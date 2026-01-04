Act de sabotaj al unei grupări de extrema stângă în Berlin, zeci de mii de case sunt afectate / „Au pus în mod deliberat în pericol vieți”
HotNews.ro, 4 ianuarie 2026 17:20
Poliția din Berlin a spus că suspectează un grup de extremă stânga că este responsabil pentru un incendiu provocat sâmbătă, care a lăsat fără electricitate zeci de mii de gospodării din capitala germană, o situație…
Acum 5 minute
18:00
VIDEO Ministrul Radu Miruţă, cu freza de zăpadă la Rânca. „Cine nu face pârtie e rost de bârfă” # HotNews.ro
Ministrul USR al Apărării, Radu Miruţă, se află la schi în stațiunea Rânca, județul Gorj. Ministrul spune că ninge de două zile încontinuu și a postat duminică imagini, pe pagina sa de Facebook, în timp…
Acum 15 minute
17:50
Probleme din cauza zăpezii pe unul dintre cele mai mari aeroporturi din Europa: Sute de zboruri au fost anulate / Cum sunt afectate cursele spre Otopeni # HotNews.ro
Vremea de iarnă din zona capitalei olandeze Amsterdam și depunerile de zăpadă au creat probleme mari pe Schiphol, al patrulea cel mai aglomerat aeroport din Europa. KLM, compania olandeză din parteneriatul cu Air-France a anulat…
17:50
SuperLiga: Oțelul se pregătește la Galați pentru a doua parte a sezonului. Jucătorii pe care îi are la dispoziție Laszlo Balint # HotNews.ro
Lotul de jucători al echipei Oțelul Galați s-a reunit duminică, sub comanda tehnicianului Laszlo Balint, la antrenamentul programat pe terenul 2 al stadionului Oțelul fiind prezenți și mulți suporteri roș-alb-albaștri, relatează ascotelul.ro. La prima ședință…
Acum o oră
17:20
Acum 2 ore
17:00
Fonduri UE 2026: Firmele de formare profesională din România pot obține granturi de câte 60.000-500.000 EUR. Ghidul oficial de finanțare și perioada de înscrieri # HotNews.ro
Firmele de formare profesională din toată România vor putea obține granturi de câte 60.000-500.000 EUR pe proiect, printr-o linie de finanțare care urmează să se deschidă în luna martie 2026, în cadrul Programului de Tranziție…
16:50
Pariu suspect înainte de intervenția SUA în Venezuela. Un jucător a câștigat peste 400.000 de dolari după capturarea lui Maduro # HotNews.ro
Internauții au observat „pariuri suspecte” făcute de un cont creat cu câteva zile înainte de operațiunea Statelor Unite în Venezuela, care a pus la bătaie sume mari pe înlăturarea preşedintelui Nicolás Maduro de la putere înainte…
16:40
Două ziare americane mari au știut de atacul SUA în Venezuela înainte ca acesta să aibă loc. Au ales să publice știrea abia după # HotNews.ro
Cele mai mari două ziare americane, New York Times și Washington Post, au aflat despre un raid secret al SUA în Venezuela cu puțin timp înainte de începerea acestuia, vineri seara, dar au amânat publicarea…
16:40
O mașină aparținând unui soldat a explodat duminică în Kiev, provocând rănirea militarului, a transmis procuratura capitalei ucrainene, citată de Kyiv Independent. Explozia a avut loc în districtul Obolon din nordul Kievului, în jurul orei…
16:30
CFR Cluj a anunțat că l-a transferat pe Alibek Aliev (29 de ani), un atacant suedez născut în Rusia. Acesta îl va înlocui pe Louis Munteanu, care va juca în MLS, la DC United. Aliev…
16:10
„Iadul pe Pământ”. Ce se știe despre închisoarea în care e ținut Maduro și ce alte „celebrități” au mai trecut pe acolo # HotNews.ro
Centrul de detenţie metropolitan din New York (MDC), închisoarea federală din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, a găzduit deţinuţi celebri precum Joaquin „El Chapo” Guzman, rapperul Sean „Diddy” Combs şi fostul preşedinte hondurian…
16:10
După Dan Capatos, o altă vedetă tv a anunțat în ultima zi a anului că pleacă de la televiziunea la care a lucrat 13 ani: Visele se negociază la pauza de publicitate # HotNews.ro
Prezentatoarea emisiunii Focus Monden de la Prima TV a anunțat că părăsește postul tv și că urmează o pauză înainte de următorul capitol. Vestea plecării a fost publicată inițial de PaginadeMedia. „31 decembrie nu încheie…
Acum 4 ore
16:00
Amenințarea MAGA pentru Groenlanda, după atacul SUA în Venezuela: „În curând” și o hartă a teritoriului danez sub steagul american. Reacția Danemarcei # HotNews.ro
Atacul Statelor Unite asupra Venezuelei și capturarea președintelui Nicolas Maduro au reînnoit temerile privind preluarea Groenlandei de către americani, în contextul în care membrii MAGA și-au îndreptat imediat atenția asupra teritoriului danez, potrivit The Guardian.…
16:00
UDMR atrage atenția că „Rusia s-ar putea folosi” de intervenția SUA în Venezuela în contextul negocierilor de pace cu Ucraina # HotNews.ro
Rusia dă dovadă de „cinism și ipocrizie” atunci când aduce în discuție dreptul internațional cu privire la reținerea de către SUA a lui Nicolas Maduro, consideră liderul UDMR Csoma Botond, într-o primă reacție a formațiunii…
15:50
Ploieştenii încearcă să îşi întărească lotul în această iarnă pentru a scăpa de emoţiile retrogradării, scrie Prima Sport. Gruparea antrenată de Eugen Neagoe vrea să transfere doi jucători de la Rapid. După ce giuleştenii şi-au…
15:50
După capturarea președintelui Nicolas Maduro în timpul unei operațiuni militare americane în Venezuela, comanda țării sud-americane a căzut în mâinile vicepreședintei Delcy Rodríguez, relatează CNN, care prezintă informaţii cea pe care Maduro a numit-o „tigroaică”.…
15:50
Șeful Microsoft susține că inteligența artificială a intrat într-o nouă fază și numește trei lucruri de făcut # HotNews.ro
Satya Nadella, directorul general al Microsoft și principalul vânzător de AI al companiei, vrea ca clienții să știe că a venit momentul pentru următoarea fază a acceptării inteligenței artificiale, una în care accentul ar trebui…
15:40
FCSB va pleca duminică, 4 ianuarie, în Turcia, acolo unde vor efectua un stagiu de pregătire, anunță pagina de Facebook a echipei campioane din SuperLiga. Roș-albaștrii se vor antrena la Gloria Sports Arena până pe…
15:30
Harta deliciilor din București. De la amandina din Vitan la gogoașa din Obor – călătoria după prăjituri delicioase # HotNews.ro
Istoria cofetăriilor din București începe prin secolul al XIX-lea, iar epoca de aur a deliciilor avea să fie dominată, în perioada interbelică, de locuri faimoase precum Capșa, Nestor, Scala și Casata. Capșa era, categoric, un…
15:20
Cine sunt aliații lui Nicolas Maduro care au rămas la putere în Venezuela. În spatele frontului de unitate apar primele fisuri # HotNews.ro
Capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite, lăudată de președintele Donald Trump drept „uluitoare și puternică”, lasă în urmă incertitudine cu privire la cine conduce țara bogată în petrol, relatează Reuters. Trump a…
15:00
INTERVIU „Aștept și eu reacția președintelui Nicușor Dan”. Un politician cu experiență din PNL spune cum crede că trebuie să se poziționeze România pe situația din Venezuela # HotNews.ro
Deși președintele în exercițiu Nicolas Maduro este reținut de SUA, în continuare la conducerea Venezuelei se află cei din cercul său apropiați, în ciuda declarațiilor de ieri al președintelui Trump care spunea că SUA va…
15:00
Decizia luată de grupul producătorilor de petrol OPEC+ după intervenția SUA în Venezuela # HotNews.ro
OPEC+ a decis în urma unei reuniuni desfășurate duminică să rămână la planurile de a pune pe pauză creșterile de producție a petrolului în primul trimestru al anului în condițiile în care piețele globale se…
14:30
VIDEO Nicolas Maduro în papuci de plastic. Sunt imaginile momentului cu președintele venezuelean încarcerat deja la New York # HotNews.ro
Președintele venezuelean Nicolas Maduro este reținut la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, New York, după ce a fost capturat în urma atacurilor americane din țară, sâmbătă. El va fi judecat pentru trafic de droguri…
14:10
Diferențe neobișnuit de mari între temperaturile înregistrate în diferite zone din țară s-au înregistrat sâmbătă, arată o hartă a Administrației Naționale de Meteorologie. Când în sud, la Dunăre, erau +17, +18 grade Celsius, în nordul…
Acum 6 ore
13:30
Duminică, 4 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Tragerile Speciale Loto de Anul Nou de miercuri, 31 decembrie, Loteria Română a acordat 109.708 de…
13:20
Avarie majoră la sistemul de termoficare din București. Peste 1.000 de blocuri, fără apă caldă și căldură – hartă # HotNews.ro
Noua avarie s-a produs duminică dimineață la CET Sud, iar locuitori din patru sectoare ale Capitalei au rămas fără apă caldă și căldură. Cele mai mare furnizarea apei calde și căldurii este afectată în mai…
13:10
Aeroporturile din Grecia au suspendat toate zborurile din cauza unei defecțiuni tehnice care a apărut duminică # HotNews.ro
Aeroporturile din întreaga Grecie au suspendat duminică sosirile și plecările, în urma unor probleme care afectau frecvențele radio, au anunțat televiziunea publică greacă și autoritatea aeronautică a țării, citate de Reuters. Autoritățile au precizat că…
12:50
Radu Paraschivescu, demonstrație de umor după rumoarea stârnită de asemănarea fizică între el și Maduro # HotNews.ro
„După o zi foarte agitată, am fost readus la domiciliu”, comentează duminică scriitorul Radu Paraschivescu, într-o primă reacție la glumele cu privire la asemănarea sa cu liderul Venezuelei capturat de SUA, Nicolas Maduro. „Mai întâi…
12:40
Ideologul lui Putin îndeamnă ca un nou război mondial să fie declanșat cât mai curând după intervenția SUA în Venezuela: „Toată lumea a înțeles, în sfârșit” # HotNews.ro
Sunt convins că acum – privind la ceea ce se desfășoară în politica globală – toată lumea a înțeles, în sfârșit, că dreptul internațional nu mai există. El nu mai este”, scrie ideologul rus Aleksandr…
12:20
Bilanțul victimelor după intervenția SUA în Venezuela: Militari, dar și civili uciși în Caracas # HotNews.ro
Cel puțin 40 de persoane au fost ucise în atacul SUA asupra Venezuelei de sâmbătă, spune un oficial venezuelean din guvernul lui Maduro, potrivit The New York Times. Oficialul a declarat că printre morți se…
12:10
Prima reacție din AUR după evenimentele din Venezuela. Un lider al partidului spune că Nicolas Maduro și-a eliminat o parte dintre contracandidați „la fel ca puterea de la București în decembrie 2024” # HotNews.ro
România ar trebui să se poziționeze față de situația din Venezuela ținând cont de faptul că țara noastră are un parteneriat strategic cu SUA, consideră unul dintre liderii AUR, Petrișor Peiu, într-o declarație pentru HotNews.…
Acum 8 ore
11:40
„Sunt colegi medici care fac sală, dar sunt scutiţi de gărzi”. Directoarea Spitalului de Urgență din Constanța acuză că medicii refuză să facă gărzi / Ministrul Sănătății anunță că trimite Corpul de Control # HotNews.ro
Ministrul Alexandru Rogobete spune că a urmărit declarația managerului Spitalului Clinic Județean de Urgență din Constanța, care a spus că „pe anumite secții, peste 70% dintre medici au scutire de gardă”. Astfel, a decis să…
11:40
Leonardo DiCaprio spune după ce noul său film a apărut în streaming că sălile de cinema riscă să devină relicve ale trecutului # HotNews.ro
Leonardo DiCaprio este îngrijorat de viitorul mersului la cinema, întrebându-se într-un interviu acordat după apariția noului său film în streaming dacă „oamenii mai au încă apetitul” pentru a vedea lungmetraje în cinematografe. De asemenea, el…
11:30
„Totalul pe 2025 la modernizări este mai degrabă trist” – Cum au avansat anul trecut marile șantiere feroviare # HotNews.ro
Anul 2025 nu a fost unul grozav pentru modernizările pe calea ferată, au crescut vitezele pe doar câteva zeci de kilometri, iar trenurile de pasageri economisesc doar câteva minute față de anul 2024, scrie Asociația…
11:30
Cât de legală a fost intervenția militară a SUA în Venezuela? Cum s-a acoperit administrația Trump înainte și după capturarea lui Nicolas Maduro # HotNews.ro
Șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a declarat pentru Vanity Fair, în 2 noiembrie, că loviturile terestre în Venezuela ar necesita aprobarea Congresului. Ea a spus că, dacă Trump „ar autoriza vreo activitate…
11:20
Românul dat dispărut după incendiul din Crans-Montana, declarat mort de autoritățile elvețiene / Precizările MAE # HotNews.ro
Un român în vârstă de 18 ani se numără printre cei 40 de tineri care au murit în incendiul care a avut loc în noaptea de Revelion la Crans-Montana, anunță, duminică, Poliția cantonală din Valais.…
11:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică un nou cod galben de ninsori, lapoviță și ploi, până marți dimineață, în cea mai mare parte a țării. Zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj…
10:40
Planul lui Trump pentru „aurul negru”: Giganții petrolieri din SUA, trimiși să resusciteze Venezuela după căderea lui Maduro # HotNews.ro
Industria petrolieră din Venezuela ar „câștiga foarte mulți bani” cu sprijinul Statelor Unite, a declarat sâmbătă președintele Donald Trump într-o conferință de presă în care a confirmat capturarea președintelui Nicolas Maduro. „Vom trimite marile companii…
10:20
Demers fără precedent inițiat de o avocată. Doi judecători CCR, contestați în instanță în plin scandal legat de pensiile magistraților / Ce susține ea și ce spune unul dintre judecătorii reclamați # HotNews.ro
Avocata Silvia Uscov, membră AUR, a cerut Curții de Apel București suspendarea actelor prin care Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș au fost numiți judecători la Curtea Constituțională, pe motiv că nu îndeplinesc condiția privind…
Acum 12 ore
09:50
„Noi stabilim condițiile. Trump va dicta pașii următori”. Detalii despre ce se va întâmpla în Venezuela de la un oficial de top # HotNews.ro
Într-un interviu acordat CBS News sâmbătă seara, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a lăudat trupele implicate în misiunea de capturare a lui Maduro și a dat detalii despre ce se va întâmpla în continuare…
09:50
Un nou „Silicon Valley” apărut în China își propune să răstoarne cursa globală pentru aducerea inteligenței artificiale în lumea fizică # HotNews.ro
Oraşul chinez Hangzhou trăieşte o transformare accelerată într-un hub major al inteligenţei artificiale. Pe de o parte, giganţi tehnologici şi startup-uri locale dezvoltă cipuri avansate, roboţi şi interfeţe creier-computer. Pe de altă parte, antreprenori independenţi…
09:40
Ploi și ninsori abundente vor fi în toată țara până în 9 ianuarie, conform meteorologului ANM Mihai Huștiu. El a spus că în aceste zile vor fi și diferențe mari de temperature între zonele țării…
09:20
Frații Pavăl (Dedeman) – prima decizie majoră pentru lanțul de magazine Praktiker, cea mai mare rețea de bricolaj din Grecia # HotNews.ro
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au semnat prima decizie pentru brandul Praktiker Hellas, cel mai mare lanț de bricolaj din Grecia, pe care l-au preluat în vară. Citește mai multe pe Profit.ro.
09:10
Ce este Doctrina Monroe, pe care Donald Trump a invocat-o pentru ca SUA să conducă în Venezuela după înlăturarea președintelui Maduro: „Reafirmăm puterea americană” # HotNews.ro
În conferința de presă susținute sâmbătă la reședința Mar-a-Lago, după capturarea președintelui venezuelean, președintele Statelor Unite a susținut că operațiunea din Venezuela servește direct priorităților sale „America First”. Trump a afirmat că acțiunea demonstrează că…
09:10
Șapte cele mai interesante expoziții de artă organizate în Europa în 2026 au în centru nume ca Paul Cézanne, la Fondation Beyeler, Henri Matisse, la Grand Palais, și Mark Rothko, în Florența. Cézanne, la Fondation…
09:00
Cum s-a desfășurat misiunea Delta Force de capturare a lui Nicolas Maduro. „Planul A” a fost altul până aproape în ultimul moment # HotNews.ro
Operațiunea „Absolut Resolve” desfășurată de SUA pentru capturarea lui Nicolas Maduro a fost una dintre cele mai riscante din istoria forțelor speciale americane și a fost lansată abia după ce administrația Trump a considerat că…
08:50
În urmă cu un deceniu, guvernul elvețian a luat o decizie optimistă: a demontat ultimii explozibili din timpul Războiului Rece pe care îi instalase anterior pe drumuri, poduri și tuneluri pentru a descuraja o invazie,…
08:40
Trafic îngreunat în mai multe județe din țară, din cauza ninsorilor / Recomandările autorităților # HotNews.ro
Poliția Română anunță că din cauza ninsorii traficul este îngreunat duminică dimineața în mai multe județe din țară. Autoritățile menționează că în majoritatea cazurilor nu s-a impus restricționarea traficului, dar fac apel la șoferi să…
08:30
Capturarea lui Maduro la ordinul lui Trump poate fi privită drept un pas în „unificarea Vestului împotriva Chinei”. Ce urmează și care sunt riscurile # HotNews.ro
Secvențele din Brooklyn, New York, îl arată pe Maduro înconjurat de forțele de ordine americane. Pentru miliarde de oameni, este pentru prima oară când văd un președinte arestat din propria țară, din refugiul său și…
08:20
Curtea Supremă a Venezuelei a stabilit cine preia atribuțiile de președinte, după capturarea lui Maduro de către SUA # HotNews.ro
Camera Constituțională a Curții Supreme a Venezuelei a decis ca vicepreședinta Delcy Rodriguez să preia funcția de președinte interimar al țării, în absența lui Nicolas Maduro, care a fost reținut sâmbătă dimineața într-o operațiune a…
07:40
VIDEO Noi imagini cu Nicolas Maduro. Președintele capturat al Venezuelei a ajuns la un centru de detenție din SUA în care se află și Puff Diddy # HotNews.ro
Nicolas Maduro a ajuns la Centrul de detenție metropolitan din Brooklyn, potrivit mass-media americane. Centrul este cunoscut pentru faptul că găzduiește alți deținuți de profil înalt, printre care Ghislaine Maxwell și P Diddy, cântărețul închis…
