Cele șase cuvinte rostite de Nicolas Maduro când a ajuns în SUA. Liderul venezuelean e încarcerat într-un penitenciar din New York
Cancan.ro, 5 ianuarie 2026 01:00
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost capturat de forțele americane la Caracas, sâmbătă, după un atac-fulger, el fiind transportat, împreună cu soția sa, în Statele Unite. Maduro este acuzat de autoritățile americane de narco-terorism, urmând […]
• • •
Acum o oră
01:00
Acum 2 ore
00:40
Hoyo, tractorul chinezesc din Brașov. Când românii închideau uzine, chinezii deschideau fabrici # Cancan.ro
În 2009, România asista la un paradox dureros: în timp ce simbolul industriei grele autohtone dispăruse, investitorii chinezi deschideau o nouă fabrică de tractoare chiar în inima Brașovului. La Râșnov, Hoyo Agricultural Machinery Equipment anunța […]
00:20
Horoscop 5 ianuarie 2026. Află zodia care își pierde locul de muncă din cauza unei greșeli, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 20 aprilie) Sănătate. Nivelul de energie este ridicat, dar […]
Acum 4 ore
23:50
Controlul judiciar nu a putut să-i oprească! Amalia Bellantoni: „Degeaba s-a pus presiune pe noi” # Cancan.ro
Amalia Bellantoni și soțul ei, Domenico, au trecut printr-o perioadă încărcată emoțional după ce a avut loc o dispută între ei și vecinii lor. Cei doi soți au fost duși în cătușe la audieri, iar […]
23:40
După amânarea lansării pe console pentru noiembrie 2026 și lipsa totală a unei date oficiale pentru PC, fanii GTA 6 care joacă pe calculator primesc, în sfârșit, un semn de speranță. Un jurnalist respectat din […]
23:30
Decizia luată de Mădălinea Ghenea după dezamăgirile în dragoste: ”Nu este nicio șansă să încep să ies la întâlniri iarăși” # Cancan.ro
De-a lungul anilor, Mădălina Ghenea a fost una dintre cele mai dorite femei din showbizul internațional, curtată de numeroși bărbați celebri și implicată în relații intens urmărite de presă. Cu toate acestea, modelul și actrița […]
23:30
După sărbători în care mesele oltenești au gemut sub greutatea piftiilor, sarmalelor și a tuturor „greilor” din bucătărie, Mirel Rădoi a fost surprins într-o ipostază rară. La jogging, nu în conflict. Fără fluier, fără nervi, […]
23:20
Înainte de Salman Khan și Bollywood, Iulia Vântur râdea cu Marius Moga și mânca sandvișuri, nu curry # Cancan.ro
Prin arhivele CANCAN.RO, acolo unde istoria mondenă doarme între CD-uri arse și amintiri cu refren, a ieșit la lumină o fotografie care explică multe și nu rezolvă nimic: Marius Moga și Iulia Vântur, acum vreo […]
23:10
Minus la temperatură, însă plus la iubire! Lidia Buble și Horațiu Nicolau, plimbărică în cuplu # Cancan.ro
Lidia Buble trece prin cea mai fructoasă perioadă a vieții ei. Artista a avut un an plin, și-a lansat albumul la care a lucrat timp de doi ani, anul acesta va urca pe scena Sălii […]
23:10
Cât costă treningul purtat de Nicolas Maduro când a fost capturat. A devenit viral și nu se mai găsește în magazine! # Cancan.ro
Internetul are un nou fashion icon improbabil. Nu e rapper, nu e influencer, nu e nici măcar sportiv. E Nicolás Maduro. O singură fotografie a fost suficientă ca să arunce Google în aer și să […]
23:00
Țara în care Donald Trump a vrut să îl trimită pe Nicolas Maduro în exil. Președintele Venezuelei a refuzat oferta # Cancan.ro
Capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, de către forțele americane, sâmbătă, a fost una dintre cele mai importante operațiuni externe comandate de președintele SUA, Donald Trump, iar acum ies la iveală tot mai multe informații referitoare […]
22:50
Cum arăta Iuliana Marciuc la începutul anilor 2000. Era una dintre figurile-simbol ale Televiziunii Române # Cancan.ro
O fotografie scoasă din arhiva CANCAN.RO readuce în prim-plan farmecul televiziunii românești de la începutul anilor 2000 și pe Iuliana Marciuc într-un moment de grație: elegantă, sobră, perfect aliniată stilului TVR al epocii. O seară […]
22:40
Anul 2026 a venit plin de surprize pentru Cristina Răduț. Fotbalistul Ștefan Baiaram a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, după o relație de aproape cinci ani. Momentul a fost unul de vis, chiar pe […]
22:20
Povestea fotbalistului care și-a salvat iubita din flăcările care au cuprins clubul din Crans-Montana. La doar 19 ani, este în stare gravă în spital # Cancan.ro
Tragedia produsă în clubul elvețian Le Constellation din Crans-Montana continuă să producă suferință în rândul familiilor și apropiaților celor care se aflau în local în momentul izbucnirii incendiului. Printre persoanele rănite se află și Tahirys […]
Acum 6 ore
21:50
Doliu în fotbal după decesul unei mari personalități. În data de 3 ianuarie 2026, la vârsta de 80 de ani, s-a stins din viață Dimitar Penv, selecționerul care a condus naționala Bulgariei spre cea mai […]
21:00
Au trecut două decenii de când gemenele Monica și Gabriela Irimia, cunoscute ca The Cheeky Girls, cucereau scena muzicală. De atunci, viața lor s-a schimbat radical, iar astăzi îmbină carierele profesionale cu muzica, păstrând însă […]
20:10
Dan Petrescu dezminte zvonurile! Antrenorul nu suferă de cancer, de fapt: ”Totul este în regulă!” # Cancan.ro
Fostul mare internațional și legenda lui Chelsea, Dan Petrescu, a fost recent în centrul unor zvonuri alarmante legate de starea sa de sănătate, după ce presa britanică a sugerat că ar fi fost diagnosticat cu […]
20:00
El este românul de 18 ani care a murit în tragedia din Crans-Montana. Ieșise cu prietenii în seara de Revelion # Cancan.ro
Un incendiu devastator izbucnit în noaptea de Anul Nou, într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, s-a soldat cu zeci de morți și sute de răniți. Printre victime se află și un tânăr român în vârstă […]
Acum 8 ore
19:40
Andreea Bostănică, atac dur la adresa cântărețelor din România: ”Eu nu sunt ca ele. Dacă ies din țară, nu le știe nimeni!” # Cancan.ro
Andreea Bostănică este una dintre cele mai cunoscute figuri ale mediului online din Republica Moldova și România și nu pierde nicio secundă pentru a se lăuda cu asta. Recent, iflunecerița a avut un nou „derapaj” […]
19:10
O poveste simplă, dar emoționantă, a marcat o comunitate din Roma. Este vorba despre Stelian, un român care trăia pe străzile capitalei Italiei și care, în ciuda greutăților și a singurătății, și-a păstrat demnitatea și […]
19:00
Previziunea sumbră a ”noului Nostradamus” pentru 2026: ”Atacuri menite să sperie pe toată lumea” # Cancan.ro
Athos Salomé este un clarvăzător în vârstă de 39 de ani, cunoscut pentru afirmațiile sale legate de anticiparea pandemiei de COVID-19 și a dispariției reginei Elisabeta a II-a, revine cu o serie de prognoze care […]
18:30
Cine se va căsători în 2026, în funcție de cifra destinului. Adina și Oana Timofte: „Ei au șansa să câștige și foarte mulți bani!” # Cancan.ro
Previziunile generale ale anului 2026 au fost deja dezvăluite, însă acum, cele două celebre numeroloage, Adina și Oana Timofte au pregătit un material special pentru CANCAN.RO în care ne dezvăluie care sunt cei mai norocoși […]
18:10
Alertă în România! Săndel a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112 # Cancan.ro
Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 54 de ani. Se pare că familia nu mai reușește să îl contacteze, așa că a dat alarma. […]
Acum 12 ore
17:50
Cu cine s-a iubit Sorin Mărcuș, înainte să o cunoască pe Marina Almășan. A avut tot femei celebre! # Cancan.ro
După mai multe povești de iubire trăite intens, unele încheiate discret, altele în atenția publicului, Sorin Mărcuș pare că și-a găsit, în cele din urmă, perechea potrivită. Omul de afaceri a fost, de-a lungul timpului, […]
17:30
Cum a apărut Loredana Groza la mormântul tatălui său, la două zile după ce l-a condus pe ultimul drum # Cancan.ro
Loredana este în doliu după ce tatăl ei s-a stins din viață. Vasile Groza a fost condus pe ultimul drum în data de 2 ianuarie, iar artista nu se poate liniști după trecerea acestuia în […]
16:50
Ghinion pentru liderul trupei Direcția 5! Marian Ionescu, „în turneu” printre mesele ocupate # Cancan.ro
Zilele acestea mall-ul a fost locația unde multe dintre vedetele noastre și-au făcut siesta. Știți cum sunt zilele de imediat după sărbătoare, mai liniștite, când toată lumea vrea doar să se plimbe prin magazine, să […]
16:40
Este duminică și ziua perfectă pentru relaxare, voie bună și râsete din plin. Lasă grijile deoparte și pregătește-te să zâmbești, pentru că urmează o porție zdravănă de bancuri care îți vor face ziua mai senină. […]
16:40
Laurențiu Vlad a murit pe o pârtie de schi din Franța. A suferit o căzătură gravă, iar medicii nu au mai putut face nimic # Cancan.ro
Tragedie românească în Franța! Un român și-a găsit sfârșitul într-un accident pe o pârtie din Val Thorens, în regiunea Savoie, Franța. Acesta a suferit o căzătură gravă în timp ce schia, iar în ciuda intervenției […]
16:10
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de logică! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! […]
15:40
Artista din România care a pierdut sarcina chiar de sărbători: ”Sufletul mi-e plin de durere!” # Cancan.ro
Tristețe fără margini în familia unei artiste din România. Dacă în urmă cu puțin timp anunța cu surle și trâmbițe că este, din nou, însărcinată, acum o veste cât se poate de tristă a venit. […]
15:30
Artistul din România care se retrage temporar din muzică: ”Din motive medicale, nu mai pot prelua evenimente noi” # Cancan.ro
Adrian Norocel, unul dintre cei mai solicitați maneliști ai ultimilor ani, își restrânge temporar activitatea artistică, după o vară în care s-a aflat constant în topurile de popularitate și a avut un program extrem de […]
14:50
Cele 2 alimente pe care nu ar trebui să le mai consumăm în 2026. Medicii nutriționiști ne sfătuiesc să renunțăm definitiv la ele, anul acesta # Cancan.ro
Este început de an, iar în această perioadă, mai ales după excesele de sărbători, mulți sunt cei care se gândesc că ar trebui să aibă o viață mai sănătoasă și „amenință” că intră la dietă. […]
14:20
Viața bate filmul! Fosta concurentă de la iUmor, bunică la doar 35 de ani: „Va naște în luna februarie” # Cancan.ro
Viața bate filmul, iar protagonista poveștii următoare este exemplul viu că expresia este cum nu se poate mai adevărată. Ani la rând, viața ei a fost un carusel al scandalurilor, proceselor și acuzațiilor, însă ultimul […]
14:20
Singura dorință a Ramonei Olaru pentru 2026, după scandalul cu Alex Bodi. A spus-o public! # Cancan.ro
Anul 2025 nu s-a sfârșit prea bine pentru Ramona Olaru. Vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani s-a trezit în mijlocul unui scandal de proporții. S-ar răfuit cu Alex Bodi, dar acum lasă totul […]
14:20
Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună. – […]
14:10
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări importante pentru perioada 4–7 ianuarie 2026, vizând fenomene meteo periculoase în mai multe regiuni ale țării. Prognoza indică precipitații mixte, strat consistent de zăpadă în zonele montane […]
13:30
Luna Plină care va avea loc pe 3 ianuarie se anunță a fi un eveniment astrologic semnificativ, cu impact vizibil asupra vieții emoționale și profesionale a multor nativi. Pentru unele zodii, această perioadă va fi […]
13:30
Au apărut noi detalii despre capturarea lui Nicolás Maduro! Cum s-a desfășurat operațiunea militară nocturnă # Cancan.ro
Potrivit unor surse citate de presa americană, liderul venezuelean Nicolás Maduro și soția sa ar fi fost scoși din Venezuela într-o operațiune militară nocturnă extrem de discretă, atribuită forțelor speciale ale SUA. Informațiile, vehiculate inițial […]
13:20
Cei care își doresc montarea unor camere de filmat pe casa scării pentru aș proteja locuința trebuie să știe că lucrurile nu sunt atât de ușoară precum par. Legea prevede reguli clare privind instalarea și […]
Acum 24 ore
12:50
Continuă numărătoare victimelor tragediei din Elveția! Printre acestea, se pare că se numără și un cetățean român. Inițial, acesta fusese dat dispărut la o zi după dezastrul din stațiunea elvețiană, iar în această dimineață, 4 […]
12:50
Am aflat cum vrea Leonard Doroftei să dea lovitura în 2026: „E cerere mare în tot Bucureștiul” # Cancan.ro
Planul lui Leonard Doroftei, campion mondial la box profesionist, de a petrece Revelionul în stradă a fost dat peste cap în ultimul moment. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, „Moșul” a povestit ce planuri are pentru primăvara […]
12:20
În anul 2026, meseria de pompier în România continuă să fie una dintre cele mai solicitante și respectate profesii, iar salariile reflectă gradul de responsabilitate, experiența acumulată și riscurile implicate. Nivelul de remunerare variază semnificativ […]
12:10
Marius Tucă Show începe luni, 5 ianuarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
12:10
Sistemul public de pensii din România funcționează după o regulă simplă la bază, însă chiar și așa poate să fie destul de greu de calculat pensia finală. Pentru a înțelege mai bine cum funcționează și […]
11:40
Două badante românce au moștenit o avere de 800.000 de euro. Cum au rămas fără bani în scurt timp # Cancan.ro
Două îngrijitoare de origine română au pierdut dreptul de a moșteni averea unui bărbat italian pe care îl asistau, după ce instanța a decis că testamentul prin care acesta le lăsa întreaga avere este nul. […]
11:30
Anul începe cu vești bune pentru o parte dintre românii care au datorii la ANAF. Instituția va anula și în acest an o parte din datoriile la buget atât pentru persoanele fizice, cât și pentru […]
11:00
Ilinca Vandici și-a asumat relația cu iubitul! Prezentatoarea de la Kanal D, în vacanță cu Bogdan Boitor și fiul ei # Cancan.ro
Ilinca Vandici a fost surprinsă recent alături de partenerul său, confirmând astfel că viața sa personală a intrat într-o nouă etapă de stabilitate și fericire. Vedeta, cunoscută pentru aparițiile sale constante pe micul ecran și […]
11:00
Cum arată vila de lux a lui Adrian Corduneanu, pusă sub sechestru. Interlopul și-a petrecut sărbătorile în spatele gratiilor # Cancan.ro
Norii negri s-au adunat, din nou, deasupra lui Adrian Corduneanu. Cel supranumit Beleau și-a petrecut sărbătorile în spatele gratiilor, iar vila sa de lux, dintr-un cartier select, este pusă sub sechestru în dosarul escrocheriilor imobiliare. […]
10:30
Nu e o glumă! Cât a costat biletul la petrecerea de Revelion 2026 unde a cântat Andra Măruță # Cancan.ro
Revelionul dintre ani, 2025–2026, a transformat Câmpulung Moldovenesc într-un adevărat pol al eleganței și al divertismentului, odată cu organizarea unei petreceri exclusiviste într-un hotel de cinci stele din Bucovina. Evenimentul a atras atenția nu doar […]
09:40
Iluzie optică virală | Depistați numărul 63 ascuns printre 36! Doar 1 dintre 100 de oameni poate # Cancan.ro
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm o iluzie optică! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu […]
