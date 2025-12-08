Grindeanu: and #8221;Îl felicit pe Ciprian Ciucu pentru victoria de la Bucureşti and #8221;
Bursa, 8 decembrie 2025 03:50
Preşedintele PSD, Sorian Grindeanu, a transmis, duminică seară, felicitări noului primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, dar a remarcat şi faptul că PSD a câştigat alegerile de duminică în majoritatea localităţilor unde acestea s-au organizat
Alte ştiri de Bursa
Acum 30 minute
03:50
Liberalul care a îndeplinit funcţia de primar general interimar după plecarea lui Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni, Stelian Bujduveanu, a transmis, duminică seară un mesaj de felicitare pentru Ciprian Ciucu
03:50
Daniel Băluţă: and #8221;Mulţumesc tuturor celor care m-aţi sprijinit în ultimele săptămâni and #8221; # Bursa
Candidatul PSD la funcţia de primar general al Capitalei, Daniel Băluţă, le-a mulţumit duminică seara tuturor celor care l-au sprijinit în ultimele săptămâni şi le-a transmis că va continua să muncească pentru Sectorul 4 şi pentru întregul Bucureşti
03:50
Acum 4 ore
00:30
AEP: Ciprian Ciucu - 36,11% dintre voturi, după centralizarea a 99,2% dintre procesele verbale # Bursa
Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Naţional Liberal, a obţinut 33,32% din voturi, la alegerile locale parţiale organizate duminică pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, arată datele publicate, în timp real, pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, după centralizarea a 99,2% dintre procesele verbale
00:30
Candidatul PSD, Marcel Ciolacu. s-a clasat pe locul I la alegerile locale parţiale pentru desemnarea preşedintelui Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, fiind votat de 51,97% dintre alegători, urmat de candidatul AUR, Ştefăniţă Alin Avrămescu, cu un procentaj de 27,03%, potrivit rezultatelor provizorii finale
Acum 6 ore
00:00
Euro a scăzut, vineri, cu 0,01 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0919 lei/euro.
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea va fi în general închisă în sud-vestul, sudul şi estul ţării unde nebulozitatea va persista în cea mai mare parte a intervalului, în timp ce, în restul teritoriului, cerul va fi variabil cu înnorări seara şi noaptea.
00:00
Societatea Energetică Electrica SA afişează o evoluţie financiară solidă, susţinută de marje în creştere şi de o îmbunătăţire vizibilă a profitabilităţii.
00:00
Un amplu studiu epidemiologic realizat în Franţa arată că vaccinurile anti-COVID-19 nu au provocat o creştere a mortalităţii generale de la introducerea lor în 2021.
00:00
ONU avertizează: Orientul Mijlociu şi Africa de Nord se încălzesc de două ori mai rapid decât media globală # Bursa
Orientul Mijlociu şi Africa de Nord (MENA) au înregistrat în 2024 cel mai fierbinte an din istorie, confirmă primul raport climatic dedicat acestei regiuni, publicat de Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM).
00:00
Poşta Română - modernizare accelerată a oficiilor şi investiţii de 4 milioane de euro în logistică # Bursa
Poşta Română se pregăteşte pentru cea mai amplă transformare din ultimele decenii.
00:00
Dimitar Chobanov, economist: and #8221;Politicile din Bulgaria vor genera un deficit structural and #8221; # Bursa
Actualele politici din Bulgaria vor duce la un deficit structural, care devine deja evident, a avertizat economistul Dimitar Chobanov, într-un interviu acordat postului naţional de radio BNR, informează Novinite, conform Agerpres.
00:00
BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,71%.
00:00
* Companiile americane din domeniu sunt lideri ai pieţei, cu o evaluare totală ce depăşeşte 7 trilioane de dolari
00:00
Acţionarii Transelectrica decid dacă vor sancţiona abuzurile documentate de Curtea de Conturi # Bursa
*La Transelectrica ar urma să se desfăşoare, astăzi, Adunarea Generală a Acţionarilor *Ordinea de zi a fost suplimentată cu două puncte în care se solicită efectuarea demersurilor legale necesare, de către acţionari, pentru atragerea răspunderii patrimoniale a reprezentantului acţionarului, în vederea recuperării sumelor achitate ilegal de către companie, conform raportului Curţii de Conturi din 23 ianuarie 2025 *Până în acest moment, majoritatea recomandărilor formulate de Curtea de Conturi nu au fost puse în aplicare de conducerea Transelectrica
00:00
Pistele de bob amenajate în Pădurea Gârboavele cu fonduri de la CJ Galaţi sunt aproape gata. Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean, a mers personal pentru a asista la probele de funcţionare.
00:00
FIFA presează cluburile europene să-şi plătească datoriile către Rusia, în pofida sancţiunilor internaţionale # Bursa
O investigaţie a platformei jurnalistice Follow the Money arată că FIFA obligă cluburile să achite restanţe către echipe ruse, chiar şi atunci când sancţiunile internaţionale fac plăţile imposibile din punct de vedere legal.
00:00
* Tranzacţii de 80 milioane lei, sub cele din sesiunea anterioară
00:00
Alegerile pentru funcţia de primar general al Capitalei au înregistrat una dintre cele mai scăzute prezenţe la vot. Bucureştenii au ales ieri să facă altceva decât să se prezinte la secţiile de votare pentru a-şi alege un primar general care va sta în funcţie doar doi ani şi opt luni, până la viitoarele alegeri locale.
00:00
Ciprian Ciucu, candidatul PNL, edilul şef al Sectorului 6, a câştigat alegerile locale pentru funcţia de primar general al Capitalei, deşi sondajele de opinie din săptămâna premergătoare scrutinului de ieri nu îl creditau ca principalul favorit, pe primul loc alternând Daniel Băluţă, candidatul PSD, şi Anca Alexandrescu, susţinută de AUR.
00:00
Acţiunile companiilor din domeniul inteligenţei artificiale (AI) s-ar putea confrunta cu presiuni după ce au crescut prea rapid şi prea mult, dar industria de profil nu se află într-o bulă, spune Chey Tae-won, preşedintele conglomeratului sud-coreean care deţine producătorul de cipuri de memorie SK Hynix, conform Reuters.
7 decembrie 2025
22:50
AEP: Ciprian Ciucu - 31,52%, dintre voturile exprimate, după centralizarea a peste 20% dintre procesele verbale # Bursa
Candidatul PNL pentru funcţia de primar general, Ciprian Ciucu, a obţinut 31,52% dintre voturile exprimate la alegerile de duminică, după centralizarea a peste 20% dintre voturile exprimate
22:50
Premierul italian Giorgia Meloni a discutat duminică la telefon cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, înaintea vizitelor acestuia la Londra, Bruxelles şi Roma pentru consultări privind procesul de pace, a anunţat biroul său
22:50
AEP - rezultate provizorii: Ciprian Ciucu - 33,32%, după centralizarea a 50,04% din secţiile de vot # Bursa
Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Naţional Liberal, a obţinut 33,32% din voturi, la alegerile locale parţiale organizate duminică pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, arată datele publicate, în timp real, pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, după centralizarea a 645 de procese verbale din numărul total de 1.289 de secţii, adică 50,04%
22:50
Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, se îndreaptă spre o victorie clară în urma scrutinului de duminică, 7 decembrie
22:30
Bolojan i-a îndemnat pe alegători să meargă la urne şi să voteze and #8222;oameni pricepuţi şi buni administratori and #8221; # Bursa
Premierul şi liderul PNL, Ilie Bolojan, a lansat un apel către alegători să participe la scrutinul parţial din Bucureşti şi din celelalte localităţi unde au loc alegeri, recomandând votarea unor candidaţi competenţi şi responsabili.
22:10
AEP - rezultate provizorii: Ciprian Ciucu - 29,10%, după centralizarea a 10,32% din secţiile de vot # Bursa
Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Naţional Liberal, a obţinut 29,10% din voturi, la alegerile locale parţiale organizate duminică pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, arată datele publicate, în timp real, pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, după centralizarea a 133 de procese verbale din numărul total de 1.289, adică 10,32%
Acum 8 ore
21:50
Buzău: Candidatul PSD, aproape 52% dintre voturi, după centralizarea a puţin peste 10% dintre procesele verbale # Bursa
Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, are aproape 52% dintre voturile exprimate, după centralizarea a puţin peste 10% dintre proicesele verbale din judeţul Buzău
21:40
Marius Pieleanu, Director Avangarde: and #8221;Deşi o stafie bântuie România, stafia nu se confirmă încă la Bucureşti and #8221; # Bursa
Marius Pieleanu, directorul casei de sondare Avangarde, a declarat duminică, la prânz, la Antena 3, că and #8221;deşi o stafie bântuie România, stafia nu se confirmă încă la Bucureşti and #8221;
21:40
Drulă: and #8221;Îi doresc lui Ciucu să pună în munca sa priceperea pe care o are and #8221; # Bursa
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a anunţat că îi doreşte candidatului PNL, Ciprian Ciucu, cel care a câştigat competiţia electorală, potrivit datelor exit-poll-urilor, că îi doreşte să pună în munca sa priceperea pe care o are şi să găsească resursele de a învinge obstacolele
21:30
Candidatul PNL Ciprian Ciucu are 31,7% din voturi la alegerile de duminică pentru primarul general al Capitalei, iar candidatul PSD Daniel Băluţă are 26,1%, conform unui sondaj Inscop Research, pe baza datelor obţinute până la ora 19.00
21:30
Exit-poll CURS Avangarde: Ciucu - 32,7%, Daniel Băluţă 26,3% la alegerile pentru Primăria Capitalei # Bursa
Candidatul PNL Ciprian Ciucu are 32,7% din voturi la alegerile de duminică pentru primarul general al Capitalei, iar candidatul PSD Daniel Băluţă are 26,3%
21:30
Prezenţa la vot la alegerile pentru primarul Capitalei a fost, duminică, de 32,71% la ora 21.00, mai mică decât la alegerile din 2024. Aproape 590.000 de persoane au votat pentru alegerea primarului general
21:30
AEP: 24,18% dintre alegătorii din judeţul Buzău au votat pentru alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean # Bursa
24,18% dintre alegătorii înscrişi pe listele electorale permanente din judeţul Buzău au votat, duminică, pentru alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean
21:30
Ciprian Ciucu: and #8221;Vreau să dau un mesaj de unitate pentru partidele din coaliţie and #8221; # Bursa
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, că vrea să dea un mesaj de unitate pentru partidele din coaliţie, în special pentru cele de centru-dreapta
21:30
Candidatul PSD pentru Primăria Bucureşti, Daniel Băluţă, clasat pe poziţia a doua în urma rezultatelor exit-poll-ului, a afirmat că aşteaptă numătproarea voturilor şi a cerut celor din secţiile de votare să fie atenţi la întregul proces electoral
21:10
Cătălin Drulă: and #8221;Dacă aveam alegerile la timpul lor, probabil că am fi avut şi o prezenţă mai mare and #8221; # Bursa
Candidatul USR la alegerile pentru primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat duminică, despre prezenţa foarte mică la vot, că dacă aveam alegerile la timpul lor, până pe 26 august, trebuia să avem un primar care acum să-şi depună raportul de mandat de 100 de zile şi probabil că am fi avut şi o prezenţă mai mare
20:40
Preşedintele AUR, George Simion, a făcut un apel ca fiecare cetăţean din Bucureşi şi din judeţul Buzău să meargă la vot şi a mai afirmat că nu trebuie să creadă diferitele rezultate ale exit-poll-urilor
20:40
Prezenţa la vot la alegerile pentru primarul Capitalei este de 31,5% duminică, la ora 20.00, cu o oră înaintea închiderii urnelor, peste 560.000 de bucureşteni exercitându-şi dreptul de vot
Acum 12 ore
20:00
Până la ora 18:00 au votat, duminică, în alegerile locale parţiale organizate în judeţul Buzău pentru alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean 77.174 de alegători, reprezentând 21,29 % din numărul celor înscrişi în listele electorale, potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă
19:50
Răzvan Moraru: and #8222;Am ales cu speranţă şi curaj pentru viitorul judeţului Buzău and #8221; # Bursa
Mihai Răzvan Moraru, candidat independent susţinut de PNL şi USR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a declarat, duminică, după ce a votat, că îşi pune speranţa într-un viitor mai bun pentru judeţ şi că scrutinul reprezintă un act de curaj civic.
19:50
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a anunţat că, până duminică la ora 18.00, au fost înregistrate 61 de sesizări de posibile incidente electorale, dar nu s-au semnalat situaţii deosebite din punctul de vedere al competenţelor Ministerului Afacerilor Interne
19:50
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, îndeamnă bucureştenii să iasă la vot, afirmând că and #8222;binele nu se face de la sine and #8221; şi că este nevoie and #8222;de oameni dedicaţi, care ştiu să construiască, care au vocaţia administraţiei şi care au demonstrat, prin fapte, că pot face ceea ce promit and #8221;
19:50
Până la ora 18:00, au votat, duminică, la alegerile pentru funcţia de primar al Capitalei, 491.905 de alegători, reprezentând 27,27% din numărul celor înscrişi în listele electorale, potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă
19:10
Marius Pieleanu, Director Avangarde: and #8221;Deşi o statuie bântuie România, stafia nu se confirmă încă la Bucureşti and #8221; # Bursa
19:00
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că nu se va retrage din politică dacă va fi graţiat de preşedintele ţării în procesul de corupţie care durează de ani de zile
18:50
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a declarat, după ce a votat, că le mulţumeşte bucureştenilor care participă la scrutin şi consideră că oraşul are nevoie de o schimbare orientată către rezultate, nu către scandal politic. El a afirmat că proiectele realizate în Sectorul 4 reprezintă garanţia capacităţii sale administrative şi baza unui nou început pentru Bucureşti.
18:10
Ludovic Orban: and #8221;Bătălia pentru Primăria Capitalei se dă între doi candidaţi, aflaţi umăr la umăr and #8221; # Bursa
Liderul Forţa Dreptei Ludovic Orban afirmă că, la alegerile parţiale de duminică pentru Primăria Capitalei, and #8221;bătălia se dă între doi candidaţi, aflaţi umăr la umăr and #8221;, în timp ce ceilalţi candidaţi se află la o distanţă foarte mare de primii doi clasaţi
18:00
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, afirmă, într-o postare pe Facebook, că fiecare vot contează, and #8222;cu atât mai mult la această prezenţă and #8221;
17:30
Până la ora 16:00, au votat, duminică, la alegerile pentru funcţia de primar al Capitalei, 393.876 de alegători, reprezentând 21,84% din numărul celor înscrişi în listele electorale, potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă
