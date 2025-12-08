U BT Cluj, învinsă acasă de Partizan Belgrad, deţinătoarea trofeului Ligii Adriatice

19:50

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, îndeamnă bucureştenii să iasă la vot, afirmând că and #8222;binele nu se face de la sine and #8221; şi că este nevoie and #8222;de oameni dedicaţi, care ştiu să construiască, care au vocaţia administraţiei şi care au demonstrat, prin fapte, că pot face ceea ce promit and #8221;