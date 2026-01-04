I-a spus ”Nu” direct lui Radu Drăgușin! Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport

09:50

Tottenham primește vizita celor de la Sunderland duminică seară, de la ora 17:00, la Londra, în etapa cu numărul 20 din eșalonul de elită al Angliei, care se vede pe VOYO până în 2028.Tottenham - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 17:00 | În așteptarea lui Drăgușin!În clasament, Tottenham se află pe locul 13 cu 26 de puncte. După 19 etape, formația dirijată de Thomas Frank a bifat șapte victorii, la care s-au adăugat cinci rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.De cealaltă parte, Sunderland se situează pe poziția a 7-a cu 29 de puncte, după 19 etape în care clubul a consemnat șapte câștiguri, opt remize, dar și patru eșecuri.EXCLUSIV ”O să-l vedem iar titular pe Radu Drăgușin?” Florin Gardoș, răspuns sincerModeratorul Cristi Pintea i-a avut vineri după-amiază invitați la emisiunea Play On Sport de pe VOYO pe jurnaliștii Daniel Anghel și Andrei Grecu și pe fostul internațional român, Florin Gardoș.Fost jucător în Premier League pentru Southampton, Gardoș a explicat că există șanse ca Drăgușin să revină în primul 11 al lui Tottenham. Cel puțin în meciul din cupă cu Aston Villa de pe 10 ianuarie.”(n.r. E vreo șansă să îl vedem titular în perioada următoare?) Se verifică constant încărcătura fizică a jucătorilor. La asta mă gândesc. Poate nu țin cont că e meciul cu Villa.El deja a intrat într-un meci de Premier League. Și va schimba, că va trebui să menajeze pe unul dintre cei doi. Eu zic că da, are șanse să joace.El când s-a accidentat, dacă vă aduceți aminte, a fost tot pe un fond de genul. A jucat mult. Dacă erau variante atunci, nu se accidenta. Așa e în fotbal, uneori riști. Și aici mă refer la staff”, a spus Gardoș.