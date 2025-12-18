Cel mai lung drum drept din Europa: 63 de kilometri fără curbe
Libertatea, 18 decembrie 2025 08:20
A fost construit acum peste 2.300 de ani și continuă să uimească ingineri și istorici. Un drum antic din Europa se întinde pe 63 de kilometri în linie perfect dreaptă, fără curbe, oferind priveliști spectaculoase și o lecție impresionantă de inginerie, potrivit Daily Express. „Regina drumurilor” romane Considerată „Regina drumurilor” romane, Via Appia este una […]
Acum 5 minute
08:40
Salariu de peste 3.000 de euro pe lună, fără diplomă. Franța angajează pentru doar 166 de zile de muncă pe an # Libertatea
O meserie sezonieră în stațiunile de schi din Franța oferă venituri de peste 3.000 de euro net pe lună, fără a fi necesară o diplomă. Postul presupune aproximativ 166 de zile de muncă pe an și constă în pregătirea pârtiilor pentru sezonul de iarnă, folosind utilaje specializate. Peste 3.000 de euro pe lună fără diplomă. […]
Acum 10 minute
08:30
Protest al sindicaliștilor joi, la Cotroceni: ce îi cer aceștia președintelui Nicușor Dan # Libertatea
Patru mari confederații sindicale din România au anunțat organizarea unui protest joi, 18 decembrie 2025, începând de la ora 11:00, în Piața Leu din București. Scopul manifestației publice este de a cere implicarea Președinției în medierea conflictului social major dintre sindicate și Guvern, în contextul deteriorării condițiilor de muncă și de trai. 4 confederații sindicale, […]
Acum 30 minute
08:20
08:20
Reguli esențiale pentru folosirea inteligenței artificiale în siguranță: greșelile pe care trebuie să le eviți # Libertatea
Inteligența artificială (AI) a devenit o parte integrantă a vieții de zi cu zi pentru milioane de oameni din întreaga lume. De la căutări pe internet și scrierea de e-mailuri până la organizarea sarcinilor și crearea de conținut, instrumentele AI sunt utilizate mai frecvent ca niciodată. Utilizarea neglijentă poate pune în pericol securitatea datelor personale […]
Acum o oră
08:00
„Un trio mai rar decât câștigul de la loto”, tripleții identici născuți la Spitalul Universitar din Dresda: „Șansă de 1 la 200 de milioane” # Libertatea
Trei frați identici s-au născut la la Spitalul Universitar Carl Gustav Carus din Dresda, capitala landului german Saxonia, „un eveniment mai rar decât să câștigi la loto”, după cum observă Bild. Hardy, Levi și Bernie sunt tripleți monozigoți, proveniți dintr-un singur ovul fertilizat. Hardy, Levi și Bernie sunt tripleți monozigoți și au venit lume pe […]
07:50
Penibilul nevricos sicofant (am ales cele mai academice epitete ornante), Israel Katz, ministrul apărării premierului Netanyahu, a făcut luna trecută singura butadă reușită din lunga și profitabila sa carieră politică: „Turcia va putea vedea Gaza doar prin binoclu”. Fără să o fi exprimat atât de plastic – Ankara a avut o contribuție decisivă la încheierea acordului […]
Acum 2 ore
07:30
Atenție la „polițistele fierbinți”: „Atracție pentru agentele în uniformă, dar e înșelăciune!”. Reacția poliției din Germania # Libertatea
Poliția din Hamburg, nordul Germaniei, avertizează despre o nouă formă de înșelăciune online care folosește inteligența artificială pentru a crea profiluri false de polițiste pe rețelele sociale. Aceste conturi fictive încearcă să atragă utilizatorii pe site-uri cu plată, transmit site-ul oficial al poliției hanseata și Bild. Poliția din Hamburg avertizează cu privire la o nouă […]
07:10
Loto din 18 decembrie 2025. Report de peste 8,46 milioane de euro la Joker, categoria I # Libertatea
Joi, 18 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 14 decembrie, Loteria Română a acordat peste 25.600 de câștiguri în valoare totală de peste 2,90 milioane de lei. Video generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale Rezultatele loto din 18 decembrie 2025 Joker: Noroc […]
07:10
18 decembrie 1989. Operațiunea „Trandafirul”, pentru a ascunde crimele de la Timișoara. Cadavrele a zeci de eroi, furate și arse la crematoriul „Cenușa” # Libertatea
Libertatea continuă astăzi serialul dedicat evenimentelor de la Timișoara din decembrie 1989. După cea mai neagră zi a revoluției de la Timișoara, 17 decembrie, au urmat alte ore încordate, în care un grup de tineri a fost secerat de gloanțe pe treptele catedralei din centrul capitalei Banatului. Sute de persoane dispărute Sute de persoane erau […]
Acum 8 ore
01:30
Ce se întâmplă în corpul tău după ce bei o doză de Coca-Cola și de ce medicii sunt tot mai îngrijorați # Libertatea
Băuturile zaharoase, precum Coca-Cola, sunt din nou în centrul atenției din cauza efectelor negative asupra sănătății. Studii recente leagă consumul acestora de steatoza hepatică, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Experții în nutriție sunt tot mai îngrijorați de impactul acestor băuturi asupra sănătății publice, relatează The Telegraph. Studiile care pun sub semnul întrebării consumul […]
Acum 12 ore
23:40
Achiziție de paturi noi, care nu încap pe ușile Spitalului Județean Botoșani. Ce soluție s-a găsit # Libertatea
Achiziție cu ghinion la Spitalul Județean Botoșani după ce mai multe paturi noi au fost livrate pentru modernizarea unor secții. Paturile nu au încăput pe ușile saloanelor în care urmau să fie instalate, relatează TVR Info. Conducerea unității medicale a achiziționat sute de bucăți, iar primele care au fost livrate, în aceste zile, nu au […]
23:40
Lista țărilor din Europa care au devenit cel mai bun loc din lume pentru pensionari: au un trai decent și vreme de plajă aproape tot anul # Libertatea
Câteva țări din Europa se numără printre cele mai bune locuri din lume pentru pensionare. Seniorii au parte de climă mai caldă, un trai decent și condiții medicale de top sau servicii de îngrijire la cele mai înalte standarde. Locurile din Europa preferate de seniorii care își doresc să se pensioneze Oamenii trăiesc cu 20 […]
23:20
Congresul SUA a aprobat o strategie de apărare pentru 2026 care contrazice abordarea administrației Trump față de Europa # Libertatea
Congresul SUA a adoptat miercuri strategia sa de apărare (NDAA) pentru anul 2026, reafirmându-și sprijinul pentru alianțele SUA în Europa, contrar semnalelor transmise recent de președintele Donald Trump și administrația sa, comentează AFP. NDAA (The National Defense Authorization Act – Legea de autorizare a apărării naționale), adoptată anual de ambele camere ale Congresului SUA cu […]
23:10
Etapa a 20-a din Superliga a strâns clasamentul la vârf precum mărgelele pe ață. Rapid, Dinamo, Botoșani și Craiova sunt despărțite de două puncte, iar loc de permutări e și în weekendul următor. Mai multe imagini și statistici, pe Superliga.ro. Între eșecurile surprinzătoare ale sezonului, cel al FCSB cu Unirea Slobozia acasă, 0-1, din turul […]
23:00
Academia de Arte și Științe Cinematografice a publicat listele scurte (shortlists) pentru 12 categorii înainte de nominalizările finale, iar competiția este condusă de două titluri care au bifat cele mai multe mențiuni: „Sinners” (Warner Bros.) și „Wicked: For Good” (Universal), fiecare cu câte opt apariții pe liste. Aproape de ele vine „Frankenstein” (Netflix), cu șase […]
22:50
Ceață densă pe șosele din aproape jumătate de țară, miercuri seara: recomandările polițiștilor pentru șoferi # Libertatea
Ceață densă pe drumuri din 17 județe. Centrul Infotrafic avertizează șoferii despre vizibilitate redusă și risc de gheață. Centrul Infotrafic, avertisment pentru șoferii din România Ceață densă pe drumurile din 17 județe ale României, raportată miercuri seara. Centrul Infotrafic al Poliției Române a emis o avertizare importantă pentru șoferii care se află sau se pregătesc […]
22:50
Nicuşor Dan, primit de Regele Charles la Palatul Buckingham, în cadrul vizitei oficiale la Londra # Libertatea
Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit de Regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham miercuri. În cadrul vizitei sale la Londra, începută marţi, preşedintele a avut întâlniri cu membri ai comunităţii româneşti. „Mulţumesc Majestăţii Sale, Regele Charles al III-lea, pentru primirea de astăzi la Palatul Buckingham”, a declarat Dan pe Facebook. Programul său a inclus […]
22:30
„Când se va încheia războiul?”, principala întrebare a rușilor pentru „Linia directă” a lui Vladimir Putin. Alte preocupări ale rușilor # Libertatea
Principala întrebare pe care rușii își doresc să o adreseze la „Linia directă cu Vladimir Putin” este „când se va încheia războiul?”, relatează The Moscow Times într-o analiză a rezultatelor unui sondaj de opinie realizat de Centrul Levada. Nu se știe dacă liderul rus Vladimir Putin va răspunde la o astfel de întrebare, deoarece Kremlinul […]
22:20
O țară europeană va depune câte 10 euro lunar în conturile de pensie ale copiilor și adolescenților: „Un venit sigur la bătrâneţe” # Libertatea
Un proiect de lege care întărește pensiile private și prevede o subvenție garantată de stat de 10 euro pe lună pentru copiii și adolescenții între 6 și 18 ani, pentru a crea economii destinate pensiei, a fost aprobat de Guvernul Germaniei, potrivit Agerpres. Presiune imensă asupra sistemului public de pensii Aceasta reprezintă o mișcare strategică […]
22:10
Horoscop 18 decembrie 2025. Vărsătoii au cu adevărat nevoie de un prieten sincer, care să le spună ce gândește fără teamă # Libertatea
Horoscop 18 decembrie 2025. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 18 decembrie 2025: Ai șansa de a vedea mai limpede anumite probleme, inclusiv pe cele pe care ai crezut că […]
22:00
O femeie și-a comandat trei arme letale, în Galați: intermediarul i le-a livrat în fața mall-ului, direct din Elveția # Libertatea
O femeie din Galați și-a comandat trei arme letale, iar intermediarul i le-a livrat direct în fața mall-ului din oraș, aduse tocmai din Elveția. În momentul în care s-au întâlnit, cei doi au avut o surpriză din partea polițiștilor. Un bărbat din Galați, reținut pentru contrabandă cu arme Un bărbat în vârstă de 38 de […]
22:00
5 știri by Libertatea – Monden. Antonia, în pericol din cauza unei intervenţii estetice. Irinel Columbeanu şi-a schimbat religia la 68 de ani # Libertatea
5 știri by Libertatea – Monden, rubrica de știri mondene găzduită de Denisa Macovei, ne aduce, și în această săptămână, cele mai virale cinci știri din lumea mondenă din România. Antonia a vrut un fund mai bombat, dar a ajuns la un pas de tragedie! Artista a apelat, acum câțiva ani, la Aquafilling, însă „surpriza” […]
21:50
Friedrich Merz a anunțat „următorul pas” în negocierile de pace, după ce s-a ajuns la „o poziție comună între Ucraina, UE și SUA” # Libertatea
Ucraina, Uniunea Europeană și Statele Unite au ajuns la o „poziție comună” asupra planului de pace, iar „următorul pas” este ca Statele Unite să prezinte Rusiei varianta revizuită, a declarat cancelarul german Friedrich Merz înainte de summitul UE, programat joi și vineri la Bruxelles. Noul plan de pace are 20 de puncte „Acum este vorba […]
21:00
Judecătoarea Raluca Moroșanu a primit prima pedeapsă după ce a vorbit despre corupția din sistemul de justiție. Decizia a fost luată de alți judecători de la Curtea de Apel București # Libertatea
Judecătoarea Raluca Moroșanu, care a intrat în atenția publică după ce a semnalat neregulile de la Curtea de Apel București, a primit prima pedeapsă, ca urmare a acțiunilor sale. Iar decizia, potrivit Recorder, a fost luată de alți judecători de la Curtea de Apel București. Judecătoarea Raluca Moroșanu a fost îndepărtată dintr-un dosar printr-o decizie […]
21:00
Frații Pavăl, aproape de preluarea Carrefour România. Tranzacție estimată la până la 900 de milioane de euro # Libertatea
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, ar fi cumpărat magazinele Carrefour din România, conform unor informații apărute în spațiul public. Tranzacția este estimată la 750-900 milioane euro. Profit.ro a anunțat interesul antreprenorilor Dragoș și Adrian Pavăl pentru achiziția rețelei Carrefour. Carrefour își evaluează opțiunile de vânzare pe piața din România La acest moment, nici Pavăl Holding și […]
20:40
Impozitul pe clădiri nu se modifică până în 2027. Primăriile trebuie să aprobe înainte de 31 decembrie 2025 taxele pentru anul viitor # Libertatea
Impozitul pe clădiri nu se va modifica până în 2027. Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care modifică regulile pentru aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru 2026. Consiliile locale trebuie să adopte hotărârile până la 31 decembrie 2025, oferind predictibilitate contribuabililor. OUG pentru modificarea regulilor privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, adoptată de Guvernul […]
20:40
Sistemul de rachete balistice Oreșnik va intra în luptă până la sfârșitul anului 2025, anunță Vladimir Putin # Libertatea
Vladimir Putin a anunțat, miercuri, că sistemul de rachete balistice Oreșnik va intra în luptă până la sfârșitul anului 2025, relatează Ukrainska Pravda. Liderul de la Kremlin a dezvăluit acest detaliu în discursul său adresat conducerii Ministerului Apărării, conform agenției de știri ruse TASS. I-ar permite Rusiei să lovească cea mai mare parte a Europei „Până […]
20:00
Viktor Orban a impus o lege care l-ar putea băga în închisoare pe primarul Budapestei, un membru al opoziției # Libertatea
Parlamentul Ungariei, dominat de Fidesz, partidul premierului Viktor Orban, a adoptat miercuri o lege care ar putea obliga primăria capitalei Budapesta, aflată în lipsă de lichidități, să contracteze împrumuturi în condiții neclare și prin care actualul primar, un membru al opoziției, ar putea ajunge la închisoare, relatează AFP. Legea a fost supusă votului la câteva săptămâni […]
20:00
Laura Codruța Kovesi intervine după documentarul Recorder: „Am fost șocată din două motive” # Libertatea
Laura Codruța Koveși, șefa Parchetului European, intervine după documentarul Recorder „Justiție capturată” și spune că a fost „șocată” din două motive, relatează Hotnews. Magistratul a vorbit, miercuri, în podcastul „Friendly Fire cu Moise și Vlad” despre problemele din sistemul de justiție din România. „Am fost din nou șocată de reacțiile de după” „Eu am reacționat […]
Acum 24 ore
19:30
Alcoolul ar fi putut juca un rol surprinzător de important în tranziția omenirii de la vânătoare și cules la agricultură, conform unor noi dovezi arheologice. Această descoperire ridică întrebarea: a fost berea mai importantă decât pâinea în dezvoltarea civilizației umane? Potrivit New Scientist, cercetătorii au găsit indicii că fabricarea berii ar putea fi mai veche […]
19:30
Coaliția de guvernare a decis creșterea salariului minim la 4.325 lei din iulie 2026. Ce alte măsuri sunt pregătite pentru anul viitor # Libertatea
Coaliția de guvernare a stabilit reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrația centrală și creșterea salariului minim la 4.325 lei din iulie 2026. Se vor reduce și sumele forfetare pentru parlamentari și subvențiile partidelor. Coaliția a decis reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrație Coaliția de guvernare a luat decizii importante privind reducerea cheltuielilor și […]
19:00
Taxele pentru serviciile de evidență a persoanelor în Alba vor fi actualizate pentru anul 2026. Printre acestea se numără costuri pentru furnizarea datelor din Registrul Național și eliberarea cărților de identitate, dar și noi tarife pentru schimbarea numelui sau a certificatului de domiciliu. Taxele pentru serviciile de evidență a persoanelor din Alba, majorate în 2026 […]
19:00
Marea Britanie se întoarce într-un program UE pe care l-a părăsit din cauza Brexit: „O victorie majoră pentru tinerii noștri. Lărgim orizonturi” # Libertatea
Marea Britanie se pregăteşte să reintre în programul UE pentru educație Erasmus, din care a ieşit în urmă cu aproape cinci ani, din cauza Brexitului, relatează AFP. Planul de revenire în Erasmus face parte din revizuirea relațiilor cu UE, un proces dorit de premierul Marii Britanii, laburistul Keir Starmer. Conform discuțiilor purtate între Londra și […]
19:00
O femeie a ascuns lame de ras în pâine și a încercat să mutileze clienții unui supermarket # Libertatea
O femeie a fost arestată în Mississippi, SUA, pentru că a ascuns lame de ras în pâine și a încercat să mutileze clienții a două magazine Walmart, relatează RTL Info. Cum a fost identificată suspecta Totul a început pe 5 decembrie în Biloxi, un oraș din sudul Statelor Unite. Un client a reclamat că a […]
18:40
Haos în Parlament, în timp ce era adoptată „Legea Vexler”. Un deputat AUR a pus muzică rap la microfon, în timpul ședinței # Libertatea
Adoptarea așa-numitei „Legi Vexler” a fost marcată miercuri de un moment tensionat și fără precedent în plenul Camerei Deputaților, după ce un parlamentar AUR a difuzat o melodie rap direct la microfonul oficial al Parlamentului, relatează Știrile ProTv. În timpul dezbaterilor, deputatul AUR Bogdan Velcescu a redat de pe telefonul mobil o piesă rap cu […]
18:40
Oricine își parchează mașina afară în toiul iernii trebuie să curețe gheața dimineața. Răzuirea este enervantă și te lasă cu degetele amorțite. Nu e de mirare că alternativele sunt atât de binevenite. Dar nu funcționează de fiecare dată, relatează Kronen Zeitung, Nu folosiți apă fierbinte! Se știe deja că apa fierbinte nu ar trebui folosită […]
18:20
Instructorii de schi din Poiana Brașov se pregătesc pentru sezonul de iarnă, în ciuda lipsei de zăpadă naturală. Potrivit Radio Brașov Fm, temperaturile scăzute au permis producerea de zăpadă artificială în partea superioară a Masivului Postăvaru. Deși condițiile nu sunt încă optime, instructorii sunt gata să primească elevi de toate vârstele. Tarifele variază de la […]
18:10
Ce a pățit Gabriela Cristea după ce a fost la concertul lui Ricky Martin. „Știu că o să-mi sară toată lumea în cap. E o mare încălcare a dreptului meu” # Libertatea
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost aseară, 16 decembrie, la concertul susținut de Ricky Martin în Capitală, iar la scurt timp după ce a ajuns acasă, vedeta a transmis un mesaj în care își declară nemulțumirea pentru situația neplăcută în care a fost pusă în timpul spectacolului. Fosta prezentatoare TV le declară război fumătorilor […]
18:10
Primul mesaj de la MAE pe care în primește un român când ajunge în China: „Sunt sancționate cu pedeapsa capitală” # Libertatea
Românii care călătoresc în China sunt avertizați încă de la sosire de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu privire la legile extrem de severe privind anumite activități. Mesajul transmis prin sistemul oficial de alertă SMS atrage atenția asupra faptului că infracțiunile legate de droguri pot duce la pedepse drastice, inclusiv pedeapsa capitală, în Republica Populară Chineză. […]
18:10
Vladimir Putin amenință că va continua războiul până când va obține concesii asupra „cauzelor profunde”. Administrația Trump pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei # Libertatea
Liderul rus Vladimir Putin sugerează că nu este interesat de actualele negocieri de pace impulsionate de administrația Trump atât timp cât nu își obține doleanțele asupra așa-ziselor „cauze profunde” ale războiului pe care îl poartă împotriva Ucrainei. Vladimir Putin nu negociază, ci caută doar să-și impună condițiile Vladimir Putin (73 de ani) s-a dus miercuri […]
17:40
Stranger Things, sezonul 5. Cum este transformat Jamie Campbell Bower în Vecna. Secretele din culise # Libertatea
În sezonul 5 din Stranger Things, transformarea lui Jamie Campbell Bower în Vecna rămâne un proces impresionant, bazat pe ore întregi de machiaj, efecte vizuale și CGI. Culisele dezvăluie munca uriașă din spatele unuia dintre cei mai înfricoșători antagoniști ai serialului. Creat de frații Duffer, „Stranger Things” este produs de Upside Down Pictures și 21 […]
17:40
Ionuț Sabadac, tbi: Consumatorul de azi nu mai are răbdare: vrea totul rapid, sigur și la un click distanță # Libertatea
Comportamentul de cumpărare al românilor nu mai este cel de acum câțiva ani. Într-o lume digitală care se mișcă tot mai repede, oamenii vor acces imediat, soluții flexibile și experiențe de plată simple și rapide. Ionuț Sabadac, VP Merchant Solutions la tbi bank, una dintre cele mai dinamice bănci de tip challenger din Europa de […]
17:40
Ce le răspunde Jorge oamenilor care spun că vedetele scriu cărți doar pentru bani sau imagine: „Nu poți să minți hârtia” # Libertatea
În luna septembrie, Jorge și-a lansat prima carte, intitulată „Ceapa sufletului”, în paginile căreia vorbește cu sinceritate despre vindecare. Acum, artistul a stat de vorbă cu Libertatea și a spus ce și-ar dori să înțeleagă publicul despre el. „Mi-aș dori să înțeleagă că dincolo de zâmbete și de muzică e un om care încă descoperă […]
17:40
Fundația Tinmar — „Educație pentru viitor”: 413 burse pentru elevii din Sectorul 3, București # Libertatea
Fundația Tinmar consolidează angajamentul său pe termen lung față de educație, prin acordarea a 413 burse elevilor din Sectorul 3 al Capitalei, în cadrul programului strategic „Educație pentru viitor”. Fiecare bursier primește o bursă în valoare de 2.000 de lei, oferită sub formă de tichete educaționale furnizate printr-un partener autorizat. În completarea sprijinului financiar, elevii […]
17:40
Un pompier scapă miraculos în timpul intervenției la un incendiu urmat de o explozie de gaze devastatoare # Libertatea
O explozie devastatoare a zguduit un apartament în flăcări din Ural, Kazahstan, pe 12 decembrie, în timp ce pompierii se luptau cu incendiul. Imaginile atestă violența deflagrației. În mod miraculos, un pompier a scăpat nevătămat, relatează 7sur7. O operațiune de salvare aproape s-a transformat într-o tragedie, vinerea trecută. Pompierii se luptau cu un incendiu într-un […]
17:10
Scandal la Primăria Ploiești: Arhitecta-șefă, acuzată că a condus și votat ilegal în comisia tehnică # Libertatea
Roxana Pandele, arhitecta-șefă a Ploieștiului, este acuzată că a participat și a votat ilegal în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, potrivit portalului de știri locale Observatorulph.ro. Mai mulți consilieri locali îi cer demisia, susținând că nu a fost numită oficial în comisie. Arhitecta-șefă de la Ploiești se confruntă cu acuzații grave Arhitecta-șefă […]
17:10
Cum a apărut Elena Gheorghe la concertul Andrei de la Sala Palatului din București: „Ne cunoaștem de când eram mici. Nu eram căsătorite, nu aveam copii” # Libertatea
Concertul „Reverie” susținut de Andra la Sala Palatului din București a fost unul dintre cele mai emoționante momente ale acestui final de an, iar una dintre surprizele serii a fost apariția Elenei Gheorghe, invitată specială pe scenă. Cele două artiste, legate de o prietenie veche și sinceră, au cântat împreună pentru prima dată, oferind publicului […]
17:10
Primarul din Timișoara, Dominic Fritz, devine rămân sadea, mâine. Depunerea jurământului de credință față de România este un eveniment cu o semnificație profundă, atât la nivel personal, cât și politic și simbolic. O alegere importantă De la preluarea mandatului de primar, Dominic Fritz, care în iunie 2025 a devenit liderul USR, a fost adesea ținta […]
17:10
Societatea Națională de Medicina Familiei îndeamnă populația să se vaccineze antigripal odată cu debutul sezonului gripal # Libertatea
Societatea Națională de Medicină a Familiei (SNMF) dorește să aducă la cunoștința medicilor de familie și a populației că Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a confirmat debutul sezonului gripal în România. În acest context, reamintim că ne aflăm în plină campanie de vaccinare și facem apel la întreaga populație să meargă la medicul de […]
17:00
Rockstadt Extreme Fest, cel mai mare festival de rock și metal din România, continuă să își extindă lineupul și anunță noi adăugiri importante, confirmând încă o dată statutul evenimentului ca punct de referință pentru scena heavy din Europa de Est. În paralel, organizatorii lansează o campanie specială de sărbători, dedicată comunității naționale și internaționale de […]
