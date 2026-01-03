Kaja Kallas: and #8221;UE monitorizează îndeaproape situaţia din Venezuela and #8221;
Bursa, 3 ianuarie 2026 14:20
Uniunea Europeană monitorizează îndeaproape situaţia din Venezuela şi chiar dacă îl consideră pe Nicolas Maduro un preşedinte ilegitim, face apel la reţinere şi la respectarea principiilor dreptului internaţional, a reacţionat sâmbătă şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, după ce Donald Trump a anunţat că liderul venezuelean a fost capturat şi scos din ţară, împreună cu soţia, în urma unei operaţiuni în forţă a Statelor Unite
• • •
Tesla a pierdut competiţia cu grupul chinez BYD Co şi nu mai este cel mai bine vândut producător mondial de vehicule electrice (EV) în 2025, înregistrând al doilea declin anual consecutiv al vânzărilor
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/aeroportul-militar-din-caracas-afectat-de-atacurile-americane-67940853Aeroportul militar din Caracas, afectat de atacurile americane---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/secretarul-adjunct-de-stat-al-sua-afirma-ca-ca-maduro-va-fi-judecat-46940852Secretarul Adjunct de Stat al SUA afirmă că că Maduro va fi judecat---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/sua-senatorii-democrati-condamna-atacurile-ordonate-de-trump-asupra-venezuelei-25940851SUA: Senatorii democraţi condamnă atacurile ordonate de Trump asupra Venezuelei---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/marco-rubio-sustine-ca-maduro-a-fost-arestat-pentru-a-fi-judecat-in-sua-04940850Marco Rubio susţine că Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/vicepresedinta-venezuelei-cere-dovezi-ca-maduro-si-sotia-sa-sunt-in-viata-41940857Vicepreşedinta Venezuelei cere dovezi că Maduro şi soţia sa sunt în viaţă---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/ministrul-apararii-din-venezuela-afirma-ca-atacurile-sua-au-lovit-zone-urbane-20940856Ministrul apărării din Venezuela afirmă că atacurile SUA au lovit zone urbane---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/venezuela-acuza-sua-ca-incearca-sa-8222preia-controlul8221-asupra-resurselor-tarii-47840852Venezuela acuză SUA că încearcă să and #8222;preia controlul and #8221; asupra resurselor ţării---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/trump-confirma-atacul-sua-in-venezuela-89840854Trump confirmă atacul SUA în Venezuela---Preşedintele SUA, Donald Trump, afirmă că Statele Unite au lovit Venezuela şi l-au capturat pe preşedintele acesteia, Nicolas Maduro
Senatori democraţi au condamnat sâmbătă atacurile aeriene asupra teritoriului venezuelean ordonate de preşedintele american Donald Trump şi au avertizat că nu există niciun motiv pentru a începe un război cu ţara latino-americană
Secretarul de stat adjunct al SUA, Christopher Landau, a declarat sâmbătă că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, care a fost capturat de forţele speciale americane Delta, sâmbătă dimineaţă, and #39;va fi în sfârşit judecat pentru crimele sale and #39;
Urme de foc şi unele daune aduse gardului care împrejmuieşte Baza Aeriană Generalisimo Francisco de Miranda, cunoscută şi sub numele de La Carlota, principalul aeroport militar din Caracas, au fost constatate de EFE sâmbătă dimineaţă devreme, după ce guvernul venezuelean a denunţat o and #39;agresiune militară and #39; din partea Statelor Unite
Vicepreşedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat la televiziune că guvernul ţării sale nu ştie unde se află Nicolas Maduro şi soţia sa şi a cerut Statelor Unite să furnizeze and #8222;dovezi and #8221; că sunt în viaţă
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/marco-rubio-sustine-ca-maduro-a-fost-arestat-pentru-a-fi-judecat-in-sua-04940850Marco Rubio susţine că Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/vicepresedinta-venezuelei-cere-dovezi-ca-maduro-si-sotia-sa-sunt-in-viata-41940857Vicepreşedinta Venezuelei cere dovezi că Maduro şi soţia sa sunt în viaţă---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/ministrul-apararii-din-venezuela-afirma-ca-atacurile-sua-au-lovit-zone-urbane-20940856Ministrul apărării din Venezuela afirmă că atacurile SUA au lovit zone urbane---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/venezuela-acuza-sua-ca-incearca-sa-8222preia-controlul8221-asupra-resurselor-tarii-47840852Venezuela acuză SUA că încearcă să and #8222;preia controlul and #8221; asupra resurselor ţării---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/trump-confirma-atacul-sua-in-venezuela-89840854Trump confirmă atacul SUA în Venezuela---Preşedintele SUA, Donald Trump, afirmă că Statele Unite au lovit Venezuela şi l-au capturat pe preşedintele acesteia, Nicolas Maduro
Moscova a condamnat, sâmbătă, and #8222;actul de agresiune armată al SUA împotriva Venezuelei and #8221;
Statele Unite l-au arestat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator republican care afirmă că a vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio
Ministrul apărării din Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, afirmă că atacul SUA de sâmbătă a lovit zone urbane din întreaga ţară cu rachete şi proiectile lansate de elicoptere de luptă americane
Într-o postare pe Truth Social, preşedintele american Donald Trump confirmă, sâmbătă, că SUA au atacat Venezuela şi susţine că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa and #8222;au fost capturaţi şi scoşi din ţară and #8221;
Echipa italiană AC Milan a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Cagliari, în etapa a 18-a din Serie A
Venezuela acuză SUA că încearcă să and #8222;preia controlul and #8221; asupra resurselor ţării # Bursa
Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos cu un act and #8222;extrem de grav and #8221; de and #8222;agresiune imperialistă and #8221;, după ce Donald Trump ar fi ordonat lovituri aeriene împotriva ţării sud-americane
Ministerul de Externe al Israelului l-a acuzat pe noul primar al New York-ului, Zohran Mamdani, că a turnat and #8222;benzină antisemită peste un foc deschis and #8221; după ce a anulat un ordin recent al fostului primar Eric Adams
Tesla a cedat în 2025 poziţia de cel mai mare producător mondial de vehicule electrice în faţa rivalului chinez BYD, după ce vânzările sale anuale au scăzut pentru al doilea an consecutiv
Cetăţenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană, precum şi cetăţenii UE care vizitează Moldova, pot utiliza, din 1 ianuarie 2026, serviciile de telefonie mobilă, la aceleaşi tarife ca acasă, informează Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării a Republicii Moldova
Fostul ministru de externe al Ucrainei Dmitri Kuleba consideră că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026, iar şansele ca până la sfârşitul iernii să se ajungă la un armistiţiu sunt nule
Principala companie aeriană din Turcia, Turkish Airlines, a anunţat vineri că va construi cel mai mare terminal cargo şi, totodată, cea mai mare facilitate de tip in-flight catering din lume, ca urmare a unei investiţii de o sută de miliarde de lire turceşti (peste 2,3 miliarde dolari)
Anul 2025 a fost unul al provocărilor, dar şi al curajului de a nu renunţa în faţa încercărilor grele, un an care a reamintit că adevărata forţă stă în unitate, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, adăugând că priveşte spre 2026 cu responsabilitate
Campioana Dinamo Bucureşti anunţă, vineri, transferul internaţionalului bulgar Branimir Grozdanov. El ar putea debuta în 10 ianuarie, în etapa a XII-a a Diviziei A
Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele 11 luni din anul 2025 a fost de 17.661, în creştere cu 5,42% comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Turiştii aflaţi pe Valea Prahovei pot urca, sâmbătă, cu instalaţiile de transport pe cablu doar până la cota 1400 din Bucegi. Instalaţiile are urcă la cota 2000 şi care deservesc domeniul schiabil al staţiunii Sinaia sunt oprite, din cauza vântului puternic
Un tribunal sud-coreean a emis un nou mandat de arestare împotriva fostului preşedinte Yoon Suk Yeol # Bursa
Un tribunal sud-coreean a emis, vineri, un nou mandat de arestare împotriva fostului preşedinte Yoon Suk Yeol, pentru a prelungi detenţia fostului şef de stat care impusese pentru scurt timp legea marţială la sfârşitul anului 2024
Trump Media and Technology Group, compania legată de preşedintele american Donald Trump, a anunţat că va distribui un nou token digital tuturor acţionarilor săi, intensificând astfel expunerea grupului către activele digitale, într-un context politic tot mai favorabil criptomonedelor în Statele Unite
Fostul preşedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a părăsit joi spitalul pentru a se întoarce la închisoare şi a-şi continua executarea pedepsei de 27 de ani pentru complot în vederea răsturnării guvernului
Ministerul italian de Externe a transmis joi că Statele Unite au diminuat substanţial tarifele vamale propuse pentru mai mulţi producători italieni de paste, în urma unei reevaluări a activităţilor acestora pe piaţa americană
Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse, locul 88 mondial, a acces, vineri, în turul doi al calificărilor la Brisbane International, turneu de categorie WTA 500, cu premii de 1.691.602 de dolari
Washingtonul consideră că manevrele militare chineze în jurul Taiwanului intensifică tensiunile # Bursa
Autorităţile de la Washington au declarat, joi, că manevrele militare chineze desfăşurate în zilele precedente în jurul Taiwanului and #8222;intensifică inutil tensiunile and #8221; şi a cerut Beijingului să and #8222;înceteze presiunea militară and #8221;
Companiile farmaceutice intenţionează să majoreze preţurile în Statele Unite pentru cel puţin 350 de medicamente de marcă, inclusiv vaccinuri împotriva COVID-19, RSV şi zonei zoster, precum şi tratamentul oncologic de succes Ibrance
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că se uită and #8221;cu încredere şi optimism and #8221; la anul 2026, stabilizarea fiscal-bugetară fiind unul din elementele cheie
Vicepreşedintele Parlamentului European Victor Negrescu (PSD) consideră că 2026 este and #8221;un an decisiv pentru banii europeni de care dispune România and #8221;, fiind importantă o bună prioritizare a proiectelor, pentru că and #8221;miza nu mai este doar câţi bani avem la dispoziţie, ci cum îi transformăm în rezultate reale and #8221;
Compania Neuralink, fondată de Elon Musk, intenţionează să înceapă producţia and #8221;la volum mare and #8221; a implanturilor sale cerebrale şi să treacă la o procedură chirurgicală complet automatizată în 2026, a declarat Musk într-o postare pe platforma de socializare X
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a evitat, joi, să confirme sau să infirme atacul american asupra instalaţiilor portuare din Venezuela, menţionat la începutul săptămânii de omologul său Donald Trump, deschizând totuşi uşa negocierilor cu Washingtonul
Craiova - pe harta marilor investiţii hoteliere; Târgul de Crăciun sau povestea care a schimbat imaginea oraşului # Bursa
(Interviu cu Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei)
China se pregăteşte să înăsprească, începând de joi, controalele asupra exporturilor de argint, extinzând restricţiile asupra unui metal până recent considerat obişnuit, dar esenţial pentru lanţurile de aprovizionare din industria şi apărarea Statelor Unite
Israelul a confirmat joi interdicţia de acces în Fâşia Gaza pentru 37 de organizaţii internaţionale importante, pe care le acuză că nu i-au comunicat lista cu numele angajaţilor lor, în conformitate cu o nouă reglementare
Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut, în ultimele 24 de ore, 400 de intervenţii, mai mult decât media acestei perioade
Oana Gheorghiu: and #8221;2025 a fost un an greu pentru noi toţi, cu provocări şi decizii dificile and #8221; # Bursa
Vicepremierul Oana Gheorghiu transmite, joi, că 2025 a fost un an greu pentru noi toţi, cu provocări şi decizii dificile iar când ne e greu, cel mai mult contează să rămânem aproape unii de alţii şi să nu ne pierdem încrederea
Siegfried Mureşan: and #8221;Felicitări vecinilor noştri bulgari pentru aderarea la zona euro and #8221; # Bursa
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan transmite, joi, după aderarea Bulgariei la zona euro, că poate suntem dezamăgiţi că ei aderă înaintea noastră, dar, dacă ei respectă criteriile, trebuie să recunoaştem acest lucru şi merită să îi felicităm
Radu Miruţă: and #8221;Războiul şi teroarea nu ţin cont nici de Revelion, nici de Sfântul Vasile and #8221; # Bursa
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a reacţionat, joi, după noile atacuri lansate de Federaţia Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcţia Ismail, el precizând că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional
Antonio Tajani, ministrul italian de Externe: 40 de persoane decedate în tragedia de la Crans-Montana # Bursa
Ministrrul italian de Externe, Antonio Tajani, a declarat că informaţiile primite de la poliţia elveţiană indică aproximativ 40 de persoane decedate în urma tragediei din această noapte de la Crans-Montana, potrivit agenţiei Reuters. Antonio Tajani a declarat că incendiul ar fi putut fi cauzat de artificii. 'Se pare că a fost un accident provocat de un foc, de o explozie, de o petardă aruncată în timpul sărbătorilor de Anul Nou and #8221;, a declarat Tajani pentru postul de televiziune italian Sky TG24.
CIA, agenţia de informaţii a SUA, a evaluat că Ucraina nu a urmărit să lovească o reşedinţă folosită de preşedintele rus Vladimir Putin în recentul atac cu drone din nordul ţării, potrivit oficialilor americani, care contrazic informaţiile pe care liderul rus i le-a dat luni preşedintelui Donald Trump într-o convorbire telefonică, conform NBC News.
Începutul anului 2026 aduce în Rusia majorarea TVA de la 20% la 22%, pentru a ajuta la finanţarea războiului din Ucraina, sporind presiunile cu care se confruntă bugetele gospodăriilor, conform DPA.
Preşedintele Nicuşor Dan s-a declarat profud întristat după ce a aflat despre tragedia petrecută în noaptea dintre ani într-un local din Elveţia, potrivit postării sale pe platforma X.
Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, potrivit AFP.
Ministerul Apărării din Ucraina a informat astăzi că şi-a adăugat în arsenal două sisteme Patriot destinate protecţiei oraşelor şi infrastructurii critice datorită cooperării cu Germania, potrivit G4Media.
Marile companii din domeniul plăţilor şi tehnologiei accelerează dezvoltarea infrastructurii pentru ceea ce consideră a fi următoarea etapă majoră a comerţului global, adică agenţii de inteligenţă artificială capabili să caute produse, să compare preţuri şi să finalizeze achiziţii în numele consumatorilor, potrivit CNBC.
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a anunţat reintroducerea serviciului militar obligatoriu pentru bărbaţii între 19 şi 27 de ani, cu o durată de aproximativ 75 de zile, subliniind că scopul este pregătirea tinerilor pentru responsabilităţi civice şi întărirea apărării ţării, în timp ce serviciul civil rămâne o alternativă pentru cei cu obiecţii de conştiinţă, potrivit Ziare.com.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României în Confederaţia Elveţiană, s-a autosesizat în urma apariţiei în mass-media a informaţiilor cu privire la producerea unei explozii în staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana şi a întreprins demersuri pe lângă autorităţile locale competente, în vederea obţinerii unor informaţii oficiale cu privire la cetăţenia, identitatea şi starea de sănătate a persoanelor afectate, conform unui comunicat emis din partea MAE.
