4 jucători noi la UTA Arad! Cum arată lotul lui Adrian Mihalcea și programul meciurilor amicale
Sport.ro, 4 ianuarie 2026 22:20
Arădenii au început pregătirea de iarnă.
Rapid a rezolvat primul transfer din anul 2026.
Arădenii au început pregătirea de iarnă.
Surpriza din Superliga, verdict despre transferul lui Denis Alibec: ”Ar fi o oportunitate!” # Sport.ro
Denis Alibec nu este mulțumit de minutele jucate la FCSB în prima parte a sezonului, iar atacantul a încercat să își găsească o nouă echipă în ultima perioadă.
Fostul jucător şi antrenor Virgil Bălaşa s-a stins din viaţă, duminică, după o lungă suferinţă, la vârsta de 72 de ani, a anunţat Federaţia Română de Rugby pe pagina sa de Facebook.
Fostul jucător de la FCSB și-a găsit echipă după ce a impresionat în ultimul sezon.
În ultimele luni, s-a vorbit intens despre o posibilă plecare a lui Vinicius Junior de la Real Madrid.
Maroc s-a calificat în „sferturile” Cupei Africii pe Națiuni! Fotbalistul lui Real Madrid a fost decisiv # Sport.ro
Selecţionata de fotbal a Marocului s-a calificat, duminică, în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni 2025, competiţie pe care o găzduieşte, după ce a învins echipa Tanzaniei cu scorul de 1-0, la Rabat.
Olympique Marseille, DEZASTRU cu Nantes după 2 cartonașe roșii primite pe Stade Velodrome! Rezumatele zilei # Sport.ro
Surpriză mare în runda cu numărul 17 din Ligue 1. Meciurile din Ligue 1 se văd pe VOYO.
Kevin Ciubotaru a dezvăluit stadiul negocierilor cu FCSB: ”Domnul Gigi Becali a vorbit cu tata!” # Sport.ro
Kevin Ciubotaru a vorbit despre negocierile cu FCSB.
Situație rarisimă în România! FCSB s-a înțeles cu echipa, dar nu s-a făcut transferul: „Am avut discuții cu el” # Sport.ro
FCSB este în așteptarea deciziei fotbalistului pentru a finaliza transferul.
FCSB a luat un jucător surpriză în cantonamentul din Antalya.
Doi jucători de la Rapid sunt doriți de o altă formație din Superliga.
Demonstrație de forță a madrilenilor, lipsiți în acest meci de Kylian Mbappe.
Fulham - Liverpool 2-2 | BOMBA de la distanță care a răpit victoria „cormoranilor”! Spectacol și în celelalte meciuri din Premier League # Sport.ro
Liverpool a remizat, scor 2-2, în deplasarea de la Fulham, într-un meci din runda a 20-a din Premier League.
Fotbalul englez ne-a delectat cu goluri care mai de care mai frumoase și în anul 2025.
Debut cu stângul pentru giuleșteni în noul an.
Fotbalistul are 210 meciuri în Serie A.
După o lungă perioadă de incertitudine, Louis Munteanu va pleca în această iarnă de la CFR Cluj.
Elevii lui Elias Charalambous sunt momentan în afara locurilor de play-off.
Toni Kroos a decis să își încheie cariera de fotbalist în 2024, după Campionatul European.
Spectacol în slalomul de la Cupa Mondială feminină de schi alpin.
Louis Munteanu va semna cu DC United, formație din MLS.
Lotul cu care Oțelul Galați atacă play-off-ul! Ce noutăți la echipă va avea Laszlo Balint # Sport.ro
Trupa gălățeană a încheiat anul pe locul 6 în Superligă, ultima poziție de play-off.
Rapid continuă să se întărească pentru cea de-a doua parte a sezonului.
Tyson Fury și-a anunțat revenirea în ring: „Nu e nimic mai bun decât să lovesc bărbaţi în faţă” # Sport.ro
Boxerul britanic Tyson Fury, fost campion mondial la categoria grea, şi-a anunţat duminică revenirea în ring, la un an după ultima sa înfrângere în faţa ucraineanului Oleksandr Usik, informează AFP.
Atacantul transferat inutil de CFR Cluj a plecat de la ardeleni! Două echipe din Italia îl doresc # Sport.ro
87 de minute penibile a bifat în acest sezon vârful.
Jucătorul de la FCSB a plecat și a decis să semneze cu altă formație din Superliga.
Radu Drăgușin are șanse mari să plece de la Tottenham în această iarnă.
Anunțul a fost făcut în această după-amiază de club.
Echipele de start din Tottenham - Sunderland! Decizia surprinzătoare în cazul lui Drăgușin # Sport.ro
A fost anunțate echipele de start din partida de Premier League, Tottenham - Sunderland.
Pe ce loc a încheiat Emanuel Gyenes prima etapă din Raliul Dakar. Câștigătorul, retrogradat pe locul 7! # Sport.ro
Românul este un obișnuit al celebrei competiții moto.
Chivu, pe el! Marea rivală s-a dat la o parte, iar Inter are cale liberă către un star uriaș # Sport.ro
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, poate spera la un transfer de senzație în această iarnă.
Interul lui Chivu, în cădere liberă după victoria cu scandal a lui Napoli! Bătaie și 3 roșii # Sport.ro
Etapa cu numărul 18 din Serie A continuă duminică.
Italienii l-au „citit” pe Chivu! Cum ar putea arăta Inter contra Bolognei, în primul meci din 2026 # Sport.ro
Inter începe oficial anul 2026 cu un meci extrem de important în lupta pentru titlu.
Filipe Coelho, lăudat pentru ce măsură ”nu a luat” la Universitatea Craiova: ”A fost inteligent” # Sport.ro
Oltenii au intrat în 2026 de pe prima poziție în clasament.
Fotbalistul campioanei va rămâne în Superligă.
Campioana U BT Cluj s-a calificat în faza Top 8 a Ligii Adriatice, după a noua victorie din grupa A. Şi Partizan Belgrad, tot din grupa A, şi-a asigurat prezenţa în Top 8, cu a 10-a victorie.
Inter ar putea pierde un jucător important în această iarnă.
Daniele De Rossi (42 de ani) a transmis un mesaj clar conducerii lui Genoa, după egalul obținut pe teren propriu cu Pisa, scor 1-1.
Corespondență din Antalya | ”Se vede titlul la Rapid?” Constantin Grameni a răspuns fără să stea pe gânduri # Sport.ro
Rapid se află în Antalya acum.
FCSB o va întâlni pe Fenerbahce joi, 29 ianuarie, de la ora 22:00, în grupa unică din Europa League, partidă care va fi transmisă LIVE TEXT pe Sport.ro.
CFR Cluj vrea să spele cu orice preț rușinea din startul acestui sezon.
Catalanii sunt primii în clasament după 19 etape.
Rapid București se pregătește în Antalya pentru reluarea SuperLigi.
„Militarii” nu o duc prea grozav în Liga 2.
Rapid a încheiat anul pe poziția secundă în clasament cu 39 de puncte.
Singurul român prezent la tragedia din Elveția de Revelion a fost anunțat decedat. Decizia ambasadei # Sport.ro
Cetăţeanul român care fusese dat dispărut în urma incendiului din staţiunea elveţiană Crans-Montana este decedat, a anunţat, duminică, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizează că Ambasada României la Berna se află în contact cu familia acestuia.
Un fotbalist cu origini românești face senzație în țara vecină.
Nu mai glumește: Jaqueline Cristian vrea în top 10 WTA, în 2026. Joacă la trei turnee în ianuarie # Sport.ro
Jaqueline Cristian se obișnuiește să șteargă din minte primele două litere ale cuvântului „imposibil.”
Egipteanul ar putea să o părăsească pe Liverpool în această iarnă.
