Două echipe din Italia, pe urmele jucătorului de la CFR Cluj
Gazeta Sporturilor, 4 ianuarie 2026 18:20
Iacopo Cernigoi, atacantul de la CFR Cluj, are șanse mari să plece de la echipa ardeleană în această iarnă. El e dorit în Italia, de unde a venit.Italianul de 31 de ani a ajuns în septembrie în Gruia, dar a jucat doar 5 meciuri în Superliga. Nu a înscris deloc, iar la ultimele 8 partide din 9 a fost lăsat în afara lotului. De pe 28 octombrie și până la finalul anului 2025 a mai prins doar 3 minute pe teren, cu Csikszereda. ...
Acum 5 minute
18:30
„Oamenii se întreabă când se va opri. Ce face e imposibil” » Marea enigmă din jurul lui Novak Djokovic la începutul lui 2026 # Gazeta Sporturilor
Înaintea noului sezon de tenis, una dintre principalele întrebări este dacă Novak Djokovic (38 de ani, a ATP) va reuși să câștige al 25-lea turneu de Grand Slam. Adversarul lui mult mai tânăr, Holger Rune (22 de ani, 15 ATP), a oferit un răspuns interesant, impresionat de forma arătată de fostul lider mondial. ...
Acum 15 minute
18:20
18:20
Au uimit Superliga, surprind și în mercato! Atacă play-off-ul cu cea mai îndrăzneață strategie # Gazeta Sporturilor
Cu candidatura la play-off deja depusă, grație parcursului nemaipomenit avut pe durata celor 22 de etape, FC Argeș abordează o strategie surprinzătoare în această pauză competițională. Dacă nu va suferi pierderi importante la nivelul lotului, clubul nu se va aventura să transfere „în orb”, mai ales că situația financiară nu e chiar cea ideală. ...
Acum 30 minute
18:10
S-a operat de urgență la finalul anului 2025, dar jucătorul Craiovei amână revenirea pe teren # Gazeta Sporturilor
Tudor Băluță (26 de ani), mijlocașul Universității Craiova, a tras primele concluzii din cantonamentul din Antalya, unde oltenii pregătesc partea a doua a sezonului competițional. Acesta revine după operația de apendicită suferită în luna decembrie și speră ca acum să se pună pe picioare și să poată relua antrenamentele alături de restul colegilor. ...
18:10
Întârziere la startul meciului Fulham - Liverpool, din cauza unei urgențe medicale # Gazeta Sporturilor
Meciul dintre Fulham și Liverpool, din etapa a 20-a din Premier League, a început cu o întârziere de 15 minute, din cauza unei urgențe medicale apărute în tribune, care a dus la modificarea programului stabilit inițial.Potrivit anunțului oficial al clubului Fulham, un suporter prezent pe stadionul Craven Cottage s-a simțit rău cu puțin timp înainte de ora programată a startului și a avut nevoie de îngrijiri medicale imediate. ...
Acum 2 ore
17:00
Emre Can, un nou început la Borussia Dortmund? » Ce spune căpitanul „galben-negrilor” # Gazeta Sporturilor
Emre Can (31 de ani), căpitanul Borussiei Dortmund, este în ultimul an de contract, iar prestațiile sale modeste din ultimul an și jumătate l-au făcut pe german să fie arătat cu degetul de fanii echipei. Cu toate acestea, se pare că șederea sa pe Signal Iduna Park va fi prelungită. ...
16:50
Antrenorul lui Marius Ștefănescu, anunț final în cazul românului: „Am făcut acest plan” # Gazeta Sporturilor
Marius Ștefănescu (27 de ani) este ca și plecat de la Konyaspor. Mijlocașul român nu face parte din planurile antrenorului Cagdas Atan, care a decis să nu-l includă în lot pentru cantonamentul din această iarnă.Marius Ștefănescu a fost cumpărat de la FCSB cu suma de 300.000 de euro în vara anului 2025, după ce Gigi Becali plătise cu un milion de euro mai mult cu doar un an înainte pentru a-l transfera de la Sepsi. ...
Acum 4 ore
16:10
Parteneriatul Genoa-Rapid, sub comanda lui Dan Șucu, 12 luni mai târziu » Realitate greu de mascat: cine a crescut și cine a rămas pe loc # Gazeta Sporturilor
În urmă cu un an, Dan Șucu (62 de ani) a intrat, în mod total surprinzător, în acționariatul clubului Genoa, cu scopul nu doar de a salva sau a stabiliza un club istoric din Serie A, ci și de a construi o rețea. Un proiect de tip „multi-club ownership”, cu sinergii, schimburi de jucători și de know-how care să conducă, în timăp, la plusvaloare, potrivit discursului său. ...
16:10
Anthony Joshua rupe tăcerea după tragicul accident rutier în care a fost aproape să-și piardă viața # Gazeta Sporturilor
Anthony Joshua a făcut prima sa declarație publică după tragicul accident rutier din Nigeria, în urma căruia doi membri ai echipei sale și-au pierdut viața.Fostul dublu campion mondial la categoria grea a fost rănit în accidentul care a avut loc luni, în apropiere de Lagos.Joshua a fost spitalizat și externat miercuri, înainte de a se întoarce în Marea Britanie. ...
16:00
Rafael Leao are un sezon prolific în Serie A, iar acest lucru s-a datorat modului în care a fost folosit de Massimiliano Allegri. Presa din Italia a analizat acest lucru într-un articol amplu. Portughezul are șase goluri în 11 meciuri în Serie A, în condițiile în care a sufeerit și două accidentări musculare. ...
15:50
Robert Sălceanu pe lista Rapidului! Prima reacție de la Petrolul: „Studiem diverse opțiuni”. Ce legături sunt între cele două rivale # Gazeta Sporturilor
Claudiu Tudor, președintele Petrolului, a explicat pentru GSP.ro care este situația în mercato la clubul pe care îl conduce. A confirmat că Sălceanu este monitorizat de alte echipe, că ploieștenii doresc trei jucători de la Rapid și a mărturisit că între cele două rivale există respect și relații cordiale, în ciuda adversitățiiRobert Sălceanu, 21 de ani, este principalul produs "de export" al Petrolului în acest moment. ...
15:50
Napoli a câștigat primul derby din 2026, într-un meci cu 3 „roșii” » Luptă aprigă la titlu în Serie A # Gazeta Sporturilor
Napoli s-a impus la Roma în fața celor de la Lazio, scor 2-0, într-unul dintre cele mai tari dueluri ale rundei cu numărul #18 din Serie A. Astfel, trupa lui Antonio Conte a depășit-o momentan în clasament pe Inter, care va juca diseară împotriva Bolognei.Programul complet al etapei #18 din Serie ACampioana Italiei a început „cu dreptul” anul 2026, reușind un succes important pe un teren dificil, într-un meci în care au fost arătate trei cartonașe roșii. ...
15:30
Detalii din culise despre noul transfer al lui Dinamo: „Despărțirea a venit și din partea lui” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Tudor, 40 de ani, președintele celor de la Petrolul Ploiești, a vorbit în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor despre plecarea lui Valentin Țicu, primul transfer realizat de Dinamo în această perioadă de mercato.Fundașul stânga nu a mai jucat din 29 iulie 2024, din cauza unei accidentări grave la genunchiul stâng: ruptură de ligament încrucișat anterior și leziune de menisc. ...
15:20
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice” # Gazeta Sporturilor
Ucraineanca Nadiya Kichenok (33 de ani), jucătoare cu 12 trofee în proba de dublu, s-a văzut nevoită să justifice fotografiile postate în noaptea de Revelion. Ucraineanca Nadiya Kichenok a petrecut noaptea dintre ani la Brisbane, în Australia. Alături de ea au fost și trei jucătoare cu origini în Rusia. Yulia Putintseva și Anna Danilina reprezintă în acest moment Kazahstanul, în timp ce Daria Kasatkina a ales să joace sub steagul australian. FOTO. ...
15:20
Cristi Chivu îl vrea la Inter, dar fostul campion din Serie A așteaptă oferta de la Barcelona # Gazeta Sporturilor
Plecarea lui Joao Cancelo (31 de ani) de la Al Hilal pare inevitabilă. Fundașul lateral a ieșit din planurile tehnicianului Simone Inzaghi (49 de ani) și este dorit de către Cristi Chivu (45 de ani) la Inter.Totuși, Joao Cancelo ar vrea să ajungă la Barcelona, unde crede că ar avea șanse mari să joace constant, pentru a reveni la naționala Portugaliei pentru Campionatul Mondial, conform Gazzetta dello Sport. ...
15:20
Jose Mourinho vrea un atacant de la campioana Italiei » Anunțul făcut de presa portugheză # Gazeta Sporturilor
Lorenzo Lucca (25 de ani), atacantul transferat de Napoli în vara anului trecut, nu are parte de multe minute în acest sezon sub comanda lui Antonio Conte, motiv pentru care ia în calcul o nouă provocare în actuala perioadă de mercato, iar Benfica monitorizează cu atenția situația italianului.Programul complet al etapei #17 din Primeira LigaRecent, au apărut niște zvonuri în presa din Cizmă potrivit cărora vârful lui Napoli își dorește o schimbare. ...
14:50
Galatasaray insistă pentru Davide Frattesi (26 de ani), jucătorul lui Cristi Chivu la Inter Milano.Internațional italian de seniori, Frattesi evoluează la Inter din 2023. A fost în primă fază împrumutat, apoi cumpărat definitiv de la Sassuolo cu 31,4 milioane de euro.De la preluarea echipei de către Cristi Chivu, mijlocașul italian nu a fost om de bază la Inter și ia în calcul o schimbare de peisaj. ...
14:50
Știre de ultimă oră din Anglia! » Tottenham se pregătește pentru cedarea lui Drăgușin # Gazeta Sporturilor
Tottenham a pus ochii pe fundașul lui Udinese, Oumar Solet, pe care vrea să-l aducă înainte de a-i da drumul lui Radu Drăgușin.Radu Drăgușin are mare nevoie să bifeze cât mai multe minute după ruptura de ligament încrucișat care l-a ținut aproape întreg anul trecut pe tușă, dar e clar că managerul Thomas Frank nu i le poate garanta. ...
14:50
„Căutăm cauzele” » Mijlocașul Rapidului încă e contrariat de ultimele meciuri: „Un gust amar după derby” # Gazeta Sporturilor
Deși au fost lideri în prima parte a sezonului, Rapid a pierdut prima poziție în detrimentul Universității Craiova. Iar giuleștenii caută explicații pentru ce s-a întâmplat în luna decembrie.La o conferință de presă susținută în cantonamentul din Antalya, mijlocașul Constantin Grameni (23 de ani) a vorbit despre obiectivele pentru a doua parte a sezonului și despre seria de rezultate slabe din decembrie, care a dus la pierderea poziției de lider. ...
Acum 6 ore
14:20
Rapidiștii nu se mai feresc în 2026! Anunț clar din cantonament: „Vrem titlul, chiar dacă nu am arătat bine în ultimele meciuri” # Gazeta Sporturilor
Marian Aioani, portarul Rapidului, a început anul cu un anunț categoric. Într-o conferință de presă susținută la hotelul de lux în care Rapid e cazată în Antalya, acesta a declarat că giuleștenii vor titlul de campioană.Rapid a terminat anul pe locul 2 la un punct de liderul Universitatea Craiova, deși a condus campionatul în mare parte a sezonului. ...
14:00
Emoționant! Vedeta lui Bayern și-a lansat propria melodie: „Îl rog pe Dumnezeu să nu mă abandoneze” # Gazeta Sporturilor
Extrema lui Bayern, Luis Diaz (28 de ani), a postat pe instagram un videoclip intitulat „Promisiunea”.Luis Diaz a profitat de vacanța de iarnă din Bundesliga pentru a se lansa în muzică! Internaționalul columbian, 28 de ani, a publicat pe contul său de instagram o primă melodie, sub titlul „La Promesa” (Promisiunea). VIDEO. ...
14:00
CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Alibek Aliev, un vârf de atac suedez de 29 de ani.Mutarea anunțată de GSP.ro s-a concretizat, iar suedezul vine pentru a-l înlocui pe golgheterul Louis Munteanuu, cedat la formația americană DC United. Aliev s-a alăturat grupării din Gruia din postura de jucător liber de contract, iar ultima dată a evoluat la Osters în Suedia. ...
13:50
Laurențiu Vlăsceanu (fundaș stânga, 20 de ani) va juca în a doua parte a sezonului la Unirea Slobozia, FCSB acceptând să-l cedeze acolo sub formă de împrumut.În primele luni ale acestei stagiuni, Laurențiu Vlăsceanu a fost cedat la UTA, însă nu a primit la Arad minutele necesare pentru a-și continua dezvoltarea.Adrian Mihalcea l-a utilizat în numai 4 etape de campionat, un total de 121 de minute pe teren în aproape 6 luni la Arad. ...
13:40
Intervine FIFA pentru transferul lui Blănuță la Dinamo?! » GSP a întrebat un expert: „Circumstanță excepțională” # Gazeta Sporturilor
Regulamentul spune că Vladislav Blănuță, 23 de ani, e blocat la Dinamo Kiev până la finalul sezonului, întrucât a evoluat deja pentru două cluburi în '25-'26. Însă FIFA ar putea face o excepție, indică un răspuns obținut de Gazeta Sporturilor de la un avocat specializat în dreptul sportului. Detalii, în continuare. ...
13:30
Se conturează primele plecări la Oțelul » Laszlo Balint a început curățenia de iarnă # Gazeta Sporturilor
Oțelul se pregătește de primele plecări din lot, la start de 2026. Formația de la malul Dunării are în plan să se despartă de jucătorii care nu au dat randamentul așteptat, în prima parte a sezonului, dar și de cei solvabili, în situația în care clubul încă își caută stabilitatea financiară.În același timp, Laszlo Balint așteaptă și prima achiziție. ...
13:30
Starul din Superliga și-a cerut iubita în căsătorie la Miami: „Singura femeie lângă care mă văd trăind # Gazeta Sporturilor
Ștefan Baiaram (23 de ani), atacantul Universității Craiova, și-a cerut iubita în căsătorie în vacanța de iarnă, iar aceasta a spus „Da”. Internaționalul român formează un cuplu cu Cristina Răduț încă din 2021, iar cererea a avut loc pe o plajă din Miami, unde cei doi au petrecut trecerea în noul an. ...
13:20
Superliga, îngropată în zăpadă! Cum ar arăta meciurile din România într-un scenariu de iarnă extremă # Gazeta Sporturilor
Campionatul intern este în pauză competițională, dar imaginația nu ia vacanță. Inspirat de iarna de afară și de amintirea meciurilor legendare jucate pe zăpadă, fotoreporterul Dan Filipciuc a transformat, cu ajutorul inteligenței artificiale, fotografii din sezonul actual.Superliga este în vacanță până pe 16 ianuarie, atunci când FC Argeș și FCSB vor deschide noul an 2026. ...
13:10
Inter - Bologna, meci dificil pentru Cristi Chivu în etapa #18 din Serie A » Echipele probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Inter Milano și Bologna, formațiile pregătite de Cristi Chivu și Vincenzo Italiano, se vor întâlni în această seară, de la ora 21:45, pe „Giuseppe Meazza”, într-unul dintre cele mai așteptate dueluri ale rundei cu numărul #18 din Serie A.Programul complet al etapei #18 din Serie APartida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe canalele PrimaSport 1, respectiv DigiSport 1. ...
13:00
Sergio Ramos (39 de ani) este implicat într-o tentativă de cumpărare a clubului care l-a dat în fotbalul mare, Sevilla. Un fond american de investiții vine cu mare parte din suma totală de 400 de milioane de euro.Născut în Camas, provincia Sevilia, Sergio Ramos a fost legitimat la Sevilla FC, clubul-fanion al regiunii, între 1996 și 2005, când Real Madrid l-a cumpărat cu 27 de milioane de euro, o sumă importantă pentru acea vreme. ...
Acum 8 ore
12:30
Rapid a intrat la negocieri pentru unul dintre cei mai doriți jucători din Superliga # Gazeta Sporturilor
Robert Sălceanu (21 de ani), fundașul stânga de la Petrolul Ploiești, este dorit de Rapid, văzut ca înlocuitorul ideal pentru Andrei Borza (20 de ani), jucător care poate pleca din Superliga în această perioadă de mercato.Potrivit surselor Gazetei Sporturilor, Sălceanu este dorit de mai multe formații din Superliga, iar Petrolul își dorește 500.000 de euro în schimbul jucătorului. ...
12:30
Detalii de la negocierile Rapid - Petrolul: „Cu ei doi sunt discuții. Sperăm să ajungem la o înțelegere” # Gazeta Sporturilor
Cristian Fogarassy, președintele celor de la Petrolul Ploiești, a dezvăluit detalii de la negocierile cu Rapid pentru Rareș Pop (20 de ani) și Cristian Ignat (22 de ani).Ploieștenii ar fi în cursă pentru a-i aduce pe cei doi sub formă de împrumut, Rapid fiind dispusă să îi cedeze fără opțiune de cumpărare. ...
12:10
Genoa, echipa italiană patronată de românul Dan Șucu, este interesată de Stole Dimitrievski, portar nord-macedonean care aparține de Valencia.În prima parte a sezonului, poarta „Grifonului” a fost apărată de Nicola Leali. Italianul a primit 24 de goluri în 18 meciuri în campionat și Cupă, reușind să mențină poarta intactă în doar 4 partide. ...
12:10
Gian Piero Gasperini face scandal după eșecul de la Bergamo: „Hoție! Total în afara fotbalului” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul Romei, Gian Piero Gasperini, a contestat la final golul victoriei Atalantei, înscris de Scalvini în minutul 12.Gasperini a scris istorie la Atalanta, ani de zile, însă revederea cu fosta sa echipă i-a produs numai amărăciune. AS Roma, pe care o antrenează acum, a pierdut cu 1-0, dintr-un gol analizat și de VAR, înainte de a fi acordat (min. 12).Deși gazdelor li s-a anulat o a doua reușită, semnată de Scamacca (min. ...
12:00
Manchester City - Chelsea, derby-ul etapei #20 în Premier League » Echipele probabile + cotele bookmakerilor # Gazeta Sporturilor
Manchester City și Chelsea se vor întâlni în această seară, de la ora 19:30, pe Etihad Stadium, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #20 din Premier League. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct, contracost, prin intermediul platformei VOYO.Meciul de astăzi este primul pentru Chelsea după despărțirea de Enzo Maresca. ...
11:40
În timp ce Trump posta imagini cu Maduro, în Venezuela se făcea anunțul care poate duce la scenariul din 2003 # Gazeta Sporturilor
Acțiunea ordonată de Donald Trump în Venezuela, prin care președintele Nicolas Maduro a fost capturat, are urmări și în lumea sportului.Anul 2026 a început cu incursiunea militară a Statelor Unite ale Americii în Venezuela. O lovitură precisă care l-a avut țintă pe președintele Nicolas Maduro. Acesta a fost capturat și transportat pe teritoriu american. ...
11:40
Starul din Bundesliga a decis să se retragă din fotbal după moartea fratelui său # Gazeta Sporturilor
La vârsta de 35 de ani, Kevin Kampl a decis să-și încheie cariera de fotbalist, o decizie ce izvorăște dintr-o tragedie personală profundă.Pierderea fratelui său, Seki, care a decedat în octombrie anul trecut la vârsta de 51 de ani, a fost un factor decisiv pentru mijlocașul sloven. Doliul profund l-a determinat să „agațe ghetele în cui” pentru a se dedica familiei sale. ...
11:10
Real Madrid - Real Betis, meci tare în etapa #18 din La Liga » „Galacticii” au mare nevoie de victorie pentru a rămâne în lupta la titlu # Gazeta Sporturilor
Real Madrid și Real Betis, formațiile pregătite de Xabi Alonso și Manuel Pellegrini, se vor întâlni astăzi, de la ora 17:15, pe Santiago Bernabeu, într-unul dintre cele mai așteptate dueluri din runda cu numărul #18 în La Liga.Programul complet al etapei #18 din La LigaPartida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe canalele PrimaSport 1, respectiv DigiSport 1. ...
11:00
L'Equipe aruncă bomba în timp ce Kurt Zouma negociază rezilierea cu CFR Cluj: „La fel ca mulți alți jucători din lot...” # Gazeta Sporturilor
Sosit ca o mare surpriză la începutul acestui sezon la CFR Cluj, Kurt Zouma (31 de ani) o părăsește pe vicecampioana României după doar câteva luni, în care a apucat să bifeze doar 4 apariții. Mai mult, se pare că francezul va pleca și neplătit, după cum anunță cotidianul L'Equipe.Kurt Zouma este unul dintre cei 4 jucători de care CFR Cluj vrea să scape în această iarnă. Potrivit informațiilor obținute de GSP. ...
11:00
Este în pericol Cupa Mondială din 2026 după capturarea lui Maduro? Ce prevede statutul FIFA # Gazeta Sporturilor
Recenta capturare a președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, de către trupele speciale din SUA a declanșat o dezbatere intensă cu privire la viitorul Cupei Mondiale din 2026, care urmează să fie organizată de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. ...
10:50
Karim Adeyemi, 23 de ani, a fost sancționat pecuniar de Borussia Dortmund, după scandalul de la Monchengladbach.Borussia Dortmund nici n-a ajuns bine în cantonamentul de pe Costa del Sol, la Kimpton Los Monteros, că a și fost convocată o ședință de criză. În centrul discuțiilor, Karim Adeyemi și cimportamentul reprobabil din ultima partidă a anului 2025, cu Borussia Monchengladbach (2-0).Borussia Dortmund îi reține lui Karim Adeyemi 90. ...
10:40
Una caldă, două reci » Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au fost eliminate la Brisbane # Gazeta Sporturilor
Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 39 WTA) și Gabriela Ruse (28 de ani, #88 WTA) au fost eliminate din turul 1 la turneului WTA500 de la Brisbane.Ziua a început excelent pentru România, cu Sorana Cîrstea trecând rapid, fără emoții, de Anastasia Pavlyuchenkova.Câteva ore mai târziu, la Brisbane au intrat în scenă alte două românce, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian. Din păcate, ambele au fost eliminate.Prima a jucat Ruse. ...
Acum 12 ore
10:30
Și-au dat afară antrenorul, după eliminarea dureroasă de la Cupa Africii pe Națiuni # Gazeta Sporturilor
Tunisia s-ar fi despărțit de antrenorul principal Sami Trabelsi, în urma eliminării devastatoare de la Cupa Africii pe Națiuni. Selecționata a fost eliminată după un eșec în fața celor din Mali, scor 1-2, după loviturile de departajare. ...
10:30
Stephanie Han (35 de ani) a dejucat încercarea lui Holly Holm (44 de ani) de a intra în istoria boxului și, în același timp, a înregistrat cea mai mare victorie din scurta sa domnie de campioană. Han, o polițistă din El Paso, a învins-o pe legenda vie Holm prin decizie unanimă a arbitrilor (și tehnică), pentru a-și apăra titlul la categoria ușoară în sala „Coliseo Roberto Clemente” din San Juan, Puerto Rico. ...
10:10
Tottenham - Sunderland, în etapa #20 din Premier League » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Tottenham și Sunderland, formațiile pregătite de Thomas Frank și Regis Le Bris, se vor întâlni astăzi, de la ora 17:00 la Londra, într-un duel al rundei cu numărul #20 din Premier League. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct, contracost, prin intermediul platformei VOYO.Potrivit informațiilor apărute în presa din insulă, Radu Drăgușin va începe disputa de pe Tottenham Hotspur Stadium doar pe banca de rezerve. ...
10:00
Imagini de la plecarea FCSB-ului în Antalya » 29 de jucători în lot, 4 din Academie # Gazeta Sporturilor
Delegația FCSB a plecat în această dimineață spre Antalya, acolo unde până pe 15 ianuarie se va pregăti în vederea părții secunde a sezonului.Vreme de 12 zile, jucătorii FCSB-ului se vor antrena la temperaturi ceva mai ofertante, în Antalya, în complexul pe care-l alege deja de câțiva ani: Gloria Sports Arena.Plecarea în Antalya a fost programată în această dimineață. ...
10:00
Fenerbahce și-a ales ținta principală din perioada de mercato: forțează pentru atacantul de la AC Milan # Gazeta Sporturilor
Fenerbahce, viitoarea adversară a celor de la FCSB în Europa League, a intensificat eforturile pentru a-l aduce pe Christopher Nkunku, atacantul de la AC Milan. Fotbalistul este principala țintă de transfer a clubului pentru perioada de mercato din iarnă.Conform informațiilor jurnaliștilor italieni, contactele dintre părți au continuat și în ultimele ore. ...
10:00
Femeia care l-ar fi refuzat pe Cristiano Ronaldo, apariție ireală de Anul Nou » Au rămas fără cuvinte când au văzut ținuta # Gazeta Sporturilor
Lili Yermak este un model și influencer originar din Rusia, stabilit în Vancouver, care a ajuns în atenția publicului datorită afirmațiilor că ar fi avut o relație intimă cu Cristiano Ronaldo.Rusoaica a distribuit o serie de fotografii în care pozează în fața unui brad roz opulent, într-o ținută provocatoare care i-a lăsat fără cuvinte pe cei 1,6 milioane de urmăritori. ...
09:40
Favoritul lui Chelsea își ia „la revedere” de la Strasbourg: „Mi-a plăcut totul. I-am iubit pe toți” # Gazeta Sporturilor
Vizat de conducerea lui Chelsea să-l înlocuiască pe managerul Enzo Maresca, Liam Rosenior a făcut declarații la finele meciului disputat de echipa sa, Strasbourg, împotriva lui Nice (1-1).Înaintea meciului cu Nice, Liam Rosenior fusese destul de enigmatic: „Chelsea? Sunt speculații. Dar nu poți ști niciodată ce-ți rezervă ziua de mâine”. ...
09:20
FCSB va disputa un singur meci amical în cantonamentul din Antalya, pe 9 ianuarie, contra celor de la Besiktas.Campioana României a confirmat că a antamat o singură partidă de pregătire pentru stagiul din Turcia.Adversara va fi una de 5 stele, Besiktas, multiplă campioană a Turciei, ocupanta locului 5 în Super Lig în prezent. ...
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
