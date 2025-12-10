O jurnalistă a fost demisă din cauză că le-a urat pasagerilor unui avion cu probleme tehnice să ajungă „carne tocată”: „Vrei să fie prăpăd, să avem Breaking News? Și eu vreau!”

09:10

La alegerile locale parțiale pentru Primăria București, care vor avea loc pe 7 decembrie 2025, sunt așteptați la urne aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni. Pentru ca votarea să fie corectă și conform legislației este recomandat ca fiecare alegător să știe din timp care este secția de votare la care este arondat, ce acte trebuie să […]