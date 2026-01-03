Ambuteiaj care s-a întins pe 23 de kilometri, pe o autostradă din vestul Japoniei / Incidentul, care a implicat aproximativ 3.000 de vehicule, a fost provocat de ninsorile abundente

08:00

Voluntarii SVSU Bistriţa au curăţat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, zăpada din municipiul Bistriţa, intervenind în principal în zonele intens circulate, dar şi pentru a asigura accesul ambulanţelor şi al pacienţilor la Spitalul Judeţean şi la Serviciul de Ambulanţă. De asemenea, salvamontiştii şi pompierii au intervenit pentru a prelua o persoană cu probleme medicale din zona greu accesibilă a localităţii Târlişua. Din cauza stratului gros de zăpadă, accesul cu ambulanţa nu a fost posibil, evacuarea victimei până la drumul principal făcându-se cu senilata pe o distanţă de aproximativ 2 kilometri.