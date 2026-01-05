Armata Republicii Moldova renunță la Kalașnikov și trece la armamentul utilizat în Occident
G4Media, 5 ianuarie 2026 07:50
Armata Națională a R. Moldova renunță la Kalașnikov și trece la armamentul utilizat în Occident, a anunțat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, într-un interviu pentru televiziunea publică Moldova 1 citat de ZdG. Totodată, oficialul a menționat că modernizarea Armatei Naționale este sprijinită cu fonduri europene ce au depășit 100 de milioane de euro și cu finanțare […] © G4Media.ro.
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
08:20
Soția președintelui Macron își cere scuze după ce le-a făcut „proaste nenorocite” pe activistele care au întrerupt spectacolul unui actor acuzat de viol # G4Media
Soţia preşedintelui Franței, Brigitte Macron, întrebată în legătură remarcile sale la adresa unor activiste feministe în marja unui spectacol, a declarat că „nu este o femeie cumpătată” şi a reafirmat că îi pare „absolut rău”, notează AFP. Ea le-a numit „sales connes”, o insultă care poate fi tradusă, cu aproximaţie, prin sintagma „proaste nenorocite”, pe […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:00
Cel mai ieftin city break din lume: o ieșire în oraș costă 7 euro în Hanoi / Zborul până acolo costă din București între 500 și 1500 de euro # G4Media
Hanoi oferă cel mai ieftin city break din lume, conform unui studiu recent care a comparat prețurile în zeci de destinații turistice, anunță Mediafax. Un oraș din Asia oferă cea mai ieftină ieșire de seară din lume, la doar 6,50 euro. Hanoi (Vietnam) s-ar putea să nu fie primul loc la care se gândesc europenii […] © G4Media.ro.
Acum o oră
07:50
SUA ar putea lansa un al doilea atac asupra Venezuelei dacă „nu se comportă cum trebuie” / „Avem nevoie de acces total”, afirmă Trump # G4Media
Președintele Donald Trump a declarat duminică că SUA ar putea lansa un al doilea atac asupra Venezuelei dacă „nu se comportă cum trebuie”. Comentariile sale au venit după ce liderul interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a adoptat un ton mai conciliant, în urma avertismentului pe care Trump i l-a adresat după ce aceasta a criticat […] © G4Media.ro.
07:50
Armata Republicii Moldova renunță la Kalașnikov și trece la armamentul utilizat în Occident # G4Media
Armata Națională a R. Moldova renunță la Kalașnikov și trece la armamentul utilizat în Occident, a anunțat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, într-un interviu pentru televiziunea publică Moldova 1 citat de ZdG. Totodată, oficialul a menționat că modernizarea Armatei Naționale este sprijinită cu fonduri europene ce au depășit 100 de milioane de euro și cu finanțare […] © G4Media.ro.
07:50
Mii de utilizatori fără electricitate din cauza ninsorilor în Hunedoara și Timiș / Peste 30 de echipe de intervenţie se află în teren # G4Media
Peste 7000 de utilizatori din județul Hunedoara și peste 700 din județul Timiș nu au casele alimentate cu electricitate, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. În urma ninsorii abundente căzute în judeţul Hunedoara, autorităţile locale şi echipele de intervenţie au desfăşurat acţiuni rapide pentru remedierea problemelor cauzate de vremea severă.În prezent, 7.058 […] © G4Media.ro.
07:40
Coreea de Nord a lansat rachete hipersonice, în contextul operațiunii SUA din Venezuela / Phenianul se teme de un scenariu similar de răsturnare a lui Kim Jong Un # G4Media
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat lansarea unor rachete hipersonice, justificată prin „recenta criză geopolitică”, a informat luni agenţia oficială de presă KCNA, la două zile după ce Statele Unite l-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolás Maduro, transmite AFP, citată de Agerpres. Phenianul acuză Washingtonul de zeci de ani că doreşte răsturnarea guvernului său […] © G4Media.ro.
07:40
Forțele armate ale Statelor Unite au reușit să neutralizeze foarte rapid apărarea antiaeriană venezueleană în cursul operațiunii de capturare a președintelui de la Caracas, Nicolás Maduro, ridicând semne de întrebare despre eficacitatea sistemului de protecție al țării sud-americane, care include printre altele sistemul rusesc S-300VM. Operațiunea de arestare a liderului socialist a avut loc în zorii […] © G4Media.ro.
07:40
32 de ofițeri cubanezi, uciși în timpul preluării lui Nicolas Maduro / Cuba: ”Compatrioții noștri și-au îndeplinit datoria cu demnitate și eroism” # G4Media
Operațiunea militară americană în Venezuela de sâmbătă s-a soldat cu uciderea a 32 de ofițeri cubanezi, a anunțat duminică guvernul din Cuba, în primul bilanț oficial al morților furnizat în urma atacurilor americane din țara sud-americană, anunță Mediafax. Militarii și polițiștii cubanezi se aflau într-o misiune pe care o îndeplineau la cererea guvernului Venezuelei, potrivit […] © G4Media.ro.
07:40
Un ONG cere instanței dizolvarea Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu / Se invocă motive naziste / Judecătoria, pe fond: Nu sunt dovedite acțiuni contrare ordinii publice # G4Media
Pe rolul Tribunalului Sibiu se derulează un proces în care o asociație din Hunedoara solicită dizolvarea Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu, anunță Turnul Sfatului. Se invocă faptul că acesta s-a declarat succesorul în drepturi al Grupului Etnic German, organizație fascistă. Pe fond, Judecătoria Sibiu a respins acțiunea asociației hunedorene, FDGR, organizația națională, este condusă […] © G4Media.ro.
07:30
Drumuri acoperite cu zăpadă în 19 județe / Restricții pentru camioane pe DN1 / Ninge pe A1, plouă pe A2 și A 3 # G4Media
Situația traficului luni, ora 6:30 – se circulă pe carosabil parțial acoperit cu zăpadă, iar în zona de sud și sud-est plouă ușor, drumul fiind umed, anunță Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că pe DN1, între kilometrii 102 și 138 (localitatea Nistorești din Prahova până la limita cu județul […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:10
Trump spune că nu crede că Ucraina a atacat o reşedinţă a lui Putin / „Nu cred că acel atac a avut loc” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a indicat duminică seară că nu crede afirmaţiile Moscovei conform cărora Ucraina a atacat cu drone o reşedinţă a preşedintelui rus Vladimir Putin în nord-vestul Rusiei, relatează AFP, transmite Agerpres. „Nu cred că acel atac a avut loc”, a declarat Trump la bordul aeronavei Air Force One, menţionând că „nimeni nu […] © G4Media.ro.
07:10
Ungaria se abține să adopte o poziție publică cu privire la situația din Venezuela / Ungaria e singura țară din UE care nu a semnat documentul care consideră președinția lui Maduro ilegitimă # G4Media
Cu toate că au transmis mesaje pe rețelele sociale referitoare la subiect, liderii maghiari precum premierul Viktor Orbán sau ministrul de Externe, Péter Szijjártó, s-au abținut din a se poziționa public cu privire la situația din Venezuela. Ungaria e singura țară care nu a semnat declarația UE, anunță Mediafax. Potrivit publicației Teletex, ambii lideri maghiari […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:50
Dublă măsură la Curtea de Apel București: dosarele avocatei AUR, luate peste rând la fixarea termenului de judecată. Toate celelalte dosare au primit termene mai lungi # G4Media
Avocata Silvia Uscov, membră a partidului extremist AUR, pare să se bucure de favorurile conducerii Curții de Apel București: dosarele pe care ea le-a înregistrat pe 31 decembrie anul trecut au primit un termen extrem de scurt, de numai patru zile – și acelea nelucrătoare – urmând a fi judecate pe 5 ianuarie. Asta în […] © G4Media.ro.
23:00
26 de state UE, inclusiv România, cer calm și respectarea dreptului internațional în criza din Venezuela. Ungaria nu a semnat declarația comună, care solicită eliberarea prizonierilor politici și o tranziție democratică # G4Media
Într-o declarație comună, publicată duminică, cu privire la situația din Venezuela, semnată de 26 de țări, UE îndeamnă îndeamnă la calm și reținere din partea actorilor implicați. Declarația a fost semnată și de România, dar nu și de Ungaria. „Uniunea Europeană face apel la calm și reținere din partea tuturor actorilor, pentru a evita escaladarea […] © G4Media.ro.
22:40
Danemarca cere „respectarea integrității teritoriale” după ce soția unui consilier al lui Trump a publicat o imagine cu Groenlanda în culorile SUA, pe fondul declarațiilor repetate ale fostului președinte american privind anexarea insulei # G4Media
Danemarca a cerut Statelor Unite să respecte „integritatea teritorială” a regatului, după ce soția unuia dintre consilierii principali ai președintelui american Donald Trump a publicat pe rețelele sociale o imagine care sugerează anexarea Groenlandei de către SUA. Katie Miller, soția adjunctului șefului de cabinet al lui Trump, a postat sâmbătă seară pe platforma X (fostul […] © G4Media.ro.
22:20
Spionajul german a interceptat timp de ani de zile convorbirile telefonice ale lui Barack Obama, fără acordul Angelei Merkel (ZEIT) # G4Media
Serviciul federal de informații al Germaniei (BND) a interceptat timp de mai mulți ani convorbirile telefonice ale fostului președinte american Barack Obama, atunci când acesta vorbea la telefon la bordul avionului prezidențial Air Force One, potrivit unei investigații publicate de Die Zeit. Conform anchetei realizate de jurnalistul Holger Stark, serviciul german de informații externe a […] © G4Media.ro.
22:00
Venezuela are cele mai mari rezerve de petrol din lume, dar poate Trump să inverseze declinul producției? (Sky News) # G4Media
După ce SUA l-au destituit pe Nicolas Maduro într-o intervenție fără precedent, Donald Trump a declarat că companiile americane vor cheltui miliarde pentru a inversa declinul producției de petrol din Venezuela. Dar schimbarea cursului va dura, scrie Sky News, într-o analiză publicată duminică. Donald Trump a afirmat fără echivoc că rezervele uriașe de petrol ale […] © G4Media.ro.
21:30
Cine este Alvin Hellerstein, judecătorul care va decide soarta fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro # G4Media
Soarta fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro, capturat de forțele speciale americane și transferat în Statele Unite, se află în mâinile unui magistrat federal în vârstă de 92 de ani: Alvin K. Hellerstein. Acesta va conduce procesul penal deschis la Tribunalul Federal din Districtul Sudic al New Yorkului. Maduro este deținut în prezent la Metropolitan Detention […] © G4Media.ro.
21:30
Trump avertizează că Delcy Rodríguez „va plăti mai scump ca Maduro” dacă nu cooperează cu SUA # G4Media
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, „va plăti mai scump ca Maduro” dacă ea „nu va face ce trebuie”, a declarat Donald Trump duminică, într-un interviu acordat publicaţiei The Atlantic, informează AFP, transmite Agerpres. „Reconstruirea ţării nu este un lucru rău”, a continuat preşedintele american, contactat telefonic. Venezuela este „în faliment. Această ţară este o […] © G4Media.ro.
21:00
Medvedev sugerează operațiuni de „răpire” a unor lideri occidentali, invocând cazul Maduro. Îl vizează și pe cancelarul german Friedrich Merz # G4Media
Fostul preşedinte al Rusiei Dmitri Medvedev a declarat că el şi-ar putea imagina operaţiuni de răpire care să vizeze alţi lideri ai lumii, operaţiuni similare celei a SUA în Venezuela, numindu-l printre aceştia şi pe cancelarul federal german Friedrich Merz, informează duminică dpa, transmite Agerpres. „Răpirea neo-nazistului Merz poate fi o excelentă întorsătură în acest […] © G4Media.ro.
20:40
Poliția finlandeză: Nava suspectată că a avariat cablul submarin dintre Helsinki și Tallinn și-a târât ancora zeci de kilometri / Anchetatorii analizează manevrele vasului comercial ce venea din Rusia, dacă avaria a fost intenționată # G4Media
Nava ce venea dinspre Rusia şi care este suspectată că a avariat, în Golful Finlandei, un cablu de telecomunicaţii submarin ce leagă Helsinki de Tallinn, şi-a târât ancora zeci de kilometri înainte ca aceasta să atingă cablul, a anunţat duminică poliţia finlandeză, informează AFP, transmite Agerpres. Anchetatorii analizează manevrele navei pentru a determina dacă aceasta […] © G4Media.ro.
20:30
Eva Schloss, supraviețuitoare a Holocaustului și sora vitregă a Annei Frank, a murit la 96 de ani. Regele Charles: „Un exemplu de curaj și umanitate” # G4Media
Eva Schloss, una dintre ultimele supraviețuitoare ale Holocaustului și sora vitregă a Annei Frank, a murit la vârsta de 96 de ani, la Londra. Regele Charles a transmis un mesaj de omagiu, numind-o „un exemplu de curaj și umanitate”, notează BBC. Eva Schloss, supraviețuitoare a lagărului de exterminare Auschwitz și cofondatoare a Anne Frank Trust […] © G4Media.ro.
20:20
Un caz controversat a atras atenția comunității online și a presei internaționale, după ce un utilizator anonim al platformei de pariuri Polymarket a obținut câștiguri de peste 400.000 de dolari, mizând pe plecarea de la putere a președintelui venezuelean Nicolas Maduro. Pariurile, plasate cu puțin timp înainte de o presupusă intervenție a Statelor Unite în […] © G4Media.ro.
20:00
Armata din Venezuela o recunoaște pe Delcy Rodríguez drept președinte interimar, după capturarea lui Maduro # G4Media
Armata Venezuelei a recunoscut-o duminică pe vicepreşedinta Delcy Rodriguez drept preşedinte interimar al ţării, a anunţat ministrul apărării venezuelean, generalul Vladimir Padrino Loez, la o zi după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro de către armata americană, informează AFP, transmite Agerpres. Dând citire unui comunicat, generalul a citat decizia Curţii Supreme care ordonă ca Delcy Rodriguez să […] © G4Media.ro.
19:40
Tânărul român din Gorj, identificat printre victimele incendiului devastator produs în noaptea de Revelion în stațiunea elvețiană Crans-Montana, a fost confirmat oficial decedat de Ministerul Afacerilor Externe. Este vorba despre Guillaume Oana, în vârstă de 18 ani, cetățean român cu dublă cetățenie, care se afla în Elveția în momentul tragediei, scrie Gândul, citat de Mediafax. […] © G4Media.ro.
19:30
Fostul premier al Nepalului KP Sharma Oli, audiat de o comisie de anchetă pe care o contestă, în dosarul represiunii sângeroase din septembrie # G4Media
Fostul premier al Nepalului, KP Sharma Oli, a făcut duminică o depoziţie în faţa unei comisii de anchetă – căreia el îi contestă legitimitatea – cu privire la sângeroasa reprimare a revoltelor ce au dus în septembrie la căderea guvernului său, informează AFP, transmite Agerpres. Fostul prim-ministru „a făcut o depoziţie” în faţa unor responsabili […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:50
Curtea de Apel București reacționează după ce G4Media a relatat despre procesele-blitz împotriva Guvernului: explică termenele scurte acordate unor dosare în perioada sărbătorilor – „Obligație legală, nu opțiune discreționară” # G4Media
Curtea de Apel București explică termenele scurte acordate unor dosare în perioada sărbătorilor, după ce G4Media a scris despre un val de procese îndreptate împotriva Guvernului, cărora li s-au acordat termene de pe o zi pe alta: „Obligație legală, nu opțiune discreționară”. Curtea de Apel București a transmis, duminică, o informare publică în care explică […] © G4Media.ro.
17:30
În decembrie, sute de utilizatori de iPhone și Android au primit o notificare de amenințare, care îi avertiza că dispozitivul lor fusese vizat de spyware. La câteva zile după aceea, Apple și Google au corectat breșe de securitate despre care experții cred că au fost folosite pentru a instala acest malware discret pe un grup […] © G4Media.ro.
17:30
În plină tensiune cu Occidentul, Rusia este invitată de Botswana, un stat african stabil, să investească în resurse-cheie precum diamante și pământuri rare # G4Media
Botswana intenționează să deschidă în curând o ambasadă la Moscova. Ministrul de externe al Botswanei a declarat, duminică, că țara a invitat investitorii ruși să coopereze în domeniul pământurilor rare și al diamantelor, potrivit agenției știri ruse TASS citată de Reuters și Mediafax. Rusia încearcă să-și consolideze poziția în Africa pe fondul confruntării mai ample […] © G4Media.ro.
17:10
Modul în care AI-ul ajută la studierea impactului turismului asupra focilor din zone protejate # G4Media
Inteligența artificială ajută la studierea numărului de foci într-o zonă protejată din Scoția, reducând drastic timpul necesar pentru analizarea datelor. Plaja Newburgh beach, din Aberdeenshire, găzduiește sute de foci cenușii, transmite BBC. Biologul marin și doctorand Claire Stainfield folosește imagini filmate cu drona pentru a monitoriza și număra animalele, cu scopul de a vedea dacă […] © G4Media.ro.
17:10
Lidera opoziției venezuelene María Corina Machado, mesaj către populație după capturarea lui Maduro: „A sosit ora libertății” / Apel la recunoașterea lui Edmundo González Urrutia drept președinte legitim al Venezuelei # G4Media
Lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a transmis un mesaj către populație după capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale de trupele Statelor Unite, relatează CBS News. Într-o scrisoare publicată pe platforma X, Machado afirmă că Maduro va „înfrunta justiția internațională pentru crimele atroce comise împotriva venezuelenilor și a cetățenilor multor altor națiuni” […] © G4Media.ro.
17:00
Manchester United a remizat la Leeds, scor 1-1, și ratează șansa de a pătrunde în top patru # G4Media
Manchester United a ratat șansa de a pătrunde în top patru în Premier League, după ce a remizat 1-1 cu Leeds United, duminică, în deplasare. Echipa antrenată de Ruben Amorim a părut tot meciul că nu și-a revenit după sărbători, iar Leeds a profitat de acest aspect și a marcat prima prin Brendan Aaronson care […] © G4Media.ro.
16:40
Mai multe agenții din subordinea MADR dispar, conform deciziei din ultima ședință de guvern / Se desființează și Direcția Agricolă a Municipiului București # G4Media
În ultima ședință de guvern din 2025 a fost aprobată schema de reorganizare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Potrivit proiectului, mai multe agenții vor fi desființate, iar atribuțiile acestora vor fi transferate către instituțiile care își continuă activitatea. Prima măsură vizează Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”. Activitățile de inspecție de stat […] © G4Media.ro.
16:40
Prim-ministrul Keir Starmer a declarat pentru BBC că Regatul Unit ar trebui să se îndrepte către o aliniere mai strânsă cu piețele UE „dacă acest lucru este în interesul nostru național”. Starmer i-a spus Laurei Kuenssberg de la BBC că ar fi „mai bine să ne uităm către piața unică decât către uniunea vamală pentru […] © G4Media.ro.
16:30
Colegiul Medicilor Stomatologi cere amânarea şi consultarea Ordinului AP-STOMA, în timp ce statul pregăteşte finanţarea tratamentelor stomatologice în spitalele publice # G4Media
Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) solicită amânarea intrării în vigoare a Ordinului AP-STOMA şi „iniţierea unui proces de consultare reală” cu reprezentanţii legali ai corpului profesional al medicilor stomatologi, în interesul pacienţilor şi al profesioniştilor care poartă răspunderea actului medical, informează Agerpres. Într-un comunicat de presă transmis AGERPRES, CMSR atrage atenţia că ordinul Ministerul […] © G4Media.ro.
16:10
Misiune de anchetă a ONU: Fostul preşedinte Nicolas Maduro trebuie să răspundă pentru gravele încălcări ale drepturilor omului comise de guvernul său – execuţii extrajudiciare, dispariţii forţate şi torturi # G4Media
„Ilegalitatea atacului” american în Venezuela nu-l absolvă pe deja fostul preşedinte Nicolas Maduro de răspunderea sa pentru gravele încălcări ale drepturilor omului comise de guvernul său, a estimat o misiune a Naţiunilor Unite, informează duminică AFP, transmite Agerpres. Această misiune, mandatată din 2019 de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, dar care nu se exprimă în […] © G4Media.ro.
16:00
Coreea de Nord a lansat rachete balistice în mare și a condamnat atacurile SUA asupra Venezuelei # G4Media
Coreea de Nord a lansat duminică rachete balistice în mare, chiar în ziua în care liderul Coreei de Sud, stat rival, începe o vizită de stat în China, principalul aliat al Phenianului, și la doar câteva ore după ce Statele Unite au atacat Venezuela, relatează Reuters. Lansările a cel puțin două rachete, primele din ultimele […] © G4Media.ro.
15:50
„Infernul pe Pământ”: închisoarea federală din New York care a găzduit deținuți celebri, de la El Chapo la Sean „Diddy” Combs. Aici se află și Nicolas Maduro # G4Media
Centrul de detenţie metropolitan din New York (MDC), închisoarea federală din New York unde este deținut Nicolas Maduro, a găzduit deţinuţi celebri precum Joaquin „El Chapo” Guzman, rapperul Sean „Diddy” Combs şi fostul preşedinte hondurian Juan Orlando Hernandez, relatează EFE, transmite Agerpres. Situată în districtul Brooklyn, aceasta a fost numită „Infernul pe Pământ”. Este una […] © G4Media.ro.
15:30
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a evidențiat intervenția unui român care a ajutat voluntar echipele de urgență în noaptea incendiului din Crans-Montana, subliniind că, în fața unei tragedii de asemenea amploare, solidaritatea umană este esențială, transmite MEDIAFAX. „În momentele critice, alături de intervenția instituțiilor, contează enorm curajul și decizia de a ajuta a celor din […] © G4Media.ro.
15:10
Romsilva: aproape 165.000 de hectare de pădure afectate de uscare, o suprafață de peste șapte ori mai mare decât Bucureștiul / „Fenomenul de uscare este strâns legat de dezechilibrele climatologice din ultimii ani” # G4Media
Aproape 165.000 de hectare de păduri, echivalentul a circa 1.650 km², au fost afectate de fenomenul de uscare în primele nouă luni ale anului 2025 — o suprafață de peste șapte ori mai mare decât municipiul București — potrivit datelor furnizate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, administratorul pădurilor statului. Informațiile au fost transmise […] © G4Media.ro.
15:00
După ce a provocat o noapte de șoc și uimire în Venezuela, Donald Trump pare acum să se implice în procesul de construire a națiunii, scrie BBC. Într-o conferință de presă remarcabilă, susținută sâmbătă dimineață la stațiunea sa Mar-a-Lago, președintele a anunțat că forțele americane l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția […] © G4Media.ro.
14:50
Netanyahu: Israelul este „solidar cu lupta” poporului iranian şi susţine acţiunea „hotărâtă” a SUA în Venezuela # G4Media
Israelul este „solidar cu lupta poporului iranian, cu aspiraţiile sale la libertate şi la justiţie”, a afirmat premierul israelian Benjamin Netanyahu duminică, într-o şedinţă de guvern, potrivit agenției AFP, citată de Agerpres. „Este foarte posibil să ne aflăm într-un moment în care poporul iranian să-şi ia destinul în propriile mâini”, a adăugat el, în primul […] © G4Media.ro.
14:30
Inteligența Artificială și poluarea planetei. Poate AI-ul deveni nociv pentru natură sau o poate ajuta? # G4Media
Într-un apus auriu, în luna mai, la Memphis, Sharon Wilson a îndreptat o cameră de termoviziune spre centrul de date fanion al lui Elon Musk pentru a dezvălui o amenințare planetară pe care ochii ei nu o puteau vedea. Lipsite de controale pentru poluare, turbinele pe gaz care alimentează cel mai mare supercomputer AI din […] © G4Media.ro.
14:20
VIDEO Nicolas Maduro le-a urat agenților americani „La mulți ani” în timp ce era escortat la închisoare # G4Media
Nicolás Maduro le-a urat ofițerilor federali americani „noapte bună” și „La mulți ani” în timp ce era escortat la o închisoare de maximă siguranță din New York, sâmbătă seara, potrivit The Telegraph. Imaginile postate de autoritățile americane îl arată pe Maduro – îmbrăcat într-un hanorac albastru – fiind condus pe pistă de zeci de oficiali […] © G4Media.ro.
13:50
Capturarea lui Nicolás Maduro: ce este doctrina „Donroe”, prin care Donald Trump vrea să asigure dominația americană în emisfera vestică # G4Media
Președintele Donald Trump a justificat sâmbătă, 3 ianuarie, operațiunea de capturare a omologului său venezuelean Nicolas Maduro prin necesitatea de a restabili supremația incontestabilă a Statelor Unite asupra întregului continent american, un semnal care ar putea inspira însă China și Rusia, scrie BFM TV. El a prezentat această operațiune nocturnă din Caracas, capitala Venezuelei, ca […] © G4Media.ro.
13:20
Arheologii Autorității pentru Antichități din Israel (AAI) au descoperit, în timpul unei campanii de săpături arheologice în sud-vestul Muntelui Templului, în Ierusalim, un pandantiv din plumb, datând de aproximativ 1.300 de ani. În colaborare cu Fundația Orașului lui David și Societatea pentru Restaurarea și Dezvoltarea Cartierului Evreiesc, obiectul a fost descoperit în parcul arheologic Davidson […] © G4Media.ro.
13:00
Curentul electric restabilit în 7.000 de locuinţe din Berlin după un incendiu cu mână criminală # G4Media
Mii de gospodării din sud-vestul Berlinului afectate de pana de curent survenită sâmbătă au primit electricitate încă de la primele ore ale zilei de duminică, a informat furnizorul Stromnetz Berlin, transmite agenția dpa, citată de Agerpres. „Până la ora 03:23 dimineaţa (02:23 GMT) pe 4 ianuarie, am reuşit să restabilim alimentarea cu energie electrică pentru […] © G4Media.ro.
12:50
Fundașul legendar Sergio Ramos se află în pole position în cursa unor grupuri de investitori pregătiți să achiziționeze clubul spaniol FC Sevilla. Rămas liber de contract după aventura sa de scurtă durată din Mexic, la Monterrey, în luna decembrie, Ramos este din nou în centrul atenției. Potrivit informațiilor publicate de The Athletic și citate de […] © G4Media.ro.
12:30
Ce am învățat despre microplastice în 2025 / Cât de periculoase sunt, unde se găsesc și cum le poți evita # G4Media
Pentru mulți oameni de știință, 2025 a fost anul microplasticelor. Cercetătorii știau de zeci de ani că particule minuscule de plastic plutesc în râuri și lacuri și se acumulează în oceane. Dar abia în ultimul an au început să înțeleagă că aceste fragmente foarte mici de plastic — inclusiv unele imposibil de văzut cu ochiul […] © G4Media.ro.
12:30
Încă o avarie la CET Sud / Furnizarea căldurii și apei calde, afectată în mai multe sectoare din București # G4Media
O nouă avarie s-a produs duminică dimineața la CET Sud, iar furnizarea apei calde și căldurii este afectată în mai multe sectoare din Capitală, anunță Termoenergetica. Termoenergetica a anunțat că avaria s-a produs la CET Sud – ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei, potrivit Mediafax. „Problema a apărut la un cazan-turbină care încălzește sute de […] © G4Media.ro.
