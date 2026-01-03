Vicepreşedinta Venezuelei cere „dovezi” că Maduro şi soţia sa sunt în viaţă

10:00

Traficul rutier este oprit, sâmbătă, între Predeal şi Râşnov, pe DN 73A, pentru intervenţia echipajelor de deszăpezire. De asemenea, este oprită circulaţia pe DN 75, în judeţul Alba, unde un copac a căzut pe şosea din cauza zăpezii. Autorităţile din Maramureş anunţă că mai multe sectoare de drum sunt închise circulaţiei în sezonul rece, din cauza cantităţilor mari de zăpadă care se acumulează, şi fac apel la şoferi să nu intre pe acestea.