Superliga a ocupat aeroportul Henri Coandă » Trei echipe au împărțit charterul
Gazeta Sporturilor, 3 ianuarie 2026 09:50
Patru echipe au luat drumul Antalyei sâmbătă, 3 ianuarie, toți ochii fiind ațintiți pe delegațiile echipelor sosite dis-de-dimineată la terminalul plecări de la Otopeni. FC Argeș, Metaloglobus, Petrolul și candidata la titlu Dinamo au plecat la ore matinale spre cantonamentul din Turcia. Marea majoritate a cluburilor din Superliga au ales să fugă de frigul din România și să susțină cantonamentul de iarnă în Antalya. ...
• • •
Acum 15 minute
10:10
Meciul Espanyol - Barcelona e programat sâmbătă, de la 22:00. Va fi liveTEXT la GSP.RO și în direct pe Digisport 1 și Primasport 1.Barcelona debutează în 2026 cu un meci de foc: derby-ul cu rivala locală Espanyol. Iar Lamine Yamal a ținut să-l „încingă” cu două postări provocatoare pe Instagram. ...
Acum o oră
09:50
09:50
Genoa - Pisa se joacă astăzi, de la ora 16:00, pe Stadio Luigi Ferraris, într-un meci contând pentru etapa a 18-a din Serie A. Partida va putea fi urmărită livetext pe GSP.ro și va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.Duelul le aduce față în față pe formația acționată de Dan Șucu, la care este legitimat și căpitanul naționalei României, Nicolae Stanciu, și pe Pisa, echipă pentru care evoluează mijlocașul „tricolor” Marius Marin. ...
09:30
Zeljko Kopic a comentat strategia de transferuri a lui Dinamo chiar la plecarea în cantonament: „Nu este o țintă realistă” # Gazeta Sporturilor
Delegația lui Dinamo a plecat astăzi, 3 ianuarie, către Antalya, unde va efectua stagiunea de pregătire din această iarnă. Dinamoviștii au ajuns la ora 08:00 în aeroport, așa cum era planificat. Singurul absent din delegația roș-albă a fost goalkeeper-ul Devis Epassy, în continuare la Cupa Africii. Valentin Țicu, singurul transfer de până acum, a bifat prima apariție în echipamentul roș-alb. ...
Acum 2 ore
09:20
Inter, aproape de primul transfer al anului » Acord pentru jucătorul dorit de Cristi Chivu # Gazeta Sporturilor
Inter și Al Hilal s-au înțeles pentru împrumutul extremei Joao Cancelo până la finele sezonului în curs.Discuții între cele două cluburi existau de câteva zile, acum s-a ajuns în sfârșit la o înțelegere. Clubul saudit nu doar că este dispus să-l împrumute pe Joao Cancelo lui Inter, ci să plătească și o parte din salariul internaționalului portughez - anunță portarul italian Sportmediaset. ...
08:50
Dezastru pentru Cristiano Ronaldo, cu Ovidiu Hațegan și Radu Petrescu în cabina VAR » Incident cu Joao Felix în prim-plan! # Gazeta Sporturilor
Liderul Al Nassr, cu Cristiano Ronaldo pe teren tot meciul, a pierdut primul meci al anului, în fața lui Al Ahli (2-3).A fost o seară de uitat rapid pentru (încă) liderul Al Nassr și pentru Cristiano Ronaldo. Deși înfrunta o echipă, Al Ahli, cu multe absențe, echipa portughezului a cedat cu 3-2 la capătul unei partide cu multe gafe și o încăierare la final din care compatriotul său, Joao Felix, a ieșit „șifonat” serios. ...
08:40
Manchester United, pe urmele unuia dintre cei mai în formă atacanți din Premier League # Gazeta Sporturilor
Manchester United monotorizează îndeaproape situația lui Jean-Philippe Mateta (28 de ani), atacantul lui Crystal Palace, autor a 8 goluri în acest sezon din Premier League.Conform Sky Sports, „diavolii roșii” îl au de mult timp pe lista lor pe atacantul francez și au inițiat deja primele contacte exploratorii. ...
08:30
MM Stoica a confirmat răsturnarea de situație de la FCSB: „Nu l-a dus mintea să-mi dea un telefon” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a confirmat faptul că Denis Alibec (34 de ani) va merge alături de restul echipei în cantonamentul de iarnă din Antalya, din moment ce nu și-a găsit alt angajament.Revenit la începutul acestui sezon la FCSB, Denis Alibec nu a reușit să impresioneze, având în vedere faptul că s-a confruntat cu mai multe probleme de ordin medical. ...
Acum 4 ore
08:10
Rapid, gata de primul transfer din perioada de mercato: „Suntem aproape să fim înțeleși cu un atacant” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, președinte și acționar minoritar la Rapid, a confirmat faptul că giuleștenii au ajuns la un acord cu atacant, fără să-l numească, precizând că anunțul oficial va fi făcut curând.Oficialul Rapidului a evitat să confirme dacă este vorba de Daniel Paraschiv sau nu, atacantul lui Real Oviedo, care poate fi împrumutat pâna la finalul sezonului în schimbul sumei de 120.000 de euro, potrivit informațiilor obținute de GSP.ro. ...
07:50
Andrei Rațiu a fost integralist la Rayo, în meciul cu Getafe (1-1), însă în presa spaniolă a primit note contradictorii.În primul meci al anului, Andrei Rațiu a avut două momente importante. În minutul 12, jucătorii lui Getafe au solicitat un penalty la o acțiune periculoasă a internaționalului român în propriul careu. ...
Acum 12 ore
23:50
Alexandru Albu, despre venirea la Unirea Slobozia: „Asta m-a convins să vin aici” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Albu (32 de ani), noul transfer al Unirii Slobozia, a fost prezent la reunirea lotului echipei.Acesta a abordat mai multe subiecte, printre care ce l-a determinat sa vină la Slobozia, plecarea de la Chindia Târgoviște sau revederea cu fostul său coleg de la Rapid, Jayson Papeau.VIDEO. Alexandru Albu: „Asta m-a convins să vin aici” „Sunt bine. Sunt fericit. Pot să încep din nou antrenamentele. ...
23:40
Granzii din Superligă, despărțiți de 20 km » FCSB e într-un complex de top, Dinamo și Rapid pe malul apei, iar Craiova e pe urmele lui Obama și Putin # Gazeta Sporturilor
Antalya a devenit epicentrul fotbalului românesc în aceste zile. Cele mai multe dintre echipele din Superligă au fugit de frigul din România și au ales să vină în Belek sau Lara pentru a se pregăti timp de două săptămâni pentru reluarea campionatului.Vacanța s-a terminat pentru fotbaliștii din prima ligă. ...
23:40
Laurențiu Reghecampf, start cu dreptul în 2026 » Trei victorii consecutive pentru echipa românului # Gazeta Sporturilor
Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a început anul 2026 cu o victorie. Al-Hilal Omdurman s-a impus cu scorul de 3-1, în duelul cu formația Gicumbi, meci din cadrul campionatului din Rwanda.Echipa pregătită de antrenorul român a obținut a treia victorie la rând în campionatul Rwandei. Reghecampf, victorie în primul meci din 2026Echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf a început în forță partida cu Gicumbi și a deschis scorul în minutul 12. ...
23:10
Mesajul lui Alexandru Țiriac, după tragedia de la Crans-Montana: „A fost o onoare să te cunosc, om minunat” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Țiriac, nepotul lui Ion Țiriac, a transmis un mesaj după decesul lui Emanuele Galeppini, un jucător italian de golf care a murit în incendiul din stațiunea Crans-Montana, în noaptea de Anul Nou.Nepotul lui Ion Țiriac a fost coleg de școală cu Emanuele Galeppini, un promițător jucător de golf care avea doar 16 ani. Incendiul din stațiunea montană din Elveția a luat 47 de vieți pe 1 ianuarie. ...
23:10
După ce l-a vândut pe Louis Munteanu la DC United, CFR Cluj e în discuții și pentru cedarea lui Meriton Korenica (29 de ani) la formația din MLS.Extrema stânga de la CFR Cluj pare a fi următorul produs de export al clubului, care i-a vândut până acum pe Lindon Emerllahu și Louis Munteanu în acest mercato. De Korenica e interesată și Apollon Limassol, din Cipru, așa cum GSP a scris pe 23 decembrie. ...
22:50
Maroc, favorită să găzduiască următoarea ediție a Campionatului Mondial al Cluburilor # Gazeta Sporturilor
Marocul este țara favorită pentru a găzdui Campionatul Mondial al Cluburilor din 2029.Competiția va avea loc în 2029, cu un an înainte de Campionatul Mondial, care se va juca și în Portugalia și Spania. Găzduirea turneului pe teritoriul Marocului, ar urma să reprezinte un test înainte de Mondial. ...
22:40
Debutat de Mircea Lucescu în Liga 1, oferă detalii din culise despre selecționer: „Ne spunea să ne facem relații, să ne căsătorim devreme și să mergem la facultate” # Gazeta Sporturilor
Andrei Mărgăritescu își amintește pentru GSP.ro debutul la Rapid sub comanda lui Mircea Lucescu ca pe o experiență formativă decisivă.Mărturisește că „Il Luce” a fost pentru tinerii din vestiar mai degrabă un părinte decât un antrenor, știind să-i protejeze, să-i responsabilizeze și să le dea încredere într-un colectiv plin de lideri consacrați. ...
22:10
Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu e convins că Louis Munteanu (23 de ani, atacant) va fi convocat în continuare la echipa națională, după transferul de la CFR Cluj la DC United, în MLS.Atacantul va juca în SUA începând cu acest an. În ciuda unul zbor care durează în medie 12 ore de la Washington la București, Ilie Dumitrescu nu crede că distanța va reprezenta o problemă privind convocarea lui Louis Munteanu la naționala României. ...
21:50
Ifeanyi Ndukwe (17 ani), fundaș central la Austria Viena, va întări rândurile „cormoranilor” în vară.Liverpool a ajuns la un acord cu Austria Viena și a obținut transferul lui Ifeanyi Ndukwe, potrivit presei din Austria și lui Fabrizio Romano.Ifeanyi Ndukwe, noul transfer al lui LiverpoolTânărul apărător se va alătura „cormoranilor” abia în vară, potrivit lui Alexander Huber, jurnalist la publicația austriacă kurier.at. ...
21:30
Iuliu Mureșan, președintele de la CFR Cluj, a transmis că echipa ardeleană riscă să nu ia licența UEFA. Clubul trebuie să-și plătească o parte din datorii până pe 15 ianuarie.Mureșan a anunțat că CFR Cluj va încasa 7 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu, însă banii vor intra eșalonat în conturile clubului. În ciuda sumei virate de DC United acum, CFR Cluj nu și-a rezolvat problemele financiare și are nevoie în continuare să vândă. ...
Acum 24 ore
21:20
Secretul unei mici insule nelocuite și legătura cu Jocurile Olimpice de iarnă: „Probabil am câștigat toate medaliile” # Gazeta Sporturilor
De unde vin pietrele folosite la curling, cât costă una și cum sunt produse? Insula Ailsa Craig, de 1 km pătrat, furnizează granitul necesar pentru fabricarea lor, aceasta revenind unei firme fondate acum 175 de ani. Aceasta a livrat toate pietrele folosite la JO de iarnă din 1998 încoace, de când acest sport a revenit în programul olimpic. ...
21:20
Anotnio Rudiger, vizită umanitară în Sierra Leone: „Asta contează cu adevărat în viață” # Gazeta Sporturilor
Antonio Rudiger (32 de ani) a petrecut o săptămână întreagă în Sierra Leone, țara unde mama lui s-a născut, și a lansat proiecte în domeniul sănătății, educației și sportului.Fundașul nu a mers în Africa pentru a se relaxa, ci pentru a se implica în activități umanitare care au adus o diferență reală în comunitățile din Sierra Leone. ...
21:10
Daniel Stanciu, oficialul lui FC Argeș, a vorbit despre interesul pentru Mario Tudose (20 de ani), fundașul central al echipei piteștene.Dorit de Dinamo, Mario Tudose a atras interes și din Golf. Daniel Stanciu a transmis, însă, că FC Argeș ar vrea să-l vândă pe fundașul de 20 de ani în Europa.Tudose a fost dorit insistent de FCSB în septembrie, dar negocierile au căzut. Acum, el e pe lista lui Dinamo. ...
21:00
Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a confirmat transferul atacantului Alibek Aliev, anunțat în exclusivitate de GSP.ro pe 1 ianuarie.Atacantul cu cetățenie suedeză a ajuns la CFR Cluj din postura de jucător liber de contract. Alibek a reziliat recent cu Osters, din Suedia, unde a jucat din 2024.Atacantul de 1,90m a fost luat în locul lui Louis Munteanu, vândut la DC United, în MLS. ...
20:50
Natalia Mateuț, apariție incendiară într-o destinație exotică: „Cel mai bun loc de pe Pământ” # Gazeta Sporturilor
Natalia Mateuț, fiica legendarului Dorin Mateuț, a petrecut Revelionul în Brazilia, la plajă. Prezentatoarea TV a transmis și un mesaj cu ocazia Anului Nou.Fiica fostului mare jucător de la Dinamo a ales o destinație exotică pentru a petrece Sărbătorile de iarnă. Din Brazilia, Natalia Mateuț a postat fotografii apreciate de fani pe rețelele de socializare.GALERIE FOTO. ...
20:50
Fundașul spaniol Sergio Ramos (39 de ani) a distribuit un videoclip pe rețelele sociale în care își prezintă noua mașină.Este vorba de un Ferrari 12Cilindri (Dodici Cilindri), cu un preț estimat de 500.000 de euro.FOTO. ...
20:20
Diogo Rodrigues, fostul fundaș dreapta de la UTA, a semnat cu Petrolul până în 2027. Jucătorul portughez a fost prezentat oficical de prahoveni.Rodrigues a revenit în Superliga după un an și jumătate. În 2024 se despărțea de UTA, apoi stătea jumătate de an fără echipă. La începutul anului trecut a semnat cu Zimbru Chișinău, unde a fost legitimat până acum. ...
20:00
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, și-a anunțat dorințele pentru 2026, printr-un mesaj postat pe pagina personală de Facebook.Printre dorințele care o vizează pe FCSB se regăsesc câștigarea Supercupei României, creșterea coeficientului UEFA, dar și încasări de la FIFA pentru participare jucători la Campionatul Mondial din 2026. ...
19:50
Echipa Germaniei, campioana din 2024, baie cu valuri înainte de startul la United Cup # Gazeta Sporturilor
Alexander Zverev, Eva Lys și ceilați membri ai echipei Germaniei care participă la United Cup s-au distrat făcând plonjoane într-o piscină cu apă de mare, la celebrele băi Wylie's din Sydney. Echipa Germaniei a făcut senzație la Sydney, înainte de a spera să facă o senzație și pe teren la United Cup. ...
19:30
Andrei Blejdea, fosta extremă stânga de la Dinamo, și-a anunțat retragerea din fotbal la doar 29 de ani. Acesta a jucat ultima dată la Jiul Petroșani, în Liga 3.Blejdea a rămas liber de contract în decembrie. Nu va mai juca fotbal profesionist și și-a anunțat retragerea printr-un mesaj pe rețelele de socializare. Andrei a terminat Facultatea de Educație Fizică și Sport, având și un master în domeniu, luat în 2022. ...
19:30
Semne de întrebare despre Gyokeres: „Nu e chiar atât de bun pe cât a arătat la Sporting” # Gazeta Sporturilor
Viktor Gyokeres (27 de ani) continuă să aibă dificultăți în a se impune la Arsenal. Englezii cred că stilul de joc al lui Mikel Arteta nu favorizează principalele caracteristici ale suedezului.În 21 de meciuri, Gyokeres a marcat doar șapte goluri, iar vocile care contestă randamentul jucătorului sunt tot mai numeroase. ...
19:10
Liverpool a remizat joi împotriva lui Leeds (0-0) în Premier League, dar echipa lui Arne Slot este deja neînvinsă în șapte meciuri. Cu toate acestea, antrenorul olandez consideră că Liverpool nu este o candidată la titlu.Antrenorul „cormoranilor” a vorbit despre dificultățile din jocul echipei sale, dar și despre lupta la titlu în Premier League. ...
19:00
Stefanos Tsitsipas, start zâmbitor în 2026 » Grecia a învins Japonia fără set pierdut la United Cup # Gazeta Sporturilor
Grecia a învins cu 3-0 Japonia la Perth, în prima zi a United Cup, cu victoriile obținute de Maria Sakkari și Stefanos Tsitsipas la simplu și împreună la dublu mixt. Pentru fostul număr 3 mondial este startul dorit în noul sezon.Anul 2025 a fost plin de provocări pentru Stefanos Tsitsipas, grecul lovindu-se de probleme fizice, fluctuații de formă, lipsă de încredere în plan sportiv și personal. ...
18:40
Pe cine vede Andrei Prepeliță în lupta la titlu: „Se vede valoarea jucătorilor” + Ce spune de o eventuală plecare de la club # Gazeta Sporturilor
Andrei Prepeliță (40 de ani), antrenorul Unirii Slobozia, a fost prezent la reunirea lotului echipei.Acesta a abordat mai multe subiecte, printre care noile veniri de la echipă, revenirea pe stadionul din Slobozia, dar și lupta la titlu în Superligă.VIDEO. Andrei Prepeliță: „De asta am ales să nu facem cantonament în Turcia” „Nu am avut o vacanță așa lungă să ni se facă dor de fotbal, dar nu avem ce face. Suntem pregătiți. ...
18:30
Marco Ottolini, fostul director sportiv de la Genoa, a fost prezentat oficial la Juventus.La două luni după ce a fost demis de Dan Șucu de la Genoa, Ottolini a semnat cu Juventus și va fi noul director sportiv al echipei torineze. Italianul bătuse palma cu „Bătrâna Doamnă” încă din finalul anului trecut, lipsea doar anunțul oficial, care a venit în a doua zi a anului.Ottolini a revenit la Juventus după 4 ani. ...
18:10
Rușii și bielorușii, fără steag și imn la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, a confirmat președinta CIO # Gazeta Sporturilor
Kirsty Coventry (42 de ani), președinta Comitetului Internațional Olimpic, a confirmat într-un interviu în presa italiană că reprezentanții Rusiei și Belarusului vor participa la JO de la Milano-Cortina (6 – 22 februarie) ca sportivi individuali, chiar dacă s-ar ajunge la un acord de pace. ...
18:00
Barcelona a ajuns la un acord pentru transferul lui Hamza Abdelkarim (18 ani), atacant de la echipa egipteană Al Ahly.Conform termenilor acordului, Abdelkarim va ajunge inițial la Barcelona sub formă de împrumut până la sfârșitul sezonului. ...
18:00
18:00
17:50
Alexandru Albu, despre venirea la Unirea Slobozia: „Asta m-a convins să vin aici” # Gazeta Sporturilor
17:40
Gică Popescu, președintele Farului, a declarat că Denis Alibec (35 de ani) e oricând binevenit la echipa constănțeană, de unde a plecat la FCSB în vară.Atacantul roș-albaștrilor a avut probleme medicale în prima jumătate de sezon, înscriind un singur gol pentru FCSB, cu Gloria Bistrița, în Cupa României, scor 3-1. ...
17:00
Pep Guardiola către jurnaliști: „Vreți să mă demiteți? Chelsea a pierdut un antrenor incredibil și o persoană incredibilă” # Gazeta Sporturilor
Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a susținut conferința de presă premergătoare duelului tare de duminică împotriva lui Chelsea, programat de la ora 19:30.Spaniolul a făcut comentarii interesante, mai ales în contextul demiterii lui Enzo Maresca de la clubul londonez, acesta din urmă fiind vehiculat ca un posibil succesor al lui Pep la cârma „cetățenilor”. ...
17:00
Pus pe liber după ce și-a „mitraliat” colegii, semnează cu altă echipă din Superligă # Gazeta Sporturilor
Tras pe linie moartă la Unirea Slobozia după ce și-a atacat colegii în cadrul unui flash-interviu, Florin Purece (34 de ani) a semnat rezilierea contractului și va deveni jucător al altei echipe din Superligă, Metaloglobus.Pe 5 decembrie, Unirea Slobozia a pierdut la scor de neprezentare (0-3) cu Oțelul Galați, a opta înfrângere la rând. La finalul acelui meci, mijlocașul Florin Purece a ieșit în față și a fost autorul unui discurs dur la flash-interviu. ...
16:40
Gyor, deținătoarea Ligii Campionilor la handbal feminin, a anunțat transferul pivotului francez Sarah Bouktit (23 de ani).Sarah Bouktit, legitimată în prezent la Metz, este unul dintre cei mai buni pivoți din lume. A cucerit titlul mondial alături de naționala Franței în 2023 și medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris. Luna trecută, a fost inclusă în echipa ideală a Mondialului. A marcat 44 de goluri, locul 5 în ierarhia golgheterilor. ...
16:30
Niclas Fullkrug (32 de ani), vârf de atac și internațional german, este oficial prima achiziție a lui AC Milan în această iarnă. Clubul a anunțat mutarea atacantului de la West Ham pe rețelele de socializare. Acesta a venit sub comanda lui Allegri sub formă de împrumut de la gruparea din Premier League. ...
16:20
Horațiu Moldovan pleacă de la Real Oviedo și semnează într-un campionat din Vest! # Gazeta Sporturilor
Cotidianul spaniol Mundo Deportivo anunță următoarea destinație a portarului Horațiu Moldovan (27 de ani): Belgia, foarte probabil Club Brugge.Horațiu Moldovan aparține în continuare de Atletico Madrid, care-l are sub contract până la 30 iunie 2027. ...
16:20
Șoc la Metz după drama juniorului ars la Crans-Montana » „Este un căpitan exemplar! Ne rugăm toți pentru el” # Gazeta Sporturilor
După ce aseară a anunțat despre starea gravă în care se află fundașul stânga Tahirys Dos Santos (19 ani), internat într-un spital din Germania, Metz a susținut astăzi o conferință de presă. Antrenorul Stéphane Le Mignan a dat noi detalii, cu două zile înaintea partidei de la Lorient, în etapa a 17-a din Ligue 1, legate de situația căpitanului echipei secunde. ...
16:00
Cel mai greu moment pentru Florin Tănase în 2025: „Foarte supărător” » Ce spune despre retragere # Gazeta Sporturilor
Florin Tănase, fotbalistul celor de la FCSB, a vorbit despre cel mai greu moment din anul calendaristic 2025, dar și despre retragerea din fotbal. Fotbalistul de la FCSB a transmis că cel mai greu moment a fost înfrângerea cu Metaloglobus, scor 2-1. Meciul s-a jucat pe 18 octombrie și a fost prima victorie a micuței formații bucureștene în primul eșalon al României. Cât despre retragere, fotbalistul de la FCSB a transmis că nu are planurile făcute. VIDEO. ...
15:40
Universitatea Craiova, fără 10 jucători și antrenor la plecarea în cantonament! # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a plecat spre Antalya pentru a susține cantonamentul de iarnă. Oltenii s-au reunit, dar nu mai puțin de 10 jucători și antrenorul principal au lipsit din avionul care a dus formația în Turcia.Antrenorul Filipe Coelho și membrii staff-ului au absentat și ei, urmând ca aceștia să se alăture echipei direct în Antalya. ...
15:40
Fail la prezentarea noului transfer al lui Dinamo: „Află în aplicație”, dar aplicația nu funcționa! # Gazeta Sporturilor
Astăzi, ora 14:50, Dinamo a transmis pe rețelele sociale că „primul transfer din 2026 este aici”, invitând suporterii să acceseze aplicația clubului pentru a descoperi despre cine este vorba. Doar că aplicația nu funcționa pentru foarte mulți utilizatori, fiind nevoie de minute bune pentru ca aceștia să poată accesa platforma și să afle că este vorba despre Valentin Țicu. ...
