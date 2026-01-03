Vicepreşedinta Venezuelei cere „dovezi” că Maduro şi soţia sa sunt în viaţă
News.ro, 3 ianuarie 2026 12:20
Vicepreşedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat la televiziune că guvernul ţării sale nu ştie unde se află Nicolás Maduro şi soţia sa şi a cerut Statelor Unite să furnizeze „dovezi” că sunt în viaţă.
Secretarul de Stat Marco Rubio susţine că Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator american # News.ro
Statele Unite l-au arestat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator republican care afirmă că a vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio, relatează CNN.
FC Voluntari a anunţat, sâmbătă, că a obţinut serviciile mijlocaşului croat Lovro Cvek.
Secretarul general al Guvernului, bilanţ la început de an / Ce crede Ştefan Radu Oprea că se putea face mai bine în 2025 # News.ro
Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea, afirmă, sâmbătă, că adăugarea de amendamente la Regulamentul SAFE, selecţia pentru conducerea AMEPIP şi înregistrarea mărcii BlueSpace Technology sunt doar câteva dintre reuşitele anului 2025, dar apreciază că lista cu lucruri care puteau fi făcute mai bine ”este lungă”.
Peste 220 de localităţi afectate la nivel naţional de întreruperile de energie electrică provocate de viscol # News.ro
Peste 220 de localităţi sunt afectate, sâmbătă, la nivel naţional, de întreruperile de energie electrică provocate de viscol, bilanţul Distribuţie Energie Electrică România arătând ca aproape 80.000 de utilizatori nu sunt alimentaţi. Cele mai mari probleme sunt în judeţele Alba, Mureş, Harghita şi Bihor.
UPDATE - Ministerul de Externe al Federaţiei Ruse condamnă „actul de agresiune armată” al SUA împotriva Venezuelei # News.ro
Moscova, care în urmă cu patru ani a iniţiat un război de agresiune neprovocat împotriva Ucrainei, ţară vecină, a condamnat, sâmbătă, „actul de agresiune armată al SUA împotriva Venezuelei”, relatează TASS.
Ministrul apărării din Venezuela afirmă că atacurile SUA au lovit zone urbane şi promite să reziste „invaziei” # News.ro
Ministrul apărării din Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmă că atacul SUA de sâmbătă a lovit zone urbane din întreaga ţară cu rachete şi proiectile lansate de elicoptere de luptă americane.
Un nou instrument bazat pe AI ar putea accelera descoperirea de medicamente pentru bolile de inimă # News.ro
Când cercetătorii încearcă să înţeleagă de ce apar bolile şi ce tratamente ar putea funcţiona, una dintre cele mai mari provocări este să unească informaţii din surse diferite într-un mod coerent. Un nou instrument bazat pe inteligenţă artificială (AI) încearcă să facă exact acest lucru, folosind atât date biologice, cât şi informaţii de imagistică ale inimii.
SUA au bombardat Venezuela - o intensificare semnificativă, dar nu fără precedent. Cum s-a ajuns aici? # News.ro
Statele Unite au atacat sâmbătă Venezuela şi l-au capturat pe preşedintele Nicolas Maduro, care a fost scos din ţară, a declarat preşedintele Donald Trump. Statele Unite nu au mai intervenit atât de direct în America Latină de la invazia din Panama din 1989, când l-au dat jos de la putere pe liderul militar Manuel Noriega.
Trafic intens pe DN 1, în judeţul Prahova / Coloană de 7 kilometri la Comarnic / Peste 30 de poliţişti rutieri dirijează circulaţia / Rute alternative şi recomandări # News.ro
Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova anunţă, sâmbătă, că traficul este aglomerat pe DN 1, fiind formate coloane de vehicule la Comarnic, Buşteni şi Sinaia. Mai multe echipaje sunt în zonele aglomerate, pentru a preveni producerea evenimentelor rutiere.
Trump confirmă atacul SUA în Venezuela şi susţine că Maduro „a fost capturat şi scos din ţară” # News.ro
Într-o postare pe Truth Social, preşedintele american Donald Trump confirmă, sâmbătă, că SUA au atacat Venezuela şi susţine că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa „au fost capturaţi şi scoşi din ţară”.
Gabriela Ruse s-a calificat pe tabloul principal la Brisbane / La turneu mai participă două românce, la simplu # News.ro
Gabriela Ruse, locul 88 WTA, s-a calificat, sâmbătă, pe tabloul principal la turneul de categorie WTA 500 de la Brisbane, cu premii de 1,6 milioane de dolari.
Alba: Zeci de mii de familii rămase fără energie electrică din cauza viscolului / Intervenţii pentru salvarea turiştilor blocaţi # News.ro
Zeci de mii de consumatori de energie electrică din judeţul Alba au rămas nealimentaţi, sâmbătă dimineaţă, în urma avariilor produse de viscol pe reţeaua de furnizare.
Dan Motreanu: De la intrarea în UE şi până astăzi, România a primit 106 miliarde de euro de la UE şi a plătit 35 miliarde de euro, având un beneficiu net de 71 miliarde de euro / Procupunerea CE pentru perioada 2028-2034 # News.ro
Europarlamentarul liberal Dan Motreanu afirmă, sâmbătă, că, de la intrarea în UE şi până astăzi, România a primit 106 miliarde de euro de la UE şi a plătit 35 miliarde de euro, având un beneficiu net de 71 miliarde de euro.
Preşedintele Columbiei solicită ONU să se reunească „imediat” după ce au fost auzite explozii în Caracas # News.ro
Preşedintele columbian Gustavo Petro a cerut ONU să se „reunească imediat” după ce au fost auzite explozii în capitala venezueleană Caracas, relatează CNN.
UPDATE - Explozii puternice în capitala Venezuelei. Autorităţile de la Caracas acuză SUA că încearcă să „preia controlul” asupra resurselor ţării # News.ro
Explozii puternice, însoţite de zgomote asemănătoare cu cele produse de avioane care survolează zona, au avut loc în timpul nopţii la Caracas, capitala Venezuelei, a constatat un jurnalist AFP. Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos cu un act „extrem de grav” de „agresiune imperialistă”, după ce Donald Trump ar fi ordonat lovituri aeriene împotriva ţării sud-americane.
Venezuela acuză SUA că încearcă să „preia controlul” asupra resurselor ţării. Preşedintele Maduro activează planurile de apărare # News.ro
Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos cu un act „extrem de grav” de „agresiune imperialistă”, după ce Donald Trump ar fi ordonat lovituri aeriene împotriva ţării sud-americane, relatează The Guardian.
Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară – Sunt aşteptate ninsori abundente, polei, dar şi viscol în zonele montane / În Transilvania şi Maramureş stratul de zăpadă poate ajunge la 15 centimetri / Avertizări cod galben # News.ro
Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15 centimetri.
Trafic oprit între Predeal şi Râşnov, pe DN 73A, pentru a curăţa şoseaua / Copac căzut pe DN 75, în judeţul Alba / Apel al autorităţilor din Maramureş ca şoferii să nu intre pe sectoarele de drum închise # News.ro
Traficul rutier este oprit, sâmbătă, între Predeal şi Râşnov, pe DN 73A, pentru intervenţia echipajelor de deszăpezire. De asemenea, este oprită circulaţia pe DN 75, în judeţul Alba, unde un copac a căzut pe şosea din cauza zăpezii. Autorităţile din Maramureş anunţă că mai multe sectoare de drum sunt închise circulaţiei în sezonul rece, din cauza cantităţilor mari de zăpadă care se acumulează, şi fac apel la şoferi să nu intre pe acestea.
Fostul jucător de baseball Lenny Dykstra riscă să fie acuzat de posesie de droguri după ce a fost oprit în trafic în ziua de Anul Nou # News.ro
Fostul jucător profesionist de baseball Lenny Dykstra riscă să fie pus sub acuzare după ce Poliţia Statului Pennsylvania a declarat că un poliţist a găsit droguri şi accesorii conexe în posesia sa în timpul unui control rutier în ziua de Anul Nou, relatează The Associated Press.
Imagini superbe cu zeci de lebede, surprinse la Eforie / La malul mării, vremea este frumoasă - VIDEO # News.ro
Imagini superbe cu zeci de lebele la malul mării au fost surprinse la Eforie.
Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov anunţă o creştere cu 48% a numărului de pasageri pe Aeroportul Internaţional Braşov în 2025 faţă de 2024 # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, anunţă că 337.353 de călători români şi străini au ales Aeroportul Internaţional Braşov în 2025, o creştere de 48% faţă de 2024.
Fostul atacant al Crystal Palace, Christian Benteke, s-a alăturat echipei Al Wahda ca jucător liber, a anunţat, joi, clubul din Liga Profesională din Emiratele Arabe Unite.
Etapa Cupei Mondiale de schi alpin găzduită de Crans-Montana se menţine, în ciuda tragediei din staţiune # News.ro
În ciuda tragediei de la Crans-Montana, unde un incendiu într-un bar s-a soldat cu cel puţin 40 de morţi şi peste 100 de răniţi, unii suferind arsuri grave, desfăşurarea etapei din Cupa Mondială de schi alpin, prevăzută pentru sfârşitul lunii ianuarie în staţiunea elveţiană, nu este pusă în discuţie pentru moment.
UPDATE - Copaci căzuţi pe carosabil, din cauza zăpezii, în judeţele Harghita şi Alba / TIR-uri derapate în judeţul Caraş-Severin / Trafic oprit pe DN 12C, pe DN 75 şi pe DN 6 # News.ro
Circulaţia este blocată, sâmbătă dimineaţă, pe drumuri din judeţele Alba şi Harghita, după ce, din cauza zăpezii, au căzut copaci pe carosabil. De asemenea, traficul este blocat pe DN 6, în judeţul Caraş-Severin, după ce două TIR-uri au derapat.
PREVIZIUNI. Pariuri politice în 2026. Care sunt cotele în cazul a şase scenarii posibile pe plan internaţional # News.ro
Publicaţia POLITICO invită la un pariu chibzuit pe politica externă oferind cote pentru câteva scenarii posibile pe scena internaţională în 2026 – de la supravieţuirea politică a lui Viktor Orbán în Ungaria şi a lui Benjamin Netanyahu în Israel până la riscurile unui colaps financiar şi posibilii câştigători ai alegerilor de la jumătatea mandatului prezidenţial din Statele Unite.
Cine este Mihailo Fedorov, omul pe care Zelenski îl doreşte ca viitor ministru al apărării # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a propus vineri numirea lui Mihailo Fedorov ca ministru al apărării, în locul fostului premier Denîs Şmîhal, care a stat în această funcţie mai puţin de şase luni. În vârstă de numai 34 de ani, Fedorvo ocupă în prezent funcţia de viceprim-ministru şi ministru al transformării digitale al Ucrainei. Deşi tânăr, el este unul dintre foarte puţinii oficiali care fac parte din echipa lui Zelenski încă de la începutul carierei sale politice în 2019 şi este singurul ministru care a supravieţuit tuturor remaniărilor guvernamentale, notează Kyiv Independent.
Copaci căzuţi pe carosabil, din cauza zăpezii, în judeţele Harghita şi Alba / Trafic oprit pe DN 12C şi pe DN 75 # News.ro
Circulaţia este blocată, sâmbătă dimineaţă, pe drumuri din judeţele Alba şi Harghita, după ce, din cauza zăpezii, au căzut copaci pe carosabil.
Acţiunile Berkshire Hathaway au scăzut uşor vineri, odată cu retragerea lui Warren Buffett şi începutul erei Greg Abel # News.ro
Acţiunile Berkshire Hathaway au înregistrat o scădere uşoară vineri, pe măsură ce investitorii au evaluat încheierea oficială a mandatului de aproape şase decenii al lui Warren Buffett în funcţia de director general şi debutul unei noi etape sub conducerea succesorului său, Greg Abel, relatează CNBC.
Numărul intervenţiilor Salvamont, în creştere constantă – 83 de apeluri primite în ultimele 24 de ore / Au fost salvate 85 de persoane, 32 fiind transportate la spitale / O persoană a murit # News.ro
Salvamont România anunţă că s-au primit 83 de apeluri în ultimele 24 de ore, fiind salvate 85 de persoane. 32 au fost transportate la spitale, iau o persoană a decedat.
Ninsori abundente în Bistriţa - Voluntarii au curăţat zăpada de la Spitalul Judeţean şi Serviciul de Ambulanţă / Persoană cu probleme medicale, preluată cu şenilata din zona greu accesibilă a localităţii Târlişua – FOTO # News.ro
Voluntarii SVSU Bistriţa au curăţat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, zăpada din municipiul Bistriţa, intervenind în principal în zonele intens circulate, dar şi pentru a asigura accesul ambulanţelor şi al pacienţilor la Spitalul Judeţean şi la Serviciul de Ambulanţă. De asemenea, salvamontiştii şi pompierii au intervenit pentru a prelua o persoană cu probleme medicale din zona greu accesibilă a localităţii Târlişua. Din cauza stratului gros de zăpadă, accesul cu ambulanţa nu a fost posibil, evacuarea victimei până la drumul principal făcându-se cu senilata pe o distanţă de aproximativ 2 kilometri.
Cel puţin două persoane au murit vineri în Mexic în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,5 care a lovit sud-vestul ţării vineri în zori şi a distrus mai multe case în apropierea epicentrului, localizat pe coasta Pacificului, relatează AFP.
Michael Schumacher împlineşte 57 de ani. La 12 ani de la accidentul grav de schi, starea sa de sănătate rămâne un mister. El a devenit bunic în 2025 # News.ro
Septuplul campion mondial la Formula 1, Michael Schumacher, grav rănit într-un accident de schi la 29 decembrie 2013, împlineşte, sâmbătă, 57 de ani.
Debutul SpaceX la bursă ar putea fi marele eveniment al pieţelor în 2026. De ce compania lui Elon Musk ar putea lansa cea mai mare IPO din istorie # News.ro
SpaceX se pregăteşte pentru o intrare istorică pe piaţa de capital, iar investitorii anticipează deja că oferta sa publică iniţială ar putea deveni cea mai mare IPO realizată vreodată. Elon Musk a confirmat recent că informaţiile privind listarea companiei sale aerospaţiale sunt ”corecte”, după ce mai multe surse au relatat că operaţiunea a fost declanşată în urma unei vânzări de acţiuni care a evaluat SpaceX la aproximativ 800 de miliarde de dolari, relatează CNBC.
Grok, chatbotul AI al lui Elon Musk, recunoaşte ”deficienţe în măsurile de siguranţă” după generarea de imagini sexualizate cu minori # News.ro
Chatbotul Grok, dezvoltat de compania xAI a lui Elon Musk, a admis existenţa unor ”deficienţe în măsurile de siguranţă” după ce utilizatori au semnalat apariţia unor imagini generate de inteligenţă artificială cu minori în ipostaze sexualizate, ca răspuns la anumite solicitări.
Intervenţii pentru deszăpezire pe drumuri din 14 judeţe şi pe mai multe tronsoane de autostradă / Centrul Infotrafic: Nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu trafic oprit - FOTO / VIDEO # News.ro
Centrul Infotrafic anunţă, sâmbătă dimineaţă, că se intervine pentru deszăpezire pe drumuri din 14 judeţe şi pe mai multe tronsoane de autostradă, dar nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu trafic oprit.
Separatiştii din Yemen anunţă începutul unui proces de creare a propriului stat în sudul ţării # News.ro
Mişcarea separatistă din Yemen a anunţat vineri că se angajează într-un proces de doi ani pentru a înfiinţa un stat în sudul ţării, unde a cucerit teritorii vaste, în timp ce Arabia Saudită lansează atacuri aeriene mortale pentru a o alunga din regiune, relatează AFP.
Botoşani: Pompierii au stins incendiul care a cuprins un depozit de materiale combustibile, un service auto şi o vopsitorie şi urmează să stabilească de la ce a pornit focul / Clădirea afectată aparţine Primăriei Albeşti # News.ro
Pompierii din Botoşani anunţă, sâmbătă dimineaţă, că au reuşit să stingă stins incendiul care a cuprins un depozit de materiale combustibile, un service auto şi o vopsitorie. Focul a pornit de la o bucătărie de vară şi s-a extins la o hală aparţinând Primăriei Comunei Albeşti, cauza urmând a fi stabilită. Proprietarul service-ului a suferit un atac de panică şi a fost transportat la spital.
Intervenţii pentru deszăpezire pe drumuri din 14 judeţe şi pe mai multe tronsoane de autostradă / Centrul Infotrafic: Nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu trafic oprit # News.ro
Centrul Infotrafic anunţă, sâmbătă dimineaţă, că se intervine pentru deszăpezire pe drumuri din 14 judeţe şi pe mai multe tronsoane de autostradă, dar nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu trafic oprit.
Tesla pierde poziţia de lider pe piaţa vehiculelor electrice în faţa BYD, pe fondul concurenţei şi al expirării stimulentelor fiscale din SUA # News.ro
Tesla a cedat în 2025 poziţia de cel mai mare producător mondial de vehicule electrice în faţa rivalului chinez BYD, după ce vânzările sale anuale au scăzut pentru al doilea an consecutiv. Declanşatorii principali au fost intensificarea concurenţei, expirarea creditelor fiscale pentru vehicule electrice în Statele Unite şi un recul de imagine al brandului, transmite Reuters.
Rusia a transmis o solicitare diplomatică prin care cere SUA să înceteze urmărirea unui petrolier care se îndrepta iniţial spre Venezuela # News.ro
Rusia a depus o solicitare diplomatică oficială prin care cere Statelor Unite să înceteze urmărirea unui petrolier care se îndrepta iniţial spre Venezuela şi care a evitat custodia SUA timp de aproape două săptămâni, au declarat pentru CNN două surse familiarizate cu această chestiune. Demersul, transmis către Departamentul de Stat în ajunul Anului Nou, vine în momentul în care nava, numită Bella 1, a apărut în registrul oficial al navelor din Rusia sub un nou nume.
Tragedia de la Crans-Montana. Apel emoţionant pentru informaţii despre o tânără dispărută: „Sunaţi-mă, sunaţi-l pe bunicul” # News.ro
Un bărbat în vârstă, Pierre Pralong, solicită informaţii despre nepoata sa, Emilie, în vârstă de 22 de ani, despre care nu mai ştie nimic de la incendiul de la barul Le Constellation din Crans-Montana, Elveţia. Bunicul a lansat un apel sincer către martori, îndemnând pe oricine are informaţii despre tânără să îl sune, relatează CNN.
Ministerul de Externe al Israelului l-a acuzat pe noul primar al New York-ului, Zohran Mamdani, că a turnat „benzină antisemită peste un foc deschis” după ce a anulat un ordin recent al fostului primar Eric Adams, relatează The Guardian.
Bursele europene au închis vineri pe creştere, conduse de sectorul tehnologic; FTSE 100 din Marea Britanie a atins pentru prima dată pragul de 10.000 de puncte # News.ro
Pieţele bursiere europene au încheiat sesiunea de vineri pe plus, impulsionate în special de acţiunile din sectorul tehnologic, în timp ce indicele principal al Marii Britanii, FTSE 100, a depăşit pentru prima dată în istorie nivelul simbolic de 10.000 de puncte, confirmând startul solid din 2026, după un an 2025 foarte bun, relatează CNBC.
Sâmbătă, la Kiev, au loc noi negocieri între Ucraina şi aliaţii săi europeni şi americani cu privire la un eventual acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care şi-a anunţat intenţia de a-şi „înăspri” poziţia. Consilierii de securitate ai ţărilor europene aliate Kievului urmează să se întâlnească la Kiev cu oficialii ucraineni, cu participarea prin videoconferinţă a unei echipe americane, relatează AFP.
Echipa spaniolă Rayo Vallecano, cu Andrei Raţiu titular, a terminat la egalitate vineri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Getafe, în etapa a 18-a din La Liga.
Intervenţie a echipajelor ISU în municipiul Braşov, după ce un stâlp a fost doborât de vântul puternic # News.ro
Un stâlp a fost doborât, vineri seară, de vântul puternic, pe Calea Feldioarei din municipiul Braşov, un sens de mers fiind blocat. Echipajele ISU intervin cu două autospeciale.
Compania Tarom anunţă că sunt aşteptate întârzieri sau anulări de zboruri pe aeroportul Amsterdam Schiphol, din cauza ninsorilor şi a condiţiilor de givraj # News.ro
Compania Tarom anunţă că, sâmbătă, sunt aşteptate întârzieri sau anulări de zboruri pe aeroportul Amsterdam Schiphol, din cauza ninsorilor şi a condiţiilor de givraj. Pasagerii sunt sfătuiţi să verifice statusul zborului înainte de a porni spre aeroport, să ia în calcul timp suplimentar pentru procedurile de aeroport, să urmărească mesajele transmise de companie.
