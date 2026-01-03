FOTO Trump spune că a urmărit capturarea lui Maduro în timp real, ca pe „un spectacol de televiziune”

15:30

Cei mai mulți dintre noi am trăit asta: un termen-limită se apropie, sarcina este perfect realizabilă, însă, în loc să începem, simțim brusc nevoia să facem ordine într-un sertar sau să reorganizăm aplicațiile de pe telefon. Procrastinarea pare irațională din exterior, dar extrem de puternică din interior. Deși este adesea prezentată ca un eșec al […] © G4Media.ro.