După USR, și PNL se implică direct în protestele pe justiție. Pensionarul special, judecătorul Daniela Mitrean Muntean, semnatara „listei revoltaților”, este și consilier județean PNL la Primăria Suceava. E al doilea caz de implicare a PNL în proteste
Gândul, 15 decembrie 2025 14:50
După ce documentarul Recorder „Justiție capturată” a apărut în spațiul public, controversele legate de „eroi”, personaje, fir narativ, așa zise dezvăluiri și semnatari ai protestului din Justiție nu au încetat. Pe lista de semnături care susține protestul „armatei” Rezist și USR contra Justiției, sunt nu numai pensionari speciali sau magistrați controversați, ci și personaje contectate […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
15:10
Adoptă o atitudine prietenoasă și încearcă să nu iei nimic prea în serios. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 16 decembrie 2025. Berbec Dacă nu ești atent la energia pe care o consumi astăzi, vei descoperi că totul se va întoarce împotriva ta. Ceilalți oameni vor fi probabil la fel de încăpățânați […]
15:10
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Tiki-taka pentru titlu! Deciziile lui Kopic și adevărul despre transferuri # Gândul
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.00. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu detalii de la victoria impresionantă a lui Dinamo. Discutăm deciziile lui Kopic. Dăm calificativele: vor fi cele mai mari note pentru jucători în acest sezon? Aducem informații despre ce se petrece în club și venim cu detalii despre țintele de […]
15:10
O nuntă de 35.000 de dolari a dus la o ruptură neașteptată: logodnicul a anulat totul după ce a aflat adevărul despre partenera sa # Gândul
Povestea de iubire a unui cuplu s-a încheiat la scurt timp după ce a fost programată o întâlnire cu un organizator de nunți. Bărbatul a aflat că logodnica sa avea așteptări costisitoare, iar părerile despre priorități și obligații familiale erau foarte diferite. Totul ar costa aproximativ 35.000 de dolari și, personal, cred că este ridicol […]
Acum 15 minute
15:00
Deși nu vor vota moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului Bolojan, senatorii PSD vor vota „pentru” moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Senatorul PSD Daniel Zamfir spune că va vota moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, dar nu și moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. “PSD va vota moțiunea împotriva doamnei Buzoianu, și […]
Acum 30 minute
14:50
Victoria extremei drepta la alegerile prezidențiale din Chile amenință dominația chinezilor din America Latină # Gândul
z Influența în creștere este generată de o creștere rapidă a schimburilor comerciale, investițiilor, precum și de eforturi diplomatice pentru a-și consolida poziția ca partener major al regiunii, adesea în competiție directă cu Statele Unite. China a devenit al doilea partener comercial ca mărime al Americii Latine, cu un comerț bilateral care a atins 518,47 […]
14:50
După USR, și PNL se implică direct în protestele pe justiție. Pensionarul special, judecătorul Daniela Mitrean Muntean, semnatara „listei revoltaților”, este și consilier județean PNL la Primăria Suceava. E al doilea caz de implicare a PNL în proteste # Gândul
După ce documentarul Recorder „Justiție capturată” a apărut în spațiul public, controversele legate de „eroi”, personaje, fir narativ, așa zise dezvăluiri și semnatari ai protestului din Justiție nu au încetat. Pe lista de semnături care susține protestul „armatei” Rezist și USR contra Justiției, sunt nu numai pensionari speciali sau magistrați controversați, ci și personaje contectate […]
Acum o oră
14:40
Romanița Iovan, în vârstă de 61 de ani, a vorbit despre fiul ei, Albert, și despre relația pe care o are cu acesta. Romanița Iovan este fost model, creatoare de modă și femeie de afaceri. Este mama unui băiat, Albert, din mariajul cu pilotul Adrian Iovan. Adolescentul are adrenalina în sânge și este pilot de […]
14:40
Singurele 3 zodii cu bani mulți în decembrie 2025. Modificări pe borna destinului pentru acești nativi. Nu mai pot da înapoi # Gândul
Trei zodii reușesc să întoarcă banii cu lopata, în decembrie 2025. Ultima lună din an s-ar anunța profitabilă pentru mai mulți nativi, iar noi modificări pe borda destinului ar urma să apară. Nu mai pot da înapoi, în ultimele zile ale lunii, fiind nevoiți să ia decizii clare legate de finanțe, oportunități și carieră. Finalul […]
14:40
Icoana pictată de Nicolae Grigorescu a fost vândută. 90.000 de euro, record absolut pe piața românească de artă sacră # Gândul
O icoană pictată de Nicolae Grigorescu în tinerețe, intitulată „Maica Domnului cu Pruncul”, a fost adjudecată la 90.000 de euro în Licitația de Crăciun organizată de Artmark pe data de 9 decembrie, stabilind cel mai mare preț obținut vreodată în România pentru o icoană. Pictura a pornit la licitație cu prețul de 18.000 de euro […]
14:30
Cazinourile online sunt pregătite de Sărbătorile de iarnă și le oferă jucătorilor posibilitatea de a se distra la sloturi cu tema de Crăciun. Acesta este doar un exemplu care ne arată că distracția în mediul online este adaptată unor evenimente importante de pe parcursul anului, cum ar fi Paștele ori Halloween. Totul face parte din […]
Acum 2 ore
14:00
Jucării și bunătăți pentru 300 de copii internați la spitalele Grigore Alexandrescu și Dr. Victor Gomoiu, din partea lui Moș Crăciun # Gândul
Pentru al treilea an consecutiv, Moș Crăciun pentru copiii internați în spitalele „Dr. Victor Gomoiu” și „Grigore Alexandrescu” din București le-a adus zilele trecute 300 de cadouri unice, personalizate pe genuri și grupe de vârstă, conținând peste 1,500 de jucării și gadget-uri, plus peste 3,000 de produse alimentare atent selecționate, adaptate vârstei. Acțiunea caritabilă a […]
14:00
Guvernul premierului ceh Andrej Babiš a fost învestit. Cine este „Donald Trump de Cehia“ și care sunt primele pucte de pe agenda sa # Gândul
Guvernul prim-ministrului ceh Andrej Babiš a fost învestit, luni dimineața. Acesta va prelua administrația Republicii Cehe la aproximativ două luni după alegerile parlamentare din octombrie. Cabinetul va avea un total de 16 membri, relatează Novinky.cz. Prim-ministrul Andrej Babiš a declarat că guvernul va îmbunătăți viața în Republica Cehă pentru toți cetățenii. „Vom încerca să fim […]
13:50
Praful se strânge la ordinea zilei peste tot și dorești să găsești soluții prin care să menții casa cât mai curată? Există câteva metode simple care pot deveni eficiente în gospodărie. Pulberea fină și particulele microscopice se pot răspândi constant și repede, iar specialiștii trag un semnal de alarmă clar: pot provoca alergii. Iată mai […]
13:40
Ce spune Maria Buză despre mariajul său de 23 de ani. ”Nu ne închipuiam, atunci când ne-am cunoscut, că vom deveni o familie” # Gândul
Maria Buză, în vârstă de 56 de ani, a vorbit despre mariajul de 23 de ani pe care îl are cu muzicianul George Păstrașcu. Actrița Maria Buză este căsătorită, de mulți ani, cu George Pătrașcu. Cei doi au împreună un băiat, Andrei. La nașterea acestuia, Maria Buză a trecut printr-un moment de cumpănă: medicii […]
13:40
Alertă de securitate la Strasbourg, valiză suspectă pe aeroport. Mai mulți europarlamentari români, printre care și Diana Șoșoacă, blocați în avion # Gândul
Un avion care efectua cursa București – Strasbourg, având la bord europarlamentari români, este ținut la sol, luni, pe aeroportul din Strasbourg, din cauza unei alerte de securitate. Printre europarlamentarii aflați la bord se numără Diana Șoșoacă, Dan Barna, Claudiu Târziu, Maria Grapini și Vasile Dîncu. UPDATE ORA 13.35. Traficul pe aeroport a revenit la […]
13:40
A plătit 227.000 de euro pe o casă cu vedere la mare, dar în trei luni a fost nevoit să o demoleze. Ce a pățit un bărbat din Marea Britanie # Gândul
Un bărbat din Marea Britanie a trăit un adevărat coșmar. La doar trei luni de când și-a cumpărat casa visurilor, pe care a dat 227.000 de euro, a fost nevoit să o demoleze, din cauza riscului iminent de prăbușire. Locuința se află în localitatea Thorpeness, chiar pe coasta comitatului Suffolk, în estul Angliei. Bărbatul a […]
13:40
Cum reacționează Europa la concesiile teritoriale ale Ucrainei. Șefa MI6 spune că Marea Britanie e dedicată apărării Ucrainei # Gândul
Blaise Metreweli, noua șefă a agenției de spionaj britanic MI6, declară că Marea Britanie este dedicată apărării Ucrainei, ca un avertisment la adresa Președintelui Rusiei: „Putin nu ar trebui să aibă nicio îndoială, sprijinul nostru este de durată. Presiunea pe care o exercităm în numele Ucrainei va fi susținută.” De asemenea, Metreweli pune accentul pe […]
Acum 4 ore
13:10
Adio note, diplome sau teste de IQ! Creierul tinerilor români de top analizat cu tehnologia folosită de NASA. Cercetare în premieră # Gândul
A fost lansat primul studiu național care analizează științific modul în care funcționează creierul tinerilor cu potențial înalt. Importanța acestui proiect nu o reprezintă doar definirea unui profil psihologic și cognitiv al excelenței românești, ci și tehnologia care îl face posibil. Vorbim despre qEEG, o metodă modernă prin care activitatea cerebrală poate fi observată în […]
13:10
Ce salariu lunar încasează sudorii, electricienii, instalatorii sau mecanicii auto în România. Veniturile pot fi mai mari decât cele din domeniul IT # Gândul
Sudorii, electricienii, instalatorii, dar și mecanicii auto pot ajunge să câștige mai bine pe piața muncii, spre deosebire de unii dintre angajații din industria IT. Datele recente de pe piața muncii arată că salariul lunar poate fi mult mai mare pentru cei din categoria „blue collar”. Unele dintre meseriile puse în categoria „blue collar”, deși […]
13:10
Moneda lăsată moștenire de un bunic a fost vândută cu 6 milioane de dolari, modelul este unul extrem de rar # Gândul
O monedă care s-a aflat peste 75 de ani într-o colecție de familie a fost vândută la licitație cu suma de 6 milioane de dolari. Pe data de 9 decembrie, a fost scos la vânzare de către casa de licitații Stack’s Bowers Galleries un exemplar recent descoperit și al 16-lea cunoscut al legendarului dolar de […]
13:00
Asociațiile magistraților denunță confiscarea temei justiției în scopuri politice sau în interesul altor grupuri de putere # Gândul
Asociațiile magistraților au transmis un comunicat în care condamnă folosirea temei justiției ca instrument de propagandă politică. De asemenea, magistrații acuză faptul că scopul materialului Recorder este favorizarea unei agende politice „sub pretextul unei așa-zise „justiții capturate”” „În contextul dezbaterilor publice generate de documentarul realizat de Recorder cu privire la funcționarea sistemului judiciar și al […]
13:00
Datoria externă a României a crescut cu 22 miliarde de euro în 2025. Anul viitor deficitul bugetar rămâne la o valoare record # Gândul
Datoria externă totală a crescut, în perioada ianuarie-octombrie 2025, cu 22 de miliarde de euro, ajungând la peste 225 de miliarde de euro, potrivit datelor prezentate luni de BNR. Este o creștere de 13,6% față de anul 2024. În anul austerității economice, România plătește în contul datoriei sale publice sume amețitoare sub formă dobândă. Potrivit […]
12:50
Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Cum s-au desfășurat evenimentele de la Bondi Beach, minut cu minut # Gândul
După masacrul de duminică, de pe plaja Bondi din Sydney, Australia a anunțat planuri de înăsprire a legislației privind armele de foc. Potrivit rapoartelor CNN, autoritățile impun noi măsuri care vor restricționa accesul la permisele de port-armă. Prim-ministrul Anthony Albanese a anunțat, luni, modificările propuse, după o ședință cu liderii statelor și teritoriilor, la o […]
12:50
Jurnaliștii BBC au întocmit o listă 20 de destinații de călătorie potrivite pentru 2026. De la o insulă polineziană înconjurată de lagune albastre până la inima regiunii viticole din Chile, acestea sunt destinațiile de top. În ghidul din anul acesta au fost evidențiate cele mai bune locuri de călătorit, destinații care oferă experiențe incredibile, folosind […]
12:50
Ce părere au ucrainenii despre Volodimir Zelenski și război. 75% resping propunerile de pace ale Rusiei, iar 63% sunt dispuși să continue războiul # Gândul
Potrivit celui mai recent sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev, ucrainenii preferă să continue războiul cu Rusia în loc să facă concesii teritoriale. 72% dintre ucraineni sunt de acord să accepte un plan de pace care ar îngheța linia frontului actual, în timp ce 63% dintre aceștia sunt gata să tolereze războiul […]
12:40
Cântăreața Narcisa Suciu, în vârstă de 50 de ani, are o mare pasiune pentru parfumuri. Artista a mărturisit că până acum a adunat în jur de 500. Narcisa Suciu are o mare pasiune pentu parfumuri, după cum a povestit la podcastul realizat de Jorge. Artista are în prezent 500 de sticlute cu parfum. Ce colecționează […]
12:40
Situație tensionată la Gara de Nord. Un bărbat s-a suit pe acoperișul gării, amenințând că se sinucide. A aruncat cu cărămizi în oameni și mașini # Gândul
Situație tensionată la Gara de Nord, acolo unde un bărbat de 34 de ani, din Focșani, s-a urcat pe acoperișul gării și a amenințat că se aruncă pentru a scăpa de datorii. El a aruncat și cu cărămizi, distrugând două mașini. Polițiștii Biroului de Poliție Transporturi Feroviare Gara de Nord București s-au sesizat, duminică seara, în […]
12:40
Greva de la Luvru a fost votată „în unanimitate”. Cel mai vizitat muzeu din lume și-a închis porțile luni dimineață. Când va fi redeschis # Gândul
Ușile muzeului Luvru din Paris au fost închise, luni dimineață, după ce o adunare la care au participat aproape 400 de angajați a votat, în unanimitate, intrarea în grevă, relatează Le Figaro. „Angajații Muzeului Luvru, reuniți în adunare generală luni dimineață, 15 decembrie, la solicitarea unui grup intersindical, au votat greva în unanimitate”, au declarat […]
12:40
USR cere schimbări majore în justiție după documentarul Recorder. Partidul vine cu 10 propuneri pentru justiția românească # Gândul
După publicarea documentarului Recorder, USR a anunțat că îl cheamă pe ministrul Justiției să dea explicații în fața plenului Parlamentului. Acum, USR vine cu 10 propuneri pentru Justiție, adunate într-un document intitulat: „Debaronizarea justiției și întărirea luptei împotriva corupției”. Egalitatea magistraților înfațalegii Reforma Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Continuitatea completurilor de judecată Protejarea magistraților–avertizori de […]
12:30
Registrul Militar Unificat, sistemul digital de recrutare al Rusiei, „paralizat” pentru mai multe luni. Hackeri ruși anti-război ar fi lansat un atac cibernetic devastator. „Existau copii de rezervă, dar acum au fost distruse” # Gândul
Activistul anti-război Grigory Sverdlin a dezvăluit că un grup anonim de hackeri a spart sistemele Mikord, unul dintre principalii dezvoltatori din spatele bazei de date de recrutare militară a Rusiei. Sverdlin a explicat că hackerii au contactat organizația sa, Get Lost, au revendicat atacul și au predat o cantitate imensă de informații sustrase. „Au fost […]
12:30
CEDO îi dă câștig de cauză judecătorului Cristi Dănileț. Magistratul a dat în judecată România pentru încălcarea dreptului la liberă exprimare # Gândul
Marea Cameră a CEDO i-a dat luni câştig de cauză judecătorului Cristi Danileț în cauza Danileț împotriva România (cererea nr. 16915/21) și a decis că autoritățile române au încălcat articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care garantează libertatea de exprimare, care include dreptul la opinie și la primirea/comunicarea de informaţii şi idei, fără […]
12:20
David Popovici se pregătește de sărbători. Unde își va petrece Crăciunul și Revelionul: „Nu mă mai trezesc la 5:30” # Gândul
David Popovici (21 de ani) se pregătește de sărbătorile de iarnă. Multiplul campion olimpic, mondial și european și-a deschis sufletul și a mărturisit unde își va petrece Crăciunul și Revelionul. Mult a fost, puțin a mai rămas până când majoritatea românilor se vor strânge în jurul meselor, pentru a sărbători Crăciunul și Revelionul alături de […]
12:20
Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” Recorder, este cea care a oprit percheziția informatică a DNA în dosarul Coldea 2. Procurorii DNA nu au putut extrage probe din conversațiile clandestine între un controversat afacerist chinez și fostul prim adjunct SRI, deși aveau telefoanele. Gândul publică documentul # Gândul
Raluca Moroșanu, judecătoarea de penal a Curții de Apel București, devenită eroină a Recorder și protestatară, este cea care în iunie 2025 a oprit perchezițiile informatice în dosarul Coldea 2, într-o situație punctuală și importantă pentru procurorii DNA: relația ascunsă a fostului prim adjunct SRI, Florian Coldea, investigat la acea vreme de procurorii anticorupție, cu […]
12:00
Iubitul Rodicăi Stănoiu, prima reacție în ziua în care aceasta a fost deshumată, pentru stabilirea cauzei decesului. Ce va stabili autopsia # Gândul
Moartea Rodicăi Stănoiu (86 de ani) a scos la iveală mai multe lucruri ajunse în atenția procurorilor, cu privire la decesul fostul ministru al Justiției și la relația pe care o avea cu un bărbat mai tânăr cu 50 de ani. Gândul a prezentat luni faptul că Rodica Stănoiu a fost deshumată azi pentru stabilirea […]
11:50
Șoferii din România care riscă amendă de până la 4.000 de lei. Greșeala pe care o fac iarna și duce la reținerea talonului auto # Gândul
În sezonul rece, șoferii care sunt prinși pe picior greșit riscă o amendă de până la 4.000 de lei, iar în unele cazuri este reținut și talonul auto. Este vorba despre acei șoferi care nu au cauciucuri adecvate pe carosabil acoperit de zăpadă, gheață sau polei. Este bine de știut și faptul că la condiții […]
11:50
Diana Buzoianu dă testul moțiunii. Senatul dezbate și votează moțiunea împotriva ministrului Mediului # Gândul
Senatul va dezbate şi vota luni moţiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu. AUR a inițiat moțiunea denumită „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”. Depusă cu semnăturile a 39 de senatori ai opoziției, moțiunea vine după scandalul de la Barajul Paltinu, care a […]
11:40
Carmen Tănase, în vârstă de 64 de ani, a dezvăluit ce pensie are. Artista este și membră a Uniunii Cineaștilor din România, de unde ar mai putea primi bani în plus. Carmen Tănase este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. De-a lungul anilor, acesta și-a cucerit publicul cu rolurile din filme, teatru și […]
11:40
Unde se află cel mai înalt oraș din lume. Viața este aproape imposibilă acolo, iar oamenii trăiesc în condiții extreme # Gândul
Cel mai înalt oraș din lume se află într-o zonă geografică sălbatică, dar care stârnește curiozitatea atât în rândul turiștilor, cât și în rândul cercetătorilor. Viața este aproape imposibilă acolo, iar oamenii trăiesc în condiții extreme. Drumul către acest oraș nu este deloc unul ușor. Totuși, în ciuda aerului rarefiat, a temperaturilor scăzute și a […]
11:40
Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj chiar înainte de vizita în Finlanda, în care vorbește despre acuzațiile cu privire la independența justiției din România. Liderul de la Cotroceni pleacă în Finlanda pentru o vizită, în cadrul căreia va participa la un summit cu liderii UE, pe tema securității în contextul războiului din Ucraina. Nicușor […]
11:40
Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Anchetatorii anunță legături ale atacatorilor cu gruparea Stat Islamic # Gândul
După masacrul de duminică, de pe plaja Bondi din Sydney, Australia a anunțat planuri de înăsprire a legislației privind armele de foc. Potrivit rapoartelor CNN, autoritățile impun noi măsuri care vor restricționa accesul la permisele de port-armă. Prim-ministrul Anthony Albanese a anunțat, luni, modificările propuse, după o ședință cu liderii statelor și teritoriilor, la o […]
11:40
L-a desființat pe jucătorul de la FCSB. „Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut” # Gândul
FCSB a învins cu 4-3 pe Feyenoord, în etapa a şasea din Liga Europa, după ce olandezii au condus cu 3-1, dar Marius Șumudică l-a distrus pe Tavi Popescu pentru jocul slab arătat. Schimbările au arătat o altă FCSB, iar la pauză au ieșit Octavian Popescu, Baba Alhassan și Alexandru Pantea. Primul a avut o […]
11:30
Zi de foc pentru coaliția de guvernare. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută și votată în Parlament # Gândul
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de grupul Pace – Întâi România din Senat și susținută de AUR, va fi dezbătută și votată luni în Parlment. Este nevoie de 233 de voturi pentru validarea acestei inițiative, denumită „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”. În a doua parte a zilei, Senatul […]
11:30
Ionica Munteanu, fostul portar al naționalei României de handbal feminin, a făcut pasul cel mare: „Vreau să formez copii” # Gândul
Retrasă din activitatea competițională în 2021, Ionica Munteanu, fostul portar al naționalei de handbal a României, a început un nou capitol important în viața sa profesională. Fosta mare sportivă a pus bazele Academiei de Sport Ionica Munteanu, un proiect de suflet care a devenit realitate începând cu 3 noiembrie 2025. Ionica Munteanu, fostul portar al […]
11:20
Cristi Chivu MERGE în Arabia Saudită! Unde se pot urmări la TV meciurile in Supercupa Italiei # Gândul
Inter Milano, condusă de Cristian Chivu, a dispus duminică seara, în deplasare, scor 2-1, de gruparea Genoa, patronată de Dan Şucu, în etapa a 15-a din Serie A. Gruparea milaneză va participa în weekend, la Supercupa Italiei, competiție care se va organiza în Arabia Saudită. Cristi Chivu merge în Arabia Saudită! Unde se pot urmări […]
Acum 6 ore
11:10
Doi soți care aveau un trai comod în Manchester au decis să facă o schimbare uriașă și să se mute în România. În ciuda provocărilor care au venit la pachet cu această decizie, cei doi tineri antreprenori au început un nou capitol din viața lor, însă de această dată la București. Charlene și-a petrecut cea […]
11:00
Angajatul din Italia care a primit 18 salarii compensatorii după ce a fost concediat pentru că a adormit în timpul programului # Gândul
Un incident neașteptat la muncă a costat-o scump pe o companie italiană din sectorul metalurgic. Angajatul lor care a adormit ore întregi după o tură continuă a fost concediat imediat, însă Curtea de Casație a Italiei a avut altă părere. Curtea a declarat că acea concediere a fost ilegală Prin ordonanța nr. 8308 din 2023, […]
11:00
Ion Cristoiu: Potrivit lui Nicușor Dan, CCR a decis în 2024 Anularea alegerilor pe baza unui Raport care urmează să fie publicat abia în 2026 # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție declarațiile lui Nicușor Dan referitoare la raportul CCR despre anulare alegerilor care ar urma să fie publicat în 2026. „Veți fi observat că prin aniversarea unui an de la crima împotriva democrației care a fost anularea alegerilor, de […]
10:50
Rodica Stănoiu a fost deshumată azi pentru stabilirea cauzei decesului. Trupul neînsuflețit a fost preluat de INML # Gândul
Procurorul de caz a semnat ordonanța pentru dezhumarea Rodicăi Stănoiu în vederea efectuării autopsiei necesare pentru aflarea cauzei morții acesteia. Medicii vor stabili dacă, în urma rezultatelor toxicologice, se vor găsi urme de substanțe ce ar fi putut produce sau grăbi decesul. Dezhumarea va avea loc azi, 15 decembrie, au transmis surse Gândul. UPDATE: Deshumarea […]
10:50
Investițiile în aur au fost întotdeauna percepute drept un refugiu în perioade de instabilitate economică. Metalul prețios este folosit în strategiile de diversificare a portofoliilor și este văzut ca un activ de protecție împotriva inflației sau a volatilității pieței. În ciuda reputației stabile, investițiile în aur nu sunt lipsite de capcane. Mulți investitori la început […]
10:40
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem soare astăzi, nebulozitate pe tot intervalul” # Gândul
La jumătatea lunii decembrie, vremea se menține tomnatică, dar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis, totuși, câteva coduri galbene de ceață, care vizează județele Gorj, Olt, Argeș și municipiul București. Temperaturile, în această perioadă, conform ANM, sunt mai ridicate decât ar fi normal, iar Alina Șerban – meteorologul de serviciu al ANM – […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.