Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Cum s-au desfășurat evenimentele de la Bondi Beach, minut cu minut
Gândul, 15 decembrie 2025 12:50
După masacrul de duminică, de pe plaja Bondi din Sydney, Australia a anunțat planuri de înăsprire a legislației privind armele de foc. Potrivit rapoartelor CNN, autoritățile impun noi măsuri care vor restricționa accesul la permisele de port-armă. Prim-ministrul Anthony Albanese a anunțat, luni, modificările propuse, după o ședință cu liderii statelor și teritoriilor, la o […]
Acum 5 minute
13:10
Adio note, diplome sau teste de IQ! Creierul tinerilor români de top analizat cu tehnologia folosită de NASA. Cercetare în premieră # Gândul
A fost lansat primul studiu național care analizează științific modul în care funcționează creierul tinerilor cu potențial înalt. Importanța acestui proiect nu o reprezintă doar definirea unui profil psihologic și cognitiv al excelenței românești, ci și tehnologia care îl face posibil. Vorbim despre qEEG, o metodă modernă prin care activitatea cerebrală poate fi observată în […]
13:10
Ce salariu lunar încasează sudorii, electricienii, instalatorii sau mecanicii auto în România. Veniturile pot fi mai mari decât cele din domeniul IT # Gândul
Sudorii, electricienii, instalatorii, dar și mecanicii auto pot ajunge să câștige mai bine pe piața muncii, spre deosebire de unii dintre angajații din industria IT. Datele recente de pe piața muncii arată că salariul lunar poate fi mult mai mare pentru cei din categoria „blue collar”. Unele dintre meseriile puse în categoria „blue collar”, deși […]
13:10
Moneda lăsată moștenire de un bunic a fost vândută cu 6 milioane de dolari, modelul este unul extrem de rar # Gândul
O monedă care s-a aflat peste 75 de ani într-o colecție de familie a fost vândută la licitație cu suma de 6 milioane de dolari. Pe data de 9 decembrie, a fost scos la vânzare de către casa de licitații Stack’s Bowers Galleries un exemplar recent descoperit și al 16-lea cunoscut al legendarului dolar de […]
Acum 10 minute
13:00
Asociațiile magistraților denunță confiscarea temei justiției în scopuri politice sau în interesul altor grupuri de putere # Gândul
Asociațiile magistraților au transmis un comunicat în care condamnă folosirea temei justiției ca instrument de propagandă politică. De asemenea, magistrații acuză faptul că scopul materialului Recorder este favorizarea unei agende politice „sub pretextul unei așa-zise „justiții capturate”” „În contextul dezbaterilor publice generate de documentarul realizat de Recorder cu privire la funcționarea sistemului judiciar și al […]
13:00
Datoria externă a României a crescut cu 22 miliarde de euro în 2025. Anul viitor deficitul bugetar rămâne la o valoare record # Gândul
Datoria externă totală a crescut, în perioada ianuarie-octombrie 2025, cu 22 de miliarde de euro, ajungând la peste 225 de miliarde de euro, potrivit datelor prezentate luni de BNR. Este o creștere de 13,6% față de anul 2024. În anul austerității economice, România plătește în contul datoriei sale publice sume amețitoare sub formă dobândă. Potrivit […]
Acum 30 minute
12:50
12:50
Jurnaliștii BBC au întocmit o listă 20 de destinații de călătorie potrivite pentru 2026. De la o insulă polineziană înconjurată de lagune albastre până la inima regiunii viticole din Chile, acestea sunt destinațiile de top. În ghidul din anul acesta au fost evidențiate cele mai bune locuri de călătorit, destinații care oferă experiențe incredibile, folosind […]
12:50
Ce părere au ucrainenii despre Volodimir Zelenski și război. 75% resping propunerile de pace ale Rusiei, iar 63% sunt dispuși să continue războiul # Gândul
Potrivit celui mai recent sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev, ucrainenii preferă să continue războiul cu Rusia în loc să facă concesii teritoriale. 72% dintre ucraineni sunt de acord să accepte un plan de pace care ar îngheța linia frontului actual, în timp ce 63% dintre aceștia sunt gata să tolereze războiul […]
12:40
Cântăreața Narcisa Suciu, în vârstă de 50 de ani, are o mare pasiune pentru parfumuri. Artista a mărturisit că până acum a adunat în jur de 500. Narcisa Suciu are o mare pasiune pentu parfumuri, după cum a povestit la podcastul realizat de Jorge. Artista are în prezent 500 de sticlute cu parfum. Ce colecționează […]
12:40
Situație tensionată la Gara de Nord. Un bărbat s-a suit pe acoperișul gării, amenințând că se sinucide. A aruncat cu cărămizi în oameni și mașini # Gândul
Situație tensionată la Gara de Nord, acolo unde un bărbat de 34 de ani, din Focșani, s-a urcat pe acoperișul gării și a amenințat că se aruncă pentru a scăpa de datorii. El a aruncat și cu cărămizi, distrugând două mașini. Polițiștii Biroului de Poliție Transporturi Feroviare Gara de Nord București s-au sesizat, duminică seara, în […]
12:40
Greva de la Luvru a fost votată „în unanimitate”. Cel mai vizitat muzeu din lume și-a închis porțile luni dimineață. Când va fi redeschis # Gândul
Ușile muzeului Luvru din Paris au fost închise, luni dimineață, după ce o adunare la care au participat aproape 400 de angajați a votat, în unanimitate, intrarea în grevă, relatează Le Figaro. „Angajații Muzeului Luvru, reuniți în adunare generală luni dimineață, 15 decembrie, la solicitarea unui grup intersindical, au votat greva în unanimitate”, au declarat […]
12:40
USR cere schimbări majore în justiție după documentarul Recorder. Partidul vine cu 10 propuneri pentru justiția românească # Gândul
După publicarea documentarului Recorder, USR a anunțat că îl cheamă pe ministrul Justiției să dea explicații în fața plenului Parlamentului. Acum, USR vine cu 10 propuneri pentru Justiție, adunate într-un document intitulat: „Debaronizarea justiției și întărirea luptei împotriva corupției”. Egalitatea magistraților înfațalegii Reforma Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Continuitatea completurilor de judecată Protejarea magistraților–avertizori de […]
Acum o oră
12:30
Registrul Militar Unificat, sistemul digital de recrutare al Rusiei, „paralizat” pentru mai multe luni. Hackeri ruși anti-război ar fi lansat un atac cibernetic devastator. „Existau copii de rezervă, dar acum au fost distruse” # Gândul
Activistul anti-război Grigory Sverdlin a dezvăluit că un grup anonim de hackeri a spart sistemele Mikord, unul dintre principalii dezvoltatori din spatele bazei de date de recrutare militară a Rusiei. Sverdlin a explicat că hackerii au contactat organizația sa, Get Lost, au revendicat atacul și au predat o cantitate imensă de informații sustrase. „Au fost […]
12:30
CEDO îi dă câștig de cauză judecătorului Cristi Dănileț. Magistratul a dat în judecată România pentru încălcarea dreptului la liberă exprimare # Gândul
Marea Cameră a CEDO i-a dat luni câştig de cauză judecătorului Cristi Danileț în cauza Danileț împotriva România (cererea nr. 16915/21) și a decis că autoritățile române au încălcat articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care garantează libertatea de exprimare, care include dreptul la opinie și la primirea/comunicarea de informaţii şi idei, fără […]
12:20
David Popovici se pregătește de sărbători. Unde își va petrece Crăciunul și Revelionul: „Nu mă mai trezesc la 5:30” # Gândul
David Popovici (21 de ani) se pregătește de sărbătorile de iarnă. Multiplul campion olimpic, mondial și european și-a deschis sufletul și a mărturisit unde își va petrece Crăciunul și Revelionul. Mult a fost, puțin a mai rămas până când majoritatea românilor se vor strânge în jurul meselor, pentru a sărbători Crăciunul și Revelionul alături de […]
12:20
Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” Recorder, este cea care a oprit percheziția informatică a DNA în dosarul Coldea 2. Procurorii DNA nu au putut extrage probe din conversațiile clandestine între un controversat afacerist chinez și fostul prim adjunct SRI, deși aveau telefoanele. Gândul publică documentul # Gândul
Raluca Moroșanu, judecătoarea de penal a Curții de Apel București, devenită eroină a Recorder și protestatară, este cea care în iunie 2025 a oprit perchezițiile informatice în dosarul Coldea 2, într-o situație punctuală și importantă pentru procurorii DNA: relația ascunsă a fostului prim adjunct SRI, Florian Coldea, investigat la acea vreme de procurorii anticorupție, cu […]
Acum 2 ore
12:00
Iubitul Rodicăi Stănoiu, prima reacție în ziua în care aceasta a fost deshumată, pentru stabilirea cauzei decesului. Ce va stabili autopsia # Gândul
Moartea Rodicăi Stănoiu (86 de ani) a scos la iveală mai multe lucruri ajunse în atenția procurorilor, cu privire la decesul fostul ministru al Justiției și la relația pe care o avea cu un bărbat mai tânăr cu 50 de ani. Gândul a prezentat luni faptul că Rodica Stănoiu a fost deshumată azi pentru stabilirea […]
11:50
Șoferii din România care riscă amendă de până la 4.000 de lei. Greșeala pe care o fac iarna și duce la reținerea talonului auto # Gândul
În sezonul rece, șoferii care sunt prinși pe picior greșit riscă o amendă de până la 4.000 de lei, iar în unele cazuri este reținut și talonul auto. Este vorba despre acei șoferi care nu au cauciucuri adecvate pe carosabil acoperit de zăpadă, gheață sau polei. Este bine de știut și faptul că la condiții […]
11:50
Diana Buzoianu dă testul moțiunii. Senatul dezbate și votează moțiunea împotriva ministrului Mediului # Gândul
Senatul va dezbate şi vota luni moţiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu. AUR a inițiat moțiunea denumită „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”. Depusă cu semnăturile a 39 de senatori ai opoziției, moțiunea vine după scandalul de la Barajul Paltinu, care a […]
11:40
Carmen Tănase, în vârstă de 64 de ani, a dezvăluit ce pensie are. Artista este și membră a Uniunii Cineaștilor din România, de unde ar mai putea primi bani în plus. Carmen Tănase este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. De-a lungul anilor, acesta și-a cucerit publicul cu rolurile din filme, teatru și […]
11:40
Unde se află cel mai înalt oraș din lume. Viața este aproape imposibilă acolo, iar oamenii trăiesc în condiții extreme # Gândul
Cel mai înalt oraș din lume se află într-o zonă geografică sălbatică, dar care stârnește curiozitatea atât în rândul turiștilor, cât și în rândul cercetătorilor. Viața este aproape imposibilă acolo, iar oamenii trăiesc în condiții extreme. Drumul către acest oraș nu este deloc unul ușor. Totuși, în ciuda aerului rarefiat, a temperaturilor scăzute și a […]
11:40
Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj chiar înainte de vizita în Finlanda, în care vorbește despre acuzațiile cu privire la independența justiției din România. Liderul de la Cotroceni pleacă în Finlanda pentru o vizită, în cadrul căreia va participa la un summit cu liderii UE, pe tema securității în contextul războiului din Ucraina. Nicușor […]
11:40
11:40
L-a desființat pe jucătorul de la FCSB. „Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut” # Gândul
FCSB a învins cu 4-3 pe Feyenoord, în etapa a şasea din Liga Europa, după ce olandezii au condus cu 3-1, dar Marius Șumudică l-a distrus pe Tavi Popescu pentru jocul slab arătat. Schimbările au arătat o altă FCSB, iar la pauză au ieșit Octavian Popescu, Baba Alhassan și Alexandru Pantea. Primul a avut o […]
11:30
Zi de foc pentru coaliția de guvernare. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută și votată în Parlament # Gândul
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de grupul Pace – Întâi România din Senat și susținută de AUR, va fi dezbătută și votată luni în Parlment. Este nevoie de 233 de voturi pentru validarea acestei inițiative, denumită „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”. În a doua parte a zilei, Senatul […]
11:30
Ionica Munteanu, fostul portar al naționalei României de handbal feminin, a făcut pasul cel mare: „Vreau să formez copii” # Gândul
Retrasă din activitatea competițională în 2021, Ionica Munteanu, fostul portar al naționalei de handbal a României, a început un nou capitol important în viața sa profesională. Fosta mare sportivă a pus bazele Academiei de Sport Ionica Munteanu, un proiect de suflet care a devenit realitate începând cu 3 noiembrie 2025. Ionica Munteanu, fostul portar al […]
11:20
Cristi Chivu MERGE în Arabia Saudită! Unde se pot urmări la TV meciurile in Supercupa Italiei # Gândul
Inter Milano, condusă de Cristian Chivu, a dispus duminică seara, în deplasare, scor 2-1, de gruparea Genoa, patronată de Dan Şucu, în etapa a 15-a din Serie A. Gruparea milaneză va participa în weekend, la Supercupa Italiei, competiție care se va organiza în Arabia Saudită. Cristi Chivu merge în Arabia Saudită! Unde se pot urmări […]
Acum 4 ore
11:10
Doi soți care aveau un trai comod în Manchester au decis să facă o schimbare uriașă și să se mute în România. În ciuda provocărilor care au venit la pachet cu această decizie, cei doi tineri antreprenori au început un nou capitol din viața lor, însă de această dată la București. Charlene și-a petrecut cea […]
11:00
Angajatul din Italia care a primit 18 salarii compensatorii după ce a fost concediat pentru că a adormit în timpul programului # Gândul
Un incident neașteptat la muncă a costat-o scump pe o companie italiană din sectorul metalurgic. Angajatul lor care a adormit ore întregi după o tură continuă a fost concediat imediat, însă Curtea de Casație a Italiei a avut altă părere. Curtea a declarat că acea concediere a fost ilegală Prin ordonanța nr. 8308 din 2023, […]
11:00
Ion Cristoiu: Potrivit lui Nicușor Dan, CCR a decis în 2024 Anularea alegerilor pe baza unui Raport care urmează să fie publicat abia în 2026 # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție declarațiile lui Nicușor Dan referitoare la raportul CCR despre anulare alegerilor care ar urma să fie publicat în 2026. „Veți fi observat că prin aniversarea unui an de la crima împotriva democrației care a fost anularea alegerilor, de […]
10:50
Rodica Stănoiu a fost deshumată azi pentru stabilirea cauzei decesului. Trupul neînsuflețit a fost preluat de INML # Gândul
Procurorul de caz a semnat ordonanța pentru dezhumarea Rodicăi Stănoiu în vederea efectuării autopsiei necesare pentru aflarea cauzei morții acesteia. Medicii vor stabili dacă, în urma rezultatelor toxicologice, se vor găsi urme de substanțe ce ar fi putut produce sau grăbi decesul. Dezhumarea va avea loc azi, 15 decembrie, au transmis surse Gândul. UPDATE: Deshumarea […]
10:50
Investițiile în aur au fost întotdeauna percepute drept un refugiu în perioade de instabilitate economică. Metalul prețios este folosit în strategiile de diversificare a portofoliilor și este văzut ca un activ de protecție împotriva inflației sau a volatilității pieței. În ciuda reputației stabile, investițiile în aur nu sunt lipsite de capcane. Mulți investitori la început […]
10:40
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem soare astăzi, nebulozitate pe tot intervalul” # Gândul
La jumătatea lunii decembrie, vremea se menține tomnatică, dar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis, totuși, câteva coduri galbene de ceață, care vizează județele Gorj, Olt, Argeș și municipiul București. Temperaturile, în această perioadă, conform ANM, sunt mai ridicate decât ar fi normal, iar Alina Șerban – meteorologul de serviciu al ANM – […]
10:30
Percheziții DNA în 6 locații din Iași și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 25 de milioane de lei # Gândul
Procurorii DNA au descins luni, 15 decembrie, în șase locații din Iași și Ilfov, cu privire la infracțiuni de fraudă prin serviciul de ride sharing. Prejudiciul se ridică la aproape 25 de milioane de lei. Autoritățile au ridicat cinci persoane.
10:20
Rodica Stănoiu va fi deshumată azi pentru stabilirea cauze exacte a decesului. Procurorul de caz a semnat ordonanța # Gândul
Procurorul de caz a semnat ordonanța pentru dezhumarea Rodicăi Stănoiu în vederea efectuării autopsiei necesare pentru aflarea cauzei morții acesteia. Medicii vor stabili dacă, în urma rezultatelor toxicologice, se vor găsi urme de substanțe ce ar fi putut produce sau grăbi decesul. Dezhumarea va avea loc azi, 15 decembrie. Știre în curs de actualizare.
10:20
Zelenski și emisarii lui Trump vor continua negocierile de pace la Berlin. Witkoff: „S-au făcut multe progrese” # Gândul
Zelenski s-a întâlnit, duminică, în Germania cu emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, și au discutat mai mult de cinci ore. Negocierile au înregistrat „progrese“, susține Steve Witkoff, și ar urma să fie reluate și astăzi. „S-au făcut multe progrese”, a spus Witkoff, citând discuțiile privind un plan de pace în 20 […]
10:20
Trucuri pe care trebuie să le știi atunci când ți se taie maioneza. Câteva soluții rapide și eficiente # Gândul
Este foarte important să știi ce să faci atunci când maioneza ți se taie, care sunt cauzele acestei nereușite, dar și cum poate fi prevenit sau reparat, fără a fi nevoie să faci risipă sau să arunci ingredientele. Maioneza reprezintă unul dintre cele mai iubite sosuri din bucătăria românească, aceasta nu lipsește de la nicio […]
10:20
INS: Aproape 500.000 de șomeri în România. Piața muncii stagnează în trimestrul III. Diferențe mari între urban și rural # Gândul
Piața muncii din România a rămas relativ stabilă în trimestrul III al anului 2025. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, numărul șomerilor s-a situat la aproape jumătate de milion, iar rata șomajului a rămas la același nivel ca în trimestrul anterior. În trimestrul III al anului 2025, populația activă a României era de […]
10:10
2026, anul în care Europa va trăi periculos. Trei arene în expansiune ale războiului hibrid. „Kremlinul va încerca să demonstreze că Rusia păstrează inițiativa și rămâne o mare putere” # Gândul
În anul 2026, Kremlinul va încerca să demonstreze că Rusia păstrează inițiativa și rămâne, totuși, o mare putere, în ciuda declinului său economic și militar. Scenariul este conceput pentru a reliefa o țară aflată în pragul succesului istoric și pentru a consolida imaginea președintelui Vladimir Putin pe scena mondială. Acest obiectiv – notează William Dixon […]
10:10
2.300.000 de pensionari români riscă să nu își mai primească pensiile în 2026. Care este motivul și ce transmite Poșta Română # Gândul
Pentru 2.300.000 de pensionari români, lunar, Poșta Română gestionează livrarea taloanelor, iar în această operațiune sunt implicați peste 10.000 de poștași. Pensionarii, în schimb, ar putea fi vizați de schimbări esențiale în perioada următoare, acestea având loc în baza transformărilor prin care trece operatorul naţional de servicii poştale, arată CANCAN. Poșta Română a ajuns în […]
10:00
Câte pahare cu vin beau oamenii care trăiesc 100 de ani. „Zonele Albastre” unde durata de viață este mai mare # Gândul
Locuitorii din așa-numitele „Zone Albastre”, adică regiuni ale lumii unde oamenii trăiesc mult peste media globală, urmează câteva principii simple în viață. Unul dintre ele, surprinzător pentru mulți, este consumul regulat și moderat de vin. În lume există în mod oficial cinci „Zone Albastre”, unde șansele de a ajunge la 100 de ani sunt considerabil […]
09:40
09:30
Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc, pentru prima dată în sala de judecată. Magistrații decid azi dacă începe judecata # Gândul
Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc pentru prima dată, față în față în sala de judecată, după extrădarea din Dubai a șefului mercenarilor. Magistrații decid luni, 15 decembrie, dacă începe judecata și ce măsuri preventive se impun. În fața instanței sunt citați și cei 20 de mercenari acuzați că ar fi pregătit proteste violente […]
09:30
„Boala tăcută” care afectează mai mulți oameni decât cancerul și demența la un loc. Avertismentul medicilor # Gândul
Deși cancerul și demența sunt considerate printre cele mai grave amenințări la adresa sănătății, medicii atrag atenția asupra unei afecțiuni mult mai răspândite, care face mai multe victime decât acestea la un loc. Este vorba despre o boală adesea ignorată, cu evoluție lentă și simptome care apar prea târziu. Atunci când vorbim despre cele mai […]
09:30
Răzvan Lucescu, reacție după eșecul etapei în Grecia. PAOK a coborât pe locul 3 în campionat: „E vina mea” # Gândul
Răzvan Lucescu a recționat, după eșecul marcat de PAOK, echipa pe care o antrenează. Tehnicianul i-a criticat dur pe jucător, după surpriza etapei în Grecia: echipa a pierdut în deplasarea de la Atromitos, scor final 0-2. După meci, antrenorul a susținut că vina i-ar aparține. Deplasarea de la Atromitos a fost plină de surprize pentru […]
09:20
Celebrul regizor Rob Reiner și soția sa Michele au fost găsiți morți la reședința lor din Los Angeles. Fiul vedetei, principalul suspect al crimei # Gândul
Regizorul și actorul Rob Reiner și soția sa Michele sunt cele două persoane găsite moarte duminică în casa din Los Angeles a lui Reiner, potrivit unui oficial al forțelor de ordine citat de AP. Autoritățile consideră că este vorba de o crimă, iar principalul suspect ar fi chiar fiul regizorului. Anchetatorii cred că cei doi […]
09:20
Situație fără precedent. Va înceta CNCD să funcționeze de la 1 ianuarie 2026? Surse Gândul: „O degradare a promovării și protejării drepturilor omului în România” # Gândul
Situație fără precedent. Va înceta CNCD să funcționeze de la 1 ianuarie 2026? Surse Gândul: „O degradare a promovării și protejării drepturilor omului în România” Potrivit surselor Gândul, începând cu data de 1 ianuarie 2026, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) va înceta să funcționeze. Situația este una fără precedent, iar motivul uluitor este acela că […]
Acum 6 ore
09:10
George Simion s-a pozat alături de Giorgia Meloni, la cina Margaret Thatcher, de la Roma: „Este al patrulea an de când particip” # Gândul
Elita conservatorilor europeni s-a adunat la Roma pentru a marca cina Margaret Thatcher. Invitatul special a fost prim-ministrul Giorgia Meloni, care a primit statueta Leul, simbol al noii direcții. Un invitat neașteptat a fost președintele AUR, George Simion, care a postat pe X o fotografie alături de prim-ministru. George Simion a postat pe contul său […]
09:10
(P)Nouă drumuri judeţene sunt în lucru în Ilfov. Începând cu 2026, DJ 401 A va avea şi piste de bicicletă # Gândul
La finalul lui 2025 şi începutul lui 2026, infrastructura rutieră din Ilfov de află în mijlocul unor lucrări de anevrgură, mai ales că este vorba despre drumuri care fluidizează traficul în tot judeţul. Cei de la Consiliul Judeţean Ilfov spun că este vorba despre 9 drumuri judeţene aflate în lucru, lucrări care vor continua şi […]
09:10
(P) În Sectorul 5, au fost redeschise două parcuri. Locurile au fost dotate şi cu aparate de fitness # Gândul
Primăria Sectorului 5 continuă modernizarea locurilor de joacă şi a spațiilor de recreere, a anunţat primarul Vlad Popescu Piedone. „Știu cât de importante sunt aceste spații pentru familii, pentru copii și pentru toți cei care își doresc locuri curate și sigure pentru relaxare”, mai spune primarul Piedone Jr. „Am redeschis parcurile „Ioniță Cegan” și „Ion […]
