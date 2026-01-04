I-a spus ”Nu” direct lui Radu Drăgușin! Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport
Sport.ro, 4 ianuarie 2026 17:20
Radu Drăgușin are șanse mari să plece de la Tottenham în această iarnă.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
18:00
Rapid continuă să se întărească pentru cea de-a doua parte a sezonului.
Acum 15 minute
17:50
Tyson Fury și-a anunțat revenirea în ring: „Nu e nimic mai bun decât să lovesc bărbaţi în faţă” # Sport.ro
Boxerul britanic Tyson Fury, fost campion mondial la categoria grea, şi-a anunţat duminică revenirea în ring, la un an după ultima sa înfrângere în faţa ucraineanului Oleksandr Usik, informează AFP.
Acum o oră
17:30
Atacantul transferat inutil de CFR Cluj a plecat de la ardeleni! Două echipe din Italia îl doresc # Sport.ro
87 de minute penibile a bifat în acest sezon vârful.
17:30
Jucătorul de la FCSB a plecat și a decis să semneze cu altă formație din Superliga.
17:20
Radu Drăgușin are șanse mari să plece de la Tottenham în această iarnă.
Acum 2 ore
17:00
Anunțul a fost făcut în această după-amiază de club.
16:50
Echipele de start din Tottenham - Sunderland! Decizia surprinzătoare în cazul lui Drăgușin # Sport.ro
A fost anunțate echipele de start din partida de Premier League, Tottenham - Sunderland.
16:40
Pe ce loc a încheiat Emanuel Gyenes prima etapă din Raliul Dakar. Câștigătorul, retrogradat pe locul 7! # Sport.ro
Românul este un obișnuit al celebrei competiții moto.
16:40
Chivu, pe el! Marea rivală s-a dat la o parte, iar Inter are cale liberă către un star uriaș # Sport.ro
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, poate spera la un transfer de senzație în această iarnă.
16:20
Interul lui Chivu, în cădere liberă după victoria cu scandal a lui Napoli! Bătaie și 3 roșii # Sport.ro
Etapa cu numărul 18 din Serie A continuă duminică.
Acum 4 ore
16:00
Italienii l-au „citit” pe Chivu! Cum ar putea arăta Inter contra Bolognei, în primul meci din 2026 # Sport.ro
Inter începe oficial anul 2026 cu un meci extrem de important în lupta pentru titlu.
15:30
Filipe Coelho, lăudat pentru ce măsură ”nu a luat” la Universitatea Craiova: ”A fost inteligent” # Sport.ro
Oltenii au intrat în 2026 de pe prima poziție în clasament.
15:20
Fotbalistul campioanei va rămâne în Superligă.
14:50
Campioana U BT Cluj s-a calificat în faza Top 8 a Ligii Adriatice, după a noua victorie din grupa A. Şi Partizan Belgrad, tot din grupa A, şi-a asigurat prezenţa în Top 8, cu a 10-a victorie.
14:40
Inter ar putea pierde un jucător important în această iarnă.
14:20
Daniele De Rossi (42 de ani) a transmis un mesaj clar conducerii lui Genoa, după egalul obținut pe teren propriu cu Pisa, scor 1-1.
14:20
Corespondență din Antalya | ”Se vede titlul la Rapid?” Constantin Grameni a răspuns fără să stea pe gânduri # Sport.ro
Rapid se află în Antalya acum.
Acum 6 ore
13:40
FCSB o va întâlni pe Fenerbahce joi, 29 ianuarie, de la ora 22:00, în grupa unică din Europa League, partidă care va fi transmisă LIVE TEXT pe Sport.ro.
13:40
CFR Cluj vrea să spele cu orice preț rușinea din startul acestui sezon.
13:30
Catalanii sunt primii în clasament după 19 etape.
13:10
Rapid București se pregătește în Antalya pentru reluarea SuperLigi.
12:50
„Militarii” nu o duc prea grozav în Liga 2.
12:50
Rapid a încheiat anul pe poziția secundă în clasament cu 39 de puncte.
Acum 8 ore
12:00
Singurul român prezent la tragedia din Elveția de Revelion a fost anunțat decedat. Decizia ambasadei # Sport.ro
Cetăţeanul român care fusese dat dispărut în urma incendiului din staţiunea elveţiană Crans-Montana este decedat, a anunţat, duminică, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizează că Ambasada României la Berna se află în contact cu familia acestuia.
12:00
Un fotbalist cu origini românești face senzație în țara vecină.
12:00
Nu mai glumește: Jaqueline Cristian vrea în top 10 WTA, în 2026. Joacă la trei turnee în ianuarie # Sport.ro
Jaqueline Cristian se obișnuiește să șteargă din minte primele două litere ale cuvântului „imposibil.”
11:30
Egipteanul ar putea să o părăsească pe Liverpool în această iarnă.
11:20
Rapid ar putea bifa un nou transfer important.
11:00
Atacantul a fost adus cu cu surle și trâmbițe la echipă.
10:20
Cristi Chivu continuă să fie în centrul atenției în Italia, după startul excelent de sezon al lui Inter.
10:20
Premier League se vede pe VOYO!
10:10
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Inter și Bologna.
Acum 12 ore
10:00
Manchester City - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Duel de calibru mare în Premier League # Sport.ro
Premier League se vede pe VOYO.
09:50
Anthony Joshua a fost implicat într-un accident teribil de Revelion.
09:50
Tottenham primește vizita celor de la Sunderland duminică seară, de la ora 17:00, la Londra, în etapa cu numărul 20 din eșalonul de elită al Angliei, care se vede pe VOYO până în 2028.Tottenham - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 17:00 | În așteptarea lui Drăgușin!În clasament, Tottenham se află pe locul 13 cu 26 de puncte. După 19 etape, formația dirijată de Thomas Frank a bifat șapte victorii, la care s-au adăugat cinci rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.De cealaltă parte, Sunderland se situează pe poziția a 7-a cu 29 de puncte, după 19 etape în care clubul a consemnat șapte câștiguri, opt remize, dar și patru eșecuri.EXCLUSIV ”O să-l vedem iar titular pe Radu Drăgușin?” Florin Gardoș, răspuns sincerModeratorul Cristi Pintea i-a avut vineri după-amiază invitați la emisiunea Play On Sport de pe VOYO pe jurnaliștii Daniel Anghel și Andrei Grecu și pe fostul internațional român, Florin Gardoș.Fost jucător în Premier League pentru Southampton, Gardoș a explicat că există șanse ca Drăgușin să revină în primul 11 al lui Tottenham. Cel puțin în meciul din cupă cu Aston Villa de pe 10 ianuarie.”(n.r. E vreo șansă să îl vedem titular în perioada următoare?) Se verifică constant încărcătura fizică a jucătorilor. La asta mă gândesc. Poate nu țin cont că e meciul cu Villa.El deja a intrat într-un meci de Premier League. Și va schimba, că va trebui să menajeze pe unul dintre cei doi. Eu zic că da, are șanse să joace.El când s-a accidentat, dacă vă aduceți aminte, a fost tot pe un fond de genul. A jucat mult. Dacă erau variante atunci, nu se accidenta. Așa e în fotbal, uneori riști. Și aici mă refer la staff”, a spus Gardoș.
09:50
Sorana Cîrstea, debut cu dreptul în 2026 la Brisbane. Rezultatele româncelor din Australia # Sport.ro
Sorana Cîrstea a început excelent anul 2026 și a obținut o victorie clară în primul tur al turneului WTA 500 de la Brisbane, competiție dotată cu premii totale de 1.691.602 dolari.
09:40
Duelul Ngezana – Epassy, LIVE TEXT pe Sport.ro! Africa de Sud și Camerun luptă pentru sferturile Cupei Africii # Sport.ro
Africa de Sud și Camerun se întâlnesc duminică seară în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni.
09:40
PSG și Paris FC se întâlnesc duminică seară, de la ora 21:45, în etapa #17 din Ligue 1.
09:30
Echipa pregătită de Elias Charalambous va sta următoarea săptămână și jumătate în Turcia.
09:10
Dan Petrescu a rupt tăcerea: „Tocmai am vorbit cu el. Urmează un tratament pentru încă o lună” # Sport.ro
Dan Petrescu a reacționat public pentru prima dată după valul de informații apărute în ultimele luni despre starea sa de sănătate.
08:50
Scenariu incredibil la Cupa Africii! S-a calificat în „sferturi” după ce a condus doar 29 de minute în patru meciuri # Sport.ro
Mali a reușit una dintre cele mai surprinzătoare calificări de la Cupa Africii 2025, după ce a eliminat Tunisia la loviturile de departajare.
08:50
Francezul s-a ”rupt” la unul dintre antrenamentele galacticilor.
08:30
Louis Munteanu este foarte aproape de despărțirea oficială de CFR Cluj.
08:30
Giuleștenii au plecat sâmbătă în cantonament.
08:10
„Acum sufăr.” Carlos „Grinch” Alcaraz i-a stricat Crăciunul lui Ferrero, care a spus tot ce avea pe suflet # Sport.ro
Juan Carlos Ferrero, dezvăluiri impresionante despre finalul abrupt al colaborării cu numărul 1 ATP, Carlos Alcaraz.
08:10
Tăticul ideal: Gael Monfils, mesaj copleșitor, înainte de ultimul sezon al carierei în ATP, în care joacă din 2004 # Sport.ro
Gael Monfils și Elina Svitolina s-au căsătorit în vara anului 2021.
Acum 24 ore
00:20
Espanyol - FC Barcelona 0-2 | Victorie imensă a trupei lui Hansi Flick în fața rivalilor locali # Sport.ro
Barcelona s-a impus cu 2-0 în fața lui Espanyol, într-un meci din ruda a 18-a de La Liga.
00:10
U-BT Cluj-Napoca a devenit lider provizoriu în Grupa A a competiţiei de baschet masculin ABA League, după ce a învins fără emoţii echipa sârbă FMP Belgrad, cu scorul de 93-65 (27-13, 28-19, 18-14, 20-19), sâmbătă seara, în BTarena.
00:10
Mihai Stoica dezvăluie cum mulți jucători încearcă să-l păcălească pe Becali: ”I-am zis: Gigi, atenție mare!” # Sport.ro
FCSB se pregătește pentru a doua parte a sezonului.
3 ianuarie 2026
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.