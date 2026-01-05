Împăcare surprinzătoare în showbizul românesc! Și-au mai dat o șansa în 2026 și au fugit în vacanță: „Nimic schimbat”
Cancan.ro, 5 ianuarie 2026 18:50
Se pare că împăcarea în showbiz este posibilă! Cătălin Cazacu și Roxana au reaprins scânteia dintre ei și formează din nou un cuplu. Cei doi au plecat împreună într-o vacanță exotică, iar imaginile publicate pe […]
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:30
Durere pentru o celebră cântăreață. Diagnosticul crunt primit de fiicele sale: „Probabil nu vor putea să meargă vreodată” # Cancan.ro
O artistă cunoscută, devenită mamă de gemene anul trecut, a vorbit public despre dificultățile medicale serioase cu care se confruntă fiicele ei. Cele două micuțe au venit pe lume în luna mai, la doar 31 […]
18:20
Incendiul de la Crans-Montana, descris ca un atentat terorist: Șeful pompierilor rupe tăcerea! # Cancan.ro
Incendiul din Crans-Montana, Elveția, a semănat cu un adevărat război pentru salvatorii care au intervenit la fața locului, a declarat șeful pompierilor, David Vocat. El a vorbit luni, 5 ianuarie, la BFMTV, despre operațiunea „foarte […]
18:10
Anul 2026 se apropie rapid, iar energia din jurul nostru se schimbă într-un ritm alert. Conform calendarului chinezesc, acesta este anul Bing Wu, cunoscut drept Anul Calului de Foc. Simbolizează pasiune intensă, mișcare rapidă și […]
Acum 2 ore
17:50
Când trebuie să pui busuioc sub pernă, de Bobotează. Ce e musai să facă fetele nemăritate # Cancan.ro
Una dintre tradițiile populare asociate sărbătorii de Bobotează este obiceiul conform căruia fetele nemăritate așază un fir de busuioc sub pernă pentru a-și visa ursitul. În credințele românești și în numeroase culturi, busuiocul este considerat […]
17:50
Trendul alimentar din 2026 care schimbă regulile slăbitului! Cum să mănânci mai mult și să scapi de kilograme # Cancan.ro
Rezoluțiile de Anul Nou sunt mereu aceleași, vrei să slabești, să mănânci mai sănătos, să renunți la excese. Dar ce-ar fi dacă nu ar trebui să mănânci mai puțin, ci mai mult? Specialiștii spun că […]
17:40
Moda nu mai este doar despre haine, ci despre mesajul pe care îl transmiți fără să spui un cuvânt. Iar în 2026, culorile vorbesc tare, limpede și curajos. Intense, vibrante și pline de semnificații, nuanțele […]
17:30
Cum au ajuns Cilia Flores și Nicolas Maduro în fața judecătorilor din America. Imaginile decăderii au făcut înconjurul internetului # Cancan.ro
Nicolas Maduro și Cilia Flores au fost văzuți pentru prima dată în fața camerelor în timp ce erau arestați și escortați de soldați înarmați. Cei doi soți au fost încătușați și înconjurați de agenți, în […]
17:10
E însărcinată! Fosta vedetă Kanal D a făcut anunțul la începutul lui 2026: „Anul acesta începe cu tine, doar noi!” # Cancan.ro
O fostă vedetă de la Kanal D urmează să devină mămică. Ea a intrat în atenția tuturor în 2019, când a făcut parte dintr-un show cunoscut și îndrăgit de public. Aceasta a anunțat sarcina în […]
17:10
Ce probleme de sănătate ar avea Dan Petrescu, de fapt. Am aflat când revine în antrenorat # Cancan.ro
Starea de sănătate a antrenorului Dan Petrescu continuă să îngrijoreze lumea fotbalului românesc și internațional, după mai multe săptămâni în care informațiile neconfirmate au alimentat speculațiile. Un apropiat al clubului Chelsea Londra a oferit recent […]
Acum 4 ore
17:00
Fostul soț a adus-o la capătul puterilor! Influencerița abia mai face față, după un an „imposibil”: „Co-parentingul cu el nu e deloc ușor” # Cancan.ro
Kim Kardashian ar vrea să lase definitiv în urmă anul 2025. Potrivit apropiaților, vedeta se simte „înfrântă” și „epuizată”, după un an pe care îl consideră cel mai dificil de până acum, atât pe plan […]
16:40
După moartea unei persoane, patrimoniul acesteia nu rămâne fără titular, ci este transmis moștenitorilor conform legislației în vigoare sau dispozițiilor testamentare. Procedura prin care se stabilește cine are dreptul să moștenească și ce parte din […]
16:30
Emily Burghelea nu are deloc noroc! A zburat cu un avion avariat și a ajuns iar la poliție: „A primit un telefon de la cineva, a întors mașina, nu mai vorbea cu noi, spunea că el e un simplu șofer” # Cancan.ro
Emily Burghelea a plecat alături de familie într-o vacanță care trebuia să fie una relaxantă, însă încă de la început călătoria s-a transformat într-o adevărată serie de peripeții. Problemele au apărut chiar pe aeroport, unde […]
16:20
Emily Burghelea nu are deloc noroc! A zburat cu un avion avariat și a ajuns iar la poliție: „Vă dați seama ce e în sufletul meu?” # Cancan.ro
Emily Burghelea a plecat alături de familie într-o vacanță care trebuia să fie una relaxantă, însă încă de la început călătoria s-a transformat într-o adevărată serie de peripeții. Problemele au apărut chiar pe aeroport, unde […]
16:10
Îți mai amintești de Doina Levintza? Cu ce se ocupă acum, la 86 de ani: „Am terminat cu moda” # Cancan.ro
Doina Levintza e de neoprit la 86 de ani, chiar dacă nu își mai expune creațiile pe podium. Designerul își continuă emisiunea de la TVR, vizează la un specacol grandios și la un muzeu al […]
15:40
Probleme pe aeroportul din Cluj-Napoca! Un avion nu a putut ateriza din cauza vremii. Ce măsură de urgență au luat piloții # Cancan.ro
Noul an nu a venit cu vești bune pentru iubitorii de vacanțe! Au fost probleme pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, unde mai multe zboruri au fost afectate de condițiile meteo nefavorabile și de […]
15:30
Apariție greu de privit cu celebrul actor iubit de milioane de români. Imaginile surprinse în fața casei la începutul anului 2026 i-au lăsat mască pe fani # Cancan.ro
Mickey Rourke, odinioară un simbol al Hollywoodului, cu o imagine de tip dur și rebel, pare să traverseze una dintre cele mai dificile perioade ale vieții lui. Celebrul actor a fost surprins chiar de Anul […]
15:10
Vedeta care s-a întors răvășită total de la Desafio: Aventura! „Am venit fără păr, umflată toată, eram grasă efectiv. Mă simțeam un băiețel mic și gras” # Cancan.ro
Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, a acceptat provocarea celei mai dure competiții de supraviețuire: Desafio. Aventura din Thailanda s-a terminat cum nu se putea mai rău pentru ea, iar la întoarcere în […]
Acum 6 ore
14:50
Cum poți contesta factura la întreținere dacă ți se pare prea mare. Câte zile ai la dispoziție # Cancan.ro
Proprietarii care observă că factura la întreținere este mai mare decât în luna precedentă au dreptul să o conteste. Legea le permite locatarilor să ceară verificarea și corectarea sumelor afișate la avizier, în cazul în […]
14:50
Gina Pistol a trecut pe la estetician la final de an! Ce intervenție și-ar fi făcut vedeta: „Zilele următoare revin cu rezultatul final” # Cancan.ro
Gina Pistol a apelat la medicul estetician pentru o schimbare de imagine chiar înainte de debutul acestui an. Vedeta a ținut să le arate celor care o urmăresc pe rețelele de socializare că poartă un […]
14:30
George s-a întors în România după 17 ani de muncă în străinatate: „Muncesc de la 18 ani, dar doar aici am simțit că sunt..” # Cancan.ro
După ce și-a încercat norocul în Spania, unde a lucrat în mai multe domenii timp de 17 ani, George s-a întors în România, locul unde și-a îndeplinit cea mai mare dorință. Încă de mic a […]
14:20
Taxa neștiută care s-a introdus în România de la 1 ianuarie 2026. Scumpirile nu vor întârzia să apară # Cancan.ro
În România, a mai apărut o taxă. De această dată sunt afectate construcțiile. Pentru proiectele aflate deja în lucru, momentul achiziției materialelor în această lună poate face diferența de cost la nivelul întregului proiect. În […]
14:10
Ce ar putea însemna pentru politica mondială capturarea lui Nicolás Maduro. „Cel mai rău lucru este că a funcționat” # Cancan.ro
Nicolás Maduro a fost înlăturat de la putere din Venezuela printr-o operațiune-fulger a forțelor americane, la comanda președintelui SUA, Donald Trump, iar acest lucru provoacă îngrijorare în rândul celor care susțin că liderul de la […]
13:40
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de luni. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, spor și voie bună! Află și tu cum poți scăpa de nervi în 2026. […]
13:30
Andrei Niculae, adevărul despre plecarea de la Virgin Radio. Ce presiuni a îndurat la Power Couple: „A fost dureros” # Cancan.ro
2025 a fost anul marilor rupturi, dar și al celor mai curajoase începuturi pentru Andrei Niculae. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, omul de radio vorbește despre plecarea de la Virgin Radio, experiența intensă de la Power […]
13:20
Fostul antrenor de fotbal care s-a angajat manager la McDonald’s: „Principiul de bază este același” # Cancan.ro
Alexander Nouri, care a antrenat echipe precum Werder Bremen și Hertha Berlin, se depărtează de terenul de fotbal pentru a face burgeri. De la începutul anului 2026, fostul antrenor de fotbal al echipelor Werder Bremen […]
13:10
Salariul unui medic de familie include o sumă de bază în fucție de numărul de pacienți înscriși pe listă plus sume din serviciile prestate în cabinetul medical. Începând de la 1 ianuarie 2026, modul de […]
Acum 8 ore
12:40
Cât costă rochia purtată de Monica Bîrladeanu în croaziera de sărbători. Soția lui Valeriu Gheorghiță nu s-a uitat la bani # Cancan.ro
Monica Bîrlădeanu a purtat o rochie spectaculoasă în timpul croazierei de Revelion. Actrița reușește să impresioneze cu fiecare apariție, indiferent de ce îmbracă și de bijuteriile cu care își completează ținuta. După o perioadă agitată […]
12:20
În anul 2026, mai multe categorii de angajați din România vor rămâne fără locuri de muncă. Firmele fac restructurări masive, concedieri și desființări de posturi. Încă din 2025, o mare parte din firmele și companiile […]
11:50
Ajunul Bobotezei 2026. Ce tradiții e musai să respecți pe 5 ianuarie, pentru a avea noroc și belșug tot anul # Cancan.ro
Boboteaza nu este doar o sărbătoare cu multe semnificații, ci un moment de repaus și reflecție. Acea clipă în care sufletul se odihnește și se roagă. Dacă de Bobotează marcăm Botezul Domnului Iisus Hristos în […]
11:30
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolás Maduro, și cum a ajuns cea mai puternică femeie din Venezuela # Cancan.ro
Nicolás Maduro, președintele Venezuelei, a fost capturat la Caracas, sâmbătă, de forțele americane, împreună cu soția sa, Cilia Flores. Cei doi au fost duși în Statele Unite, unde vor fi prezentați, luni, instanței. Dar cine […]
11:30
Locatarii care nu sunt obligați să-și plătească întreținerea. Asociația de proprietari nu îi poate da în judecată # Cancan.ro
În România există o anumită categorie de locatari care nu pot fi trași la răspundere (legal) dacă nu plăteasc întreținerea. De asemenea, nu pot fi executați silit și nici amendați. Cine sunt aceștia, de fapt? […]
11:10
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef de stat # Cancan.ro
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a ajuns în Statele Unite, acolo unde urmează să fie judecat pentru acuzații de „narcoterorism”. Acesta a fost capturat de forțele americane în urma unei operațiuni-fulger desfășurată la Caracas. Maduro conduce […]
Acum 12 ore
10:50
Stare de alertă epidemiologică în România! Boala care se va agrava la finalul lunii ianuarie 2026 # Cancan.ro
În perioada rece, dar și odată cu sărbătorile de iarnă, răspândirea gripei a dus România în pragul unei alerte epidemiologice. Cadrele medicale din spitale sunt copleșite de valul de îmbolnăviri cu „super-gripa” din acest sezon. […]
10:40
Acum ai la dispoziție mai multe trucuri ingenioase dacă vrei să îndepărtezi gheața de pe parbrizul mașinii tale. Diminețile reci de iarnă încep adesea la fel: ieși afară, ai puțin timp la dispoziție, dar descoperi […]
10:20
Ce interdicție a primit Mioara Velicu din partea fiicei. Artista în vârstă de 81 de ani a comis-o grav! # Cancan.ro
După ce a trecut printr-o experiență neplăcută, Mioara Velicu a primit interzis să mai facă shopping online. Interpreta de muzică populară și-a comandat o rochie, însă era să cadă din picioare când deschis coletul. Cum […]
09:50
Va fi tată pentru prima oară! Fostul concurent de la „Casa iubirii” a făcut anunțul la începutul anului 2026 # Cancan.ro
Deși nu și-a găsit aleasa inimii în cadrul emisiunii „Casa iubirii”, fostul concurent al producției de la Kanal D este acum mai îndrăgostit ca niciodată și urmează să devină tată pentru prima dată. Tânărul a […]
09:50
Doliu în rugby-ul românesc! Virgil Bălaşa a murit la vârsta de 72 de ani, după o lungă suferință # Cancan.ro
Fostul jucător și antrenor de rugby Virgil Bălașa a murit duminică, 4 ianuarie 2026. Bălașa avea 72 de ani și, de mai multă vreme, întâmpina probleme de sănătate. Anuțul trist a fost făcut de Federația […]
09:10
Diferența de vârstă dintre Emilia Ghinescu și iubitul din Argeș este destul de mare. Internauții susțin că ar putea să îi fie fiu! # Cancan.ro
Emilia Ghinescu (47 de ani) și-a asumat relația cu Neagoe Viorel, tânărul din Argeș care i-a intrat definitiv în grații. Cei doi s-au afișat recent pe o rețea de soacializare, însă puțini știu care e […]
09:00
Horoscop Săgetător 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul # Cancan.ro
Anul 2026 este pentru Săgetători un an al schimbării profunde și al renașterii personale. Nimic nu mai rămâne la fel ca înainte. Felul în care te vezi, modul în care relaționezi și direcția în care […]
08:50
Cel mai bun moment să te căsătorești în 2026, potrivit zodiei tale. Universul te va binecuvânta atunci # Cancan.ro
Dragostea poate fi scrisă în stele, dar la fel și data nunții tale. Dacă plănuiești să spui „Da” în 2026, astrologii sugerează că anumite luni sunt mai benefice pentru cel mai important eveniment din viața […]
08:40
Program TV 5 ianuarie 2026. Desafio Aventura vs. Power Couple: la ce oră se difuzează cele mai așteptate show-uri # Cancan.ro
Luni, 5 ianuarie, televiziunile vin cu o ofertă variată pentru toate gusturile: de la matinale pline de energie și jurnale de știri, până la emisiuni de divertisment, reality-show-uri și producții de seară menite să te […]
08:20
Iarna se va dezlănțui în România: alertă ANM de ninsori și viscol! Zonele unde vom avea 30 cm de zăpadă # Cancan.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două coduri de fenomene extreme în următoarele zile. Vremea se va menține rece, iar în zonele înalte vor predomina ninsorile abundente și viscolite. Iată care sunt zonele afectate! […]
08:20
Cuplu nou în showbizul românesc! Fostele vedete de la Antena 1 se iubesc: „Mi-a zis horoscopul că o să găsesc o persoană în cel mai neașteptat moment” # Cancan.ro
Este iubire mare la început de an în showbizul românesc! Romeo Vasiloni, fosta ispită de la Insula iubirii, și Beatrice Albu, finalista iUmor de la Antena 1, formează un cuplu. Anul 2026 a început cum […]
08:00
De ce nu se plătește prima zi de concediu medical în România. Măsura a fost adoptată la finalul lui 2025 # Cancan.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, crede că neplata primei zile de concediu medical este o măsură bună, care se practică deja în multe ţări din Uniunea Europeană. El are convingerea că, în acest mod, concediile de […]
08:00
După dezvăluirile despre Diddy urmează Jay-Z? Imaginea publicată de 50 Cent care i-a pus pe gânduri pe fani # Cancan.ro
Se pare că 50 Cent nu se mulțumește doar cu demascarea lui Sean Diddy Combs în ultimul său documentar Netflix, iar acum rapperul pare să-l vizeze pe Jay-Z. Mulți fani ai muzicii știu deja de […]
07:50
Iluzie optică virală | Numai 1% dintre genii văd numărul ascuns în această imagine, în mai puțin de 30 de secunde # Cancan.ro
CANCAN.RO ți-a pregătiti o iluzie optică virală. Numai 1% dintre genii văd numărul ascuns în imagine. Ai la dispoziție 30 de secunde să deslușești misterul. Ești pregătit? Dacă da, spor la treabă! Testează-ți capacitățile vizuale […]
07:40
Am scăpat de sarmale, viva la pasta! Spaghetti al Limone, rețeta care te duce direct în Italia cu Pasta Queen # Cancan.ro
După sărbători grele, cu mese care au gemut sub sarmale, fripturi și prăjituri „doar să gust”, a venit momentul eliberării. Basta cu piftia, arrivederci cu salata de boeuf. Azi mergem în Italia, la soare, la […]
07:30
Iarna se va dezlănțui în România: alertă ANM de ninsori și viscol! Zonele unde vom avea 20 cm de zăpadă # Cancan.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două coduri de fenomene extreme în următoarele zile. Vremea se va menține rece, iar în zonele înalte vor predomina ninsorile abundente și viscolite. Iată care sunt zonele afectate! […]
07:20
Începem o nouă săptămână și cel mai indicat mod recomandat de doctor este să o facem cu zâmbetul pe buze! Echipa CANCAN.ro v-a adus un banc fresh, de început de an, care sigur o să […]
