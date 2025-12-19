Statele Unite au oprit „Loteria Vizelor”
HotNews.ro, 19 decembrie 2025 07:20
Secretarul Departamentului Securității Interne al SUA, Kristi Noem, a declarat că a dat instrucțiuni Serviciului de Cetățenie și Imigrare al SUA (USCIS) să suspende programul DV1, cunoscut și sub numele de Loteria Vizelor, transmite Reuters.…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 15 minute
07:30
Nicușor Dan, înaintea întâlnirii cu magistrații: În numirea șefului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele este spectator # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri dimineață, la finalul reuniunii Consiliului European, că în numirea persoanei care conduce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie „preşedintele nu are absolut niciun rol”, subliniind că acest proces este…
Acum 30 minute
07:20
Secretarul Departamentului Securității Interne al SUA, Kristi Noem, a declarat că a dat instrucțiuni Serviciului de Cetățenie și Imigrare al SUA (USCIS) să suspende programul DV1, cunoscut și sub numele de Loteria Vizelor, transmite Reuters.…
Acum o oră
07:00
Stop la locuințe de serviciu. Judecătorii, procurorii, militarii și polițiștii nu vor mai putea ocupa locuințe de serviciu după eliberarea din funcție sau după pensionare # HotNews.ro
Contractele de închiriere a locuințelor de serviciu vor înceta la data eliberării din funcție, inclusiv prin pensionare, pentru judecători și procurori, militari, polițitști, polițiști de penitenciare și personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și…
07:00
Facturile la gaz, în fața unor scumpiri de până la 35%. Primele oferte pentru perioada de după liberalizare / Un nou furnizor se pregătește de intrarea pe piață # HotNews.ro
Mai mulți furnizori de gaze au început să publice ofertele pentru populație pentru perioada de după 1 aprilie 2026, când piața va fi liberalizată. Acum, compania PPC (fostul Enel) are cel mai ridicat preț. În…
Acum 2 ore
06:40
Consiliul de administrație al Centrului Kennedy a votat pentru redenumirea centrului de arte performative în Centrul Trump-Kennedy, potrivit Casei Albe, citate de BBC. Secretarul de presă Karoline Leavitt a declarat pe rețelele de socializare că…
06:10
Începutul noului an este momentul ideal pentru schimbarea locului de muncă, iar salariul joacă un rol cheie în deciziile multor angajați. În acest context, este interesant de urmărit cât câștigă oamenii în diferite țări din…
Acum 8 ore
01:40
Mircea Coșea a murit. Cunoscutul analist economic avea 83 de ani. Ce spunea, în ultimul lui mesaj public, despre internarea la Spitalul Floreasca # HotNews.ro
Cunoscutul profesor universitar și analist economic Mircea Coșea a murit joi, la vârsta de 83 de ani, informează Agerpres. Deputata AUR Ioana Ramona Bruynseels a transmis condoleanțe familiei. „Dumnezeu să vă odihnească în pace, domnule…
01:00
Despre război și pace: În doar câteva ore, Putin este așteptat să transmită un semnal major # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin va transmite probabil vineri un semnal important Statelor Unite și puterilor europene cu privire la dorința lui de pace sau de continuare a războiului din Ucraina, când va vorbi în cadrul…
00:20
Trump îndeamnă Ucraina să acționeze „rapid” în privința acordului de încheiere a războiului # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a îndemnat Ucraina să acționeze „rapid” în privința proiectului de acord menit să pună capăt războiului lansat de Rusia în februarie 2022, potrivit AFP și Reuters, în contextul discuțiilor care urmează…
00:00
SuperLiga: Activitatea lui Gică Hagi, dezvăluită de un oficial de la Farul. Ce a făcut după ce a renunțat la postul de antrenor # HotNews.ro
Gică Hagi a renunțat la rolul de manager tehnic la Farul Constanța la sfârșitul stagiunii precedente și l-a numit pe Ianis Zicu în rolul de antrenor principal. Un oficial a confirmat că „Regele” a rămas…
18 decembrie 2025
23:50
Un avion de pasageri, de mici dimensiuni, s-a prăbușit joi în Carolina de Nord, iar evenimentul s-a soldat cu moartea a șapte persoane, potrivit oficialilor locali, notează The New York Times și AFP. Avionul, model…
23:50
SuperLiga: Șeful LPF vrea un campionat cu mai puține echipe. „O să umblăm la licențiere” # HotNews.ro
Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) își dorește un campionat cu 12 echipe, pe fondul problemelor financiare cu care se confruntă o parte dintre cluburi, și a anunțat că vor fi modificate condițiile de licențiere.…
Acum 12 ore
23:40
Ursula von der Leyen face un pas în spate, după protestul violent de la Bruxelles. Decizia luată în privința controversatului acord UE-Mercosur # HotNews.ro
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a informat pe liderii europeni prezenți la summitul UE, desfășurat la Bruxelles, că semnarea acordului comercial cu țările Mercosur a fost amânată, au declarat joi trei surse pentru…
23:20
Cea mai cunoscută sală de spectacole din Washington va purta și numele lui Trump. Decizia luată de Kennedy Center și explicația Casei Albe # HotNews.ro
Consiliul de Administrație al Kennedy Center a stabilit că emblematica sală de spectacole din Washington își va schimba numele în „Trump-Kennedy Center”, potrivit anunțului făcut joi de Casa Albă. Secretara de presă a Casei Albe…
22:50
VIDEO Grinch de România a fost prins și reținut. A furat ornamente și a distrus decoruri festive # HotNews.ro
„«Grinch-ul» decorurilor festive a fost prins de polițiști înainte de Crăciun”, a anunțat joi seară Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud. Conform unui anunț publicat pe pagina de Facebook a instituției, un tânăr de 23…
22:40
Patriarhia Română și-a lansat oficial platforma de streaming Trinitas Film. A fost prezentată și versiunea în engleză a site-ului # HotNews.ro
Trinitas Film, platforma oficială de streaming a Televiziunii Patriarhiei Române, a fost lansată joi, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. Potrivit organizatorilor, este prima platformă de streaming dedicată conținutului creștin-ortodox din lume. Platforma…
22:20
Lukașenko pregătește „un mare acord” cu SUA și se așteaptă la o întâlnire cu Trump. Ce a spus despre relațiile dintre Belarus și Rusia # HotNews.ro
Belarus se apropie de un acord major pentru restabilirea relațiilor cu SUA, dar nu va renunța la legăturile strânse pe care le are cu Rusia, a declarat președintele Aleksandr Lukașenko, joi, potrivit Reuters. Vorbind la…
22:10
Mișcarea făcută de SUA după ce au luat în vizor tancurile petroliere din „flota fantomă” a Iranului # HotNews.ro
Statele Unite au impus joi sancțiuni asupra a 29 de nave și a companiilor care le administrează, Washingtonul vizând prin această măsură „flota fantomă” a Teheranului, despre care afirmă că exportă țiței și produse petroliere…
21:40
Donald Trump relaxează politica federală a SUA față de marijuana, o „acțiune cerută de decenii”. „Avem oameni care mă imploră să fac acest lucru” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care scoate canabisul din categoria celor mai periculoase droguri, cum este heroina, și plasează planta psihoactivă pe lista pe care se află analgezice obișnuite…
21:20
Radu Miruță, după ce a fost propus la Apărare: „Uitați-vă la studiile foștilor miniștri și la ale mele. Fiecare poate face o comparație” # HotNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, joi, în urma propunerii de a prelua portofoliul ministerului Apărării, că „trebuie văzute studiile miniştrilor Apărării de prin 90 încoace”, şi studiile sale, şi „fiecare poate să facă o…
21:00
Rutte spulberă speranțele Ucrainei de aderare la NATO, din cauza unui „element practic” semnalat de unele state membre / Putin, amenințat cu „o reacție devastatoare” # HotNews.ro
Șeful Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, a exclus joi aderarea Ucrainei la NATO, din cauza opoziției unor aliați, dar a afirmat că garanțiile de securitate care se negociază pentru Kiev trebuie să fie atât de puternice…
20:50
De ce șansele ca rapperul american Wiz Khalifa să execute pedeapsa cu închisoarea în România „sunt minime spre inexistente”. Ce spun doi specialiști # HotNews.ro
Avocatul Ciprian Pozderie, specializat în cauze privind drogurile, și Vlad Zaha, criminolog specializat în politicile publice din domeniul drogurilor, au explicat pentru HotNews care sunt, în mod realist, șansele ca Wiz Khalifa să ajungă să…
20:40
Cum explică judecătorii condamnarea lui Wiz Khalifa la închisoare. „Deține o influență majoră asupra tinerilor aflați la acel eveniment” # HotNews.ro
Curtea de Apel Constanța a decis să îl condamne pe Wiz Khalifa la 9 luni de închisoare, anulând decizia din prima instanță, deoarece artistul a avut „o conduită ostentativă care amplifică semnificativ pericolul social al…
20:30
Parlamentul francez exonerează femeile condamnate pentru avort înainte de 1975. Legea a fost adoptată în unanimitate # HotNews.ro
Parlamentarii francezi au adoptat joi, 18 decembrie, în unanimitate, un proiect de lege care exonerează femeile condamnate pentru avort înainte de legalizarea acestuia, în 1975. Măsura a fost salutată de organizațiile feministe, care o consideră…
20:10
Investigație Rise Project privind stațiunea anunțată de Selly pe litoral: „Acuzații de corupție, aranjamente cu terenuri publice și jonglerii administrative pentru ocolirea legilor” / Reacția influencerului și a partenerului său de afaceri # HotNews.ro
Rise Project susține într-o investigație de presă că în aceste zile, la Tuzla, se dă o luptă pentru pământ, în zona unei foste livezi de stat cu o suprafață de 110 hectare. Potrivit publicației, primarul…
20:00
Rușii au desfășurat racheta balistică Oreșnik, dotată cu capacitate nucleară, în Belarus. „Și este operațională” # HotNews.ro
Racheta balistică rusească cu capacitate nucleară Oreșnik este desfășurată și în Belarus începând de miercuri, a anunța președintele acestei țări, Aleksandr Lukașenko, în cadrul conferinței lui anuală de presă de la Minsk, informează agențiile AFP…
19:30
Viktor Orban spune că folosirea activelor rusești înghețate pentru Ucraina „nu mai are nicio perspectivă” în UE: „Este un drum închis” # HotNews.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat joi că propunerile de a utiliza activele ruseşti îngheţate pentru finanţarea reconstrucţiei Ucrainei nu mai au nicio perspectivă de realizare, afirmând că nu există sprijin suficient în Uniunea Europeană…
19:20
VIDEO Recorder dă în judecată România TV, după acuzațiile că Florian Coldea a finanțat documentarul „Justiție capturată”. „Ăsta este Soroșul de România” # HotNews.ro
Într-o discuție publică cu jurnaliștii care au lucrat la documentarul „Justiție Capturată”, Recorder a anunțat joi că va face un lucru pe care „nu l-am mai făcut” – să dea în judecată o altă redacție.…
19:20
Polițiștii au avertizat, joi, într-un comunicat de presă, că în ultima perioadă au apărut mai multe pagini și mesaje online în care autorii se dau drept Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Poliția, cu scopul…
19:10
Filmul neconvențional de Crăciun care a „explodat” anul trecut revine în topurile de streaming, iar „Singur acasă” domină pe singura platformă care îl difuzează. Ce propune Netflix # HotNews.ro
Au mai rămas câteva zile până la Crăciun, iar asta se vede din plin în clasamentele celor mai urmărite filme și seriale disponibile pe platformele de streaming prezente și în România. Netflix, HBO Max, Disney,…
19:10
Trei producători de gaze offshore, amendați de ANRE după ce au vândut la un preț mai mare decât cel plafonat / Cine este furnizorul care a cumpărat aceste gaze # HotNews.ro
Producătorii de gaze offshore Black Sea Oil and Gas, Petro Ventures Resources și Gas Plus Dacia au fost amendați de Autoritatea de Reglementare în Energie cu suma totală de 54,5 milioane de lei (peste 10…
18:50
Cumulul pensiei cu salariul continuă și anul viitor, cu prioritate în anumite domenii. Anunțul făcut de ministrul Sănătății # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că măsura este „necesară” în domeniul sanitar „pentru a păstra în sistem profesioniștii cu experiență, în special în specialitățile deficitare, acolo unde fiecare medic contează”. Oficialul a anunțat că…
18:50
Una dintre figurile emblematice din domeniul AI este pe cale să obțină 500 milioane euro pentru noul său startup. La cât ar putea fi evaluată compania # HotNews.ro
Yann LeCun, unul dintre cei mai importanți oameni din domeniul inteligenței artificiale, este pe cale să obțină o rundă de finanțare de 500 milioane dolari pentru noul său startup. LeCun anunța în noiembrie că părăsește…
18:50
VIDEO Diana Șoșoacă vrea pace cu liderii AUR și POT și cere unificarea suvernaiștilor pentru destituirea Guvernului: „Simion, Gavrilă, vă întind o mână” # HotNews.ro
Președinta S.O.S România, eurodeputata Diana Șoșoacă, a lansat joi un apel către liderii AUR și POT, George Simion și Anamaria Gavrilă, pentru unificarea forțelor suveraniste într-un „pol politic comun”, „capabil să preia puterea, să destituie…
Acum 24 ore
18:20
SuperLiga: CFR Cluj a bătut palma cu „unul dintre cei mai promițători tineri jucători” formați de club # HotNews.ro
CFR Cluj a anunțat că fundașul central Radu Alexandru, în vârstă de 18 ani, și-a prelungit contractul cu echipa din Gruia până în 2030. „Suntem bucuroși să vă anunțăm că Radu Alexandru, unul dintre cei…
18:20
Un întreg regiment de soldați ruși, eliminat. Armata ucraineană revendică un contraatac de succes în Donețk # HotNews.ro
Forțele ucrainene au lansat un contraatac în apropiere de orașul Lîman, din regiunea Donetsk, eliminând ceea ce acestea au descris ca fiind un întreg regiment rus – o unitate care poate număra aproximativ 2.000 de…
18:10
Rusia vrea să afle ce a discutat SUA cu Kievul și europenii. „Lucrăm la stabilirea anumitor contacte” / „Desfășurarea de trupe occidentale, inacceptabilă” # HotNews.ro
Rusia pregătește contacte cu Statele Unite pentru a afla ce schimbări au fost aduse proiectului american de plan de pace după consultările Washingtonului cu Ucraina și guvernele europene, potrivit anunțului făcut joi de Kremlin, scrie…
18:10
IQOS deschide un nou capitol în AFI Cotroceni: artă, design și experiențe sub conceptul 2.0 # HotNews.ro
Magazinul IQOS din AFI Cotroceni s-a redeschis sub conceptul 2.0, un format care vine cu un design modern și elemente de inovație. Spațiul este conceput pentru a le oferi vizitatorilor o experiență senzorială inedită, inspirată…
18:00
Fostul premier israelian Naftali Bennett, victima unui atac cibernetic. Hackerii s-au lăudat că i-au spart contul de Telegram # HotNews.ro
Fostul premier israelian Naftali Bennett, candidat la succesiunea lui Benjamin Netanyahu în viitoarele alegeri, a recunoscut miercuri că a fost victima unui atac cibernetic care i-a compromis contul de Telegram, după ce o grupare de…
17:40
Ciprian Ciucu îi ia locul lui Hubert Thuma și preia coordonarea PNL București / Ce decizii a mai luat PNL, într-o ședință la care a participat și Ilie Bolojan # HotNews.ro
Din noua sa calitate de coordonator al PNL București, Ciprian Ciucu, primarul ales al Capitalei, trebuie să facă o analiză a organizațiilor liberale de sector și „să ia măsuri pentru îmbunătățirea activității acestora”, conform unei…
17:40
Radu Gavriș a câștigat procesul cu ANI. Șeful adjunct al Poliției București era acuzat de incompatibilitate pentru unele cursuri predate în Moldova # HotNews.ro
Curtea de Apel București a dispuns anularea raportului întocmit de Agenția Națională de Integritate prin care îl declarat incompatibili pe Radu Gavriș, director general ajunct al Poliției București, pe motiv că a ținut cursuri la…
17:30
Franța l-a condamnat la închisoare pe viață pe „Doctorul Moarte”, comparat în timpul procesului cu „Jekyll și Hyde” # HotNews.ro
Un fost medic anestezist a fost condamnat la închisoare pe viață în Franța pentru otrăvirea intenționată a 30 de pacienți, dintre care 12 au murit, relatează BBC. Frédéric Péchier, în vârstă de 53 de ani,…
17:30
Polonia pierde procesul de la CJUE. Reacția Tribunalului Constituțional, după ce au fost constatate „nereguli grave” în numirile din instituție # HotNews.ro
Curtea de Justiție a UE (CJUE) a stabilit, joi, că Tribunalul Constituțional al Poloniei a încălcat principiile fundamentale ale dreptului european și nu poate nu poate fi considerat independent și imparțial din cauza neregulilor legate…
17:30
Titlurile de stat Fidelis din decembrie au debutat la tranzacționare la Bursa de Valori București # HotNews.ro
Titlurile de stat Fidelis emise în decembrie au debutat joi, 18 decembrie, la tranzacționare la Bursa de Valori București. Următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat Fidelis este estimată să înceapă la jumătatea lunii…
17:10
„Răspuns la amenințarea din partea Chinei”. SUA înarmează Taiwanul cu sisteme HIMARS, obuziere și rachete Javelin, ca să poată duce un război „asimetric” # HotNews.ro
Administrația Trump a anunțat vânzări de arme în valoare de 11,1 miliarde de dolari către Taiwan, acesta fiind cel mai mare pachet american de armament, de până acum, pentru insula care se află sub o…
17:00
Numărul 2 din AUR susține că Guvernul s-a „autopăcălit”. „Toată această creştere a cheltuielilor cu salariile se va duce în preţuri şi va creşte şi inflaţia” # HotNews.ro
Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere (CNC) din AUR, a criticat ultimele măsuri convenite de coaliția de guvernare, pe care o acuză că ia decizii „negândite”, ca formă de compromis „ca să împace pur…
16:50
Guvernul a aprobat joi o ordonanță care prevede, printre altele, că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va fi obligată să înscrie în cartea funciară a unui imobil și clasa de risc seismic în…
16:50
Wiz Khalifa, condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare în România pentru că a fumat marijuana pe scenă la „Beach Plaease” # HotNews.ro
Curtea de Apel Constanța a anulat decizia dată în primă instanță în care rapperul american, pe numele real Thomaz Cameron Jiribril, scăpa cu amendă penală și a dispus condamnarea lui Wiz Khalifa la 9 luni…
16:40
DECIZIE Lovitură pentru locatarii din blocuri cu risc seismic, care vor să își vândă casa # HotNews.ro
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va avea obligația de a înscrie clasa de risc seismic a unui imobil în cartea funciară, astfel încât această informație să fie vizibilă în extrasul de carte…
16:30
Probabil cea mai bună strategie de scutit timp și nervi în supermarket, când mergi la cumpărăturile de Crăciun # HotNews.ro
Mai e exact o săptămână până la Crăciun, dar dacă intri în supermarketuri ai senzația că, de fapt, Moșul vine peste două ore, masa tradițională e mâine, iar tu n-ai pregătit absolut nimic. Aglomerația este…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.