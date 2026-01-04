Înotătorul Denis Popescu, despre faptul că este contemporan cu GOAT: „Nu mă apasă! David e idolul meu, dar și prietenul meu. Ne bucurăm la dublu”
Gazeta Sporturilor, 5 ianuarie 2026 00:20
Anul 2025 a confirmat că Denis Popescu (22 de ani) este, potrivit părerilor din lumea înotului, dar și conform ultimelor rezultate, numărul 2 în România, după imensul David Popovici.Într-un dialog cu sportivul care s-a transferat recent de la Olimpia la Dinamo, GSP.ro a încercat să afle cum este pentru el să fie contemporan cu cel mai bun înotător român din toate timpurile și unul dintre cei mai mari din lume. ...
• • •
Acum 30 minute
00:30
Paris Saint-Germain a câștigat derby-ul orașului » Campioana Europei rămâne pe locul 2 în Franța # Gazeta Sporturilor
Paris Saint-Germain a început anul cu dreptul, impunându-se în derby-ul orașului contra celor de la Paris FC, scor 2-1, într-un meci disputat pe Parc des Princes. Victoria le permite parizienilor să rămână pe locul secund în Ligue 1, la un singur punct în urma liderului RC Lens. ...
00:20
Notele lui Cristi Chivu, după ce Inter a subordonat-o pe Bologna + Presa din Italia, în extaz: „Unul dintre cele mai bune meciuri din ultimii ani” # Gazeta Sporturilor
Inter, echipa lui Cristi Chivu, a învins-o pe Bologna, scor 3-1, în etapa 18 din Serie A. Tehnicianul român a fost lăudat în Italia în urma succesului de pe „Giuseppe Meazza”.Inter a revenit pe primul loc în Serie A, ajungând la 39 de puncte. Milan e pe locul doi, cu un punct mai puțin, iar Napoli completează podiumul, cu 37 de puncte. Pentru Inter, victoria cu Bologna a fost a 5-a consecutivă în campionat. ...
00:20
Acum 2 ore
23:40
Federația a anunțat decesul sportivului la doar 18 ani » A pierit tragic, în infernul de la Crans Montana, încercând să salveze o prietenă # Gazeta Sporturilor
Benjamin Johnson a murit în tragedia din barul „Le Constellation” de la Crans-Montana, din noaptea dintre ani. Anunțul decesului a fost făcut de Federaţia Elveţiană de Box (SwissBoxing) prin intermediul unui comunicat de presă. ...
23:30
Echipa celebră care folosește același trening purtat de Nicolas Maduro pe nava americană # Gazeta Sporturilor
Prima fotografie a lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, după operațiunea americanilor a fost de pe nava de război USS Iwo Jima, iar aceasta a făcut înconjurul lumii. Cei din SUA l-au îmbrăcat pe Maduro într-un trening identic cu cel folosit de Mallorca, club din La Liga, după cum a remarcat imediat presa spaniolă. ...
23:20
Cum s-a încheiat „Derby de România” din Cupa Africii pe Națiuni » Jucătorii de la FCSB și Dinamo, față în față # Gazeta Sporturilor
Ultimul duel al zilei din optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni a adus față în față Africa de Sud și Camerun, într-un meci câștigat de „Leii Neîmblânziți” cu scorul de 2-1.Confruntarea a avut și un puternic accent de rivalitate, prin duelul direct dintre Siyabonga Ngezana, fundașul campioanei FCSB, titular pentru Africa de Sud, și Devis Epassy, portarul lui Dinamo și al Camerunului, care a ieșit învingător în acest „derby” al Superligii. ...
23:10
Jucătorul de la FCSB, prezentat oficial la echipa din Superliga: „Bine ai venit!” # Gazeta Sporturilor
Fundașul stânga Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani) este în mod oficial jucătorul celor de la Unirea Slobozia, care au confirmat duminică seara împrumutul tânărului fotbalist care aparține de campioana FCSB.GSP.ro a anunțat încă de duminică dimineața faptul că acesta o va părăsi pe UTA Arad și va reveni la Unirea Slobozia, tot sub formă de împrumut, până la finalul stagiunii în curs. ...
22:50
Tragedie la Leeds - Manchester United! Un suporter a murit pe Elland Road înainte de fluierul de start # Gazeta Sporturilor
Un suporter al lui Leeds United a decedat duminică, pe stadionul Elland Road, după ce i s-a făcut rău înaintea partidei cu Manchester United, din Premier League. Clubul a confirmat oficial tragedia printr-un comunicat.Incidentul a avut loc înainte de ora de start, când fanul a suferit o urgență medicală în tribune. În ciuda intervenției rapide a personalului medical, viața acestuia nu a mai putut fi salvată. ...
22:50
Panică în Portugalia: un zid al stadionului s-a prăbușit » Două persoane au fost rănite # Gazeta Sporturilor
A fost panică în Portugalia, la duelul dintre Atlético și Académica, din etapa a 15-a a Seriei B din Liga 3 portugheză. Meciul a fost marcat de prăbușirea unui zid al stadionului Tapadinha în zona destinată suporterilor echipei vizitatoare, care sărbătoreau primul gol al favoriților.Evenimentul nefericit, care s-a soldat cu două persoane rănite, a avut loc după ce António Montez a adus egalarea, în minutul 40. ...
Acum 4 ore
22:20
Daniel Paraschiv (26 de ani) a ajuns în Antalya pentru a semna cu Rapid. Atacantul va fi împrumutat de Oviedo în Giulești până în vară, când bucureștenii vor avea o opțiune de transfer definitiv.Prima mutare în mercato a Rapidului e aproape de a fi oficială. Paraschiv a ajuns în Antalya, unde giuleștenii au cantonamentul, și va semna contractul cu clubul din Superliga.GALERIE FOTO. ...
22:20
Clipe de coșmar pentru Valencia, după înfrângerea contra echipei lui Ionuț Radu # Gazeta Sporturilor
Valencia a pierdut clar, scor 1-4, în deplasarea de la Celta Vigo, sâmbătă seara, iar fanii le-au pregătit o primire de coșmar membrilor delegației echipei lor, la întoarcerea în oraș după eșecul din runda a 18-a a campionatului Spaniei.Valencia a suferit o înfrângere usturătoare în fața echipei lui Ionuț Radu, rămânând astfel în zona retrogradării din La Liga. ...
22:20
Revenire la FCSB! Jucătorul campioanei a aterizat în Antalya, în același avion cu noua achiziție a Rapidului # Gazeta Sporturilor
Joyskim Dawa (29 de ani), fundașul central al campioanei României, FCSB, a aterizat în Antalya și va face parte din lotul aflat în cantonamentul din Turcia, pregătit de Elias Charalambous. Camerunezul a aterizat în același avion cu Daniel Paraschiv, noua achiziție a rivalei Rapid.Dawa a sosit din Tokyo, cu escală la Istanbul, iar la aterizarea pe aeroportul din Antalya a fost întâmpinat de reprezentanții clubului roș-albastru. ...
22:10
Parteneriatul Genoa-Rapid, sub comanda lui Dan Șucu, 12 luni mai târziu » Realitate greu de mascat: cine a crescut și cine a rămas pe loc # Gazeta Sporturilor
În urmă cu un an, Dan Șucu (62 de ani) a intrat, în mod total surprinzător, în acționariatul clubului Genoa, cu scopul nu doar de a salva sau a stabiliza un club istoric din Serie A, ci și de a construi o rețea. Un proiect de tip „multi-club ownership”, cu sinergii, schimburi de jucători și de know-how care să conducă, în timp, la plusvaloare, potrivit discursului său. ...
22:00
Variantă pentru Rapid » Nigerianul din prima ligă portugheză propus în Giulești # Gazeta Sporturilor
Tunde Akinsola (22 de ani), extrema stânga de la AVS Futebol, din prima ligă portugheză, e pe radarul Rapidului.Nigerianul a fost propus echipei din Giulești, care îl va analiza în perioada următoare, înainte de a decide dacă va începe negocierile pentru transfer, conform informațiilor GSP.Tunde Akinsola, propus RapiduluiTunde Akinsola e legitimat la AVS din 2024. În acest sezon, a înscris un gol și a oferit două pase decisive în campionatul Portugaliei. ...
22:00
„A ieșit mai bine pe centrări, l-am rupt, săracul” » Dezvăluiri despre Florin Prunea, din culisele celui mai nou reality-show cu sportivi # Gazeta Sporturilor
„Desafio, Aventura” debutează luni, 5 ianuarie, la Pro TV. Sloganul sezonului, „Cele șapte coroane ale șarpelui”, aduce în prim-plan 24 de concurenți, dar și foarte mulți sportivi, printre care fostul portar al echipei naționale, Florin Prunea. Toți au intrat în concurs pentru marele premiu de 150.000 de euro. ...
21:40
„Sunt o americancă în România. Azi am rămas șocată!” » Întâmplarea fabuloasă povestită de soția unui baschetbalist din Liga Națională: „Dintr-odată aud «ding-ding»” # Gazeta Sporturilor
Tatum Nzekwesi, soția pivotului de la echipa de baschet masculin a celor de la CSM Oradea, Emmanuel Nzekwesi (28 de ani), a povestit pe contul personal de Instagram o întâmplare care a avut loc în acest weekend, în preajma Bobotezei. Conform tradiției, casa acestora a fost vizitată de un preot, pentru a stropi cu apă sfințită locuința, un obicei care marchează sărbătoarea creștină care are loc pe 6 ianuarie. ...
21:00
Ovidiu Popescu (31 de ani), mijlocașul central de la UTA, ar putea schimba echipa în această iarnă. Dejan Iliev și Daniel Szori s-ar putea despărți și ei de formația arădeană.Adrian Mihalcea, antrenorul arădenilor, se așteaptă la mai multe plecări de la UTA în perioada următoare, făcând referire la jucătorii care au prins puține minute. Ovidiu Popescu, cu o singură apariție în Superliga în ultimele două luni, e pe listă. ...
21:00
„Mă trezesc traumatizată din somn!” » Alina Oprea, dezvăluiri despre „Desafio, Aventura”, cel mai nou show TV la care participă nume cunoscute din sport: „Foame, mizerie...” # Gazeta Sporturilor
Luni, 5 ianuarie, pe Pro TV începe un nou show TV. „Desafio, Aventura”, o nouă competiție extremă, unde Norocoșii, Visătorii și Luptătorii sunt echipele care vor avea șansa de a câștiga marele premiu de până la 150.000 de euro. Printre participanți se numără și Alina Oprea.Alina Oprea este pasionată de sport și provocări extreme. Aceasta a învins moartea după un accident grav și s-a ridicat mai puternică. ...
21:00
Gonzalo Garcia a scris istorie la Real Madrid! A intrat într-un top select alături de Ronaldo Nazario și Van Nistelrooy după hattrickul cu Betis # Gazeta Sporturilor
Absența lui Kylian Mbappe, accidentat la genunchi, părea o lovitură grea pentru Real Madrid înaintea duelului cu Real Betis. Cu toate acestea, lipsa superstarului francez a fost compensată impecabil de Gonzalo Garcia, atacantul de doar 21 de ani, care a reușit un hattrick spectaculos și a fost desemnat omul meciului.Real Madrid s-a impus categoric în fața celor de la Real Betis, scor 5-1, într-o partidă dominată clar de madrileni. ...
Acum 6 ore
20:40
Calificare în sferturile Cupei Africii pentru Maroc, după o performanță istorică a jucătorului de la Real Madrid # Gazeta Sporturilor
Maroc, țara gazdă a Cupei Africii pe Națiuni, s-a calificat în sferturile de finală ale competiției, după ce a învins Tanzania cu 1-0 în optimi.Eroul „Leilor din Atlas” a fost jucătorul lui Real Madrid, Brahim Díaz, care a marcat în minutul 64. ...
20:30
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a anunțat că este hotărât ca în viitor să nu mai aducă jucători extracomunitari la echipă, având în vedere problemele financiare de la gruparea din Gruia. ...
20:30
N-a mers în cantonament cu echipa, iar situația lui a fost stabilită: nu va mai juca la FC Argeș! # Gazeta Sporturilor
Sunt șanse minime ca ivorianul Kevin Doukoure să mai continue la FC Argeș. Exponențial în campania din Liga 2, mijlocașul central s-a accidentat grav înainte de startul campionatului, africanul în vârstă de 26 de ani pierzându-și astfel statutul pe care-l avea în echipă.A jucat la Farul, U Cluj și a devenit rapid om de bază și la FC Argeș, în sezonul care a culminat cu revenirea alb-violeților pe prima scenă. ...
20:20
UTA Arad aduce un jucător cu experiență europeană » Fotbalistul care poate acoperi toate pozițiile din atac # Gazeta Sporturilor
UTA Arad începe campania de mercato cu un transfer ofensiv din Republica Moldova. Formația pregătită de Adrian Mihalcea s-a înțeles cu Ime Ndon (22 de ani), un fotbalist nigerian legitimat până acum la Milsami Orhei, echipă alături de care a evoluat inclusiv în cupele europene. ...
20:20
Obiectivul Petrolului în 2026: „Ploieșteanul asta vrea!”. Ce datorii are clubul: „Barcelona are de miliarde” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Tudor, președintele „lupilor”, a explicat la început de an ce obiectiv are echipa în a doua parte a sezonului, mai exact locul 9. Șeful clubului a avut o reacție dură la adresa celor ce lovesc Petrolul și a explicat care este cuantumul datoriilorPetrolul începe 2026, oficial, pe locul 13 al Superligii. Poziție de baraj. "Găzarii" au evitat să aibă emoții în zona retrogradării în ultimii ani, dar au mai trăit periculos. ...
20:10
Dorinel Munteanu, antrenorul lui Hermannstadt, a oferit primele impresii din cantonamentul din Antalya. Tehnicianul echipei sibiene a revenit după 4 ani în Turcia pentru un cantonament. S-a declarat mulțumit după primele zile de pregătiri și a anunțat că mai vrea doi jucători, pentru a avea concurență pe posturi în partea a doua a sezonului.Dorinel Munteanu: „Îmi mai doresc unul sau doi jucători”„Suntem hotărâți să obținem maximum din acest cantonament. ...
19:30
Gică Popescu (58 de ani), bunul prieten și cumnat al lui Gică Hagi (60 de ani), a dezvăluit că „Regele” nu mai consumă carne de 5 ani, decizie pe care a luat-o și el.Hotărârea lui Hagi de a scoate din meniu carnea a avut la bază considerente medicale, iar Gică Popescu l-a urmat și nu regretă că a făcut acest pas.„De un an nu mai mănânc carne. M-am luat după Gică Hagi, care nu consumă carne de 5 ani!”, a recunoscut Gică Popescu, într-un interviu pentru PRO TV. ...
19:10
Cu gândul la play-off, echipa din Superliga s-a reunit alături de fani și cu show de fumigene # Gazeta Sporturilor
Oțelul Galați, una dintre echipele care încearcă pătrunderea în play-off în actuala ediție de campionat, și care a terminat anul 2025 pe poziția a 6-a, s-a reunit duminică, 4 ianuarie, pe plan local, unde va și rămâne până la reluarea competiției. Câțiva suporteri au fost alături de jucători și au pornit fumigenele chiar la marginea terenului.La Galați se simte miros de play-off. ...
19:10
Alexandru Tudorie (29 de ani), fost atacant la FCSB, și-a găsit echipă la aproximativ o lună după despărțirea de Wuhan Three Towns. Atacantul român pare decis să rămână în Asia, iar presa din China anunță deja noua sa destinație.Vârful își reziliase contractul cu formația din Wuhan în urmă cu o lună, club la care ajunsese în 2025, după despărțirea de Petrolul Ploiești. ...
18:50
Hugo Ekitike, atacantul lui Liverpool, a suferit o accidentare la bicepsul femural și a ratat meciul cu Fulham. Antrenorul Arne Slot speră să-l aibă la dispoziție pentru derby-ul cu Arsenal, de pe 8 ianuarie.Francezul era singurul atacant valid de la Liverpool, după accidentare gravă suferită de Alexander Isak în partida cu Tottenham, 2-1. Meciurile consecutive fără pauză și-au pus amprenta, iar Ekitike a avut probleme medicale înainte de jocul cu Fulham. ...
18:50
Confuzie în Olanda după arestarea lui Nicolas Maduro: „Sunt bine, nu mă prinzi așa ușor” # Gazeta Sporturilor
Numele Maduro a ajuns în acest weekend pe primele pagini ale ziarelor din întreaga lume, însă în Olanda a produs multă confuzie. Pe rețelele sociale au apărut brusc mesaje îngrijorate adresate lui Hedwiges Maduro (40 de ani), fost fotbalist și antrenor, după ce unii utilizatori au crezut că acesta ar fi implicat în evenimentele internaționale recente. ...
Acum 8 ore
18:30
„Oamenii se întreabă când se va opri. Ce face e imposibil” » Marea enigmă din jurul lui Novak Djokovic la începutul lui 2026 # Gazeta Sporturilor
Înaintea noului sezon de tenis, una dintre principalele întrebări este dacă Novak Djokovic (38 de ani, a ATP) va reuși să câștige al 25-lea turneu de Grand Slam. Adversarul lui mult mai tânăr, Holger Rune (22 de ani, 15 ATP), a oferit un răspuns interesant, impresionat de forma arătată de fostul lider mondial. ...
18:20
Iacopo Cernigoi, atacantul de la CFR Cluj, are șanse mari să plece de la echipa ardeleană în această iarnă. El e dorit în Italia, de unde a venit.Italianul de 31 de ani a ajuns în septembrie în Gruia, dar a jucat doar 5 meciuri în Superliga. Nu a înscris deloc, iar la ultimele 8 partide din 9 a fost lăsat în afara lotului. De pe 28 octombrie și până la finalul anului 2025 a mai prins doar 3 minute pe teren, cu Csikszereda. ...
18:20
Au uimit Superliga, surprind și în mercato! Atacă play-off-ul cu cea mai îndrăzneață strategie # Gazeta Sporturilor
Cu candidatura la play-off deja depusă, grație parcursului nemaipomenit avut pe durata celor 22 de etape, FC Argeș abordează o strategie surprinzătoare în această pauză competițională. Dacă nu va suferi pierderi importante la nivelul lotului, clubul nu se va aventura să transfere „în orb”, mai ales că situația financiară nu e chiar cea ideală. ...
18:10
S-a operat de urgență la finalul anului 2025, dar jucătorul Craiovei amână revenirea pe teren # Gazeta Sporturilor
Tudor Băluță (26 de ani), mijlocașul Universității Craiova, a tras primele concluzii din cantonamentul din Antalya, unde oltenii pregătesc partea a doua a sezonului competițional. Acesta revine după operația de apendicită suferită în luna decembrie și speră ca acum să se pună pe picioare și să poată relua antrenamentele alături de restul colegilor. ...
18:10
Întârziere la startul meciului Fulham - Liverpool, din cauza unei urgențe medicale # Gazeta Sporturilor
Meciul dintre Fulham și Liverpool, din etapa a 20-a din Premier League, a început cu o întârziere de 15 minute, din cauza unei urgențe medicale apărute în tribune, care a dus la modificarea programului stabilit inițial.Potrivit anunțului oficial al clubului Fulham, un suporter prezent pe stadionul Craven Cottage s-a simțit rău cu puțin timp înainte de ora programată a startului și a avut nevoie de îngrijiri medicale imediate. ...
17:00
Emre Can, un nou început la Borussia Dortmund? » Ce spune căpitanul „galben-negrilor” # Gazeta Sporturilor
Emre Can (31 de ani), căpitanul Borussiei Dortmund, este în ultimul an de contract, iar prestațiile sale modeste din ultimul an și jumătate l-au făcut pe german să fie arătat cu degetul de fanii echipei. Cu toate acestea, se pare că șederea sa pe Signal Iduna Park va fi prelungită. ...
16:50
Antrenorul lui Marius Ștefănescu, anunț final în cazul românului: „Am făcut acest plan” # Gazeta Sporturilor
Marius Ștefănescu (27 de ani) este ca și plecat de la Konyaspor. Mijlocașul român nu face parte din planurile antrenorului Cagdas Atan, care a decis să nu-l includă în lot pentru cantonamentul din această iarnă.Marius Ștefănescu a fost cumpărat de la FCSB cu suma de 300.000 de euro în vara anului 2025, după ce Gigi Becali plătise cu un milion de euro mai mult cu doar un an înainte pentru a-l transfera de la Sepsi. ...
Acum 12 ore
16:10
16:10
Anthony Joshua rupe tăcerea după tragicul accident rutier în care a fost aproape să-și piardă viața # Gazeta Sporturilor
Anthony Joshua a făcut prima sa declarație publică după tragicul accident rutier din Nigeria, în urma căruia doi membri ai echipei sale și-au pierdut viața.Fostul dublu campion mondial la categoria grea a fost rănit în accidentul care a avut loc luni, în apropiere de Lagos.Joshua a fost spitalizat și externat miercuri, înainte de a se întoarce în Marea Britanie. ...
16:00
Rafael Leao are un sezon prolific în Serie A, iar acest lucru s-a datorat modului în care a fost folosit de Massimiliano Allegri. Presa din Italia a analizat acest lucru într-un articol amplu. Portughezul are șase goluri în 11 meciuri în Serie A, în condițiile în care a sufeerit și două accidentări musculare. ...
15:50
Robert Sălceanu pe lista Rapidului! Prima reacție de la Petrolul: „Studiem diverse opțiuni”. Ce legături sunt între cele două rivale # Gazeta Sporturilor
Claudiu Tudor, președintele Petrolului, a explicat pentru GSP.ro care este situația în mercato la clubul pe care îl conduce. A confirmat că Sălceanu este monitorizat de alte echipe, că ploieștenii doresc trei jucători de la Rapid și a mărturisit că între cele două rivale există respect și relații cordiale, în ciuda adversitățiiRobert Sălceanu, 21 de ani, este principalul produs "de export" al Petrolului în acest moment. ...
15:50
Napoli a câștigat primul derby din 2026, într-un meci cu 3 „roșii” » Luptă aprigă la titlu în Serie A # Gazeta Sporturilor
Napoli s-a impus la Roma în fața celor de la Lazio, scor 2-0, într-unul dintre cele mai tari dueluri ale rundei cu numărul #18 din Serie A. Astfel, trupa lui Antonio Conte a depășit-o momentan în clasament pe Inter, care va juca diseară împotriva Bolognei.Programul complet al etapei #18 din Serie ACampioana Italiei a început „cu dreptul” anul 2026, reușind un succes important pe un teren dificil, într-un meci în care au fost arătate trei cartonașe roșii. ...
15:30
Detalii din culise despre noul transfer al lui Dinamo: „Despărțirea a venit și din partea lui” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Tudor, 40 de ani, președintele celor de la Petrolul Ploiești, a vorbit în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor despre plecarea lui Valentin Țicu, primul transfer realizat de Dinamo în această perioadă de mercato.Fundașul stânga nu a mai jucat din 29 iulie 2024, din cauza unei accidentări grave la genunchiul stâng: ruptură de ligament încrucișat anterior și leziune de menisc. ...
15:20
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice” # Gazeta Sporturilor
Ucraineanca Nadiya Kichenok (33 de ani), jucătoare cu 12 trofee în proba de dublu, s-a văzut nevoită să justifice fotografiile postate în noaptea de Revelion. Ucraineanca Nadiya Kichenok a petrecut noaptea dintre ani la Brisbane, în Australia. Alături de ea au fost și trei jucătoare cu origini în Rusia. Yulia Putintseva și Anna Danilina reprezintă în acest moment Kazahstanul, în timp ce Daria Kasatkina a ales să joace sub steagul australian. FOTO. ...
15:20
Cristi Chivu îl vrea la Inter, dar fostul campion din Serie A așteaptă oferta de la Barcelona # Gazeta Sporturilor
Plecarea lui Joao Cancelo (31 de ani) de la Al Hilal pare inevitabilă. Fundașul lateral a ieșit din planurile tehnicianului Simone Inzaghi (49 de ani) și este dorit de către Cristi Chivu (45 de ani) la Inter.Totuși, Joao Cancelo ar vrea să ajungă la Barcelona, unde crede că ar avea șanse mari să joace constant, pentru a reveni la naționala Portugaliei pentru Campionatul Mondial, conform Gazzetta dello Sport. ...
15:20
Jose Mourinho vrea un atacant de la campioana Italiei » Anunțul făcut de presa portugheză # Gazeta Sporturilor
Lorenzo Lucca (25 de ani), atacantul transferat de Napoli în vara anului trecut, nu are parte de multe minute în acest sezon sub comanda lui Antonio Conte, motiv pentru care ia în calcul o nouă provocare în actuala perioadă de mercato, iar Benfica monitorizează cu atenția situația italianului.Programul complet al etapei #17 din Primeira LigaRecent, au apărut niște zvonuri în presa din Cizmă potrivit cărora vârful lui Napoli își dorește o schimbare. ...
14:50
Galatasaray insistă pentru Davide Frattesi (26 de ani), jucătorul lui Cristi Chivu la Inter Milano.Internațional italian de seniori, Frattesi evoluează la Inter din 2023. A fost în primă fază împrumutat, apoi cumpărat definitiv de la Sassuolo cu 31,4 milioane de euro.De la preluarea echipei de către Cristi Chivu, mijlocașul italian nu a fost om de bază la Inter și ia în calcul o schimbare de peisaj. ...
14:50
Știre de ultimă oră din Anglia! » Tottenham se pregătește pentru cedarea lui Drăgușin # Gazeta Sporturilor
Tottenham a pus ochii pe fundașul lui Udinese, Oumar Solet, pe care vrea să-l aducă înainte de a-i da drumul lui Radu Drăgușin.Radu Drăgușin are mare nevoie să bifeze cât mai multe minute după ruptura de ligament încrucișat care l-a ținut aproape întreg anul trecut pe tușă, dar e clar că managerul Thomas Frank nu i le poate garanta. ...
14:50
„Căutăm cauzele” » Mijlocașul Rapidului încă e contrariat de ultimele meciuri: „Un gust amar după derby” # Gazeta Sporturilor
Deși au fost lideri în prima parte a sezonului, Rapid a pierdut prima poziție în detrimentul Universității Craiova. Iar giuleștenii caută explicații pentru ce s-a întâmplat în luna decembrie.La o conferință de presă susținută în cantonamentul din Antalya, mijlocașul Constantin Grameni (23 de ani) a vorbit despre obiectivele pentru a doua parte a sezonului și despre seria de rezultate slabe din decembrie, care a dus la pierderea poziției de lider. ...
14:20
Rapidiștii nu se mai feresc în 2026! Anunț clar din cantonament: „Vrem titlul, chiar dacă nu am arătat bine în ultimele meciuri” # Gazeta Sporturilor
Marian Aioani, portarul Rapidului, a început anul cu un anunț categoric. Într-o conferință de presă susținută la hotelul de lux în care Rapid e cazată în Antalya, acesta a declarat că giuleștenii vor titlul de campioană.Rapid a terminat anul pe locul 2 la un punct de liderul Universitatea Craiova, deși a condus campionatul în mare parte a sezonului. ...
