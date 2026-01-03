Logodnici au murit în două accidente de motocicletă diferite, la doar câteva ore distanţă, în Spania

19:50

Un român este dat dispărut după incendiul de la clubul elveţian din Crans Montana. Este vorba despre un tânăr de 18 ani, de care mama lui nu mai ştie nimic de aproape 2 zile. Identificarea celor 47 de victime este extrem de anevoioasă. Autorităţile au stabilit până acum că morţii şi cei 119 răniţi provin din 12 ţări, cei mai mulţi din Franţa şi Italia. Bilanţul putea fi chiar mai mare. Un român a povestit pentru Observator cum, alături de alţi trecători, a ajutat medicii să salveze zeci de tineri.