © G4Media.ro.
07:10
Cea mai mare companie germană din industria de apărare, Rheinmetall, estimează că îşi va creşte cifra de afaceri de cinci ori până în anul 2030,... © G4Media.ro.
07:10
Trafic oprit între Brașov și Predeal / O cisternă încărcată cu substanțe periculoase s-a răsturnat în urma unui accident # G4Media
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov anunță că este oprit traficul auto între Brașov și Predeal, după ce o cisternă încărcată cu substanțe... © G4Media.ro.
Acum o oră
06:40
Drumarii intervin în zonele montane, pentru curăţarea carosabilului / La altitudini mari ninge şi temperaturile sunt scăzute # G4Media
Drumarii intervin, miercuri dimineaţă, în zonele montane, pentru curăţarea carosabilului. La altitudini mari ninge şi temperaturile sunt scăzute, transmite News.ro. ”Pe DN 67C, zona montană,... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
06:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat marţi că se va deplasa miercuri în Turcia pentru a încerca să „resusciteze” negocierile de pace şi să reia... © G4Media.ro.
06:20
Bol cu iaurt, fruct și granola de ciocolată/ Un mic dejun care aduce energia necesară de la prima oră # G4Media
Deși magazinele sunt pline de granola procesată, e mult mai recomandat să o prepari singur acasă. Un astfel de mic dejun va deveni un obicei... © G4Media.ro.
06:20
SUA confirmă vânzarea către Taiwan a unui sistem avansat de apărare aeriană, în valoare de 700 de milioane de dolari / A fost testat în luptă pe frontul din Ucraina # G4Media
Statele Unite au confirmat vânzarea către Taiwan a unui sistem avansat de apărare aeriană în valoare de aproape 700 de milioane de dolari, care a... © G4Media.ro.
06:10
Steve Nielsen, directorul general al Alpine, a oferit detalii din culise despre monopostul pentru 2026, oficialul precizând că toate echipele din Formula 1 lucrează sub... © G4Media.ro.
06:10
România a câştigat competiţia internaţională pentru un loc de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute / Judecătoarea Adina Elvira-Ghiţă va prelua funcţia pentru următorii 7 ani # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că România a câştigat competiţia internaţională pentru un rol de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute (UNDT), prin judecătoarea Adina... © G4Media.ro.
06:10
Dennis Man spune că România a avut o evoluţie modestă în grupa de calificare la CM: Trebuie să ne concentrăm şi să o scoatem la capăt în martie # G4Media
Jucătorul Dennis Man a declarat, marţi seară, că naţionala României a avut o evoluţie modestă în meciurile din grupa H de calificare la Cupa Mondială.... © G4Media.ro.
06:00
Trump îl apără vehement pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite, referitor la asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, pe care l-a numit ”o persoană extrem de controversată, pe care mulți nu l-ar plăcea” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump l-a apărat vehement, marţi, pe prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman în privinţa asasinării jurnalistului Jamal Khashoggi, în 2018, după ce... © G4Media.ro.
05:50
Andrei Raţiu, după meciul România-San Marino, încheiat 7-1: ”Sunt puţin dezamăgit, puteam mai mult în grupă” # G4Media
Jucătorul Andrei Raţiu a declarat, marţi seară, că este dezamăgit, deoarece naţionala României ar fi putut obţine rezultate mai bune în grupa H de calificare... © G4Media.ro.
05:50
Exxon evaluează mai multe opţiuni de preluare a activelor internaționale Lukoil, inclusiv din Kazahstan și Irak # G4Media
Exxon Mobil s-a alăturat rivalului Chevron în analizarea unor posibile achiziţii din activele internaţionale ale companiei ruse Lukoil, aflată sub sancţiuni, potrivit unor surse citate... © G4Media.ro.
05:40
Un tribunal federal american a suspendat noua hartă electorală a Texasului care-i favorizează pe republicani # G4Media
Un tribunal federal american a suspendat marţi noua hartă electorală a Texasului menită să le permită republicanilor să obţină cu cinci mandate mai mult în... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
05:30
Un tribunal federal american anulează redecuparea electorală a Texasului care-i favorizează pe republicani # G4Media
Un tribunal federal american a suspendat marţi noua hartă electorală a Texasului menită să le permită republicanilor să obţină cu cinci mandate mai mult în... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:20
VIDEO Interviu cu Mihaela Dincă, cofondatoare Brewtifi. Aplicația românească dedicată pasionaților de cafea de specialitate vizează o extindere rapidă pe continent: „Sunt peste 30 de milioane de europeni care consumă activ cafea bună” # G4Media
Mihaela Dincă, cofondatoare a Brewtifi, a prezentat, într-un interviu pentru TechRider, viziunea din spatele aplicației, un proiect 100% românesc, născut din pasiunea a patru cofondatori cu background-uri... © G4Media.ro.
23:10
Ciolacu, atac la adresa lui Bolojan: Un om vrea să arate că e salvatorul omenirii. Prin această atitudine îndepărtează investitorii, măreşte singur dobânzile # G4Media
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu – în prezent candidat la președinția CJ Buzău – îl atacă pe Ilie Bolojan şi critică dur măsurile adoptate de... © G4Media.ro.
22:50
Ambasadorul Ucrainei: Vom avea, din 2027, un sistem de educaţie acceptat în Uniunea Europeană. Au fost manipulări, informaţii distorsionate sau pur şi simplu fake news privind această reformă din Ucraina # G4Media
Ucraina va avea, peste doi ani, un sistem de educaţie acceptat în Uniunea Europeană, a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă, ambasadorul Ucrainei la Bucureşti,... © G4Media.ro.
22:40
Trump se distanţează din nou de Epstein şi cere revocarea licenţei ABC după o întrebare pe subiect de la un reporter # G4Media
Preşedintele american Donald Trump s-a distanţat din nou de infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, declarând marţi că nu are „nimic de-a face” cu acesta, cu... © G4Media.ro.
22:40
O celebră cafenea cu pisici, salvată de la faliment în ultima clipă, transformând o poveste tristă într-un final fericit : „Cele mai bune vești din lume” # G4Media
O celebră cafenea cu pisici, care urma să se închidă definitiv, a fost salvată în ultima clipă de către un investitor. Când Lady Dinah’s Cat Emporium a... © G4Media.ro.
22:40
Europa nu vrea să fie vasalul tehnologic al SUA şi Chinei, afirmă Macron: „Preferința europeană trebuie să fie prioritară în achiziții publice pentru a permite campionilor tehnologici ai Europei să prospere” # G4Media
Europa refuză să fie „vasal” al Statelor Unite şi Chinei în domeniul digital, a declarat marţi preşedintele francez Emmanuel Macron, cerând continentului să adopte o... © G4Media.ro.
22:30
Cazul Epstein: Camera Reprezentanților din SUA dă undă verde pentru publicarea dosarelor / Un singur vot împotrivă # G4Media
Camera Reprezentanților din SUA a aprobat o lege care dă undă verde pentru dezvăluirea dosarelor legate de cazul Epstein. Măsura a fost adoptată aproape în... © G4Media.ro.
22:20
Flota americană de elicoptere FIREHAWK, specializate în stingerea incendiilor, se extinde în Europa # G4Media
PZL Mielec, o companie din grupul Lockheed Martin, a semnat un contract cu Česká Letecká Servisní (CLS) și Ministerul de Interne al Republicii Cehe pentru... © G4Media.ro.
22:20
Google a prezentat marţi noul său model de inteligenţă artificială, Gemini 3, într-o mişcare menită să accelereze cursa cu OpenAI, creatorul ChatGPT, transmite CNBC, potrivit... © G4Media.ro.
22:20
FOTO Monetăria Regală Britanică îl omagiază pe Freddie Mercury cu o monedă, la 40 de ani de la concertul său celebru de la Live Aid # G4Media
Monetăria Regală Britanică îl omagiază pe Freddie Mercury cu un nou model de monedă care marchează 40 de ani de la concertul său celebru de... © G4Media.ro.
22:20
Ciolacu spune că va vota o moțiune împotriva actualului Guvern dacă viitoarele pachete fiscal-bugetare nu cuprind și măsuri de relansare a economiei # G4Media
Social-democratul Marcel Ciolacu, fost prim-ministru, în prezent candidat la președinția Consiliului Județean Buzău, amenință că, dacă viitoarele pachete cu măsuri fiscal-bugetare nu vor include şi... © G4Media.ro.
22:00
NATO testează în Polonia noi sisteme de apărare anti-dronă împotriva ameninţărilor dinspre Rusia # G4Media
La 100 de km de frontiera ucraineană, soldaţi polonezi desfăşoară un antrenament de testare a unui nou sistem de contracarare a ameninţării ruse cu drone,... © G4Media.ro.
21:50
UE creează o rezervă de talente, pentru a facilita recrutarea muncitorilor din ţări terţe / E vorba de o platformă care va ajuta la recrutarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din ţările din afara UE # G4Media
Comisia Europeană a salutat acordul politic provizoriu la care au ajuns marţi Parlamentul European şi Consiliul UE cu privire la Rezerva de talente la nivelul... © G4Media.ro.
21:30
Deputaţi ucraineni îl acuză pe mâna dreaptă a lui Zelenski, Andrii Iermak, de faptul că este implicat în scandalul de corupţie din domeniul energetic ţi îi cer să demisioneze # G4Media
Şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, ar putea fi implicat în scandalul de corupţie în domeniul energetic care zguduie Ucraina în... © G4Media.ro.
21:20
Olăroiu şi Emiratele Arabe nu mai ajung la Cupa Mondială / Golul calificării pentru Irak a fost marcat în minutul 90+17 # G4Media
Echipa naţională a Emiratelor Arabe Unite, antrenată de tehnicianul român Cosmin Olăroiu, a fost învinsă marţi, în deplasare, scor 2-1, de echipa naţională a Irakului,... © G4Media.ro.
21:20
Ce beneficii pentru sănătate are fructul de mango/ Trei rețete simple de desert cu mango și fără zahăr # G4Media
Dacă există un fruct care se bucură de succes în orice desert datorită aromei sale exotice și a versatilității, acela este mango. Beneficiile pentru sănătate... © G4Media.ro.
21:20
LIVE România, fără miză în fața ultimului meci din preliminariile CM 2026: Echipele de start # G4Media
Echipa națională de fotbal a României se află în fața ultimului meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026 fără miză: tricolorii evoluează împotriva selecționatei din San... © G4Media.ro.
21:20
Nicușor Dan: Ne-a părăsit Dumitru Lupescu. A fost membru fondator al USB, actualul USR. Dumnezeu să-l odihnească # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, consemnează decesul lui Dumitru Lupescu, unul dintre fondatorii Partidului politic românesc Uniunea Salvați Bucureștiul (USB), pe care l-a cunoscut când era... © G4Media.ro.
21:10
Gazprom preia 51% din producătorul rus de maşini de lux Aurus, în încercarea de a revigora industria auto din Rusia # G4Media
O divizie a gigantului rusesc Gazprom a achiziţionat o participaţie de 51% în producătorul rus de maşini de lux Aurus, a anunţat marţi publicaţia Vedomosti,... © G4Media.ro.
21:10
Premierul spaniol Pedro Sanchez anunţă un nou ajutor militar de 615 milioane de dolari pentru Ucraina # G4Media
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a anunţat marţi un „nou pachet de ajutor” militar pentru Ucraina în valoare de 615 milioane de euro începând de „luna... © G4Media.ro.
21:10
Meta câștigă procesul antitrust după 5 ani. Instanța decide că achizițiile Instagram și WhatsApp nu au dus la monopol pe piața rețelelor sociale # G4Media
Meta a obținut o victorie semnificativă în fața Federal Trade Commission (FTC), după ce un judecător federal a decis marți că achizițiile Instagram și WhatsApp... © G4Media.ro.
21:10
Partidul Frații Italiei al premierului Giorgia Meloni se plânge de felul în care sunt vândute produse „în stil italian” în supermarketul din Parlamentul European # G4Media
Partidul premierului italian Giorgia Meloni a redactat o scrisoare adresată președintelui Metsola în care critică vânzarea de produse „în stil italian” în supermarketul Parlamentului din... © G4Media.ro.
21:10
Un tribunal din Georgia a confirmat pedeapsa de doi ani de închisoare pentru Mzia Amaghlobeli, o jurnalistă laureată cu Premiul Saharov # G4Media
O instanţă din Georgia a confirmat marţi, în apel, pedeapsa de doi ani de închisoare pentru Mzia Amaghlobeli, o jurnalistă proeminentă şi co-laureată a Premiului... © G4Media.ro.
21:00
Trenul Dacia care a plecat luni din București nu a mai ajuns la Viena cu pasageri / Oamenii au fost dați jos la Budapesta și îmbarcați într-un alt tren / S-a stricat locomotiva # G4Media
Trenul Dacia al CFR Călători care a plecat luni după amiază din București n-a mai ajuns marți dimineață la Viena cu tot cu pasageri. Aceștia... © G4Media.ro.
21:00
Ministerul Apărării Naționale: SUA vor continua să sprijine ferm România pentru consolidarea descurajării şi apărării # G4Media
SUA vor continua să sprijine „ferm” România pentru consolidarea descurajării şi apărării la nivel naţional şi aliat, a transmis, marţi, Ministerul Apărării Naţionale, după ce,... © G4Media.ro.
20:50
Şofer suspectat de contrabandă cu țigări, urmărit de polițiștii din Suceava câțiva kilometri pentru că nu a oprit la semnale / Polițiștii au făcut și uz de armă în timpul urmăririi, dar l-au pierdut într-un lan de porumb # G4Media
Poliţiştii din Suceava au făcut, marţi seară, uz de armă, pentru a prinde un şofer care a refuzat să oprească la semnalele lor şi care... © G4Media.ro.
20:40
Târgul de Crăciun, în suspans la Ploiești: singura firmă care și-a asumat organizarea are datorii de anul trecut / Consilier local: ”S-au amânat discuțiile pentru că există debite neîncasate” # G4Media
Organizarea Târgului de Crăciun de la Ploiești este, momentan, în stand-by. Singura firmă care a depus cerere la Ploiești este Autentic Technology & Events SRL,... © G4Media.ro.
20:40
La întâlnirea cu prințul saudit Mohammed bin Salman la Casa Albă, președintele Trump l-a apărat pe acesta în fața presei și a respins întrebarea despre uciderea lui Khashoggi, susținând că jurnalistul era „extrem de controversat” # G4Media
Președintele Donald Trump l-a primit marți în vizită la Casa Albă pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Potrivit CNN, el l-a apărat... © G4Media.ro.
20:40
O școală din Sfântu Gheorghe are primul parc pentru mers desculț din judeţ, o raritate și în țară / Directorul școlii: ”Odată ce te-ai obișnuit cu senzația, vă garantez că nu o să simți frigul la picioare după câteva ture” # G4Media
La Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” din Sfântu Gheorghe s-a deschis un Parc pentru Mers Desculț, care plasează unitatea de învățământ pe harta inovațiilor la nivel... © G4Media.ro.
20:30
Cristiano Ronaldo vizitează Casa Albă în aceeași zi în care Trump îl primește pe prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman # G4Media
Superstarul mondial al fotbalului Cristiano Ronaldo vizitează marți Casa Albă, în timp ce președintele Donald Trump depune eforturi pentru a consolida relațiile cu Arabia Saudită... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.