Serie A: Udinese, cu portarul Răzvan Sava rezervă, a pierdut cu Como, scor 0-1

08:50

Preşedintele Volodimir Zelenski a propus vineri numirea lui Mihailo Fedorov ca ministru al apărării, în locul fostului premier Denîs Şmîhal, care a stat în această funcţie mai puţin de şase luni. În vârstă de numai 34 de ani, Fedorvo ocupă în prezent funcţia de viceprim-ministru şi ministru al transformării digitale al Ucrainei. Deşi tânăr, el este unul dintre foarte puţinii oficiali care fac parte din echipa lui Zelenski încă de la începutul carierei sale politice în 2019 şi este singurul ministru care a supravieţuit tuturor remaniărilor guvernamentale, notează Kyiv Independent.