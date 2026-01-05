Marius Şumudică nu s-a mai abţinut, după ce a semnat cu o nouă echipă: ”V-am spus mereu că am oferte!”
Primasport.ro, 5 ianuarie 2026 18:20
Marius Şumudică nu s-a mai abţinut, după ce a semnat cu o nouă echipă: "V-am spus mereu că am oferte!"
Acum 30 minute
18:30
Răsturnare de situaţie! Drilon Islami a plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu fosta adversară a FCSB-ului din Champions League
Răsturnare de situaţie! Drilon Islami a plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu fosta adversară a FCSB-ului din Champions League
18:20
Marius Şumudică nu s-a mai abţinut, după ce a semnat cu o nouă echipă: "V-am spus mereu că am oferte!"
Marius Şumudică nu s-a mai abţinut, după ce a semnat cu o nouă echipă: ”V-am spus mereu că am oferte!”
Acum o oră
18:10
Fiul unui conducător de la FC Sochaux a murit la doar 14 ani în tragedia de la Crans-Montana
Fiul unui conducător de la FC Sochaux a murit la doar 14 ani în tragedia de la Crans-Montana
17:50
Universitatea Craiova şi-a prezentat prima achiziţie din 2026: „Bun venit în familia Ştiinţei"
Universitatea Craiova şi-a prezentat prima achiziţie din 2026: „Bun venit în familia Ştiinţei”
17:50
Turcii au reacţionat, după ce Marius Şumudică a semnat: ”Un veteran!”
Acum 2 ore
17:40
Universitatea Craiova i-a stabilit viitorul lui Steven Nsimba! Ce se întâmplă cu atacantul care a făcut senzaţie în Bănie
Universitatea Craiova i-a stabilit viitorul lui Steven Nsimba! Ce se întâmplă cu atacantul care a făcut senzaţie în Bănie
17:10
Turcii a reacţionat, după ce Marius Şumudică a semnat: ”Un veteran!”
17:00
E gata! Revenire de senzaţie la Barcelona
Acum 4 ore
16:40
E gata! Marius Şumudică a semnat şi a fost deja prezentat oficial: „Bine ai venit, Mister"
E gata! Marius Şumudică a semnat şi a fost deja prezentat oficial: „Bine ai venit, Mister”
16:30
Totul este oficial! Louis Munteanu a plecat de la CFR Cluj şi a fost prezentat de noua sa echipă: „Suntem încântaţi să-l primim în District"
Totul este oficial! Louis Munteanu a plecat de la CFR Cluj şi a fost prezentat de noua sa echipă: „Suntem încântaţi să-l primim în District”
15:40
Dinamo va juca fără un titular de bază în luna ianuarie! Care este motivul
14:50
Emanuel Gyenes, locul 23 în etapa a doua din Dakar
14:50
Rapid şi-a prezentat noul atacant: "Ne vedem acasă în Giuleşti"
Acum 6 ore
14:10
Clever Group, performanţe solide de audienţă pe 4 ianuarie. Prima TV şi Cinemaraton, în top 10 televiziuni din România
Clever Group, performanţe solide de audienţă pe 4 ianuarie. Prima TV şi Cinemaraton, în top 10 televiziuni din România
14:10
George Puşcaş a ajuns la un acord cu o nouă echipă! Cu cine semnează
13:40
Tyson Fury s-a răzgândit din nou şi revine în activitate la 37 de ani
13:30
FC Botoşani s-a reunit şi va efectua un cantonament la Mogoşoaia
Acum 8 ore
12:20
Jaqueline Cristian a bifat cea mai bună clasare din carieră
11:50
Concurenţă de top pentru Aioani! Rapid transferă un fost câştigător al Ligii Campionilor
Concurenţă de top pentru Aioani! Rapid transferă un fost câştigător al Ligii Campionilor
11:40
Novak Djokovic şi-a anunţat retragerea din sindicatul jucătorilor pe care l-a fondat în 2020
Novak Djokovic şi-a anunţat retragerea din sindicatul jucătorilor pe care l-a fondat în 2020
11:40
Liam Rosenior a sosit la Londra pentru a discuta preluarea funcţiei de antrenor al echipei Chelsea
Liam Rosenior a sosit la Londra pentru a discuta preluarea funcţiei de antrenor al echipei Chelsea
11:40
Pe el îl vrea Rapidul! Costel Gâlcă şi-a stabilit ţinta din această iarnă
Acum 12 ore
10:40
Pancu taie în carne vie la CFR! Doi veterani ai vestiarului sunt OUT din Gruia
10:20
Explicaţia pentru care Jovo Lukic a explodat după plecarea de la Craiova: "Acesta este secretul"
Explicaţia pentru care Jovo Lukic a explodat după plecarea de la Craiova: "Acesta este secretul"
09:50
Unde vrea să joace Alex Băluţă, jucătorul care nu a reuşit să se impună la FCSB
09:20
FC Argeş l-a vândut pe Caio! Unde va juca fotbalistul şi ce sumă vor încasa piteştenii
FC Argeş l-a vândut pe Caio! Unde va juca fotbalistul şi ce sumă vor încasa piteştenii
08:10
Viitorul sună bine! "U" Cluj a luat în cantonament un junior de 15 ani: "Demonstrează inteligenţă superioară în joc"
Viitorul sună bine! "U" Cluj a luat în cantonament un junior de 15 ani: "Demonstrează inteligenţă superioară în joc"
Acum 24 ore
00:20
VIDEO | Real Sociedad - Atletico Madrid 1-1. Oaspeţii ratează şansa de a se apropia de primele două locuri
VIDEO | Real Sociedad - Atletico Madrid 1-1. Oaspeţii ratează şansa de a se apropia de primele două locuri
00:10
VIDEO | Real Sociedad - Atletico Madrid 1-1. Oaspeţii ratează şanse de a se apropia de primele două locuri # Primasport.ro
VIDEO | Real Sociedad - Atletico Madrid 1-1. Oaspeţii ratează şanse de a se apropia de primele două locuri
00:10
Ngezana, învins de Epassy într-un duel palpitant din optimile Cupei Africii
00:00
VIDEO | Inter - Bologna 3-1. Anul are semne bune pentru Cristi Chivu
4 ianuarie 2026
23:30
Ngezana şi Epassy părăsesc Cupa Africii! Cei doi fotbalişti din Superliga au pierdut duelul cu Camerun
Ngezana şi Epassy părăsesc Cupa Africii! Cei doi fotbalişti din Superliga au pierdut duelul cu Camerun
23:00
Dubla campioană olimpică Beatrice Chebet va deveni mamă pentru prima oară
22:30
Chelsea a obţinut in extremis un egal cu Manchester City
22:20
Laurentiu Vlăsceanu, prezentat oficial! Jucătorul lui FCSB a fost cedat la altă echipă din Superliga
Laurentiu Vlăsceanu, prezentat oficial! Jucătorul lui FCSB a fost cedat la altă echipă din Superliga
22:10
Familia lui Donald Trump va investi 23 de milioane de dolari în afacerile starului MMA Conor McGregor
Familia lui Donald Trump va investi 23 de milioane de dolari în afacerile starului MMA Conor McGregor
22:00
Rapid a rezolvat primul transfer de marcă al iernii! Jucătorul a ajuns în cantonamentul din Antalya
Rapid a rezolvat primul transfer de marcă al iernii! Jucătorul a ajuns în cantonamentul din Antalya
21:50
UTA Arad s-a reunit! Doi jucători vor ajunge cu întârziere
21:30
Robert Necşulescu va fi cedat de FCSB altui club din România
21:20
Schimbare de situaţire cu privire la transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB
21:00
Federaţia Elveţiană de Box anunţă moartea unuia dintre sportivii săi, care şi-a pierdut viaţa salvându-şi prietena în tragedia de la Crans-Montana
Federaţia Elveţiană de Box anunţă moartea unuia dintre sportivii săi, care şi-a pierdut viaţa salvându-şi prietena în tragedia de la Crans-Montana
21:00
FC Argeş se desparte de un jucător ce a fost providenţial în sezonul promovării
20:40
Un nigerian ce a impresionat în Republica Moldova se transferă în Superliga
20:20
Maroc s-a calificat în sferturile Cupei Africii, după un meci complicat cu Tanzania
20:00
FCSB trimite un jucător la Unirea Slobozia. Va avea şansa să prindă meciuri oficiale
FCSB trimite un jucător la Unirea Slobozia. Va avea şansa să prindă meciuri oficiale
20:00
VIDEO | Real Madrid - Betis Sevilla 5-1. "Galacticii" s-au descătuşat la început de an. "Hattrick" semnat de înlocuitorul lui Mbappe
VIDEO | Real Madrid - Betis Sevilla 5-1. ”Galacticii” s-au descătuşat la început de an. ”Hattrick” semnat de înlocuitorul lui Mbappe
19:50
Remiză dramatică pentru Liverpool! Fulham a marcat în minutul 90+7
19:40
VIDEO | SCM Timişoara, prima echipă victorioasă în 2026
19:30
Situaţie complicată pentru Radu Drăguşin! Ce s-a întâmplat la meciul cu Sunderland
19:10
Alexandru Tudorie urmează să semneze cu o nouă echipă!
