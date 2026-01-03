Venezuela acuză SUA că încearcă să and #8222;preia controlul and #8221; asupra resurselor ţării
Bursa, 3 ianuarie 2026 11:20
Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos cu un act and #8222;extrem de grav and #8221; de and #8222;agresiune imperialistă and #8221;, după ce Donald Trump ar fi ordonat lovituri aeriene împotriva ţării sud-americane
• • •
Acum 15 minute
11:40
Echipa italiană AC Milan a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Cagliari, în etapa a 18-a din Serie A
Acum o oră
11:20
11:00
Ministerul de Externe al Israelului l-a acuzat pe noul primar al New York-ului, Zohran Mamdani, că a turnat and #8222;benzină antisemită peste un foc deschis and #8221; după ce a anulat un ordin recent al fostului primar Eric Adams
11:00
Tesla a cedat în 2025 poziţia de cel mai mare producător mondial de vehicule electrice în faţa rivalului chinez BYD, după ce vânzările sale anuale au scăzut pentru al doilea an consecutiv
Acum 24 ore
17:50
Cetăţenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană, precum şi cetăţenii UE care vizitează Moldova, pot utiliza, din 1 ianuarie 2026, serviciile de telefonie mobilă, la aceleaşi tarife ca acasă, informează Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării a Republicii Moldova
17:20
Fostul ministru de externe al Ucrainei Dmitri Kuleba consideră că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026, iar şansele ca până la sfârşitul iernii să se ajungă la un armistiţiu sunt nule
17:20
Principala companie aeriană din Turcia, Turkish Airlines, a anunţat vineri că va construi cel mai mare terminal cargo şi, totodată, cea mai mare facilitate de tip in-flight catering din lume, ca urmare a unei investiţii de o sută de miliarde de lire turceşti (peste 2,3 miliarde dolari)
15:50
Anul 2025 a fost unul al provocărilor, dar şi al curajului de a nu renunţa în faţa încercărilor grele, un an care a reamintit că adevărata forţă stă în unitate, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, adăugând că priveşte spre 2026 cu responsabilitate
15:40
Campioana Dinamo Bucureşti anunţă, vineri, transferul internaţionalului bulgar Branimir Grozdanov. El ar putea debuta în 10 ianuarie, în etapa a XII-a a Diviziei A
15:40
Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele 11 luni din anul 2025 a fost de 17.661, în creştere cu 5,42% comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
15:40
Turiştii aflaţi pe Valea Prahovei pot urca, sâmbătă, cu instalaţiile de transport pe cablu doar până la cota 1400 din Bucegi. Instalaţiile are urcă la cota 2000 şi care deservesc domeniul schiabil al staţiunii Sinaia sunt oprite, din cauza vântului puternic
15:00
Un tribunal sud-coreean a emis un nou mandat de arestare împotriva fostului preşedinte Yoon Suk Yeol # Bursa
Un tribunal sud-coreean a emis, vineri, un nou mandat de arestare împotriva fostului preşedinte Yoon Suk Yeol, pentru a prelungi detenţia fostului şef de stat care impusese pentru scurt timp legea marţială la sfârşitul anului 2024
14:30
Trump Media and Technology Group, compania legată de preşedintele american Donald Trump, a anunţat că va distribui un nou token digital tuturor acţionarilor săi, intensificând astfel expunerea grupului către activele digitale, într-un context politic tot mai favorabil criptomonedelor în Statele Unite
14:10
Fostul preşedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a părăsit joi spitalul pentru a se întoarce la închisoare şi a-şi continua executarea pedepsei de 27 de ani pentru complot în vederea răsturnării guvernului
14:00
Ministerul italian de Externe a transmis joi că Statele Unite au diminuat substanţial tarifele vamale propuse pentru mai mulţi producători italieni de paste, în urma unei reevaluări a activităţilor acestora pe piaţa americană
13:10
Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse, locul 88 mondial, a acces, vineri, în turul doi al calificărilor la Brisbane International, turneu de categorie WTA 500, cu premii de 1.691.602 de dolari
13:00
Washingtonul consideră că manevrele militare chineze în jurul Taiwanului intensifică tensiunile # Bursa
Autorităţile de la Washington au declarat, joi, că manevrele militare chineze desfăşurate în zilele precedente în jurul Taiwanului and #8222;intensifică inutil tensiunile and #8221; şi a cerut Beijingului să and #8222;înceteze presiunea militară and #8221;
12:20
Companiile farmaceutice intenţionează să majoreze preţurile în Statele Unite pentru cel puţin 350 de medicamente de marcă, inclusiv vaccinuri împotriva COVID-19, RSV şi zonei zoster, precum şi tratamentul oncologic de succes Ibrance
12:00
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că se uită and #8221;cu încredere şi optimism and #8221; la anul 2026, stabilizarea fiscal-bugetară fiind unul din elementele cheie
Ieri
11:40
Vicepreşedintele Parlamentului European Victor Negrescu (PSD) consideră că 2026 este and #8221;un an decisiv pentru banii europeni de care dispune România and #8221;, fiind importantă o bună prioritizare a proiectelor, pentru că and #8221;miza nu mai este doar câţi bani avem la dispoziţie, ci cum îi transformăm în rezultate reale and #8221;
10:40
Compania Neuralink, fondată de Elon Musk, intenţionează să înceapă producţia and #8221;la volum mare and #8221; a implanturilor sale cerebrale şi să treacă la o procedură chirurgicală complet automatizată în 2026, a declarat Musk într-o postare pe platforma de socializare X
10:40
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a evitat, joi, să confirme sau să infirme atacul american asupra instalaţiilor portuare din Venezuela, menţionat la începutul săptămânii de omologul său Donald Trump, deschizând totuşi uşa negocierilor cu Washingtonul
10:00
Craiova - pe harta marilor investiţii hoteliere; Târgul de Crăciun sau povestea care a schimbat imaginea oraşului # Bursa
(Interviu cu Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei)
1 ianuarie 2026
17:20
China se pregăteşte să înăsprească, începând de joi, controalele asupra exporturilor de argint, extinzând restricţiile asupra unui metal până recent considerat obişnuit, dar esenţial pentru lanţurile de aprovizionare din industria şi apărarea Statelor Unite
16:50
Israelul a confirmat joi interdicţia de acces în Fâşia Gaza pentru 37 de organizaţii internaţionale importante, pe care le acuză că nu i-au comunicat lista cu numele angajaţilor lor, în conformitate cu o nouă reglementare
16:00
Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut, în ultimele 24 de ore, 400 de intervenţii, mai mult decât media acestei perioade
15:50
Oana Gheorghiu: and #8221;2025 a fost un an greu pentru noi toţi, cu provocări şi decizii dificile and #8221; # Bursa
Vicepremierul Oana Gheorghiu transmite, joi, că 2025 a fost un an greu pentru noi toţi, cu provocări şi decizii dificile iar când ne e greu, cel mai mult contează să rămânem aproape unii de alţii şi să nu ne pierdem încrederea
14:50
Siegfried Mureşan: and #8221;Felicitări vecinilor noştri bulgari pentru aderarea la zona euro and #8221; # Bursa
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan transmite, joi, după aderarea Bulgariei la zona euro, că poate suntem dezamăgiţi că ei aderă înaintea noastră, dar, dacă ei respectă criteriile, trebuie să recunoaştem acest lucru şi merită să îi felicităm
14:50
Radu Miruţă: and #8221;Războiul şi teroarea nu ţin cont nici de Revelion, nici de Sfântul Vasile and #8221; # Bursa
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a reacţionat, joi, după noile atacuri lansate de Federaţia Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcţia Ismail, el precizând că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional
14:20
Antonio Tajani, ministrul italian de Externe: 40 de persoane decedate în tragedia de la Crans-Montana # Bursa
Ministrrul italian de Externe, Antonio Tajani, a declarat că informaţiile primite de la poliţia elveţiană indică aproximativ 40 de persoane decedate în urma tragediei din această noapte de la Crans-Montana, potrivit agenţiei Reuters. Antonio Tajani a declarat că incendiul ar fi putut fi cauzat de artificii. 'Se pare că a fost un accident provocat de un foc, de o explozie, de o petardă aruncată în timpul sărbătorilor de Anul Nou and #8221;, a declarat Tajani pentru postul de televiziune italian Sky TG24.
14:00
CIA, agenţia de informaţii a SUA, a evaluat că Ucraina nu a urmărit să lovească o reşedinţă folosită de preşedintele rus Vladimir Putin în recentul atac cu drone din nordul ţării, potrivit oficialilor americani, care contrazic informaţiile pe care liderul rus i le-a dat luni preşedintelui Donald Trump într-o convorbire telefonică, conform NBC News.
13:50
Începutul anului 2026 aduce în Rusia majorarea TVA de la 20% la 22%, pentru a ajuta la finanţarea războiului din Ucraina, sporind presiunile cu care se confruntă bugetele gospodăriilor, conform DPA.
13:50
Preşedintele Nicuşor Dan s-a declarat profud întristat după ce a aflat despre tragedia petrecută în noaptea dintre ani într-un local din Elveţia, potrivit postării sale pe platforma X.
13:30
Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, potrivit AFP.
13:30
Ministerul Apărării din Ucraina a informat astăzi că şi-a adăugat în arsenal două sisteme Patriot destinate protecţiei oraşelor şi infrastructurii critice datorită cooperării cu Germania, potrivit G4Media.
13:20
Marile companii din domeniul plăţilor şi tehnologiei accelerează dezvoltarea infrastructurii pentru ceea ce consideră a fi următoarea etapă majoră a comerţului global, adică agenţii de inteligenţă artificială capabili să caute produse, să compare preţuri şi să finalizeze achiziţii în numele consumatorilor, potrivit CNBC.
13:20
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a anunţat reintroducerea serviciului militar obligatoriu pentru bărbaţii între 19 şi 27 de ani, cu o durată de aproximativ 75 de zile, subliniind că scopul este pregătirea tinerilor pentru responsabilităţi civice şi întărirea apărării ţării, în timp ce serviciul civil rămâne o alternativă pentru cei cu obiecţii de conştiinţă, potrivit Ziare.com.
13:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României în Confederaţia Elveţiană, s-a autosesizat în urma apariţiei în mass-media a informaţiilor cu privire la producerea unei explozii în staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana şi a întreprins demersuri pe lângă autorităţile locale competente, în vederea obţinerii unor informaţii oficiale cu privire la cetăţenia, identitatea şi starea de sănătate a persoanelor afectate, conform unui comunicat emis din partea MAE.
13:00
Preşedintele Elveţiei şi-a anulat discursul de Anul Nou, după tragedia de Revelion. Premieră în 85 de ani # Bursa
La câteva ore de la tragedie, s-a luat o primă decizie la cel mai înalt nivel, anume că, potrivit presei din Elveţia, preşedintele Guy Parmelin nu va mai transmite public mesajul de Anul Nou, care ar fi fost programat în prima zi din ianuarie, din respect pentru familiile sutelor de victime.
12:50
părerilor care circulau în mediul online şi transmiteau că o explozie a fost de vină pentru incident, conform cotidianului elveţian Le Nouvelliste.Acest incendiu a fost cel care a provocat mai multe explozii auzite de martori, exploziile fiind and #8222; o consecinţă a incendiului, nu invers and #8221;, a clarificat consilierul de stat Stephane Ganzer, pentru sursa citată.
12:30
Forţele aeriene ale Ucrainei au doborât în noaptea dintre ani şi în zorii zilei de 1 ianuarie 176 de drone lansate de Rusia împotriva teritoriului său, într-un atac în care ţara invadatoare a folosit 205 drone, potrivit G4Media.
12:30
Joi, 1 ianuarie, au avut loc noi atacuri cu drone efectuate de forţele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu ţara noastră, potrivit unui comunicat emis din partea MApN.
12:20
Fiecare colet cu bunuri având valoare comercială declarată sub 150 euro, provenit din afara Uniunii Europene şi care intră pe teritoriul României, va fi taxat cu 25 de lei începând de azi, 1 ianuarie 2026, potrivit Digi24.
12:10
Indicii principali ai Wall Street au încheiat în scădere ultima sesiune de tranzacţionare din 2025, dar au înregistrat câştiguri anuale importante, după un an marcat de suişuri şi coborâşuri, dominat de incertitudinile legate de tarifele impuse de preşedintele Donald Trump şi de euforia în jurul acţiunilor axate pe inteligenţa artificială, potrivit Reuters.
12:00
Preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te, s-a angajat joi să and #8222;apere cu fermitate suveranitatea naţională and #8221; a insulei democratice în jurul căreia forţele armate chineze au efectuat săptămâna aceasta simulări de blocadă şi atacuri împotriva ţintelor maritime, potrivit Ziare.com.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Federaţia Rusă solicită cel mai des, în cadrul schimburilor de prizonieri cu Ucraina, etnici ruşi din regiunea Moscova, precum şi din regiunile Krasnodar şi Perm, evitând să repatrieze infractorii pe care i-a trimis pe front şi persoanele care înainte de a se înrola nu aveau niciun loc de muncă, potrivit Ziare.com.
11:40
Locuitorii de pe întreg continentul vor avea de luat, anul acesta, decizii importante la urne, potrivit Hotnews.
11:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat, miercuri, că retrage trupele Gărzii Naţionale din mai multe oraşe americane, printre care Chicago şi Los Angeles, după ce o hotărâre a Curţii Supreme de săptămâna trecută i-a subminat autoritatea de a folosi trupele pentru menţinerea ordinii publice, potrivit Hotnews.
11:00
Mai multe persoane au murit şi altele au fost rănite în urma unei explozii care s-a produs, azi noapte, într-un bar din staţiunea de schi Crans-Montana din Elveţia, potrivit G4Media.
11:00
Kim Jong Un, mesaj pentru forţele armate nord-coreene: and #8222;Phenianul şi Moscova vă susţin and #8221; # Bursa
Într-un mesaj de Anul Nou adresat forţelor armate, liderul nord-coreean Kim Jong Un a salutat trupele care luptă and #8222;pe pământ străin and #8221; (n.red. - în Ucraina) şi a reamintit alianţa ţării sale cu Rusia, conform Hotnews.
