Operațiunea SUA în Venezuela: capturarea lui Maduro amintește de invazia din Panama și Noriega, 1989
Newsweek.ro, 3 ianuarie 2026 15:40
Atacul SUA în Venezuela, soldat cu arestarea lui Nicolas Maduro, amintește de invazia din Panama din...
Acum 10 minute
15:50
Poliția a identificat primele patru victime ale incendiului din stațiunea de schi din Elveția # Newsweek.ro
Poliția a identificat primele patru cadavre ale persoanelor care au fost ucise într-un incendiu prod...
Acum 30 minute
15:40
Acum o oră
15:20
Procurorul general al SUA confirmă că Maduro va fi acuzat penal după ce va fi pus sub acuzare la New York # Newsweek.ro
Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a confirmat că Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, vor f...
15:10
De ce a pornit Trump război contra lui Maduro? Avioane F-35 au neutralizat armata Venezuelei în câteva ore # Newsweek.ro
Capturarea fără precedent a președintelui Venezuelei Nicolás Maduro de către Trump vine după luni de...
15:10
SGG: Peste 46.000 de documente procesate anual și salvarea a 330 milioane euro în bilanțul 2025 # Newsweek.ro
Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, a prezentat bilanțul pentru 2025: peste 46.000 ...
15:00
Anul 2025 nu poate fi citit ca o simplă succesiune de evenimente politice, ci ca o acumulare de tens...
Acum 2 ore
14:50
Atacul SUA în Venezuela. Cum ar fi fost capturat și evacuat președintele Nicolas Maduro? # Newsweek.ro
O operațiune militară a SUA în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu elicoptere și forțe speciale de el...
14:40
DNSC avertizează: o parolă compromisă poate expune conturi, date sensibile şi infrastructuri esenţiale online # Newsweek.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică atrage atenţia că o singură parolă compromisă poate ...
14:20
Fenomenul longevității: ADN-ul unei femei care a trăit până la 117 ani îi surprinde pe oamenii de știință # Newsweek.ro
Oamenii de știință au identificat trăsături genetice și biologice rare care ar putea explica longevi...
14:10
Rezervele istorice de hidrogen alb ar putea relansa goana după aur din SUA. Kansas are rezerve estim...
Acum 4 ore
13:50
Sistemul de pensii nu se mai susține. Cum trebuie regândit pentru ca pensionarii să ia bani și peste 20 ani? # Newsweek.ro
Cum pot fi gândite acum pensiile de stat din România, astfel încât să ştii sigur că şi peste 20 de a...
13:40
Alertă medicală. De ce tinerii de 20-30 ani fac cancer de colon? Fumatul și consumul de carne nu sunt cauza # Newsweek.ro
Medicii au descoperit că un număr tot mia mare de tineri fac o boală care ar trebui să apară la oame...
13:20
Statele Unite ale Americii au încheiat operaţiunea militară din Venezuela după capturarea liderului ...
13:00
Este aglomerație sâmbătă pe DN1, în județul Prahova, în general pe sensul de deplasare spre Brașov. ...
12:50
Există locatari care nu pot fi obligați să plătească întreținerea. Nici nu pot fi amendați sau executați silit # Newsweek.ro
În bloc există mari probleme atunci când un locatar nu plătește întreținerea. Acesta e dat în judeca...
12:30
Aproape 10.000 de consumatori, din 24 de localități ale județului Hunedoara, nu aveau energie electr...
12:00
Lovitură dură pentru persoanele cu handicap. Pierd sute de lei în 2026. Legea e în vigoare de la 1 ianuarie # Newsweek.ro
Măsuri dure pentru persoanele defavorizate chiar de la început de an. Pensiile sunt înghețate, iar p...
Acum 6 ore
11:40
Horoscop ianuarie. 3 zodii pentru care începe o săptămână de vis. Uranus retrograd aduce schimbări mari # Newsweek.ro
După 4 ianuarie 2026, viața începe în sfârșit să se îmbunătățească pentru trei semne zodiacale. Horo...
11:30
Poliția spune că ar putea urma revolte militare după protestele care durează de 7 zile # Newsweek.ro
rotestele din Iran se extind şi devin din ce în ce mai violente, a anunţat sâmbătă poliţia iraniană,...
10:50
METEO Vremea continuă să se răcească. Nu vom vedea Soarele curând. Care zone sunt calamitate? # Newsweek.ro
Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, ...
10:40
VIDEO Venezuela acuză SUA că încearcă să preia controlul țării. Oameni evacuați. Tot pământul s-a cutremurat. # Newsweek.ro
Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos cu un act „e...
10:20
Un șofer băut a intrat cu mașina pe un drum închis din Pasul Vulcan, folosit ca pârtie # Newsweek.ro
Polițiștii din Hunedoara au deschis un dosar penal pentru un șofer băut care a intrat cu mașina pe u...
10:00
Explozii puternice au fost semnalate în timpul nopţii la Caracas, capitala Venezuelei, de jurnaliști...
Acum 8 ore
09:50
Politico: 6 scenarii posibile la nivel internațional, în 2026. Ce „cotă la pariuri” are fiecare? # Newsweek.ro
Pune capăt Trump războiului din Ucraina? „Viktator” Orban câştigă din nou alegerile din Ungaria? Izb...
09:30
VIDEO Hoas în trafic, în mai multe zone din România, din cauza zăpezii: copaci căzuți, drumuri blocate # Newsweek.ro
Primul episod de iarnă mai serioasă creează haos în trafic. În mai multe zone din România, din cauza...
09:10
VIDEO LIVE Start în Dakar 2026! România e reprezentată de riderul - legendă Mani Gyenes și Dacia Sandriders # Newsweek.ro
Cei mai buni piloți și cele mai performante vehicule de deșert din lume iau startul pe 3 ianuarie 20...
08:30
Războiul din Ucraina: 3.000 de copii și părinții lor, nevoiți să fugă de ruși. Ce zone au fost evacuate? # Newsweek.ro
Peste 3.000 de copii și părinții lor din Ucraina au fost nevoiți să fugă peste noapte de ruși. Kievu...
08:00
500 lei amendă dacă circuli fără rovinietă. Trebuie să o ai chiar și pe străzile din orașul tău? # Newsweek.ro
Circulația fără rovinietă poate aduce o amendă de până la 500 de lei, dar obligația nu se aplică pe ...
08:00
Ce flori și legume poți planta în gradină în ianuarie? De ce este important ca solul să nu fie înghețat? # Newsweek.ro
Chiar dacă este iarnă, ianuarie poate fi un moment potrivit pentru a planta anumite legume rezistent...
Acum 12 ore
07:40
Trump, tot mai "nefrecventabil" în Europa, inclusiv printre susținătorii populist-extremiști din UE # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump este o figură profund controversată în Europa, iar sprijinul său este limi...
07:40
Cum să faci o ciorbă de perișoare incredibil de delicioasă? Există un ingredient ieftin care îi schimbă gustul # Newsweek.ro
Un ingredient simplu și ieftin poate transforma ciorba de perișoare într-un preparat incredibil de g...
07:30
07:20
Horoscop 4 ianuarie. Luna în Leu aduce Fecioarelor dezamăgiri în plan sentimental. Capricornii, compromisuri # Newsweek.ro
Horoscop 4 ianuarie. Luna în Leu aduce Fecioarelor dezamăgiri în plan sentimental. Capricornii trebu...
07:10
Pensie scăzută cu 250 lei pentru un pensionar. A pierdut bani pentru că a avut grupe de muncă. Cum se poate? # Newsweek.ro
Un pensionar cu peste 34 de ani de muncă, inclusiv în condiții grele, s-a trezit cu pensia mai mică ...
Acum 24 ore
21:40
Ørsted a intentat o acțiune în justiție împotriva Guvernului SUA, privind parcurile sale eoliene # Newsweek.ro
Ørsted, cel mai mare dezvoltator de parcuri eoliene offshore din Europa, a intentat o acțiune în jus...
20:40
Arafat: Procedurile mecanismului european de protecție civilă activate la Crans-Montana, create după Colectiv # Newsweek.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, spune că procedurile mecanismului eur...
20:30
VIDEO Incendiu în Crans-Montana. Proprietarii francezi ai barului "Le Constellation" au fost audiaţi # Newsweek.ro
În ancheta privind incendiul de la localul din staţiunea de lux elveţiană Crans-Montana, proprietari...
20:00
Deficit de magneziu? Îl poți recunoaște după aceste 7 semne și ce remedii există pentru un efect imediat # Newsweek.ro
De la spasme musculare la oboseală – cum se manifestă deficitul de nutrienți și când ar trebui să ac...
20:00
VIDEO Cercetătorii au descoperit un misterios drum galben pe fundul oceanului „Duce spre Atlantida. E ciudat”” # Newsweek.ro
O expediție pe o creastă de mare adâncime, la nord de Insulele Hawaii, a dezvăluit o surpriză în 202...
19:20
FBI a anunţat că ar fi dejucat un potențial atac terorist de Revelion, în Carolina de Nord, inspirat...
19:00
De unde vin diferenţele de sume încasate la pensie, la participanţii la Pilonul 2? Care este venitul mediu? # Newsweek.ro
De unde vin diferenţele de sume încasate la pensie, la participanţii de pe Pilonul 2? De ce unii înc...
18:40
Decret semnat de Maia Sandu. Cine sunt cei opt ruşi care au primit cetăţenia Republicii Moldova? # Newsweek.ro
Decret inedit semnat de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Cine sunt cei opt ruşi care au ...
18:20
Primăria Timişoara anunţă licitaţie de 14,5 milioane de euro pentru reamenajarea centrului cartierului Iosefin # Newsweek.ro
Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a informat, vineri, că administraţia locală a public...
18:10
Cetățean român presupus dispărut în incendiul de la Crans Montana; se acordă asistență consulară # Newsweek.ro
Un cetățean român ar fi presupus dispărut în incendiul tragic de la Crans Montana. MAE acordă asiste...
17:50
În mai multe zone din Oltenia se manifestă, vineri, fenomenul de ploaie îngheţată (freezing rain), c...
17:40
ISU distribuie apă în oraşul Victoria; 11.000 consumatori afectaţi de un incident la sursa locală de captare # Newsweek.ro
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) informează, vineri, că Inspectoratul pentru Situaţii ...
17:20
Marele economist american Nouriel Roubini avertizează că Europa este înapoiată economic şi tehnologic # Newsweek.ro
Marele economist american Nouriel Roubini, la un moment dat supranumit Profetul Apocalipsei, avertiz...
17:10
VIDEO Care au fost cele mai complicate repatrieri medicale în 2025. Evacuări din Bagdad și Gaza # Newsweek.ro
Doi medici români specializați în repatrieri medicale la nivel internațional au povestit la Newsweek...
16:50
Obiceiul banal care îți va da energie în zilele friguroase de iarnă. Ce să faci imediat după ce te-ai trezit? # Newsweek.ro
Mulți se confruntă în diminețile reci de iarnă cu ceață cerebrală și oboseală. Primul pas pentru a s...
16:40
Fundaşul stânga Valentin Ţicu a semnat, din postura de jucător liber, cu echipa de fotbal Dinamo Buc...
