METEO Vremea continuă să se răcească. Nu vom vedea Soarele curând. Care zone sunt calamitate?
Newsweek.ro, 3 ianuarie 2026 10:50
Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, ...
• • •
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:40
VIDEO Venezuela acuză SUA că încearcă să preia controlul țării. Oameni evacuați. Tot pământul s-a cutremurat. # Newsweek.ro
Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos cu un act „e...
Acum 2 ore
10:20
Un șofer băut a intrat cu mașina pe un drum închis din Pasul Vulcan, folosit ca pârtie # Newsweek.ro
Polițiștii din Hunedoara au deschis un dosar penal pentru un șofer băut care a intrat cu mașina pe u...
10:00
Explozii puternice au fost semnalate în timpul nopţii la Caracas, capitala Venezuelei, de jurnaliști...
09:50
Politico: 6 scenarii posibile la nivel internațional, în 2026. Ce „cotă la pariuri” are fiecare? # Newsweek.ro
Pune capăt Trump războiului din Ucraina? „Viktator” Orban câştigă din nou alegerile din Ungaria? Izb...
09:30
VIDEO Hoas în trafic, în mai multe zone din România, din cauza zăpezii: copaci căzuți, drumuri blocate # Newsweek.ro
Primul episod de iarnă mai serioasă creează haos în trafic. În mai multe zone din România, din cauza...
Acum 4 ore
09:10
VIDEO LIVE Start în Dakar 2026! România e reprezentată de riderul - legendă Mani Gyenes și Dacia Sandriders # Newsweek.ro
Cei mai buni piloți și cele mai performante vehicule de deșert din lume iau startul pe 3 ianuarie 20...
08:30
Războiul din Ucraina: 3.000 de copii și părinții lor, nevoiți să fugă de ruși. Ce zone au fost evacuate? # Newsweek.ro
Peste 3.000 de copii și părinții lor din Ucraina au fost nevoiți să fugă peste noapte de ruși. Kievu...
08:00
500 lei amendă dacă circuli fără rovinietă. Trebuie să o ai chiar și pe străzile din orașul tău? # Newsweek.ro
Circulația fără rovinietă poate aduce o amendă de până la 500 de lei, dar obligația nu se aplică pe ...
08:00
Ce flori și legume poți planta în gradină în ianuarie? De ce este important ca solul să nu fie înghețat? # Newsweek.ro
Chiar dacă este iarnă, ianuarie poate fi un moment potrivit pentru a planta anumite legume rezistent...
07:40
Trump, tot mai "nefrecventabil" în Europa, inclusiv printre susținătorii populist-extremiști din UE # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump este o figură profund controversată în Europa, iar sprijinul său este limi...
07:40
Cum să faci o ciorbă de perișoare incredibil de delicioasă? Există un ingredient ieftin care îi schimbă gustul # Newsweek.ro
Un ingredient simplu și ieftin poate transforma ciorba de perișoare într-un preparat incredibil de g...
07:30
Acum 6 ore
07:20
Horoscop 4 ianuarie. Luna în Leu aduce Fecioarelor dezamăgiri în plan sentimental. Capricornii, compromisuri # Newsweek.ro
Horoscop 4 ianuarie. Luna în Leu aduce Fecioarelor dezamăgiri în plan sentimental. Capricornii trebu...
07:10
Pensie scăzută cu 250 lei pentru un pensionar. A pierdut bani pentru că a avut grupe de muncă. Cum se poate? # Newsweek.ro
Un pensionar cu peste 34 de ani de muncă, inclusiv în condiții grele, s-a trezit cu pensia mai mică ...
Acum 24 ore
21:40
Ørsted a intentat o acțiune în justiție împotriva Guvernului SUA, privind parcurile sale eoliene # Newsweek.ro
Ørsted, cel mai mare dezvoltator de parcuri eoliene offshore din Europa, a intentat o acțiune în jus...
20:40
Arafat: Procedurile mecanismului european de protecție civilă activate la Crans-Montana, create după Colectiv # Newsweek.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, spune că procedurile mecanismului eur...
20:30
VIDEO Incendiu în Crans-Montana. Proprietarii francezi ai barului "Le Constellation" au fost audiaţi # Newsweek.ro
În ancheta privind incendiul de la localul din staţiunea de lux elveţiană Crans-Montana, proprietari...
20:00
Deficit de magneziu? Îl poți recunoaște după aceste 7 semne și ce remedii există pentru un efect imediat # Newsweek.ro
De la spasme musculare la oboseală – cum se manifestă deficitul de nutrienți și când ar trebui să ac...
20:00
VIDEO Cercetătorii au descoperit un misterios drum galben pe fundul oceanului „Duce spre Atlantida. E ciudat”” # Newsweek.ro
O expediție pe o creastă de mare adâncime, la nord de Insulele Hawaii, a dezvăluit o surpriză în 202...
19:20
FBI a anunţat că ar fi dejucat un potențial atac terorist de Revelion, în Carolina de Nord, inspirat...
19:00
De unde vin diferenţele de sume încasate la pensie, la participanţii la Pilonul 2? Care este venitul mediu? # Newsweek.ro
De unde vin diferenţele de sume încasate la pensie, la participanţii de pe Pilonul 2? De ce unii înc...
18:40
Decret semnat de Maia Sandu. Cine sunt cei opt ruşi care au primit cetăţenia Republicii Moldova? # Newsweek.ro
Decret inedit semnat de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Cine sunt cei opt ruşi care au ...
18:20
Primăria Timişoara anunţă licitaţie de 14,5 milioane de euro pentru reamenajarea centrului cartierului Iosefin # Newsweek.ro
Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a informat, vineri, că administraţia locală a public...
18:10
Cetățean român presupus dispărut în incendiul de la Crans Montana; se acordă asistență consulară # Newsweek.ro
Un cetățean român ar fi presupus dispărut în incendiul tragic de la Crans Montana. MAE acordă asiste...
17:50
În mai multe zone din Oltenia se manifestă, vineri, fenomenul de ploaie îngheţată (freezing rain), c...
17:40
ISU distribuie apă în oraşul Victoria; 11.000 consumatori afectaţi de un incident la sursa locală de captare # Newsweek.ro
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) informează, vineri, că Inspectoratul pentru Situaţii ...
17:20
Marele economist american Nouriel Roubini avertizează că Europa este înapoiată economic şi tehnologic # Newsweek.ro
Marele economist american Nouriel Roubini, la un moment dat supranumit Profetul Apocalipsei, avertiz...
17:10
VIDEO Care au fost cele mai complicate repatrieri medicale în 2025. Evacuări din Bagdad și Gaza # Newsweek.ro
Doi medici români specializați în repatrieri medicale la nivel internațional au povestit la Newsweek...
16:50
Obiceiul banal care îți va da energie în zilele friguroase de iarnă. Ce să faci imediat după ce te-ai trezit? # Newsweek.ro
Mulți se confruntă în diminețile reci de iarnă cu ceață cerebrală și oboseală. Primul pas pentru a s...
16:40
Fundaşul stânga Valentin Ţicu a semnat, din postura de jucător liber, cu echipa de fotbal Dinamo Buc...
16:20
În plin război comercial SUA - China, Beijingul vizează produsele lactate din UE cu noi taxe vamale ...
16:10
Horoscop 5-11 ianuarie Prima săptămână din 2026 aduce mult noroc pentru 3 zodii. Bani și distracții # Newsweek.ro
Ianuarie începe tare pentru mai multe zodii. De luni avem prima săptămână „full”. Acestea sunt predi...
15:40
Ucraina: Zelenski l-a ales ca nou şef de cabinet pe liderul serviciilor de informaţii militare, Kirilo Budanov # Newsweek.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri că l-a ales pe Kirilo Budanov, liderul s...
15:40
Un român de 18 ani, dat dispărut în incendioul din Elveția. Ministerul de externe confirmă # Newsweek.ro
Un român este dat dispărut în incendiul dintr-un bar din Crans Montana unde 47 de oameni au murit....
15:30
Ungaria crește pensie cu 4%, acordă a 13-a pensie plus un bonus de 25% din pensie. România a înghețat pensiile # Newsweek.ro
România a decis să înghețe complet toate pensiile și salariile. Ungaria care se pregătește de aleger...
15:10
Rusia pierde de șase ori mai mulți soldați decât Ucraina. Moscova nu și-a îndeplinit obiectivele în 2025 # Newsweek.ro
Structura războiului în 2025 s-a schimbat. A atins un nou nivel tehnologic. În același timp, informa...
14:50
Casa de Pensiii schimbă calculul vechimii în muncă. Ministrul muncii spune care pensionari au de câștigat # Newsweek.ro
Newsweek România a scris acum o lună de zile că un ordin al șefului Casei de Pensii schimbă modul în...
14:40
Modernizarea căilor ferate din România: Încă nu s-a ajuns la timpii de acum 30 de ani, din „anii de glorie” # Newsweek.ro
Modernizarea căilor ferate din România merge cu frâna trasă. În ciuda lucrărilor efectuate anul trec...
14:20
Starea de alertă extremă pentru populația din nordul județului Tulcea, anunțată de autorități vineri...
14:10
Turiştii aflaţi pe Valea Prahovei pot urca, sâmbătă, cu instalaţiile de transport pe cablu doar până...
13:50
Bulgaria a trecut la euro, prețurile la taxi au bubuit. Care sunt tarifele în Sofia de la 1 ianuarie 2026? # Newsweek.ro
La 1 ianuarie 2026, Bulgaria a spus adio monedei naționale și a trecut la euro, iar multe prețuri au...
13:40
VIDEO. Avalanşă de mari dimensiuni în Munţii Făgăraş, declanşată accidental de doi schiori # Newsweek.ro
O avalanşă de mari dimensiuni a fost declanşată, vineri, de către doi schiori în zona Bâlea Lac din ...
13:20
Vacanță cu mașina în Grecia? Autostrada Egnatia, de 1.000 km, „privatizată”. Cu cât au crescut tarifele? # Newsweek.ro
Românii care merg cu mașina în Grecia trebuie să știe că, de la 1 ianuarie 2026, autostrada Egnatia,...
13:10
Tragedia de la Crans-Montana. România a pregătit o aeronavă care va transporta şase tineri cu arsuri, la Paris # Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Radu Mituţă, anunţă că, în urma deciziei Comitetului Naţional pentru Situaţii de...
12:50
Populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată, din nou, vineri, asupra faptului că există ...
12:40
Boala secolului. Copiii mici care se uită la TV sau pe telefon dezvoltă anxietate. „Creierul devine mai lent”” # Newsweek.ro
Ecranele par adesea inofensive pentru bebeluși. Dar nu e așa. Copiii mici care se uită la TV sau pe ...
12:20
Slovena Nika Prevc a câştigat Turneul celor Două Nopţi la sărituri cu schiurile pentru a treia oară ...
12:10
Incendiu puternic într-o gospodărie din judeţul Caraş-Severin. A ars casa cu şapte camere, o şură şi un grajd # Newsweek.ro
Pompierii au intervenit, vineri, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins o gospodărie di...
11:50
Rusia, eșec total. Au cucerit doar 4.000 km pătrați în 2025. E mai puțin de 1% din suprafața Ucrainei # Newsweek.ro
În 2025, Rusia a ocupat 4.336 de kilometri pătrați din teritoriul Ucrainei. „Aceasta reprezintă apr...
