Politico: 6 scenarii posibile la nivel internațional, în 2026. Ce „cotă la pariuri” are fiecare?

Newsweek.ro, 3 ianuarie 2026 09:50

Pune capăt Trump războiului din Ucraina? „Viktator” Orban câştigă din nou alegerile din Ungaria? Izb...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
10:20
Un șofer băut a intrat cu mașina pe un drum închis din Pasul Vulcan, folosit ca pârtie Newsweek.ro
Polițiștii din Hunedoara au deschis un dosar penal pentru un șofer băut care a intrat cu mașina pe u...
Acum 30 minute
10:00
A pornit Trump războiul în Venezuela? Explozii puternice, în capitala Caracas Newsweek.ro
Explozii puternice au fost semnalate în timpul nopţii la Caracas, capitala Venezuelei, de jurnaliști...
Acum o oră
09:50
Politico: 6 scenarii posibile la nivel internațional, în 2026. Ce „cotă la pariuri” are fiecare? Newsweek.ro
Pune capăt Trump războiului din Ucraina? „Viktator” Orban câştigă din nou alegerile din Ungaria? Izb...
09:30
VIDEO Hoas în trafic, în mai multe zone din România, din cauza zăpezii: copaci căzuți, drumuri blocate Newsweek.ro
Primul episod de iarnă mai serioasă creează haos în trafic. În mai multe zone din România, din cauza...
Acum 2 ore
09:10
VIDEO LIVE Start în Dakar 2026! România e reprezentată de riderul - legendă Mani Gyenes și Dacia Sandriders Newsweek.ro
Cei mai buni piloți și cele mai performante vehicule de deșert din lume iau startul pe 3 ianuarie 20...
08:30
Războiul din Ucraina: 3.000 de copii și părinții lor, nevoiți să fugă de ruși. Ce zone au fost evacuate? Newsweek.ro
Peste 3.000 de copii și părinții lor din Ucraina au fost nevoiți să fugă peste noapte de ruși. Kievu...
Acum 4 ore
08:00
500 lei amendă dacă circuli fără rovinietă. Trebuie să o ai chiar și pe străzile din orașul tău? Newsweek.ro
Circulația fără rovinietă poate aduce o amendă de până la 500 de lei, dar obligația nu se aplică pe ...
08:00
Ce flori și legume poți planta în gradină în ianuarie? De ce este important ca solul să nu fie înghețat? Newsweek.ro
Chiar dacă este iarnă, ianuarie poate fi un moment potrivit pentru a planta anumite legume rezistent...
07:40
Trump, tot mai &#34;nefrecventabil&#34; în Europa, inclusiv printre susținătorii populist-extremiști din UE Newsweek.ro
Președintele Donald Trump este o figură profund controversată în Europa, iar sprijinul său este limi...
07:40
Cum să faci o ciorbă de perișoare incredibil de delicioasă? Există un ingredient ieftin care îi schimbă gustul Newsweek.ro
Un ingredient simplu și ieftin poate transforma ciorba de perișoare într-un preparat incredibil de g...
07:30
500 lei amendă dacă riști să circuli fără rovinetă. Trebuie să o ai chiar și pe străzile din orașul tău? Newsweek.ro
Circulația fără rovinietă poate aduce o amendă de până la 500 de lei, dar obligația nu se aplică pe ...
07:20
Horoscop 4 ianuarie. Luna în Leu aduce Fecioarelor dezamăgiri în plan sentimental. Capricornii, compromisuri Newsweek.ro
Horoscop 4 ianuarie. Luna în Leu aduce Fecioarelor dezamăgiri în plan sentimental. Capricornii trebu...
07:10
Pensie scăzută cu 250 lei pentru un pensionar. A pierdut bani pentru că a avut grupe de muncă. Cum se poate? Newsweek.ro
Un pensionar cu peste 34 de ani de muncă, inclusiv în condiții grele, s-a trezit cu pensia mai mică ...
Acum 12 ore
21:40
Ørsted a intentat o acțiune în justiție împotriva Guvernului SUA, privind parcurile sale eoliene Newsweek.ro
Ørsted, cel mai mare dezvoltator de parcuri eoliene offshore din Europa, a intentat o acțiune în jus...
Acum 24 ore
20:40
Arafat: Procedurile mecanismului european de protecție civilă activate la Crans-Montana, create după Colectiv Newsweek.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, spune că procedurile mecanismului eur...
20:30
VIDEO Incendiu în Crans-Montana. Proprietarii francezi ai barului &#34;Le Constellation&#34; au fost audiaţi Newsweek.ro
În ancheta privind incendiul de la localul din staţiunea de lux elveţiană Crans-Montana, proprietari...
20:00
Deficit de magneziu? Îl poți recunoaște după aceste 7 semne și ce remedii există pentru un efect imediat Newsweek.ro
De la spasme musculare la oboseală – cum se manifestă deficitul de nutrienți și când ar trebui să ac...
20:00
VIDEO Cercetătorii au descoperit un misterios drum galben pe fundul oceanului „Duce spre Atlantida. E ciudat”” Newsweek.ro
O expediție pe o creastă de mare adâncime, la nord de Insulele Hawaii, a dezvăluit o surpriză în 202...
19:20
FBI susține că a dejucat un posibil atac de Anul Nou, inspirat direct de ISIS Newsweek.ro
FBI a anunţat că ar fi dejucat un potențial atac terorist de Revelion, în Carolina de Nord, inspirat...
19:00
De unde vin diferenţele de sume încasate la pensie, la participanţii la Pilonul 2? Care este venitul mediu? Newsweek.ro
De unde vin diferenţele de sume încasate la pensie, la participanţii de pe Pilonul 2? De ce unii înc...
18:40
Decret semnat de Maia Sandu. Cine sunt cei opt ruşi care au primit cetăţenia Republicii Moldova? Newsweek.ro
Decret inedit semnat de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Cine sunt cei opt ruşi care au ...
18:20
Primăria Timişoara anunţă licitaţie de 14,5 milioane de euro pentru reamenajarea centrului cartierului Iosefin Newsweek.ro
Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a informat, vineri, că administraţia locală a public...
18:10
Cetățean român presupus dispărut în incendiul de la Crans Montana; se acordă asistență consulară Newsweek.ro
Un cetățean român ar fi presupus dispărut în incendiul tragic de la Crans Montana. MAE acordă asiste...
17:50
Ploaie îngheţată în zone din Oltenia; fenomen deosebit de periculos pentru trafic Newsweek.ro
În mai multe zone din Oltenia se manifestă, vineri, fenomenul de ploaie îngheţată (freezing rain), c...
17:40
ISU distribuie apă în oraşul Victoria; 11.000 consumatori afectaţi de un incident la sursa locală de captare Newsweek.ro
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) informează, vineri, că Inspectoratul pentru Situaţii ...
17:20
Marele economist american Nouriel Roubini avertizează că Europa este înapoiată economic şi tehnologic Newsweek.ro
Marele economist american Nouriel Roubini, la un moment dat supranumit Profetul Apocalipsei, avertiz...
17:10
VIDEO Care au fost cele mai complicate repatrieri medicale în 2025. Evacuări din Bagdad și Gaza Newsweek.ro
Doi medici români specializați în repatrieri medicale la nivel internațional au povestit la Newsweek...
16:50
Obiceiul banal care îți va da energie în zilele friguroase de iarnă. Ce să faci imediat după ce te-ai trezit? Newsweek.ro
Mulți se confruntă în diminețile reci de iarnă cu ceață cerebrală și oboseală. Primul pas pentru a s...
16:40
Fotbal: Valentin Ţicu a semnat cu Dinamo Bucureşti Newsweek.ro
Fundaşul stânga Valentin Ţicu a semnat, din postura de jucător liber, cu echipa de fotbal Dinamo Buc...
16:20
China vizează produsele lactate din UE cu noi taxe vamale, de până la 42,7% Newsweek.ro
În plin război comercial SUA - China, Beijingul vizează produsele lactate din UE cu noi taxe vamale ...
16:10
Horoscop 5-11 ianuarie Prima săptămână din 2026 aduce mult noroc pentru 3 zodii. Bani și distracții Newsweek.ro
Ianuarie începe tare pentru mai multe zodii. De luni avem prima săptămână „full”. Acestea sunt predi...
15:40
Ucraina: Zelenski l-a ales ca nou şef de cabinet pe liderul serviciilor de informaţii militare, Kirilo Budanov Newsweek.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri că l-a ales pe Kirilo Budanov, liderul s...
15:40
Un român de 18 ani, dat dispărut în incendioul din Elveția. Ministerul de externe confirmă Newsweek.ro
Un român este dat dispărut în incendiul dintr-un bar din Crans Montana unde 47 de oameni au murit....
15:30
Ungaria crește pensie cu 4%, acordă a 13-a pensie plus un bonus de 25% din pensie. România a înghețat pensiile Newsweek.ro
România a decis să înghețe complet toate pensiile și salariile. Ungaria care se pregătește de aleger...
15:10
Rusia pierde de șase ori mai mulți soldați decât Ucraina. Moscova nu și-a îndeplinit obiectivele în 2025 Newsweek.ro
Structura războiului în 2025 s-a schimbat. A atins un nou nivel tehnologic. În același timp, informa...
14:50
Casa de Pensiii schimbă calculul vechimii în muncă. Ministrul muncii spune care pensionari au de câștigat Newsweek.ro
Newsweek România a scris acum o lună de zile că un ordin al șefului Casei de Pensii schimbă modul în...
14:40
Modernizarea căilor ferate din România: Încă nu s-a ajuns la timpii de acum 30 de ani, din „anii de glorie” Newsweek.ro
Modernizarea căilor ferate din România merge cu frâna trasă. În ciuda lucrărilor efectuate anul trec...
14:20
A încetat starea de alertă extremă pentru populația din nordul județului Tulcea Newsweek.ro
Starea de alertă extremă pentru populația din nordul județului Tulcea, anunțată de autorități vineri...
14:10
Domeniul schiabil din Sinaia, închis din nou din cauza vântului puternic Newsweek.ro
Turiştii aflaţi pe Valea Prahovei pot urca, sâmbătă, cu instalaţiile de transport pe cablu doar până...
13:50
Bulgaria a trecut la euro, prețurile la taxi au bubuit. Care sunt tarifele în Sofia de la 1 ianuarie 2026? Newsweek.ro
La 1 ianuarie 2026, Bulgaria a spus adio monedei naționale și a trecut la euro, iar multe prețuri au...
13:40
VIDEO. Avalanşă de mari dimensiuni în Munţii Făgăraş, declanşată accidental de doi schiori Newsweek.ro
O avalanşă de mari dimensiuni a fost declanşată, vineri, de către doi schiori în zona Bâlea Lac din ...
13:20
Vacanță cu mașina în Grecia? Autostrada Egnatia, de 1.000 km, „privatizată”. Cu cât au crescut tarifele? Newsweek.ro
Românii care merg cu mașina în Grecia trebuie să știe că, de la 1 ianuarie 2026, autostrada Egnatia,...
13:10
Tragedia de la Crans-Montana. România a pregătit o aeronavă care va transporta şase tineri cu arsuri, la Paris Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Radu Mituţă, anunţă că, în urma deciziei Comitetului Naţional pentru Situaţii de...
12:50
Nou mesaj Ro-Alert emis în județul Tulcea. Drone la granița cu România Newsweek.ro
Populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată, din nou, vineri, asupra faptului că există ...
12:40
Boala secolului. Copiii mici care se uită la TV sau pe telefon dezvoltă anxietate. „Creierul devine mai lent”” Newsweek.ro
Ecranele par adesea inofensive pentru bebeluși. Dar nu e așa. Copiii mici care se uită la TV sau pe ...
12:20
Sărituri cu schiurile: Nika Prevc a câştigat Turneul celor Două Nopţi Newsweek.ro
Slovena Nika Prevc a câştigat Turneul celor Două Nopţi la sărituri cu schiurile pentru a treia oară ...
12:10
Incendiu puternic într-o gospodărie din judeţul Caraş-Severin. A ars casa cu şapte camere, o şură şi un grajd Newsweek.ro
Pompierii au intervenit, vineri, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins o gospodărie di...
11:50
Rusia, eșec total. Au cucerit doar 4.000 km pătrați în 2025. E mai puțin de 1% din suprafața Ucrainei Newsweek.ro
În 2025, Rusia a ocupat 4.336 de kilometri pătrați din teritoriul Ucrainei. „Aceasta reprezintă apr...
11:40
Fiica actorului Tommy Lee Jones, găsită fără viață într-un hotel din San Francisco. Avea 34 de ani Newsweek.ro
Fiica celebrului actor Tommy Lee Jones, actrița Victoria Jones, a fost găsită moartă într-un hotel d...
11:20
Tragedia de la Crans-Montana. Raed Arafat anunță sprijinul României pentru Elveția Newsweek.ro
Raed Arafat anunță că România este pregătită să ajute Elveția cu transport aerian specializat, după ...
