Votează golul anului 2025 în Premier League pe Sport.ro
Sport.ro, 4 ianuarie 2026 19:50
Fotbalul englez ne-a delectat cu goluri care mai de care mai frumoase și în anul 2025.
• • •
Acum 15 minute
20:00
Demonstrație de forță a madrilenilor, lipsiți în acest meci de Kylian Mbappe.
20:00
Fulham - Liverpool 2-2 | BOMBA de la distanță care a răpit victoria „cormoranilor”! Spectacol și în celelalte meciuri din Premier League # Sport.ro
Liverpool a remizat, scor 2-2, în deplasarea de la Fulham, într-un meci din runda a 20-a din Premier League.
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:40
Debut cu stângul pentru giuleșteni în noul an.
19:20
Fotbalistul are 210 meciuri în Serie A.
Acum 2 ore
19:00
După o lungă perioadă de incertitudine, Louis Munteanu va pleca în această iarnă de la CFR Cluj.
18:50
Elevii lui Elias Charalambous sunt momentan în afara locurilor de play-off.
18:30
Toni Kroos a decis să își încheie cariera de fotbalist în 2024, după Campionatul European.
18:30
Spectacol în slalomul de la Cupa Mondială feminină de schi alpin.
18:30
Louis Munteanu va semna cu DC United, formație din MLS.
Acum 4 ore
18:10
Lotul cu care Oțelul Galați atacă play-off-ul! Ce noutăți la echipă va avea Laszlo Balint # Sport.ro
Trupa gălățeană a încheiat anul pe locul 6 în Superligă, ultima poziție de play-off.
18:00
Rapid continuă să se întărească pentru cea de-a doua parte a sezonului.
17:50
Tyson Fury și-a anunțat revenirea în ring: „Nu e nimic mai bun decât să lovesc bărbaţi în faţă” # Sport.ro
Boxerul britanic Tyson Fury, fost campion mondial la categoria grea, şi-a anunţat duminică revenirea în ring, la un an după ultima sa înfrângere în faţa ucraineanului Oleksandr Usik, informează AFP.
17:30
Atacantul transferat inutil de CFR Cluj a plecat de la ardeleni! Două echipe din Italia îl doresc # Sport.ro
87 de minute penibile a bifat în acest sezon vârful.
17:30
Jucătorul de la FCSB a plecat și a decis să semneze cu altă formație din Superliga.
17:20
Radu Drăgușin are șanse mari să plece de la Tottenham în această iarnă.
17:00
Anunțul a fost făcut în această după-amiază de club.
16:50
Echipele de start din Tottenham - Sunderland! Decizia surprinzătoare în cazul lui Drăgușin # Sport.ro
A fost anunțate echipele de start din partida de Premier League, Tottenham - Sunderland.
16:40
Pe ce loc a încheiat Emanuel Gyenes prima etapă din Raliul Dakar. Câștigătorul, retrogradat pe locul 7! # Sport.ro
Românul este un obișnuit al celebrei competiții moto.
16:40
Chivu, pe el! Marea rivală s-a dat la o parte, iar Inter are cale liberă către un star uriaș # Sport.ro
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, poate spera la un transfer de senzație în această iarnă.
16:20
Interul lui Chivu, în cădere liberă după victoria cu scandal a lui Napoli! Bătaie și 3 roșii # Sport.ro
Etapa cu numărul 18 din Serie A continuă duminică.
Acum 6 ore
16:00
Italienii l-au „citit” pe Chivu! Cum ar putea arăta Inter contra Bolognei, în primul meci din 2026 # Sport.ro
Inter începe oficial anul 2026 cu un meci extrem de important în lupta pentru titlu.
15:30
Filipe Coelho, lăudat pentru ce măsură ”nu a luat” la Universitatea Craiova: ”A fost inteligent” # Sport.ro
Oltenii au intrat în 2026 de pe prima poziție în clasament.
15:20
Fotbalistul campioanei va rămâne în Superligă.
14:50
Campioana U BT Cluj s-a calificat în faza Top 8 a Ligii Adriatice, după a noua victorie din grupa A. Şi Partizan Belgrad, tot din grupa A, şi-a asigurat prezenţa în Top 8, cu a 10-a victorie.
14:40
Inter ar putea pierde un jucător important în această iarnă.
14:20
Daniele De Rossi (42 de ani) a transmis un mesaj clar conducerii lui Genoa, după egalul obținut pe teren propriu cu Pisa, scor 1-1.
14:20
Corespondență din Antalya | ”Se vede titlul la Rapid?” Constantin Grameni a răspuns fără să stea pe gânduri # Sport.ro
Rapid se află în Antalya acum.
Acum 8 ore
13:40
FCSB o va întâlni pe Fenerbahce joi, 29 ianuarie, de la ora 22:00, în grupa unică din Europa League, partidă care va fi transmisă LIVE TEXT pe Sport.ro.
13:40
CFR Cluj vrea să spele cu orice preț rușinea din startul acestui sezon.
13:30
Catalanii sunt primii în clasament după 19 etape.
13:10
Rapid București se pregătește în Antalya pentru reluarea SuperLigi.
12:50
„Militarii” nu o duc prea grozav în Liga 2.
12:50
Rapid a încheiat anul pe poziția secundă în clasament cu 39 de puncte.
Acum 12 ore
12:00
Singurul român prezent la tragedia din Elveția de Revelion a fost anunțat decedat. Decizia ambasadei # Sport.ro
Cetăţeanul român care fusese dat dispărut în urma incendiului din staţiunea elveţiană Crans-Montana este decedat, a anunţat, duminică, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizează că Ambasada României la Berna se află în contact cu familia acestuia.
12:00
Un fotbalist cu origini românești face senzație în țara vecină.
12:00
Nu mai glumește: Jaqueline Cristian vrea în top 10 WTA, în 2026. Joacă la trei turnee în ianuarie # Sport.ro
Jaqueline Cristian se obișnuiește să șteargă din minte primele două litere ale cuvântului „imposibil.”
11:30
Egipteanul ar putea să o părăsească pe Liverpool în această iarnă.
11:20
Rapid ar putea bifa un nou transfer important.
11:00
Atacantul a fost adus cu cu surle și trâmbițe la echipă.
10:20
Cristi Chivu continuă să fie în centrul atenției în Italia, după startul excelent de sezon al lui Inter.
10:20
Premier League se vede pe VOYO!
10:10
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Inter și Bologna.
10:00
Manchester City - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Duel de calibru mare în Premier League # Sport.ro
Premier League se vede pe VOYO.
09:50
Anthony Joshua a fost implicat într-un accident teribil de Revelion.
09:50
Tottenham primește vizita celor de la Sunderland duminică seară, de la ora 17:00, la Londra, în etapa cu numărul 20 din eșalonul de elită al Angliei, care se vede pe VOYO până în 2028.Tottenham - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 17:00 | În așteptarea lui Drăgușin!În clasament, Tottenham se află pe locul 13 cu 26 de puncte. După 19 etape, formația dirijată de Thomas Frank a bifat șapte victorii, la care s-au adăugat cinci rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.De cealaltă parte, Sunderland se situează pe poziția a 7-a cu 29 de puncte, după 19 etape în care clubul a consemnat șapte câștiguri, opt remize, dar și patru eșecuri.EXCLUSIV ”O să-l vedem iar titular pe Radu Drăgușin?” Florin Gardoș, răspuns sincerModeratorul Cristi Pintea i-a avut vineri după-amiază invitați la emisiunea Play On Sport de pe VOYO pe jurnaliștii Daniel Anghel și Andrei Grecu și pe fostul internațional român, Florin Gardoș.Fost jucător în Premier League pentru Southampton, Gardoș a explicat că există șanse ca Drăgușin să revină în primul 11 al lui Tottenham. Cel puțin în meciul din cupă cu Aston Villa de pe 10 ianuarie.”(n.r. E vreo șansă să îl vedem titular în perioada următoare?) Se verifică constant încărcătura fizică a jucătorilor. La asta mă gândesc. Poate nu țin cont că e meciul cu Villa.El deja a intrat într-un meci de Premier League. Și va schimba, că va trebui să menajeze pe unul dintre cei doi. Eu zic că da, are șanse să joace.El când s-a accidentat, dacă vă aduceți aminte, a fost tot pe un fond de genul. A jucat mult. Dacă erau variante atunci, nu se accidenta. Așa e în fotbal, uneori riști. Și aici mă refer la staff”, a spus Gardoș.
09:50
Sorana Cîrstea, debut cu dreptul în 2026 la Brisbane. Rezultatele româncelor din Australia # Sport.ro
Sorana Cîrstea a început excelent anul 2026 și a obținut o victorie clară în primul tur al turneului WTA 500 de la Brisbane, competiție dotată cu premii totale de 1.691.602 dolari.
09:40
Duelul Ngezana – Epassy, LIVE TEXT pe Sport.ro! Africa de Sud și Camerun luptă pentru sferturile Cupei Africii # Sport.ro
Africa de Sud și Camerun se întâlnesc duminică seară în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni.
09:40
PSG și Paris FC se întâlnesc duminică seară, de la ora 21:45, în etapa #17 din Ligue 1.
09:30
Echipa pregătită de Elias Charalambous va sta următoarea săptămână și jumătate în Turcia.
