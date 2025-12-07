Planul lui Andrei Nicolescu pentru mercato: patru transferuri și negocieri decisive cu vedetele din „Groapă”

14:40

Boxerul român Ronald Gavril l-a învins prin KO în repriza a patra pe argentinianul Victor Hugo Exner, sâmbătă, la categoria semigrea, într-o gală profesionistă desfăşurată la Rock Hill (Carolina de Sud).Gavril (39 de ani) a obţinut a 27-a sa victorie din cariera profesionistă (22 prin KO), palmaresul său cuprinzând şi trei înfrângeri.Prima confruntare după o pauză de un anRonald Gavril nu mai urcase în ring de un an, de la victoria obţinută în faţa lui Juan Boada pentru titlul WBF la semigrea, pe 29 noiembrie 2024, la Bucureşti.Exner (33 ani) a ajuns la opt meciuri consecutive fără victorie, bilanţul său fiind de 11 victorii (5 KO), 21 de înfrângeri (12 KO) şi 3 egaluri - notează Agerpres.