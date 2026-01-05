Mii de utilizatori fără electricitate din cauza ninsorilor în Hunedoara și Timiș / Peste 30  de echipe de intervenţie se află în teren

07:50

Președintele Donald Trump a declarat duminică că SUA ar putea lansa un al doilea atac asupra Venezuelei dacă „nu se comportă cum trebuie”. Comentariile sale au venit după ce liderul interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a adoptat un ton mai conciliant, în urma avertismentului pe care Trump i l-a adresat după ce aceasta a criticat […] © G4Media.ro.