Incredibil! De ce n-a mai dat declarații Cristi Chivu după partida cu Bologna + Ce a spus secundul Kolarov

Marius Ștefănescu (27 de ani) este ca și plecat de la Konyaspor. Mijlocașul român nu face parte din planurile antrenorului Cagdas Atan, care a decis să nu-l includă în lot pentru cantonamentul din această iarnă.Marius Ștefănescu a fost cumpărat de la FCSB cu suma de 300.000 de euro în vara anului 2025, după ce Gigi Becali plătise cu un milion de euro mai mult cu doar un an înainte pentru a-l transfera de la Sepsi. ...