Spionajul german a interceptat timp de ani de zile convorbirile telefonice ale lui Barack Obama, fără acordul Angelei Merkel (ZEIT)
G4Media, 4 ianuarie 2026 22:20
Serviciul federal de informații al Germaniei (BND) a interceptat timp de mai mulți ani convorbirile telefonice ale fostului președinte american Barack Obama, atunci când acesta vorbea la telefon la bordul avionului prezidențial Air Force One, potrivit unei investigații publicate de Die Zeit. Conform anchetei realizate de jurnalistul Holger Stark, serviciul german de informații externe a […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
22:40
Danemarca cere „respectarea integrității teritoriale” după ce soția unui consilier al lui Trump a publicat o imagine cu Groenlanda în culorile SUA, pe fondul declarațiilor repetate ale fostului președinte american privind anexarea insulei # G4Media
Danemarca a cerut Statelor Unite să respecte „integritatea teritorială” a regatului, după ce soția unuia dintre consilierii principali ai președintelui american Donald Trump a publicat pe rețelele sociale o imagine care sugerează anexarea Groenlandei de către SUA. Katie Miller, soția adjunctului șefului de cabinet al lui Trump, a postat sâmbătă seară pe platforma X (fostul […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
22:20
Spionajul german a interceptat timp de ani de zile convorbirile telefonice ale lui Barack Obama, fără acordul Angelei Merkel (ZEIT)
Serviciul federal de informații al Germaniei (BND) a interceptat timp de mai mulți ani convorbirile telefonice ale fostului președinte american Barack Obama, atunci când acesta vorbea la telefon la bordul avionului prezidențial Air Force One, potrivit unei investigații publicate de Die Zeit. Conform anchetei realizate de jurnalistul Holger Stark, serviciul german de informații externe a […] © G4Media.ro.
Acum o oră
22:00
Venezuela are cele mai mari rezerve de petrol din lume, dar poate Trump să inverseze declinul producției? (Sky News) # G4Media
După ce SUA l-au destituit pe Nicolas Maduro într-o intervenție fără precedent, Donald Trump a declarat că companiile americane vor cheltui miliarde pentru a inversa declinul producției de petrol din Venezuela. Dar schimbarea cursului va dura, scrie Sky News, într-o analiză publicată duminică. Donald Trump a afirmat fără echivoc că rezervele uriașe de petrol ale […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
21:30
Cine este Alvin Hellerstein, judecătorul care va decide soarta fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro # G4Media
Soarta fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro, capturat de forțele speciale americane și transferat în Statele Unite, se află în mâinile unui magistrat federal în vârstă de 92 de ani: Alvin K. Hellerstein. Acesta va conduce procesul penal deschis la Tribunalul Federal din Districtul Sudic al New Yorkului. Maduro este deținut în prezent la Metropolitan Detention […] © G4Media.ro.
21:30
Trump avertizează că Delcy Rodríguez „va plăti mai scump ca Maduro” dacă nu cooperează cu SUA # G4Media
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, „va plăti mai scump ca Maduro” dacă ea „nu va face ce trebuie”, a declarat Donald Trump duminică, într-un interviu acordat publicaţiei The Atlantic, informează AFP, transmite Agerpres. „Reconstruirea ţării nu este un lucru rău”, a continuat preşedintele american, contactat telefonic. Venezuela este „în faliment. Această ţară este o […] © G4Media.ro.
21:00
Medvedev sugerează operațiuni de „răpire” a unor lideri occidentali, invocând cazul Maduro. Îl vizează și pe cancelarul german Friedrich Merz # G4Media
Fostul preşedinte al Rusiei Dmitri Medvedev a declarat că el şi-ar putea imagina operaţiuni de răpire care să vizeze alţi lideri ai lumii, operaţiuni similare celei a SUA în Venezuela, numindu-l printre aceştia şi pe cancelarul federal german Friedrich Merz, informează duminică dpa, transmite Agerpres. „Răpirea neo-nazistului Merz poate fi o excelentă întorsătură în acest […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
20:40
Poliția finlandeză: Nava suspectată că a avariat cablul submarin dintre Helsinki și Tallinn și-a târât ancora zeci de kilometri / Anchetatorii analizează manevrele vasului comercial ce venea din Rusia, dacă avaria a fost intenționată # G4Media
Nava ce venea dinspre Rusia şi care este suspectată că a avariat, în Golful Finlandei, un cablu de telecomunicaţii submarin ce leagă Helsinki de Tallinn, şi-a târât ancora zeci de kilometri înainte ca aceasta să atingă cablul, a anunţat duminică poliţia finlandeză, informează AFP, transmite Agerpres. Anchetatorii analizează manevrele navei pentru a determina dacă aceasta […] © G4Media.ro.
20:30
Eva Schloss, supraviețuitoare a Holocaustului și sora vitregă a Annei Frank, a murit la 96 de ani. Regele Charles: „Un exemplu de curaj și umanitate” # G4Media
Eva Schloss, una dintre ultimele supraviețuitoare ale Holocaustului și sora vitregă a Annei Frank, a murit la vârsta de 96 de ani, la Londra. Regele Charles a transmis un mesaj de omagiu, numind-o „un exemplu de curaj și umanitate”, notează BBC. Eva Schloss, supraviețuitoare a lagărului de exterminare Auschwitz și cofondatoare a Anne Frank Trust […] © G4Media.ro.
20:20
Un caz controversat a atras atenția comunității online și a presei internaționale, după ce un utilizator anonim al platformei de pariuri Polymarket a obținut câștiguri de peste 400.000 de dolari, mizând pe plecarea de la putere a președintelui venezuelean Nicolas Maduro. Pariurile, plasate cu puțin timp înainte de o presupusă intervenție a Statelor Unite în […] © G4Media.ro.
20:00
Armata din Venezuela o recunoaște pe Delcy Rodríguez drept președinte interimar, după capturarea lui Maduro # G4Media
Armata Venezuelei a recunoscut-o duminică pe vicepreşedinta Delcy Rodriguez drept preşedinte interimar al ţării, a anunţat ministrul apărării venezuelean, generalul Vladimir Padrino Loez, la o zi după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro de către armata americană, informează AFP, transmite Agerpres. Dând citire unui comunicat, generalul a citat decizia Curţii Supreme care ordonă ca Delcy Rodriguez să […] © G4Media.ro.
19:40
Tânărul român din Gorj, identificat printre victimele incendiului devastator produs în noaptea de Revelion în stațiunea elvețiană Crans-Montana, a fost confirmat oficial decedat de Ministerul Afacerilor Externe. Este vorba despre Guillaume Oana, în vârstă de 18 ani, cetățean român cu dublă cetățenie, care se afla în Elveția în momentul tragediei, scrie Gândul, citat de Mediafax. […] © G4Media.ro.
19:30
Fostul premier al Nepalului KP Sharma Oli, audiat de o comisie de anchetă pe care o contestă, în dosarul represiunii sângeroase din septembrie # G4Media
Fostul premier al Nepalului, KP Sharma Oli, a făcut duminică o depoziţie în faţa unei comisii de anchetă – căreia el îi contestă legitimitatea – cu privire la sângeroasa reprimare a revoltelor ce au dus în septembrie la căderea guvernului său, informează AFP, transmite Agerpres. Fostul prim-ministru „a făcut o depoziţie” în faţa unor responsabili […] © G4Media.ro.
18:50
Curtea de Apel București reacționează după ce G4Media a relatat despre procesele-blitz împotriva Guvernului: explică termenele scurte acordate unor dosare în perioada sărbătorilor – „Obligație legală, nu opțiune discreționară” # G4Media
Curtea de Apel București explică termenele scurte acordate unor dosare în perioada sărbătorilor, după ce G4Media a scris despre un val de procese îndreptate împotriva Guvernului, cărora li s-au acordat termene de pe o zi pe alta: „Obligație legală, nu opțiune discreționară”. Curtea de Apel București a transmis, duminică, o informare publică în care explică […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:30
În decembrie, sute de utilizatori de iPhone și Android au primit o notificare de amenințare, care îi avertiza că dispozitivul lor fusese vizat de spyware. La câteva zile după aceea, Apple și Google au corectat breșe de securitate despre care experții cred că au fost folosite pentru a instala acest malware discret pe un grup […] © G4Media.ro.
17:30
În plină tensiune cu Occidentul, Rusia este invitată de Botswana, un stat african stabil, să investească în resurse-cheie precum diamante și pământuri rare # G4Media
Botswana intenționează să deschidă în curând o ambasadă la Moscova. Ministrul de externe al Botswanei a declarat, duminică, că țara a invitat investitorii ruși să coopereze în domeniul pământurilor rare și al diamantelor, potrivit agenției știri ruse TASS citată de Reuters și Mediafax. Rusia încearcă să-și consolideze poziția în Africa pe fondul confruntării mai ample […] © G4Media.ro.
17:10
Modul în care AI-ul ajută la studierea impactului turismului asupra focilor din zone protejate # G4Media
Inteligența artificială ajută la studierea numărului de foci într-o zonă protejată din Scoția, reducând drastic timpul necesar pentru analizarea datelor. Plaja Newburgh beach, din Aberdeenshire, găzduiește sute de foci cenușii, transmite BBC. Biologul marin și doctorand Claire Stainfield folosește imagini filmate cu drona pentru a monitoriza și număra animalele, cu scopul de a vedea dacă […] © G4Media.ro.
17:10
Lidera opoziției venezuelene María Corina Machado, mesaj către populație după capturarea lui Maduro: „A sosit ora libertății” / Apel la recunoașterea lui Edmundo González Urrutia drept președinte legitim al Venezuelei # G4Media
Lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a transmis un mesaj către populație după capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale de trupele Statelor Unite, relatează CBS News. Într-o scrisoare publicată pe platforma X, Machado afirmă că Maduro va „înfrunta justiția internațională pentru crimele atroce comise împotriva venezuelenilor și a cetățenilor multor altor națiuni” […] © G4Media.ro.
17:00
Manchester United a remizat la Leeds, scor 1-1, și ratează șansa de a pătrunde în top patru # G4Media
Manchester United a ratat șansa de a pătrunde în top patru în Premier League, după ce a remizat 1-1 cu Leeds United, duminică, în deplasare. Echipa antrenată de Ruben Amorim a părut tot meciul că nu și-a revenit după sărbători, iar Leeds a profitat de acest aspect și a marcat prima prin Brendan Aaronson care […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
16:40
Mai multe agenții din subordinea MADR dispar, conform deciziei din ultima ședință de guvern / Se desființează și Direcția Agricolă a Municipiului București # G4Media
În ultima ședință de guvern din 2025 a fost aprobată schema de reorganizare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Potrivit proiectului, mai multe agenții vor fi desființate, iar atribuțiile acestora vor fi transferate către instituțiile care își continuă activitatea. Prima măsură vizează Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”. Activitățile de inspecție de stat […] © G4Media.ro.
16:40
Prim-ministrul Keir Starmer a declarat pentru BBC că Regatul Unit ar trebui să se îndrepte către o aliniere mai strânsă cu piețele UE „dacă acest lucru este în interesul nostru național”. Starmer i-a spus Laurei Kuenssberg de la BBC că ar fi „mai bine să ne uităm către piața unică decât către uniunea vamală pentru […] © G4Media.ro.
16:30
Colegiul Medicilor Stomatologi cere amânarea şi consultarea Ordinului AP-STOMA, în timp ce statul pregăteşte finanţarea tratamentelor stomatologice în spitalele publice # G4Media
Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) solicită amânarea intrării în vigoare a Ordinului AP-STOMA şi „iniţierea unui proces de consultare reală” cu reprezentanţii legali ai corpului profesional al medicilor stomatologi, în interesul pacienţilor şi al profesioniştilor care poartă răspunderea actului medical, informează Agerpres. Într-un comunicat de presă transmis AGERPRES, CMSR atrage atenţia că ordinul Ministerul […] © G4Media.ro.
16:10
Misiune de anchetă a ONU: Fostul preşedinte Nicolas Maduro trebuie să răspundă pentru gravele încălcări ale drepturilor omului comise de guvernul său – execuţii extrajudiciare, dispariţii forţate şi torturi # G4Media
„Ilegalitatea atacului” american în Venezuela nu-l absolvă pe deja fostul preşedinte Nicolas Maduro de răspunderea sa pentru gravele încălcări ale drepturilor omului comise de guvernul său, a estimat o misiune a Naţiunilor Unite, informează duminică AFP, transmite Agerpres. Această misiune, mandatată din 2019 de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, dar care nu se exprimă în […] © G4Media.ro.
16:00
Coreea de Nord a lansat rachete balistice în mare și a condamnat atacurile SUA asupra Venezuelei # G4Media
Coreea de Nord a lansat duminică rachete balistice în mare, chiar în ziua în care liderul Coreei de Sud, stat rival, începe o vizită de stat în China, principalul aliat al Phenianului, și la doar câteva ore după ce Statele Unite au atacat Venezuela, relatează Reuters. Lansările a cel puțin două rachete, primele din ultimele […] © G4Media.ro.
15:50
„Infernul pe Pământ”: închisoarea federală din New York care a găzduit deținuți celebri, de la El Chapo la Sean „Diddy” Combs. Aici se află și Nicolas Maduro # G4Media
Centrul de detenţie metropolitan din New York (MDC), închisoarea federală din New York unde este deținut Nicolas Maduro, a găzduit deţinuţi celebri precum Joaquin „El Chapo” Guzman, rapperul Sean „Diddy” Combs şi fostul preşedinte hondurian Juan Orlando Hernandez, relatează EFE, transmite Agerpres. Situată în districtul Brooklyn, aceasta a fost numită „Infernul pe Pământ”. Este una […] © G4Media.ro.
15:30
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a evidențiat intervenția unui român care a ajutat voluntar echipele de urgență în noaptea incendiului din Crans-Montana, subliniind că, în fața unei tragedii de asemenea amploare, solidaritatea umană este esențială, transmite MEDIAFAX. „În momentele critice, alături de intervenția instituțiilor, contează enorm curajul și decizia de a ajuta a celor din […] © G4Media.ro.
15:10
Romsilva: aproape 165.000 de hectare de pădure afectate de uscare, o suprafață de peste șapte ori mai mare decât Bucureștiul / „Fenomenul de uscare este strâns legat de dezechilibrele climatologice din ultimii ani” # G4Media
Aproape 165.000 de hectare de păduri, echivalentul a circa 1.650 km², au fost afectate de fenomenul de uscare în primele nouă luni ale anului 2025 — o suprafață de peste șapte ori mai mare decât municipiul București — potrivit datelor furnizate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, administratorul pădurilor statului. Informațiile au fost transmise […] © G4Media.ro.
15:00
După ce a provocat o noapte de șoc și uimire în Venezuela, Donald Trump pare acum să se implice în procesul de construire a națiunii, scrie BBC. Într-o conferință de presă remarcabilă, susținută sâmbătă dimineață la stațiunea sa Mar-a-Lago, președintele a anunțat că forțele americane l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția […] © G4Media.ro.
14:50
Netanyahu: Israelul este „solidar cu lupta” poporului iranian şi susţine acţiunea „hotărâtă” a SUA în Venezuela # G4Media
Israelul este „solidar cu lupta poporului iranian, cu aspiraţiile sale la libertate şi la justiţie”, a afirmat premierul israelian Benjamin Netanyahu duminică, într-o şedinţă de guvern, potrivit agenției AFP, citată de Agerpres. „Este foarte posibil să ne aflăm într-un moment în care poporul iranian să-şi ia destinul în propriile mâini”, a adăugat el, în primul […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
14:30
Inteligența Artificială și poluarea planetei. Poate AI-ul deveni nociv pentru natură sau o poate ajuta? # G4Media
Într-un apus auriu, în luna mai, la Memphis, Sharon Wilson a îndreptat o cameră de termoviziune spre centrul de date fanion al lui Elon Musk pentru a dezvălui o amenințare planetară pe care ochii ei nu o puteau vedea. Lipsite de controale pentru poluare, turbinele pe gaz care alimentează cel mai mare supercomputer AI din […] © G4Media.ro.
14:20
VIDEO Nicolas Maduro le-a urat agenților americani „La mulți ani” în timp ce era escortat la închisoare # G4Media
Nicolás Maduro le-a urat ofițerilor federali americani „noapte bună” și „La mulți ani” în timp ce era escortat la o închisoare de maximă siguranță din New York, sâmbătă seara, potrivit The Telegraph. Imaginile postate de autoritățile americane îl arată pe Maduro – îmbrăcat într-un hanorac albastru – fiind condus pe pistă de zeci de oficiali […] © G4Media.ro.
13:50
Capturarea lui Nicolás Maduro: ce este doctrina „Donroe”, prin care Donald Trump vrea să asigure dominația americană în emisfera vestică # G4Media
Președintele Donald Trump a justificat sâmbătă, 3 ianuarie, operațiunea de capturare a omologului său venezuelean Nicolas Maduro prin necesitatea de a restabili supremația incontestabilă a Statelor Unite asupra întregului continent american, un semnal care ar putea inspira însă China și Rusia, scrie BFM TV. El a prezentat această operațiune nocturnă din Caracas, capitala Venezuelei, ca […] © G4Media.ro.
13:20
Arheologii Autorității pentru Antichități din Israel (AAI) au descoperit, în timpul unei campanii de săpături arheologice în sud-vestul Muntelui Templului, în Ierusalim, un pandantiv din plumb, datând de aproximativ 1.300 de ani. În colaborare cu Fundația Orașului lui David și Societatea pentru Restaurarea și Dezvoltarea Cartierului Evreiesc, obiectul a fost descoperit în parcul arheologic Davidson […] © G4Media.ro.
13:00
Curentul electric restabilit în 7.000 de locuinţe din Berlin după un incendiu cu mână criminală # G4Media
Mii de gospodării din sud-vestul Berlinului afectate de pana de curent survenită sâmbătă au primit electricitate încă de la primele ore ale zilei de duminică, a informat furnizorul Stromnetz Berlin, transmite agenția dpa, citată de Agerpres. „Până la ora 03:23 dimineaţa (02:23 GMT) pe 4 ianuarie, am reuşit să restabilim alimentarea cu energie electrică pentru […] © G4Media.ro.
12:50
Fundașul legendar Sergio Ramos se află în pole position în cursa unor grupuri de investitori pregătiți să achiziționeze clubul spaniol FC Sevilla. Rămas liber de contract după aventura sa de scurtă durată din Mexic, la Monterrey, în luna decembrie, Ramos este din nou în centrul atenției. Potrivit informațiilor publicate de The Athletic și citate de […] © G4Media.ro.
12:30
Ce am învățat despre microplastice în 2025 / Cât de periculoase sunt, unde se găsesc și cum le poți evita # G4Media
Pentru mulți oameni de știință, 2025 a fost anul microplasticelor. Cercetătorii știau de zeci de ani că particule minuscule de plastic plutesc în râuri și lacuri și se acumulează în oceane. Dar abia în ultimul an au început să înțeleagă că aceste fragmente foarte mici de plastic — inclusiv unele imposibil de văzut cu ochiul […] © G4Media.ro.
12:30
Încă o avarie la CET Sud / Furnizarea căldurii și apei calde, afectată în mai multe sectoare din București # G4Media
O nouă avarie s-a produs duminică dimineața la CET Sud, iar furnizarea apei calde și căldurii este afectată în mai multe sectoare din Capitală, anunță Termoenergetica. Termoenergetica a anunțat că avaria s-a produs la CET Sud – ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei, potrivit Mediafax. „Problema a apărut la un cazan-turbină care încălzește sute de […] © G4Media.ro.
12:20
Curtea de Apel Craiova și DIICOT Gorj nu văd nicio problemă de imparțialitate, deși soțul șefei CA Craiova a fost judecat la această instanță / Medicul Costin Berceanu a primit o pedeapsă minimă, după ce a provocat un accident mort de beat și sub influența substanțelor interzise # G4Media
Conducerea Curții de Apel Craiova nu vede nicio problemă de imparțialitate, deși medicul Costin Berceanu – soțul șefei CA Craiova, judecătoarea Cristina Manuela Berceanu – a fost judecat la această instanță și a primit o pedeapsă minimă. Medicul Costin Berceanu a fost sancționat doar cu 15.000 de lei amendă penală cu amânarea executării pedepsei și […] © G4Media.ro.
12:10
Presa britanică anunță că starea lui Dan Petrescu s-a îmbunătățit și că nu are cancer: „Totul este în regulă cu fostul mare jucător al lui Chelsea” # G4Media
Publicația britanică Daily Mail a relatat sâmbătă, 3 ianuarie, că starea de sănătate a „legendarului fundaș” Dan Petrescu a evoluat în bine și că nu există îngrijorări în privința unui posibil cancer, diagnostic despre care s-a tot vorbit în ultimul timp. Daily Mail a scris în începutul articolului că „există deja multă agitație la Chelsea […] © G4Media.ro.
12:00
Rogobete trimite Corpul de Control la Spitalul Județean Constanța / Ministerul Sănătății analizează posibilitatea introducerii gărzilor de 12 ore # G4Media
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va trimite Corpul de Control la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, în urma declarațiilor potrivit cărora, pe anumite secții, peste 70% dintre medici ar avea scutire de gardă. „O proporție de peste 70% este în afara oricărui cadru normal și indică faptul că, din punctul meu de […] © G4Media.ro.
11:50
Alerte Cod galben şi Cod portocaliu de ninsori în majoritatea regiunilor, până marţi dimineaţa # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de ninsori, valabile în cea mai mare parte a ţării până marţi dimineaţa, precum şi o informare de precipitaţii moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei şi viscol la munte, în acelaşi interval. Conform prognozei de specialitate, în perioada 4 ianuarie, ora […] © G4Media.ro.
11:40
Cel puţin patru persoane au fost ucise în vestul Iranului sâmbătă în cursul unor ciocniri între protestatari şi forţele de ordine, relatează agenția AFP, citând două organizaţii neguvernamentale pentru drepturile omului, care acuză Gardienii Revoluţiei că au deschis focul, transmite Agerpres. Aceste manifestaţii, care au luat o turnură politică, au continuat în mai multe oraşe […] © G4Media.ro.
11:30
BREAKING MAE confirmă moartea unui român în tragedia din stațiunea elvețiană Crans-Montana # G4Media
Cetățeanul român dat dispărut după incendiul din stațiunea elvețiană Crans-Montana a murit, a anunțat duminică ministerul român de Externe. “În continuarea precizărilor de presă referitoare la incendiul produs în Elveția, în stațiunea Crans-Montana, Ministerul Afacerilor Externe informează că, în conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus inițial dispărut este decedat”, a […] © G4Media.ro.
11:20
Schimbările mici sunt, de obicei, mai ușor de făcut și pot deveni obiceiuri cu beneficii mari pentru sănătate, arată cercetările citate de The Washington Post. Iată câteva dintre ele, adunate din studii și de la specialiști, care te pot ajuta să îți îmbunătățești sănătatea în noul an. Spală-te pe dinți înainte și după micul dejun […] © G4Media.ro.
11:10
Nicușor Dan va participa la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință”, în Franța # G4Media
Președintele Nicușor Dan va participa marți, 6 ianuarie, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) care va avea loc la Palatul Élysée din Paris, a anunțat duminică Administrația Prezidențială. Aliații europeni ai Ucrainei s-au întâlnit sâmbătă la Kiev pentru a examina detaliile ultimei versiuni a planului de […] © G4Media.ro.
11:00
Zi de doliu naţional în 9 ianuarie în Elveţia după incendiul devastator de la Crans-Montana, soldat cu zeci de morţi # G4Media
Elveţia a decretat o zi de doliu vineri, 9 ianuarie, după incendiul din noaptea trecerii dintre ani într-un bar din staţiunea alpină Crans-Montana, care a făcut 40 de morţi şi 119 răniţi, a anunţat preşedintele ţării, Guy Parmelin, transmite agenția AFP, citată de Agerpres. „În 9 ianuarie, Confederaţia prevede, în colaborare cu bisericile elveţiene, o […] © G4Media.ro.
10:50
Consiliul prezidențial din Yemen anunță recucerirea provinciei-cheie Hadramaut de la separatiști # G4Media
Consiliul prezidențial al Yemenului a anunțat sâmbătă seara că forțele susținute de Arabia Saudită au recucerit provincia-cheie Hadramaut, situată la granița cu regatul, care fusese cucerită în decembrie de separatiștii susținuți de Abu Dhabi, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Preluarea controlului asupra acestei provincii petroliere și a provinciei vecine Mahra de către separatiștii Consiliului […] © G4Media.ro.
10:50
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, eliminate din primul tur al turneului WTA 500 de la Brisbane # G4Media
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au fost eliminate în primul tur al fazei principale a turneului WTA 500 de la Brisbane. Sorana Cîrstea rămâne singura româncă prezentă la turneul din Australia. Jaqueline Cristian, cea mai bine clasată jucătoare a României în clasamanetul WTA (poziția 39), a pierdut din primul tur la Brisbane, acolo unde a […] © G4Media.ro.
10:40
Vremea se răcește în Capitală, potrivit prognozei ANM valabile până marți dimineața. Temperaturile maxime nu vor trece de 5 grade, va ploua și se va depune polei, potrivit Mediafax. De duminică până luni la ora 8.00, temperaturile vor scădea ușor față de ziua precedentă. Cerul va fi mai mult noros și va ploua îndeosebi seara […] © G4Media.ro.
10:40
Toate eclipsele, superlunile, ploile de meteoriți și planetele pe care le poți observa pe cer în 2026 # G4Media
Luni pline strălucitoare, roiuri de meteori spectaculoase și eclipse totale impresionante le vor oferi pasionaților de astronomie multe motive să privească spre cer în 2026, arată CNN. Noul an a început cu Luna plină a lupului, sâmbătă, prima dintre cele trei superluni ale anului. Jupiter, cea mai mare planetă din Sistemul Solar, va apărea la […] © G4Media.ro.
10:20
Hansi Flick îi atribuie unui jucător victoria grea a Barcelonei din derbiul catalan cu Espanyol, scor 2-0: „Unul dintre cei mai buni portari din lume” # G4Media
Tehnicianul Barcelonei Hansi Flick a salutat performanța impecabilă a portarului Joan Garcia la revenirea pe stadionul pe care a jucat sezonul trecut, la rivala Espanyol, după ce a asigurat victoria într-un meci de foc, scor 2-0. Joan Garcia a fost cheia succesului Barcelonei de sâmbătă seară, după ce a avut nu mai puțin de șase […] © G4Media.ro.
