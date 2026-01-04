VIDEO Nicolas Maduro le-a urat agenților americani „La mulți ani” în timp ce era escortat la închisoare
G4Media, 4 ianuarie 2026 14:20
Nicolás Maduro le-a urat ofițerilor federali americani „noapte bună” și „La mulți ani” în timp ce era escortat la o închisoare de maximă siguranță din New York, sâmbătă seara, potrivit The Telegraph. Imaginile postate de autoritățile americane îl arată pe Maduro – îmbrăcat într-un hanorac albastru – fiind condus pe pistă de zeci de oficiali […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 10 minute
14:50
Netanyahu: Israelul este „solidar cu lupta” poporului iranian şi susţine acţiunea „hotărâtă” a SUA în Venezuela # G4Media
Israelul este „solidar cu lupta poporului iranian, cu aspiraţiile sale la libertate şi la justiţie”, a afirmat premierul israelian Benjamin Netanyahu duminică, într-o şedinţă de guvern, potrivit agenției AFP, citată de Agerpres. „Este foarte posibil să ne aflăm într-un moment în care poporul iranian să-şi ia destinul în propriile mâini”, a adăugat el, în primul […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
14:30
Inteligența Artificială și poluarea planetei. Poate AI-ul deveni nociv pentru natură sau o poate ajuta? # G4Media
Într-un apus auriu, în luna mai, la Memphis, Sharon Wilson a îndreptat o cameră de termoviziune spre centrul de date fanion al lui Elon Musk pentru a dezvălui o amenințare planetară pe care ochii ei nu o puteau vedea. Lipsite de controale pentru poluare, turbinele pe gaz care alimentează cel mai mare supercomputer AI din […] © G4Media.ro.
Acum o oră
14:20
Acum 2 ore
13:50
Capturarea lui Nicolás Maduro: ce este doctrina „Donroe”, prin care Donald Trump vrea să asigure dominația americană în emisfera vestică # G4Media
Președintele Donald Trump a justificat sâmbătă, 3 ianuarie, operațiunea de capturare a omologului său venezuelean Nicolas Maduro prin necesitatea de a restabili supremația incontestabilă a Statelor Unite asupra întregului continent american, un semnal care ar putea inspira însă China și Rusia, scrie BFM TV. El a prezentat această operațiune nocturnă din Caracas, capitala Venezuelei, ca […] © G4Media.ro.
13:20
Arheologii Autorității pentru Antichități din Israel (AAI) au descoperit, în timpul unei campanii de săpături arheologice în sud-vestul Muntelui Templului, în Ierusalim, un pandantiv din plumb, datând de aproximativ 1.300 de ani. În colaborare cu Fundația Orașului lui David și Societatea pentru Restaurarea și Dezvoltarea Cartierului Evreiesc, obiectul a fost descoperit în parcul arheologic Davidson […] © G4Media.ro.
13:00
Curentul electric restabilit în 7.000 de locuinţe din Berlin după un incendiu cu mână criminală # G4Media
Mii de gospodării din sud-vestul Berlinului afectate de pana de curent survenită sâmbătă au primit electricitate încă de la primele ore ale zilei de duminică, a informat furnizorul Stromnetz Berlin, transmite agenția dpa, citată de Agerpres. „Până la ora 03:23 dimineaţa (02:23 GMT) pe 4 ianuarie, am reuşit să restabilim alimentarea cu energie electrică pentru […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
12:50
Fundașul legendar Sergio Ramos se află în pole position în cursa unor grupuri de investitori pregătiți să achiziționeze clubul spaniol FC Sevilla. Rămas liber de contract după aventura sa de scurtă durată din Mexic, la Monterrey, în luna decembrie, Ramos este din nou în centrul atenției. Potrivit informațiilor publicate de The Athletic și citate de […] © G4Media.ro.
12:30
Ce am învățat despre microplastice în 2025 / Cât de periculoase sunt, unde se găsesc și cum le poți evita # G4Media
Pentru mulți oameni de știință, 2025 a fost anul microplasticelor. Cercetătorii știau de zeci de ani că particule minuscule de plastic plutesc în râuri și lacuri și se acumulează în oceane. Dar abia în ultimul an au început să înțeleagă că aceste fragmente foarte mici de plastic — inclusiv unele imposibil de văzut cu ochiul […] © G4Media.ro.
12:30
Încă o avarie la CET Sud / Furnizarea căldurii și apei calde, afectată în mai multe sectoare din București # G4Media
O nouă avarie s-a produs duminică dimineața la CET Sud, iar furnizarea apei calde și căldurii este afectată în mai multe sectoare din Capitală, anunță Termoenergetica. Termoenergetica a anunțat că avaria s-a produs la CET Sud – ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei, potrivit Mediafax. „Problema a apărut la un cazan-turbină care încălzește sute de […] © G4Media.ro.
12:20
Curtea de Apel Craiova și DIICOT Gorj nu văd nicio problemă de imparțialitate, deși soțul șefei CA Craiova a fost judecat la această instanță / Medicul Costin Berceanu a primit o pedeapsă minimă, după ce a provocat un accident mort de beat și sub influența substanțelor interzise # G4Media
Conducerea Curții de Apel Craiova nu vede nicio problemă de imparțialitate, deși medicul Costin Berceanu – soțul șefei CA Craiova, judecătoarea Cristina Manuela Berceanu – a fost judecat la această instanță și a primit o pedeapsă minimă. Medicul Costin Berceanu a fost sancționat doar cu 15.000 de lei amendă penală cu amânarea executării pedepsei și […] © G4Media.ro.
12:10
Presa britanică anunță că starea lui Dan Petrescu s-a îmbunătățit și că nu are cancer: „Totul este în regulă cu fostul mare jucător al lui Chelsea” # G4Media
Publicația britanică Daily Mail a relatat sâmbătă, 3 ianuarie, că starea de sănătate a „legendarului fundaș” Dan Petrescu a evoluat în bine și că nu există îngrijorări în privința unui posibil cancer, diagnostic despre care s-a tot vorbit în ultimul timp. Daily Mail a scris în începutul articolului că „există deja multă agitație la Chelsea […] © G4Media.ro.
12:00
Rogobete trimite Corpul de Control la Spitalul Județean Constanța / Ministerul Sănătății analizează posibilitatea introducerii gărzilor de 12 ore # G4Media
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va trimite Corpul de Control la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, în urma declarațiilor potrivit cărora, pe anumite secții, peste 70% dintre medici ar avea scutire de gardă. „O proporție de peste 70% este în afara oricărui cadru normal și indică faptul că, din punctul meu de […] © G4Media.ro.
11:50
Alerte Cod galben şi Cod portocaliu de ninsori în majoritatea regiunilor, până marţi dimineaţa # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de ninsori, valabile în cea mai mare parte a ţării până marţi dimineaţa, precum şi o informare de precipitaţii moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei şi viscol la munte, în acelaşi interval. Conform prognozei de specialitate, în perioada 4 ianuarie, ora […] © G4Media.ro.
11:40
Cel puţin patru persoane au fost ucise în vestul Iranului sâmbătă în cursul unor ciocniri între protestatari şi forţele de ordine, relatează agenția AFP, citând două organizaţii neguvernamentale pentru drepturile omului, care acuză Gardienii Revoluţiei că au deschis focul, transmite Agerpres. Aceste manifestaţii, care au luat o turnură politică, au continuat în mai multe oraşe […] © G4Media.ro.
11:30
BREAKING MAE confirmă moartea unui român în tragedia din stațiunea elvețiană Crans-Montana # G4Media
Cetățeanul român dat dispărut după incendiul din stațiunea elvețiană Crans-Montana a murit, a anunțat duminică ministerul român de Externe. “În continuarea precizărilor de presă referitoare la incendiul produs în Elveția, în stațiunea Crans-Montana, Ministerul Afacerilor Externe informează că, în conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus inițial dispărut este decedat”, a […] © G4Media.ro.
11:20
Schimbările mici sunt, de obicei, mai ușor de făcut și pot deveni obiceiuri cu beneficii mari pentru sănătate, arată cercetările citate de The Washington Post. Iată câteva dintre ele, adunate din studii și de la specialiști, care te pot ajuta să îți îmbunătățești sănătatea în noul an. Spală-te pe dinți înainte și după micul dejun […] © G4Media.ro.
11:10
Nicușor Dan va participa la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință”, în Franța # G4Media
Președintele Nicușor Dan va participa marți, 6 ianuarie, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) care va avea loc la Palatul Élysée din Paris, a anunțat duminică Administrația Prezidențială. Aliații europeni ai Ucrainei s-au întâlnit sâmbătă la Kiev pentru a examina detaliile ultimei versiuni a planului de […] © G4Media.ro.
11:00
Zi de doliu naţional în 9 ianuarie în Elveţia după incendiul devastator de la Crans-Montana, soldat cu zeci de morţi # G4Media
Elveţia a decretat o zi de doliu vineri, 9 ianuarie, după incendiul din noaptea trecerii dintre ani într-un bar din staţiunea alpină Crans-Montana, care a făcut 40 de morţi şi 119 răniţi, a anunţat preşedintele ţării, Guy Parmelin, transmite agenția AFP, citată de Agerpres. „În 9 ianuarie, Confederaţia prevede, în colaborare cu bisericile elveţiene, o […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
10:50
Consiliul prezidențial din Yemen anunță recucerirea provinciei-cheie Hadramaut de la separatiști # G4Media
Consiliul prezidențial al Yemenului a anunțat sâmbătă seara că forțele susținute de Arabia Saudită au recucerit provincia-cheie Hadramaut, situată la granița cu regatul, care fusese cucerită în decembrie de separatiștii susținuți de Abu Dhabi, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Preluarea controlului asupra acestei provincii petroliere și a provinciei vecine Mahra de către separatiștii Consiliului […] © G4Media.ro.
10:50
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, eliminate din primul tur al turneului WTA 500 de la Brisbane # G4Media
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au fost eliminate în primul tur al fazei principale a turneului WTA 500 de la Brisbane. Sorana Cîrstea rămâne singura româncă prezentă la turneul din Australia. Jaqueline Cristian, cea mai bine clasată jucătoare a României în clasamanetul WTA (poziția 39), a pierdut din primul tur la Brisbane, acolo unde a […] © G4Media.ro.
10:40
Vremea se răcește în Capitală, potrivit prognozei ANM valabile până marți dimineața. Temperaturile maxime nu vor trece de 5 grade, va ploua și se va depune polei, potrivit Mediafax. De duminică până luni la ora 8.00, temperaturile vor scădea ușor față de ziua precedentă. Cerul va fi mai mult noros și va ploua îndeosebi seara […] © G4Media.ro.
10:40
Toate eclipsele, superlunile, ploile de meteoriți și planetele pe care le poți observa pe cer în 2026 # G4Media
Luni pline strălucitoare, roiuri de meteori spectaculoase și eclipse totale impresionante le vor oferi pasionaților de astronomie multe motive să privească spre cer în 2026, arată CNN. Noul an a început cu Luna plină a lupului, sâmbătă, prima dintre cele trei superluni ale anului. Jupiter, cea mai mare planetă din Sistemul Solar, va apărea la […] © G4Media.ro.
10:20
Hansi Flick îi atribuie unui jucător victoria grea a Barcelonei din derbiul catalan cu Espanyol, scor 2-0: „Unul dintre cei mai buni portari din lume” # G4Media
Tehnicianul Barcelonei Hansi Flick a salutat performanța impecabilă a portarului Joan Garcia la revenirea pe stadionul pe care a jucat sezonul trecut, la rivala Espanyol, după ce a asigurat victoria într-un meci de foc, scor 2-0. Joan Garcia a fost cheia succesului Barcelonei de sâmbătă seară, după ce a avut nu mai puțin de șase […] © G4Media.ro.
10:20
Acum că Nicolas Maduro nu mai este, întrebarea este: cine poate prelua funcția de președinte al țării?Dacă vorbim despre prăbușirea întregului regim – adică toți actorii cheie din guvernul Maduro se retrag – atunci se poate presupune cu siguranță că opoziția ar fi în măsură să preia conducerea țării, scrie Sky News. Un nume care […] © G4Media.ro.
10:10
Peste 15.000 de consumatori din județul Alba, în continuare fără energie electrică, din cauza ninsorilor # G4Media
Peste 15.000 de abonaţi din 36 de localităţi din judeţul Alba, în mare parte din zona Munţilor Apuseni, nu aveau în continuare, duminică dimineaţa, energie electrică, intervenindu-se în teren pentru remedierea defecţiunilor provocate de ninsorile abundente, cu zeci de echipe operative ale DEER – Sucursala Alba, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis duminică de către […] © G4Media.ro.
09:30
Președintele venezuelean Nicolas Maduro a ajuns la Centrul metropolitan de detenție din Brooklyn, scrie presa americană, preluată de The Guardian. Conform oficialilor, el ar urma să compară luni în fața curții federale din Manhattan. CBS News a informat că Maduro a ajuns la Centrul de detenție metropolitan, cunoscut sub numele de MDC, sâmbătă, în jurul […] © G4Media.ro.
09:20
Starlink afirmă că va furniza internet de mare viteză gratuit în Venezuela până pe 3 februarie # G4Media
Starlink afirmă că va furniza servicii de internet de mare viteză gratuite populației din Venezuela până pe 3 februarie, în urma operațiunii americane care l-a înlăturat pe președintele Nicolás Maduro, potrivit CNN. Serviciul cu sediul în SUA, deținut de miliardarul Elon Musk, proprietarul SpaceX, furnizează internet mobil de mare viteză prin intermediul unei rețele de […] © G4Media.ro.
09:20
Sorana Cîrstea a început cu o victorie la Brisbane anul în care se va retrage din tenisul profesionist # G4Media
Sorana Cîrstea a începutul cu o victorie 2026, an în care a anunțat că se va retrage din circuitul profesionist. Ea a învins-o la Brisbane pe rusoaica Anastasia Pavliucenkova, potrivit Mediafax. Partida din primul tur al turneului, disputată duminică dimineață, a durat cu puțin peste o oră. Românca s-a impus în două seturi 6-3, 6-1, iar […] © G4Media.ro.
09:10
China cere SUA să-l ”elibereze imediat” pe liderul venezuelean. Maduro, un aliat esențial al regimului de la Beijing # G4Media
China a cerut duminică Statelor Unite ale Americii eliberarea imediat a preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, încarcerat sâmbătă la New York, după ce fusese capturat în cursul unei operaţiuni militare în noaptea de vineri spre sâmbătă, transmite Agerpres. Ministerul de Externe chinez a declarat că „Statele Unite ar trebui să-i elibereze imediat pe liderul venezuelean Nicolas […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
08:50
Cum a pregătit Trump operațiunea specială din Venezuela: o cârtiță plasată de serviciile secrete le-a spus spionilor americani totul despre Maduro # G4Media
Președintele Trump și principalii săi consilieri au semnalat de luni întregi planurile de a-l înlătura pe președintele venezuelean Nicolás Maduro. Și totuși, când s-a întâmplat în cele din urmă, Washingtonul și Caracasul au fost uimiți de ferocitatea și viteza atacului, arată o analiză Wall Street Journal. Încă din luna august, SUA au masat nave de […] © G4Media.ro.
08:50
Regatul Unit și Franța au efectuat sâmbătă seara un atac comun în Siria împotriva unui sit subteran suspectat că ar fi folosit de gruparea Stat Islamic (IS), a anunțat Ministerul britanic al Apărării, citat de agenția Mediafax. Atacul a avut loc în munții de la nord de orașul antic Palmyra, în centrul Siriei, împotriva unei […] © G4Media.ro.
08:30
Traficul este deviat duminică dimineața pe DN6, în județul Caraș-Severin, din cauza ninsorii. Pe drumurile din mai multe județe se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, potrivit Mediafax. Centrul Infotrafic anunță că, din cauza ninsorii și a carosabilului acoperit cu zăpadă pe o porțiune de aproximativ 1 kilometru, traficul rutier este restricționat pe DN 6, […] © G4Media.ro.
08:10
Capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, în urma unei operațiuni spectaculoase a forțelor speciale americane, a adus-o în prim plan pe vicepreședinta statului sud-american, Delcy Rodriguez. Ea a preluat conducerea țării așa cum prevede constituția Venezuelei, transmite agenția Mediafax. Conform constituției, indiferent dacă absența este temporară sau absolută, vicepreședintele preia atribuțiile prezidențiale, potrivit CNN. Rodriguez, care […] © G4Media.ro.
07:50
A fost un moment perfect pentru Netflix, oferindu-i lui Donald Trump exact genul de spectacol care atrage atenția pe care și-l dorea. Puțini observatori credeau că Statele Unite ar putea realiza operațiunea chirurgicală prin care au reușit să-l captureze și să-l exfiltreze pe Nicolás Maduro, președintele Venezuelei, și pe Cilia Flores, soția sa, scrie The […] © G4Media.ro.
07:50
Mega-scandalul fraudelor din Minnesota, în care zeci de somalezi au delapidat miliarde de dolari de la asigurările sociale, devine o amenințare pentru ambițiile politice ale guvernatorului democrat Tim Walz # G4Media
Statul Minnesota se află în centrul unei controverse politice și financiare fără precedent. Guvernatorul democrat Tim Walz, fost candidat la vicepreședinția SUA în 2024, se confruntă cu un val de critici și investigații privind fraude masive în sistemul de asistență socială, un subiect care riscă să îi pericliteze campania de realegere din noiembrie 2026, transmite […] © G4Media.ro.
07:40
Bolojan anunță că va adopta reforma în administrație în a doua jumătate a lunii ianuarie, după jumătate de an de amânare # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă la Digi24 că va adopta reforma în administrația publică centrală și locală în a doua jumătate a lunii ianuarie. Reforma administrației a fost amânată mai mult de jumătate de an din cauza opoziției PSD în interiorul coaliției. Reforma urmărește scăderea cu 10% a cheltuielilor de personal din administrație. Bolojan […] © G4Media.ro.
07:30
Efectul „M-a sunat Lia”: val de procese-blitzkrieg împotriva Guvernului la Curtea de Apel București, cu termene fixate de pe o zi pe alta # G4Media
În ultima zi a anului 2025 – adică miercuri, 31 decembrie – la Curtea de Apel București au fost înregistrate trei dosare deschise de către avocata Silvia Uscov, devenită celebră prin activitatea sa pe rețelele de socializare și prin implicarea politică ca membru al AUR. Toate trei procesele vizează autorități publice implicate într-un fel sau […] © G4Media.ro.
07:10
Un avion care îi transporta pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, capturați sâmbătă, a ajuns la baza Gărzii Naționale Aeriene Stewart din New York, potrivit unui oficial federal, citat de CNN, transmite Mediafax. Nicolas Maduro și soția sa au pus piciorul pe pământ american după ce au coborât foarte încet […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
00:00
EXCLUSIV Profesorul Daniel Hellinger, expert în Venezuela: Operațiunea SUA – o încălcare fățișă a dreptului internațional / Reținerea lui Maduro a fost o răpire # G4Media
Operațiunea militară a SUA desfășurată în Venezuela a fost o încălcare fățișă a dreptului internațional și a avut ca scop clar schimbarea regimului de la Caracas, a declarat pentru G4Media.ro profesorul Daniel Hellinger de la Webster University în Missouri. Reținerea președintelui Maduro a fost practic o răpire, susține expertul american. O operațiune criticată La câteva […] © G4Media.ro.
3 ianuarie 2026
23:30
Merz spune că Maduro „şi-a dus ţara la ruină” şi că Venezuela are nevoie de un guvern legitimat la urne # G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat sâmbătă că preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, capturat de Washington, „şi-a dus ţara la ruină”, relatează agențiile AFP şi EFE, citate de Agerpres. Maduro „a jucat un rol problematic în regiune”, în special prin „implicarea Venezuelei în traficul de droguri”, a afirmat Merz, menţionând că Germania nu a recunoscut ultimele […] © G4Media.ro.
23:20
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair analizează eliminarea mai multor rute operate de pe Aeroportul Bruxelles Sud Charleroi, inclusiv zboruri către România, ca reacție la majorarea taxelor de aeroport impuse de autoritățile belgiene, potrivit Mediafax. Potrivit informațiilor publicate de publicația La Dernière Heure, pe o listă internă a companiei se află rutele Charleroi – Cluj-Napoca și […] © G4Media.ro.
23:10
Capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro de către armata Statelor Unite, în urma unei operațiuni a comandourilor din Delta Force, a declanșat reacții puternice în Florida, în special în Miami, unde comunitățile de exilați venezueleni, cubanezi și nicaraguani au salutat evenimentul ca pe un moment istoric pentru întreaga emisferă vestică. Trump a confirmat public că Maduro […] © G4Media.ro.
23:00
Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA) a recomandat sâmbătă companiilor aeriene să evite survolul deasupra Venezuelei, care a fost vizată anterior de atacuri aeriene americane, afirmând că posibila activare a sistemelor de apărare aeriană prezintă un „risc ridicat pentru zborurile civile”, relatează agenția AFP, citată de Agerpres. „Având în vedere atacurile aeriene americane şi […] © G4Media.ro.
23:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă, în direct la Digi24, că vârsta de pensionare în toate domeniile trebuie să crească, pe fondul contribuțiilor mari de buget în sistemul de pensii, dar și al inechităților sociale. Acesta s-a referit la domenii precum Justiție sau Interne, potrivit Mediafax. „Trebuie să creștem vârsta de pensionare în toate domeniile, […] © G4Media.ro.
22:50
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, a comentat atacul din Venezuela, dar și capturarea președintelui Nicolás Maduro. Acesta și-a afirmat sprijinul față de „intervenția SUA”, asemănând regimul condus de Maduro cu regimul comunist din România, transmite agenția Mediafax. Într-o postare pe Facebook, publicată sâmbătă seară, în urma conferinței de presă a lui Donald Trump, Andrei […] © G4Media.ro.
22:50
Zelenski, după capturarea lui Maduro: Dacă așa se poate proceda cu dictatorii, atunci SUA știu ce trebuie să facă în continuare # G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, comentând la o conferință de presă capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro de către Statele Unite, a făcut o aluzie pe jumătate glumeață la liderul unei alte țări mult mai apropiate de Ucraina, scrie BBC. „Dacă așa se poate proceda cu dictatorii, atunci Statele Unite ale Americii știu ce trebuie să facă […] © G4Media.ro.
22:40
Prinsi între neîncredere și teama de posibile noi atacuri, venezuelenii s-au trezit cu o știre care până de curând părea imposibilă: capturarea președintelui Nicolás Maduro și îndepărtarea lui din Venezuela, anunțată de președintele SUA, Donald Trump, scrie CNN. „Este o minciună”, a spus un portar din Caracas dimineața, când a auzit primele știri despre ceea […] © G4Media.ro.
22:20
Vicepreşedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, spune că Maduro este singurul preşedinte al ţării și cere eliberarea sa # G4Media
Vicepreşedinta venezueleană Delcy Rodriguez a declarat sâmbătă că Nicolas Maduro este singurul preşedinte al Venezuelei, după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că ea „a fost învestită” după ce Maduro a fost capturat într-o operaţiune militară în această ţară sud-americană în primele ore ale dimineţii, relatează agențiile Reuters şi AFP, citate de Agerpres. Rodriguez […] © G4Media.ro.
21:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că va veni cu o propunere pentru portofoliul Educaţiei în luna ianuarie, după ce conducerea PNL va analiza variantele pentru această funcţie, transmite Agerpres. „Domnul Pirtea este rectorul Universităţii de Vest din Timişoara şi deputat PNL de două mandate. Am avut o discuţie pe această temă. Va deveni operaţională […] © G4Media.ro.
21:30
Trump spune că nu este încântat de Putin în legătură cu războiul din Ucraina: „Ucide prea mulţi oameni” # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că este frustrat de preşedintele rus Vladimir Putin din cauza continuării războiului din Ucraina, relatează agenția Reuters, citată de Agerpres. „Nu sunt încântat de Putin. Ucide prea mulţi oameni”, a declarat Trump într-o conferinţă de presă la Mar-a-Lago despre operaţiunea SUA din Venezuela, răspunzând unei întrebări finale despre […] © G4Media.ro.
