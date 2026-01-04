Dublă măsură la Curtea de Apel București: dosarele avocatei AUR, luate peste rând la fixarea termenului de judecată. Toate celelalte dosare au primit termene mai lungi

11:20

Schimbările mici sunt, de obicei, mai ușor de făcut și pot deveni obiceiuri cu beneficii mari pentru sănătate, arată cercetările citate de The Washington Post. Iată câteva dintre ele, adunate din studii și de la specialiști, care te pot ajuta să îți îmbunătățești sănătatea în noul an. Spală-te pe dinți înainte și după micul dejun […] © G4Media.ro.