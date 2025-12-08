Daniel Băluţă: and #8221;Mulţumesc tuturor celor care m-aţi sprijinit în ultimele săptămâni and #8221;

18:50

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a declarat, după ce a votat, că le mulţumeşte bucureştenilor care participă la scrutin şi consideră că oraşul are nevoie de o schimbare orientată către rezultate, nu către scandal politic. El a afirmat că proiectele realizate în Sectorul 4 reprezintă garanţia capacităţii sale administrative şi baza unui nou început pentru Bucureşti.