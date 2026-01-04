Maroc s-a calificat în „sferturile” Cupei Africii pe Națiuni! Fotbalistul lui Real Madrid a fost decisiv

Selecţionata de fotbal a Marocului s-a calificat, duminică, în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni 2025, competiţie pe care o găzduieşte, după ce a învins echipa Tanzaniei cu scorul de 1-0, la Rabat.

