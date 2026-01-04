Cinci mici obiceiuri pe care să le încerci în fiecare zi pentru un an mai sănătos

18:40

Ziua de 3 ianuarie este specială în Formula 1, întrucât este ziua de naștere a lui Michael Schumacher, una dintre cele mai mari legende ale acestui sport și pilotul cu cele mai multe titluri mondiale, șapte, la egalitate cu Lewis Hamilton. De 12 ani, de la accidentul de schi, Schumacher nu a mai apărut în […] © G4Media.ro.