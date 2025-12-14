Ministrul Economiei: La Avioane Craiova s-a întâlnit un prost, statul, cu un deștept. Cum iei 10.000 de euro și dai 30 de milioane
SportMedia, 14 decembrie 2025 23:10
La Avioane Craiova, „s-a întâlnit un prost – statul – cu un deștept – o firmă privată”, spune Ministrul Economiei, Radu Miruță, vorbind despre semnarea unui contract dezechilibrat, în urma căruia, compania riscă să fie obligată să returneze zeci de milioane de euro. Mai exact, Avioane Craiova, companie de stat, riscă să fie obligată să … The post Ministrul Economiei: La Avioane Craiova s-a întâlnit un prost, statul, cu un deștept. Cum iei 10.000 de euro și dai 30 de milioane appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum o oră
23:10
Ministrul Economiei: La Avioane Craiova s-a întâlnit un prost, statul, cu un deștept. Cum iei 10.000 de euro și dai 30 de milioane # SportMedia
La Avioane Craiova, „s-a întâlnit un prost – statul – cu un deștept – o firmă privată”, spune Ministrul Economiei, Radu Miruță, vorbind despre semnarea unui contract dezechilibrat, în urma căruia, compania riscă să fie obligată să returneze zeci de milioane de euro. Mai exact, Avioane Craiova, companie de stat, riscă să fie obligată să … The post Ministrul Economiei: La Avioane Craiova s-a întâlnit un prost, statul, cu un deștept. Cum iei 10.000 de euro și dai 30 de milioane appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
21:10
Horoscop pentru săptămâna 15 - 21 decembrie 2025. The post Horoscopul săptămânii 15 – 21 decembrie appeared first on spotmedia.ro.
21:10
Horoscop zilnic pentru 15 decembrie 2025. The post Horoscop zilnic: 15 decembrie appeared first on spotmedia.ro.
21:10
Echipa națională de handbal fete a Norvegiei s-a încoronat pentru a cincea oară campioană mondială, după un ultim act disputat în fața Germaniei, în Olanda, la Rotterdam. Scorul a fost 23-20 pentru nordice, care au avut emoții mari în fața nemțoaicelor, care azi s-au descurcat mai mult decât onorabil pentru această finală mondială. A fost … The post Norvegia este din nou campioană mondială la handbal feminin appeared first on spotmedia.ro.
21:10
Internazionale Milano, gruparea antrenată de Cristi Chivu, s-a impus în deplasarea de la Genoa 1893, scor 2-1, în derbiul românilor din Serie A. Chivu i-a învins pe Șucu și Stanciu, ultimul dintre ei fiind rezervă neutilizată la gazde. Practic Inter și-a bifat cele trei puncte în primele 38 de minute, cu golurile marcate de Bisseck … The post Inter urcă pe primul loc în Serie A după ce trece de Genoa lui Șucu și Stanciu appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
19:10
Presa italiană dă la iveală adevăratele negocieri care au existat intre Dan Șucu și Cristi Chivu # SportMedia
Genoa va da piept cu Inter, duminică de la ora 19 într-un adevărat derbi al românilor din Serie A, e vorba de antrenorul lui Inter, Cristi Chivu, versus patronul lui Genoa Dan Șucu, dar și fostul căpitan al naționalei României, Nicolae Stanciu. Cele două echipe se întâlnesc la Genova în runda cu numărul 15 din … The post Presa italiană dă la iveală adevăratele negocieri care au existat intre Dan Șucu și Cristi Chivu appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Inspecția Judiciară anunță verificări după documentarul Recorder. Un „rezumat” va fi prezentat zilele următoare # SportMedia
Inspecția Judiciară a anunțat duminică după-amiază că a declanșat verificări „în conformitate cu atribuțiile legale” după documentarul Recorder „Justiție capturată”, precum și după sesizările transmise de secțiile Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Instituția susține că o parte dintre elementele prezentate public „se aflau deja în atenția” sa și promite că „un rezumat” al activităților va … The post Inspecția Judiciară anunță verificări după documentarul Recorder. Un „rezumat” va fi prezentat zilele următoare appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Judecătoarea Moroșanu, primele declarații după conferința de la CAB: „Colegilor mei le este în continuare frică”. Interviu Recorder, difuzat în această seară # SportMedia
Recorder va difuza duminică seara un interviu cu judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București, în care aceasta vorbește despre presiunile din sistemul judiciar și despre temerile magistraților de a lua poziție public. Este prima sa apariție publică după intervenția din conferința de presă organizată la Curtea de Apel București, gest considerat de … The post Judecătoarea Moroșanu, primele declarații după conferința de la CAB: „Colegilor mei le este în continuare frică”. Interviu Recorder, difuzat în această seară appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Ziua a cincea de proteste pentru independența justiției. Mii de oameni în marș spre Piața Victoriei (Video) # SportMedia
Protestele pentru susținerea independenței justiției continuă duminică, pentru a cincea zi consecutiv, în Capitală și în mai multe orașe din țară, la câteva zile după publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”. În București, manifestanții s-au adunat începând cu ora 17:00 în Piața Universității, iar în jurul orei 18:00 au pornit în marș către Piața Victoriei. În … The post Ziua a cincea de proteste pentru independența justiției. Mii de oameni în marș spre Piața Victoriei (Video) appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Intervenție de 16 ore în Munții Făgăraș. Un bărbat accidentat pe Valea Viștișoara a fost salvat de salvamontiști (Video) # SportMedia
Un bărbat care s-a accidentat grav după ce a căzut într-o zonă abruptă din Munții Făgăraș, pe Valea Viștișoara – Muchia Zănoaga, a fost salvat duminică după-amiază, în urma unei intervenții extrem de dificile care a durat aproximativ 16 ore, anunță Salvamont Brașov. „După aproximativ 16 ore de la primirea apelului, victima a fost predată … The post Intervenție de 16 ore în Munții Făgăraș. Un bărbat accidentat pe Valea Viștișoara a fost salvat de salvamontiști (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
17:10
FCSB anunță care sunt șansele ca Daniel Bîrligea să fie recuperat până la derbiul cu Rapid # SportMedia
FCSB va disputa pe 21 decembrie ultimul său meci din acest an calendaristic 2025, iar jocul este de o importanță capitală: marele derbi cu Rapid. După ultima accidentare suferită, s-a scris că anul curent este ca și încheiat pentru atacantul Daniel Bîrligea, marele golgheter al campionilor. FCSB mai are de disputat 2 jocuri, luni în … The post FCSB anunță care sunt șansele ca Daniel Bîrligea să fie recuperat până la derbiul cu Rapid appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Ciucu vrea pace cu sectoarele și bugete comune. Doar patru parcuri mari ar urma să rămână la Primăria Capitalei # SportMedia
Primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, vrea o schimbare de abordare în relația cu primăriile de sector – vorbește de cooperare instituțională, bugete construite împreună și o redistribuire a responsabilităților administrative, inclusiv în ceea ce privește parcurile Bucureștiului. „Cred că nu mai e timpul de războaie în viitor, nu mai este timpul de declarații … The post Ciucu vrea pace cu sectoarele și bugete comune. Doar patru parcuri mari ar urma să rămână la Primăria Capitalei appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Kievul este dispus să renunțe la ambiția de a adera la NATO în schimbul unor garanții de securitate ferme din partea Occidentului, într-o posibilă formulă de compromis pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat, duminică, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Declarația a fost făcută înaintea negocierilor cu emisarii americani și europeni de la Berlin, … The post Zelenski: Ucraina renunță la aderarea la NATO, cu o condiție appeared first on spotmedia.ro.
17:10
EFOR: Reforma justiției trebuie făcută „cu ușile deschise”. Cinci urgențe care pot fi rezolvate rapid, dacă există voință politică # SportMedia
Justiția este un serviciu public, iar reforma sistemului judiciar trebuie să pornească de la această realitate și să fie construită transparent, cu consultări reale, nu în spatele ușilor închise, avertizează Expert Forum (EFOR) într-un policy brief semnat de Laura Ștefan și Cezara Grama. Potrivit organizației, discuțiile despre schimbări legislative în justiție nu trebuie purtate exclusiv … The post EFOR: Reforma justiției trebuie făcută „cu ușile deschise”. Cinci urgențe care pot fi rezolvate rapid, dacă există voință politică appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Gruparea ucraineană Dinamo Kiev pare că s-a lămurit în privința abilităților atacantului român Vladislav Blănuță, adus recent de la FC U Craiova 1948. El nu a mai fost folosit în primul 11 de pe 9 noiembrie, de peste o lună deci, iar acum este urmărit și dorit de către cei de la Dinamo București. Jucătorul … The post Dinamo Kiev s-a săturat de Blănuță și vrea să îl dea afară pe atacantul român appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Spania, având în vedere că, până luni dimineaţă, în provincia Valencia este în vigoare o avertizare Cod roşu vizând fenomene meteorologice extreme în zonele de litoral. Sunt prognozate ploi abundente, astfel că există un risc major de inundaţii, viituri rapide şi perturbări semnificative ale … The post Atenționare de călătorie pentru Valencia, e cod roșu de fenomene meteo extreme appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
15:10
Cel puțin 12 morți și zeci de răniți, după un atac armat la un eveniment de Hanukka pe o plajă celebră din Sydney (Video) # SportMedia
Cel puțin 12 persoane au murit și aproape 30 au fost rănite în urma unui atac armat produs duminică seara pe celebra plajă Bondi din Sydney, unde avea loc un eveniment dedicat sărbătorii evreiești Hanukka. Unul dintre atacatori a fost ucis, iar celălalt se află în arest, potrivit autorităților australiene. Poliția din statul New South … The post Cel puțin 12 morți și zeci de răniți, după un atac armat la un eveniment de Hanukka pe o plajă celebră din Sydney (Video) appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Paris Saint-Germain va întâlni echipa braziliană Flamengo în finala Cupei Intercontinentale la fotbal, după ce a învins formația egipteană Pyramids FC cu scorul de 2-0, sâmbătă, la Al-Rayyan (Qatar), transmite AFP. Campioana Americii de Sud s-a impus prin golurile marcate de fundașii Leo Pereira (23) și Danilo (52), în urma unor faze fixe executate de … The post PSG și Flamengo vor juca finala Cupei Intercontinentale appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Experți: România trebuie să trateze tranziția climatică drept un proiect strategic național # SportMedia
România trebuie să abordeze tranziția climatică drept un proiect strategic național, nu ca o reacție punctuală la fenomene extreme, iar adaptarea trebuie să devină o prioritate în sectoare-cheie precum apa, agricultura, infrastructura și sănătatea, susțin specialiștii în sustenabilitate și politici climatice, într-un articol publicat recent de InfoClima România. Autorii reamintesc că Acordul de la Paris, … The post Experți: România trebuie să trateze tranziția climatică drept un proiect strategic național appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Scandal uriaș la Cupa Africii pe Națiuni. Antrenorul lui Ngezana de la FCSB, acuzat de rasism: “E negru, dar va ieși alb” # SportMedia
Un scandal imens ocupă în întregime spațiul presei din Africa, înainte de începerea Cupei Africii pe Națiuni, competiție care va avea loc în Maroc, începând cu 21 decembrie. Selecționerul Africii de Sud, națiune unde va evolua și fundașul celor de la FCSB, Siyabonga Ngezana, a făcut o serie de declarații care au șocat lumea fotbalului, … The post Scandal uriaș la Cupa Africii pe Națiuni. Antrenorul lui Ngezana de la FCSB, acuzat de rasism: “E negru, dar va ieși alb” appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei în aproape toată țara până pe 21 decembrie, cu temperaturi maxime care pot ajunge local la 14 grade Celsius, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). În schimb, ceața și norii joși vor fi frecvente, mai ales dimineața și noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. … The post Temperaturi-surpriză în săptămâna care vine. Ceața rămâne principala problemă appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Știrea momentului în fotbalul mondial reprezintă noua formație pe care Zinedine Zidane o va antrena în viitor, după mulți ani de absență din sportul cu balonul rotund. Visul lui Zidane, acela de a antrena într-o zi naționala de fotbal a Franței, se va împlini începând cu vara viitoare. După patru ani sabatici, departe de fotbal, … The post Zinedine Zidane a semnat cu o nouă echipă: „Acord verbal, pot confirma!” appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Biletele de tren s-au scumpit din nou începând de duminică, 14 decembrie 2025, la doar patru luni de la precedenta majorare. Creșterea tarifelor este determinată de rata anuală a inflației și se aplică atât la CFR Călători, cât și la operatorii privați. Potrivit Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), tarifele de călătorie au fost actualizate cu … The post Se scumpesc biletele de tren. De azi se schimbă și Mersul Trenurilor appeared first on spotmedia.ro.
13:10
PSV, meci nebun în Olanda cu Dennis Man titular. Antrenorul românului se arată indignat # SportMedia
PSV Eindhoven, echipa românului Dennis Man din Olanda, a câștigat un meci absolut dramatic în Eredivisie, scor 4-3 cu cei de la Heracles Almelo. Mijlocașul român a fost titular și a jucat doar 61 de minute pentru trupa batavă, care a scăpat la limită sâmbătă seara de o mare rușine în fața unei formații modeste. … The post PSV, meci nebun în Olanda cu Dennis Man titular. Antrenorul românului se arată indignat appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Fostul procuror general Augustin Lazăr explică declinul independenței Justiției și cere anchete după ce a văzut documentarul Recorder # SportMedia
Fostul procuror general Augustin Lazăr avertizează că degradarea sistemului de justiţie riscă să arunce statul în haos și cere Ministerului Public să clarifice, prin anchete judiciare, acuzațiile grave apărute în dezbaterea publică după documentarul Recorder. Într-un mesaj transmis duminică, Lazăr vorbește despre o voință politică „duplicitară”, care ar fi dus la restaurarea unui sistem oligarhic … The post Fostul procuror general Augustin Lazăr explică declinul independenței Justiției și cere anchete după ce a văzut documentarul Recorder appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Ziua 1390 Ucraina, sub atac aerian combinat. Zelenski, la Berlin pentru discuții de pace. Rusia pierde masiv bani din energie # SportMedia
Ziua 1390 a războiului este marcată de o nouă escaladare a atacurilor aeriene rusești asupra Ucrainei, cu sute de drone și rachete lansate în mai multe regiuni, de la Odesa și Nikolaev până la Sumî și Cernihiv. Infrastructura energetică și civilă rămâne o țintă prioritară, provocând pene de curent. În paralel, Rusia își consolidează controlul … The post Ziua 1390 Ucraina, sub atac aerian combinat. Zelenski, la Berlin pentru discuții de pace. Rusia pierde masiv bani din energie appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Cel puțin 10 morți și mai mulți răniți, după un atac armat la un eveniment de Hanukka pe o plajă celebră din Sydney (Video) # SportMedia
Cel puțin 10 persoane au murit și alte câteva au fost rănite în urma unui atac armat produs duminică seara pe celebra plajă Bondi din Sydney, unde avea loc un eveniment dedicat sărbătorii evreiești Hanukka. Unul dintre atacatori a fost ucis, iar celălalt se află în arest, potrivit autorităților australiene. Poliția din statul New South … The post Cel puțin 10 morți și mai mulți răniți, după un atac armat la un eveniment de Hanukka pe o plajă celebră din Sydney (Video) appeared first on spotmedia.ro.
13:10
FIFA ar putea ajunge să descalifice o echipă națională calificată pentru barajul către World Cup 2026 # SportMedia
Forul internațional al fotbalului mondial ar putea lua o decizie radicală înaintea barajelor de calificare către Cupa Mondială din 2026, care vor avea loc în martie anul viitor. Una dintre națiunile care și-au câștigat dreptul de a juca barajul intercontinental a primit o veste proastă. E vorba de Surinam, care va juca barajul după ce … The post FIFA ar putea ajunge să descalifice o echipă națională calificată pentru barajul către World Cup 2026 appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Simona Halep dezvăluie numele jucătoarei pe care a votat-o pentru intrarea în Hall of Fame # SportMedia
Fosta tenismenă de renume mondial Simona Halep, dublă câștigătoare de Grand Slam, aflată mai multe săptămâni pe locul 1 mondial WTA, a dezvăluit pe cine anume a votat pentru intrarea în celebra Hall of Fame. Nefiind încă eligibilă pentru intrarea în acest grandios clasament și ierarhie elitistă, fiind retrasă din activitate abia anul trecut, Halep … The post Simona Halep dezvăluie numele jucătoarei pe care a votat-o pentru intrarea în Hall of Fame appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Președintele recunoaște neînțelegerile cu premierul pe tema TVA: Nu puteam să fac un scandal din asta # SportMedia
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că a impus explicit Guvernului menținerea cotei TVA, dar că a ales să nu provoace o criză politică după ce Executivul a decis, ulterior, majorarea taxei la 21%. Șeful statului a vorbit deschis despre divergențele apărute cu premierul Ilie Bolojan, subliniind însă că nu pune la îndoială buna-credință a … The post Președintele recunoaște neînțelegerile cu premierul pe tema TVA: Nu puteam să fac un scandal din asta appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Românii sunt campioni la dat mai departe cadouri nedorite. Jumătate din daruri sunt refolosite sau reciclate după Crăciun # SportMedia
Deși sunt campioni la “dat mai departe” cadouri care nu le-au plăcut, unii români pregătesc deja căni, mănuși, eșarfe și pijamale pe care să le ofere dacă apare un musafir neașteptat. Potrivit studiilor făcute de comercianți, anual 30 la sută dintre noi aruncăm sau returnăm cel puțin, un cadou iar 8 din 10 aflăm că … The post Românii sunt campioni la dat mai departe cadouri nedorite. Jumătate din daruri sunt refolosite sau reciclate după Crăciun appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Atentat cu mașină plănuit la un târg de Crăciun din Germania, dejucat în ultimul moment # SportMedia
Autoritățile germane au anunțat sâmbătă seara arestarea a cinci persoane suspectate că pregăteau un atentat cu vehicul, de inspirație islamistă, care urma să vizeze un târg de Crăciun din Germania. Informația a fost transmisă duminică de agențiile internaționale de presă, în contextul unor măsuri de securitate deja sporite la astfel de evenimente, după mai multe … The post Atentat cu mașină plănuit la un târg de Crăciun din Germania, dejucat în ultimul moment appeared first on spotmedia.ro.
11:10
FCSB, în mare pericol! Riscă să rămână fără cei mai importanți jucători pentru derbiul cu Rapid # SportMedia
FCSB se pregătește pentru meciul de luni seara cu Unirea Slobozia însă are în vedere ultimul mare joc pe care îl are de disputat în 2025, marele derbi cu Rapid de pe 21 decembrie. Campioana roș-albastră se poate confrunta cu o situație aproape imposibilă. Ea are 3 jucători pasibili de suspendare înainte de meciul cu … The post FCSB, în mare pericol! Riscă să rămână fără cei mai importanți jucători pentru derbiul cu Rapid appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Telenovela transferului lui Louis Munteanu în străinătate se încheie: ”Se poate face pentru o sumă uriașă” # SportMedia
Până la urmă, telenovela plecării lui Louis Munteanu de la CFR Cluj s-ar putea apropia de un final fericit. Atacantul român, fostul golgheter al Ligii 1 și fost campion cu Farul lui Gică Hagi, este aproape de a semna cu campioana Scoției, Celtic Glasgow, pe o sumă de transfer destul de mare. Celtic, una dintre … The post Telenovela transferului lui Louis Munteanu în străinătate se încheie: ”Se poate face pentru o sumă uriașă” appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
09:10
Președintele Nicușor Dan spune că România va doborî dronele rusești care îi încalcă spațiul aerian, dacă acest lucru nu pune în pericol populația. Șeful statului susține că nu este vorba despre teamă, ci despre o decizie de oportunitate militară, luată de la caz la caz, și avertizează că situații similare au fost tratate cu prudență … The post Nicușor Dan: Veți vedea drone doborâte în România appeared first on spotmedia.ro.
09:10
De ce a renunțat Nicușor Dan la consilierul său Ludovic Orban: Nu se poate să spună exact invers # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan a explicat motivul pentru care l-a eliberat din funcţia de consilier prezidenţial pe Ludovic Orban, la scurt timp după numire. ”Nu se poate ca preşedintele să spună una dimineaţă la conferinţa de presă şi seara consilierul său să spună exact invers la televizor”, a afirmat el. Nicuşor Dan a precizat, într-o emisiune … The post De ce a renunțat Nicușor Dan la consilierul său Ludovic Orban: Nu se poate să spună exact invers appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Trei americani, între care doi militari, uciși într-un atac în Siria. Trump promite „represalii foarte severe” # SportMedia
Trei cetățeni americani – doi soldați ai armatei SUA și un translator civil – au fost uciși sâmbătă într-un atac armat în centrul Siriei. Incidentul, pus pe seama Statului Islamic, ridică semne de întrebare legate de implicarea forțelor de securitate siriene, potrivit informațiilor Reuters și Sky News. Atacul a avut loc în orașul Palmyra, unde … The post Trei americani, între care doi militari, uciși într-un atac în Siria. Trump promite „represalii foarte severe” appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Lidera Rapid pierde clar acasă cu Oțelul, care aruncă mănușa celor de la FCSB în lupta la play-off # SportMedia
Rapid București, lidera campionatului din Superliga, a fost învinsă surprinzător acasă de Oțelul Galați, o echipă cu, deja, mari pretenții la top 6, scor 2-0. Într-o seară cu iz de Crăciun în Giulești, cu brazi vișinii și oameni cu gândul deja la cadourile de Sărbători, Rapidul lui Gîlcă a clacat. Oțelul a făcut un meci … The post Lidera Rapid pierde clar acasă cu Oțelul, care aruncă mănușa celor de la FCSB în lupta la play-off appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Ianis Hagi a evoluat timp de 71 de minute în remiza celor de la Alanyaspor în compania lui Kayseri, scor 0-0, în runda cu numărul 16 din Superlig. La capătul partidei, jurnaliștii turci au evidențiat forma slabă a lui Ianis Hagi, practic ieșirea sa din formă după un debut atât de bun în rândul formației … The post Presa din Turcia, critici la adresa lui Ianis Hagi după un meci slab pentru Alanya appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că nu locuieşte la Cotroceni, ci tot în vila în care stă de dinainte de a câştiga mandatul de preşedinte. El spune și că au fost montate două gherete pentru pază în apropierea locuinţei. Întrebat dacă s-a mutat la Cotroceni, Nicuşor Dan a precizat, într-o emisiune difuzată sâmbătă seara la Kanal … The post Unde locuiește Nicușor Dan cu familia, după ce a ajuns președintele României appeared first on spotmedia.ro.
01:10
Cancelarul german Merz îl compară pe Putin cu Hitler și crede că epoca de „Pax Americana” aproape s-a încheiat # SportMedia
Cancelarul german Friedrich Merz a susținut sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin „nu se va opri” și că, dacă Ucraina cade, armata rusă nu se va opri la granițele acesteia, la fel cum nici Hitler nu s-a oprit după acordul de la Munchen din anul 1938 prin care a obținut regiunea germanofonă sudetă care aparținea … The post Cancelarul german Merz îl compară pe Putin cu Hitler și crede că epoca de „Pax Americana” aproape s-a încheiat appeared first on spotmedia.ro.
01:10
În luna decembrie, cadourile ajung să fie mai mult decât simple obiecte. Devin teste, mesaje, confirmări sau, uneori, surse de tensiune. Le alegem cu liste deschise în telefon, cu site-uri comparate la milimetru, cu întrebarea „oare e suficient?” în minte. Și, de multe ori, cu mai mult stres decât bucurie. Din perspectivă psihologică, acest lucru … The post Cadouri multe, conectare puțină? appeared first on spotmedia.ro.
01:10
Adevărul despre sexul în avion. Și un lucru pe care îl fac pasagerii, iar stewardeselor le place în secret # SportMedia
De la salariu și instruirea pentru turbulențe la programul de lucru, o însoțitoare de bord dezvăluie cum este de fapt profesia ei. Ea spune și lucrul pe care și-ar dori ca pasagerii să nu-l mai facă, dar și ce anume îi place cel mai mult din ceea ce fac oamenii în avion. Multe persoane vor … The post Adevărul despre sexul în avion. Și un lucru pe care îl fac pasagerii, iar stewardeselor le place în secret appeared first on spotmedia.ro.
01:10
Orașul elvețian Lugano a devenit unul dintre cele mai avansate locuri din lume în ceea ce privește utilizarea monedelor bitcoin în viața de zi cu zi. Aproximativ 350 de magazine și restaurante acceptă plata în bitcoin, iar primăria permite achitarea unor servicii municipale, precum grădiniţa sau creşa, folosind criptomonede. Există aici terminale speciale pentru plăți … The post Orașul în care poți plăti aproape pentru orice cu bitcoin. Avantaje și dezavantaje appeared first on spotmedia.ro.
01:10
Nicușor Dan: Ședința CSAT care a dus la anularea alegerilor va fi desecretizată. „Nu trebuie să ne uităm la personajul Călin Georgescu” # SportMedia
Şedinţa CSAT care a stat la baza anulării alegerilor prezidenţiale din 2024 va fi desecretizată, a anunţat preşedintele Nicuşor Dan, chiar dacă este doar „o pietricică într-un ansamblu mult mai larg”. Şeful statului mai spune că miza reală nu este personajul Călin Georgescu, ci campania amplă de dezinformare şi interferenţă externă care a vizat decredibilizarea … The post Nicușor Dan: Ședința CSAT care a dus la anularea alegerilor va fi desecretizată. „Nu trebuie să ne uităm la personajul Călin Georgescu” appeared first on spotmedia.ro.
01:10
Cât de rău arată, de fapt, zonele din centrul Bucureștiului pe care Ciucu promite că le regenerează. Și de ce viitorul nu e despre panseluțe și dale # SportMedia
Primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu (PNL), a promis în campania electorală regenerare urbană pentru o parte din centrul Bucureștiului. Pe listă: Bulevardul Magheru, Calea Victoriei și piațetele care se deschid din ele – Lahovari, Amzei și altele. Miza este foarte ambițioasă: transformarea unor zone gri, zgomotoase și murdare în spații vii, în care … The post Cât de rău arată, de fapt, zonele din centrul Bucureștiului pe care Ciucu promite că le regenerează. Și de ce viitorul nu e despre panseluțe și dale appeared first on spotmedia.ro.
01:10
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a explicat sâmbătă seară motivele pentru care a ales să nu participe la funeraliile fostului şef al statului Ion Iliescu. El a spus că decizia sa a fost una deliberată şi că a încercat să păstreze un echilibru instituţional într-un moment încă profund controversat al istoriei recente. „Ca preşedinte, am încercat … The post Nicușor Dan explică de ce nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
23:10
În timp ce în România i se cere demisia, Cătălin Predoiu este premiat la Washington pentru „contribuția la statul de drept” # SportMedia
Cătălin Predoiu, viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a fost distins vineri cu International Public Service Award, în cadrul Galei Alianța 2025, desfășurate la Willard InterContinental Hotel din Washington, D.C.. Premiul este acordat pentru contribuția sa la buna guvernare, reforma justiției și consolidarea relației strategice dintre România și Statele Unite ale Americii. Distincția … The post În timp ce în România i se cere demisia, Cătălin Predoiu este premiat la Washington pentru „contribuția la statul de drept” appeared first on spotmedia.ro.
23:10
Scandal major de abuzuri asupra copiilor la Budapesta: Zeci de mii de oameni au protestat, cerând demisia lui Viktor Orbán # SportMedia
Zeci de mii de persoane au participat sâmbătă la un amplu protest în Budapesta, convocat de liderul opoziției Péter Magyar. Protestatarii au cerut demisia premierului Viktor Orbán în urma unui nou scandal de abuzuri asupra copiilor instituționalizați. Manifestația a avut loc după apariția unor imagini de pe camerele de supraveghere ale unui centru de detenție … The post Scandal major de abuzuri asupra copiilor la Budapesta: Zeci de mii de oameni au protestat, cerând demisia lui Viktor Orbán appeared first on spotmedia.ro.
23:10
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Grynkewich, nu mai vine în România # SportMedia
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, nu mai ajunge în România, în vizita oficială programată pentru săptămâna viitoare. Ca urmare a unei modificări neprevăzute în programul său, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, a fost nevoit să amâne vizita oficială în România, programată … The post Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Grynkewich, nu mai vine în România appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.