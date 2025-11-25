Dieta ”minune” a Elenei Cârstea! Cum a slăbit miraculos, până a ajuns la 50 kg
Cancan.ro, 25 noiembrie 2025 08:20
Elena Cârstea a marcat în ultima perioadă o transformare de care este tare mândră. Aceasta a reușit să scape de kilogramele nedorite și a ajuns acum la greutatea ideală. Le-a arătat și fanilor din mediul […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 30 minute
08:20
Elena Cârstea a marcat în ultima perioadă o transformare de care este tare mândră. Aceasta a reușit să scape de kilogramele nedorite și a ajuns acum la greutatea ideală. Le-a arătat și fanilor din mediul […]
08:20
Mesajul emoționant transmis de Theo Rose, după ce a terminat-o cu Alessandra: „Începusem sa ma intreb daca are vreo sansa, dacă nu cumva…” # Cancan.ro
Theo Rose, gest emoționant după cel mai recent spectacol din turneul „Pe Vechi”. Artista își surprinde fanii și anunță schimbări în echipa sa profesională. Iată ce mesaj a transmis după ce a mărturisit că a […]
08:20
Meghan Markle, ”prinsă” la furat? A apărut purtând rochia de 8.000 de euro care dispăruse după ședința ei foto # Cancan.ro
Se pare că Meghan Markle (44de ani) are o slăbiciune pentru rochiile de lux pe care le-a purtat în timpul ședințelor foto, întrucât a apărut recent într-o a doua rochie care ar fi putut fi […]
Acum o oră
07:50
În ultima perioadă, Britney Spears stârnește îngrijorări familiei. Se pare că artista are un comportament destul de ciudat și nu vrea să mai audă de nimeni din familia sa. Mai mult, și fanii sunt în […]
07:50
Imaginile durerii vin de la Ternopil, Ucraina. Un tată leagănă sicriul cu trupul copilașuluin său. Bărbatul este singurul supraviețuitor din familia sa, iar la trei zile de la tragedie a fost surprins în timp ce […]
Acum 2 ore
07:40
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București # Cancan.ro
Iarna își face curajos intrarea în România! AccuWeather schimbă prognoza și anunță ninsori în București după foarte mulți ani. Iată cum arată luna decembrie! Luna decembrie 2025 pare să fie una cu totul specială pentru […]
07:20
O nouă zi, o nouă glumă savuroasă! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă […]
Acum 12 ore
23:50
Nota de 20.000€ a fost greu de plătit! Marea Prințesă antreprenoare a făcut „chetă” să achite masa la LOFT # Cancan.ro
Peste 100 de nume influente din întreaga lume au aterizat weekend-ul acesta la București pentru un eveniment care a făcut orașul să vibreze pe ritm aristocratic: Castilia Heritage Gala, organizată de enigmatica Principesă Sophia Wolkonsky. […]
23:50
Nu prea au fost „cei mai fericiți de pe Pământ”! Rareș și Adi Istrate, nepregătiți la Loft # Cancan.ro
Se spune că cine nu iese sâmbătă seara, pierde ocazia să-și testeze șarmul sau măcar să dea cu ochii de o șansă (dacă e ratată sau nu, asta rămâne de văzut). Pe principiul acesta se […]
23:50
Line-up frumos la coadă la Uber în față la Loft într-o seară umedă, dar toridă, din această toamnă interminabilă. Printre cei prezenți sare imediat în ochi un domn rafinat, la care totul e pe bază […]
23:50
Tinder Swindler de România sau puișor inofensiv? Detalii suculente despre puiuțul Dacianei Sârbu # Cancan.ro
Avem informații de ultimă oră despre relația Dacianei Sârbu. Pozele publicate de CANCAN.RO cu noul iubit al Dacianei Sârbu au fost văzute de foarte mulți cititori. Printre ei, și persoane care dețin mult mai multe […]
23:50
Când vor primi românii a 13-a pensie în decembrie 2025, de fapt. Ministrul Muncii a făcut anunțul! # Cancan.ro
Pensionarii cu venituri mici urmează să primească, până la finalul anului, un sprijin financiar de 400 de lei. Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis că fondurile necesare sunt deja prevăzute în buget, iar suma va […]
23:00
Motivul neașteptat pentru care Anastasia Soare și-a concediat fiica: ”Nu credea că o s-o dau afară, dar asta am făcut!” # Cancan.ro
Anastasia Soare, românca devenită un adevărat fenomen în industria de frumusețe și fondatoarea unei afaceri evaluate la un miliard de dolari, a făcut o dezvăluiri incredibile despre fiica sa. În cadrul conferinței de presă dedicată […]
22:20
Tragedie fără margini la Opera Română. Soprana Ramona Eremia, în vârstă de 61 de ani, s-a stins din viață. Aceasta s-a născut pe 17 noiembrie 1964 la Târgu Mureș și a absolvit secției de Canto […]
22:10
Serialul de pe Netflix care i-a cucerit pe români! Acțiunea plină de suspans te ține cu ochii lipiți de ecran # Cancan.ro
Dacă ești pasionat de seriale pline de suspans, trebuie să citești acest articol! Netflix a lansat recent un proiect care a ajuns în topul preferințelor în doar câteva zile. Despre ce este vorba? Află toate […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 25 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță # Cancan.ro
Invitatul zilei este Daniel Băluță, primar al Sectorului 4. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:40
Andreea Popescu, nevoită să-și schimbe garderoba după ce a slăbit 14 kilograme: ”Mi se părea imposibil!” # Cancan.ro
Andreea Popescu a reușit să ajungă la un record personal, după ce a dat jos multe kilograme. Influencerița este nevoită să își reînoiască total garderoba după această schimbare radicală. Cum a reușit? Află toate detaliile […]
21:10
Tripleta penală din Buzău: acuzații grave la adresa liderilor PNL: ”Asta este adevărata poveste din spatele afișelor electorale” # Cancan.ro
Alexandru Toader, lector de Drept și fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, este acuzat de două studente că le-ar fi șantajat și hărțuit. Una dintre tinere susține că ar fi întreținut relații intime cu […]
21:00
Motivul real pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de 13 ori. A spus-o în direct, la TV! # Cancan.ro
Nicolae Guță a trecut prin 13 sau 14 operații la nas. Da, nu vă spunem un număr exact, pentru că până și el a pierdut numărătoarea! Manelistul a mărturisit motivele pentru care a fost nevoit […]
20:40
Fiul lui Tudorel Toader, acuzat de șantaj și hărțuire! Prima reacție a fostului ministru al Justiției: ”E josnic!” # Cancan.ro
Alexandru Toader, lector de Drept și fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, este acuzat de două studente că le-ar fi șantajat și hărțuit. Una dintre tinere susține că ar fi întreținut relații intime cu […]
20:40
Mama lui Alex, tânărul de 38 de ani care a murit după ce a căzut de la etajul unui hotel, face dezvăluiri despre tragedie: ”Nu s-a sunat la Poliție, așa cum cere regulamentul” # Cancan.ro
Alex, un bărbat în vârstă de 38 de ani, s-a stins din viață în Alpii Austrieci. Acesta era sportiv de performanță și se afla alături de mai multe persoane atunci când tragedia s-a produs. Printre […]
20:10
Horoscop 25 noiembrie 2025. Află care este zodia care va primi o veste neașteptată. Berbec: 21 martie – 20 aprilie Te simți ușor obosit, dar nu renunți. Dacă ești calm, vei avea de câștigat. Lasă […]
20:00
Gestul sfâșietor făcut de mama Sarei, fetița de 2 ani moartă la o clinică stomatologică. S-a întâmplat după ce micuța a fost condusă pe ultimul drum # Cancan.ro
Cazul Sarei, fetița în vârstă de doar 2 ani care s-a stins din viață după o vizită la medicul stomatolog, a stârnit revoltă în toată țara. Părinții nu își pot reveni din șocul că s-au […]
19:50
Vești triste pentru români. Pentru milioane de locatari de bloc, iarna lui 2025 se anunță una extrem de dificilă. Facturile la întreținere vor crește semnificativ, din cauza majorării cu 62% a taxei de cogenerare și […]
Acum 24 ore
19:20
Mircea Inișor, un român de 32 de ani, își caută mama biologică. Tânărul a fost abandonat la naștere și adoptat de o familie din Italia: „Vă rog, ajutați-mă!” # Cancan.ro
Mircea, un român în vârstă de 32 de ani, își caută disperat mama. Tânărul trăiește în Italia, acolo unde a fost adoptat, însă inima lui a rămas legată de România, locul în care a fost […]
19:20
Primele cuvinte pe care Shakira le-a rostit în limba română. Filmarea cu celebra artistă a devenit virală! # Cancan.ro
Andra Gogan și-a luat prin surprindere fanii atunci când a apărut alătui de Shakira. Românca noastră s-a filmat alături de starul internațional și au cântat împreună. Filmarea cu cele două a devenit virală rapid, iar […]
18:50
Revenire-șoc la Mireasa! Una dintre cele mai îndrăgite concurente vine să-și continue povestea de iubire # Cancan.ro
O nouă bombă din emisiunea Mireasa a ieșit la iveală. S-au aflat detalii neștiute despre ce urmează să se întâmple printre concurenți. Află toate detaliile în articol! Viperele Vesele au adus vestea din interoriul platoului, […]
18:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 25 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:40
Singurele declarații ale Dacianei Sârbu despre iubitul-barman: „Mi-am asumat și îmi asum asta” # Cancan.ro
Daciana Sârbu iubește din nou, iar în interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, antreprenoarea a făcut declarații sincere despre cele două evenimente majore din viața ei: despărțirea de Victor Ponta și noul început alături de Alex […]
18:30
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila: ”Au sărit geamurile. Am zis că e bombardament!” # Cancan.ro
O explozie de proporții, urmată de un incendiu, s-a produs luni cu puțin timp înainte de ora 16, într-un imobil din județul Brăila, potrivit ISU. Mai multe echipaje de stingere și ambulanțe SMURD și SAJ […]
18:20
(P) Înregistrarea domeniului .RO și găzduire performantă – Pașii esențiali pentru a construi un site de succes # Cancan.ro
Lansarea unui site de succes în România începe întotdeauna cu două componente esențiale: un domeniu .RO și un serviciu de găzduire web performantă. Fie că ești antreprenor, freelancer sau deții un magazin online, aceste două […]
18:20
Multe femei își doresc să se simtă mai bine în propriul corp sau să corecteze anumite disproporții. Implanturile oferă o soluție pentru a echilibra forma sânilor, a corecta asimetrii sau pentru a obține un volum […]
18:00
Prima victorie în instanță pentru Iustin Petrescu! Decizia magistraților este definitivă # Cancan.ro
Se anunţă prima victorie în instanţă pentru Iustin Petrescu. Curtea de Apel a aprobat ordonanţa preşedinţială depusă de acesta, Marilu fiind nevoită să înlăture un anumit videoclip de pe YouTube şi să nu mai posteze […]
17:50
Cel mai consumat aliment în perioada postului este nociv pentru români, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Jumătate din culturi sunt modificate genetic!” # Cancan.ro
Mihaela Bilic, celebrul medic nutriționist cunoscut pentru informațiile importante pe care le oferă aproape zilnic oamenilor în mediul online, atrage atenția asupra unor alimente, care sunt consumate destul de des de oameni, mai ales în […]
17:40
Test IQ | Găsiți cele 4 diferențe dintre aceste două imagini. Geniile le descoperă în doar 10 secunde! # Cancan.ro
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de perspicacitate tare interesant. Tot ce trebuie să faci este să identifici toate cele 4 diferențe dintre cele două imagini. Atenție! Timpul este limitat. 3, 2, 1… Start! Testează-ți atenția […]
17:30
Care vor fi zodiile-vedetă din 26 ianuarie 2026 încolo. Camelia Pătrășcanu: „Berbecii și Vărsătorii simt mai intens” # Cancan.ro
Celebrul astrolog, Camelia Pătrășcanu, a fost invitat special al podcastului Altceva, moderat de jurnalistul Adrian Artene. Într-un dialog captivant despre viitorul omenirii, astrologul a vorbit despre Neptun, planeta credinței, a inspirației și a legăturii cu […]
17:10
Imagini rare cu Mihaela Rădulescu, la 4 luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Cum a fost surprinsă vedeta în sediul Pro TV # Cancan.ro
Mihaela Rădulescu revine cu pași mici dar siguri la viața pe care o avea înainte de dispariția lui Felix Baumgartner. Ea a apărut alături de Loredana în ipostaze care au stârnit valuri de comentarii. Cu […]
17:10
Cu ce probleme s-a confruntat Mihai Stoica, după ce a ținut post cu apă timp de 7 zile: ”N-am rezistat!” # Cancan.ro
Mihai Stoica, dezvăluiri incredibile despre stările prin care a trecut în timpul unui post cu apă de 7 zile. Oficialul lui FCSB a mărturisit că nu a întâmpinat dificultăți, dar că a avut de suferit […]
17:00
Un aristocrat britanic, în vârstă de 79 de ani, își caută soție! Viitoarea parteneră va avea un venit anual de 50.000 de lire, dar cu anumite condiții # Cancan.ro
Baronetul Sir Benjamin Slade, în vârstă de 79 de ani, a stârnit din nou atenția presei britanice după ce și-a anunțat intenția de a-și găsi o parteneră de viață. Deținător al domeniului Maunsel House din […]
16:50
Tragedie în lumea sportului. Vanes Martirosyan, boxer american de origine armeană, s-a stins din viață. Sportivul, în vârstă de 39 de ani, a murit după o luptă de doi ani cu cancerul de piele. Sportivul […]
16:40
Cei mai simpatici căței, față-n față cu dresori de top: „Am educat și câinii vedetelor” | EXCLUSIV # Cancan.ro
În cartierul vedetelor, din zona de nord a Capitalei, un tată și un fiu trec zilnic în pas de patrulă (canină). Opt câini, uneori mai mulți, îl urmăresc pe Mihai Păsculescu ca pe un lider […]
16:30
Singura zodie care întoarce banii cu lopata în decembrie 2025. Sfârșit de an neașteptat pentru acest nativ! # Cancan.ro
Luna decembrie vine cu o schimbare radicală pentru o zodie. Nativul norocos al zodiacului va simți cum toate planurile îi merg ca pe roate, dar mai ales se va îmbogăți. Vrei să știi dacă tu […]
16:30
Haos total pe aeroportul din Köln. Doi români au forțat o ieșire de urgență și au alergat pe pistă după avion # Cancan.ro
Scene șocante suprinse la sfârșitul săptămânii trecute pe aeroportul din Köln. Încercând să prindă avionul pe care l-au ratat, doi români au forțat o ieșire de urgență și au alergat pe pistă. Aceştia nu au […]
16:00
Drama neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea: ”Săptămâna trecută ne văzusem” # Cancan.ro
Cazul Gabrielei Popi a șocat o țară întreagă. După ce a fost dată dispărută, medicul de familie din Constanța a fost găsit fără suflare în noaptea de sâmbătă spre duminică, în Murfatlar. După tragedie, au […]
15:50
Cazul infirmierei din Teleorman care a murit în spital după o tură de 12 ore. Familia face acuzaţii grave: “A fost ameninţată” # Cancan.ro
Sistemul medical din Teleorman este dat peste cap în urma unei tragedii care a şi-a lăsat comunitatea și colegii complet șocaţi. O infirmieră de la Spitalul Municipal „Caritas” din Roșiorii de Vede s-a stins din […]
15:20
Familia Kennedy este lovită de încă o tragedie! Nepoata președintelui american John F. Kennedy, asasinat în anul 1963, a făcut anunțul trist, după 62 de ani de la tragedie. Află toate detaliile în articol! Familia […]
15:00
Fostul prinț al Hollywood-ului rupe tăcerea după ce s-a aflat că a rămas fără casă: ”Mii de oameni m-au contactat să-mi ofere adăpost” # Cancan.ro
Actorul american Kevin Spacey a decis să facă lumină în legătură cu zvonurile care au apărut în ultimele zile în presă potrivit cărora acesta ar fi ajuns să nu aibă unde să mai locuiască în […]
15:00
Doliu în sport! Un luptător a murit la câteva ore după ce şi-a pierdut cunoștința într-o cuşcă MMA # Cancan.ro
Doliu în lumea sportului! Un cunoscut luptător a murit la câteva ore după ce şi-a pierdut cunoștința într-o cuşcă MMA. Acesta s-a prăbușit la final de meci, a fost transportat de urgență la spital, însă […]
14:50
Laura Cosoi, actriță cunoscută și apreciată, a vorbit recent despre o lecție importantă pe care încearcă să o transmită fiicelor sale. Această lecție, pe care a învățat-o la rândul ei de la părinți. Ea trăiește […]
14:40
Românii cer interzicerea petardelor și artificiilor. Petiția a fost semnată deja de 9.000 de bucureșteni # Cancan.ro
Petardele reprezintă un subiect controversat și deranjant pentru o mulțime de români. Un număr impresionant de bucureșteni au semnat în doar patru zile o petiție pentru interzicerea petardelor și artificiilor, inițiată de consiliera REPER Andreea […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.